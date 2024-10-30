Захейтили, но не тех. Разъяренные фанаты Винисиуса перепутали Родри с другими футболистами и актрисой

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После церемонии вручения «Золотого мяча» в сети происходит «веселье». Фанаты Винисиуса, который уступил в борьбе за главный приз Родри, атакуют аккаунты других футболистов. Они начали писать всем игрокам с таким именем и, видимо, не знают, что у испанца нет своей страницы в соцсетях.
Нападкам от людей, перепутавших его с Родри, подвергся полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль. Под последним постом аргентинца появились такие комментарии: «Ограбление», «Он принадлежит Вини», «Почему ты ограбил его?», «Ограбление средь бела дня, отдай ему «Золотой мяч».
На данный момент пользователи оставили больше 11 тысяч комментариев. Для сравнения, предыдущая публикация де Пауля собрала в пять раз меньше.
Еще один «пострадавший» — Родриго Бентанкур из «Тоттенхэма». Под одним из его постов можно заметить тоже самое.
Самое абсурдное в этой ситуации то, что прилетело даже одноклубнику Винисиуса и его партнеру по сборной Бразилии — Родриго Гоэсу. Гневно настроенных поклонников не смутило вообще ничего. А ведь этот футболист наверняка чуть ли не больше всех болел за Вини на церемонии вручения «Золотого мяча».
Одними футболистами дело не ограничилось. Поклонники творчества Винисиуса добрались даже до 21-летней американской певицы и актрисы Оливии Родриго.
Вот она уж точно не понимает, чем могла обидеть вингера «Реала». И вряд ли когда-нибудь поймет. Ее с футболом вообще ничего не связывает.
Винисиус не только играет в футбол, но и занимается «общественной работой». С его подачи в Испании стали ужесточать правила борьбы с расизмом как на поле, так и на стадионах. Из-за этого у него огромная фан-база. При этом порой бразильца обвиняют в том, что ему мерещится расизм даже там, где его нет и в помине.
Вини не лезет за словом в карман и на поле часто задирает арбитров и соперников. Накануне вручения премии «Золотой мяч» мадридский «Реал» вчистую проиграл «Барселоне» — 0:4, и он заявил одному из каталонцев: «Зато в понедельник я поеду получать «Золотой мяч».
Однако в Париж не прилетел ни он сам, ни вообще ни один из представителей мадридского клуба. А предпочтение было отдано испанскому футболисту Родри.