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Захейтили, но не тех. Разъяренные фанаты Винисиуса перепутали Родри с другими футболистами и актрисой

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч»
Роман Кольцов
Корреспондент
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри и форвард «Реала» Винисиус.
Фото Global Look Press
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Досталось даже одноклубнику бразильца.

После церемонии вручения «Золотого мяча» в сети происходит «веселье». Фанаты Винисиуса, который уступил в борьбе за главный приз Родри, атакуют аккаунты других футболистов. Они начали писать всем игрокам с таким именем и, видимо, не знают, что у испанца нет своей страницы в соцсетях.

Захейтили не тех

Нападкам от людей, перепутавших его с Родри, подвергся полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль. Под последним постом аргентинца появились такие комментарии: «Ограбление», «Он принадлежит Вини», «Почему ты ограбил его?», «Ограбление средь бела дня, отдай ему «Золотой мяч».

На данный момент пользователи оставили больше 11 тысяч комментариев. Для сравнения, предыдущая публикация де Пауля собрала в пять раз меньше.

Еще один «пострадавший» — Родриго Бентанкур из «Тоттенхэма». Под одним из его постов можно заметить тоже самое.

Самое абсурдное в этой ситуации то, что прилетело даже одноклубнику Винисиуса и его партнеру по сборной Бразилии — Родриго Гоэсу. Гневно настроенных поклонников не смутило вообще ничего. А ведь этот футболист наверняка чуть ли не больше всех болел за Вини на церемонии вручения «Золотого мяча».

Досталось даже обладательнице «Грэмми». Что?

Одними футболистами дело не ограничилось. Поклонники творчества Винисиуса добрались даже до 21-летней американской певицы и актрисы Оливии Родриго.

Вот она уж точно не понимает, чем могла обидеть вингера «Реала». И вряд ли когда-нибудь поймет. Ее с футболом вообще ничего не связывает.

Борец с расизмом

Винисиус не только играет в футбол, но и занимается «общественной работой». С его подачи в Испании стали ужесточать правила борьбы с расизмом как на поле, так и на стадионах. Из-за этого у него огромная фан-база. При этом порой бразильца обвиняют в том, что ему мерещится расизм даже там, где его нет и в помине.

Вини не лезет за словом в карман и на поле часто задирает арбитров и соперников. Накануне вручения премии «Золотой мяч» мадридский «Реал» вчистую проиграл «Барселоне» — 0:4, и он заявил одному из каталонцев: «Зато в понедельник я поеду получать «Золотой мяч».

Однако в Париж не прилетел ни он сам, ни вообще ни один из представителей мадридского клуба. А предпочтение было отдано испанскому футболисту Родри.

Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал

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