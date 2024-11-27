«СЭ» поговорил с форвардом ПАОК.

Этот год — один из самых сложных в карьере Федора Чалова. Прошлой зимой нападающий ЦСКА продлил контракт после долгих и непростых переговоров, а летом перешел в греческий ПАОК. Выбор нового клуба (да и лиги) оставил много вопросов, и спустя полгода их меньше не стало: адаптация форварда в новой лиге проходит непросто.

Корреспондент «СЭ» встретился с Чаловым в расположении сборной России и поговорил об уходе из ЦСКА, ПАОК, Греции и возвращении в национальную команду.

Мнение Глушенкова? Считаю, в сборную приглашаются лучшие российские футболисты

— Какие эмоции от возвращения в сборную?

— Рад увидеть старых знакомых, друзей. Следил за сборной все время — видел, что в октябре была открытая тренировка, очень много людей пришло.

— Когда последний раз был в России?

— Прилетал в сентябре. Очень хорошая погода стояла в Москве, наверное, лучшее время в году было. Рад был приехать.

— На этом сборе не успел заехать домой?

— Нет. Из Греции полетел в Стамбул, оттуда — в Сочи и на поезде приехал в Краснодар.

— Как тебя встретили?

— Хорошо. У нас в сборной много активностей. Хочется поговорить с ребятами, поспрашивать, да и они мне хотели что-то рассказать. Надеюсь, в ближайшие дни будет попроще и мы сможем пообщаться.

— Ты с удовольствием едешь играть против таких команд, как Бруней?

— Я в сборную всегда приезжаю с удовольствием, потому что это сборная.

— То есть с Максимом Глушенковым, который «лучше с Венделом и Клаудиньо потренируется», ты не согласен?

— Сколько людей, столько и мнений. Но я считаю, что в сборную приглашаются лучшие российские футболисты — приезжают такие люди, как Головин, Миранчук... Это уровень, который хочется постоянно улучшать, такая свежая струя для футболиста.

— Дуглас Сантос — новый россиянин. Ждешь его в сборной?

— Я видел, Круговой смешно на эту тему пошутил. Но в целом не думал об этом. Надо у Сантоса спросить, хочет ли он в сборную.

Федор Чалов (справа) и Виктор Линделеф в матче «Манчестер Юнайтед» — ПАОК. Фото Global Look Press

Информация о моем переходе в «Марсель» — троллинг брата!

— Ты впервые приехал в сборную в качестве игрока ПАОК. Давай вернемся к событиям прошлой зимы, когда начались переговоры по контракту с ЦСКА. Расскажи, что тогда происходило.

— В январе я понимал, что у меня заканчивается контракт. Было несколько вариантов развития событий. Мы поговорили с клубом и пришли к выводу, что надо продлить соглашение на полгода, чтобы я мог покинуть ЦСКА на более простых условиях. Такое желание не было секретом — я много раз говорил о том, что у меня есть мечта и цель играть в топ-5 лиг. Я осознанно шел на этот шаг.

— А на душе что тогда творилось?

— На самом деле ничего. Больше в прессе об этом говорили, додумывали за меня.

— Во время сборов ты дважды вылетал в Москву и общался с Евгением Гинером. Ситуация нестандартная. Что это было?

— Да просто поговорили. Он мне высказал свою точку зрения, обсуждали плюс-минус одно и то же. Надо было просто правильно все выстроить, чтобы все остались довольны. Как видишь, у нас это получилось. Никаких конфликтов.

— В тот момент Владимир Федотов сказал: «Если надолго застрять в подвешенном состоянии — быстро потеряешь место в стартовом составе». Как ты воспринял его слова? Это не было давлением на тебя?

— У каждого было свое видение ситуации. Я на тот момент его позицию не разделял. Не считаю, что я переживал или ситуация с контрактом как-то на меня влияла. У меня такого не было на душе.

— Но давить на футболиста — нормально для тренера?

— Может, он говорил с высоты какого-то своего опыта. Для меня это был не первый раз, я свою позицию отлично понимал, всегда ее придерживался, и никаких сомнений или переживаний у меня не было.

— Летом писали, что ты можешь перейти в «Марсель» или «Севилью». Что из этого правда?

— «Марсель»! (Смеется.) Шучу, это просто брат вбросил на каком-то из шоу. Тогда много было разговоров...

— То есть про «следующую команду — сине-белую» брат просто троллил?

— Конечно.

— Как появился ПАОК?

— Мы с ними давно общались, еще когда я был в «Базеле». Созванивались, списывались. Были разговоры. Но когда дошло до конкретики, они проявили себя максимально корректно, правильно по отношению ко всему. Очень открыто вели дела.

Федор Чалов (справа) и Дженгиз Ундер в матче «Базель» — «Марсель». 17 марта 2022 года. Базель. Фото Getty Images

— Долго думал?

— ПАОК вел себя настолько правильно и профессионально, что я быстро сделал выбор и ни о чем не жалею.

— А мог бы еще подождать? Или важно было уехать именно летом?

— Я хотел принять решение уже летом. Более того, это было одним из наших условий с ЦСКА.

— Есть много версий, почему именно ты покинул РПЛ. Давай сформулируем: Федор Чалов уехал...

— По совокупности причин. Все вместе. Даже сейчас посмотреть — сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту. Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор — это тоже важно. В общем, комплекс причин.

— Следишь за ЦСКА?

— Конечно. Когда есть возможность, смотрю матчи.

— Как тебе ЦСКА при Николиче?

— Мне нравится. Понятно, что не все получается, бывают обидные поражения, как с «Локо» или с «Зенитом». Но в целом вижу, что ребята открыты к новому, они адаптируются. К весне станет лучше.

— Дерби со «Спартаком» смотрел?

— Конечно. Было больше борьбы, чем футбола. Мне второго не хватило. Но я вижу, как ребята переживали, как они выходят из этой ситуации. Главное, что они пережили этот момент и настроены улучшать игру. Николич ставит классный футбол: я был на сборах, знаю все, это правда хорошо. Думаю, что весной ЦСКА станет еще лучше.

— Как тебе Пьянич?

— Разговаривал с пацанами — говорят, видит поле отлично. За счет опыта решает какие-то моменты, видно, что он качественный.

— Хотел бы поиграть с таким футболистом, как Миралем?

— Я уже сейчас играю с такими футболистами.

— Поддерживаешь связь с игроками ЦСКА?

— Конечно. С Обляковым, Дивеевым, так как мы близко общаемся. Ну а вообще со всеми могу поговорить, списаться. С Тамерланом [Мусаевым] общаемся.

Федор Чалов. Фото Global Look Press

Наш фанат начал зубами грызть сетку ограждения: я смотрел ему в глаза — там такой адреналин!

— Перед переходом в ПАОК общался с Магомедом Оздоевым?

— Конечно. Он мне рассказал все плюсы и минусы, да и вообще про жизнь в Греции. Про быт, футбол. Первое время Мага очень сильно помогал с адаптацией. Но с ней сложностей и не было — в клубе работает очень много русскоязычных людей. Если сравнивать с условным «Базелем», когда ты первый раз уезжаешь из страны, [попадаешь] в другую культуру и вообще ты внутри команды один, а у тебя еще и такого опыта нет... Стесняешься разговаривать. И только потом понимаешь, что если ты сам не начнешь [общаться], то с тобой никто не будет этого делать. Стеснение уходит, барьер снимается. Все это я прошел в Швейцарии.

— У ПАОК очень яркий президент. Какие у тебя отношения с Иваном Саввиди?

— С Иваном Игнатьевичем? Мы на связи, созваниваемся, он дает мне советы.

— В жизни он не такой экстравагантный?

— Понятно, что он человек южный, эмоциональный. Но он сильно погружен в процесс, очень любит футболистов, во всем нам помогает и все для нас делает.

— С каким российским клубом можно сравнить ПАОК?

— Сложно сравнивать — очень разные лиги. Есть еврокубки, футболисты, которые много где поиграли — были в больших командах. Марсьяль недавно перешел — а он где только не выступал. «Олимпиакос» в прошлом году выиграл Лигу конференций, а ПАОК выиграл у них чемпионат. Вот и думайте.

— Ты вернулся в еврокубки спустя несколько лет. Не стало сложнее после паузы?

— Вообще нет. Вот играли в Манчестере — я второй раз туда приехал, и было такое дежавю! Очень классное ощущение. Второй раз — даже круче. Мне очень понравилось.

— А в физическом плане тяжелее?

— Ну нет, я все же расту как футболист. Уже в более осознанном возрасте теперь играю, а не просто ношусь по полю как заяц.

— У тебя есть объяснение, почему старт карьеры в ПАОК получается настолько тяжелым?

— Идет рабочий процесс. Я чувствую, что делаю правильные шаги, прибавляю в некоторых аспектах, тренируюсь с сильными футболистами — Ловреном, Бакайоко... Люди играли на самом высоком уровне, подсказывают тонкости. Мышление меняется от общения с такими игроками.

— Хотел обсудить тот самый незабитый пенальти...

— Тот самый... (Смеется.) Единственный и не прямо запоминающийся. Ну а что? Уже выигрывали на тот момент крупно, а я до этого должен был пробить пенальти. Просто подошел, забрал мяч. Я не знал, что у нас защитник играет последний матч, что он после этого уходил в «Вольфсбург». Понятно, если не забиваешь, значит, плохо пробил. Но мы потом забили четвертый, я в нем поучаствовал. В общем, рабочий процесс.

— Конфликта не было?

— Нет-нет, наоборот. Все поддержали. Сказали, чтобы не парился. У нас все очень позитивные, не давят. Просили расслабиться.

— Зато единственный гол получился уникальным! Такой обидно пропускать — а насколько приятно забивать?

— Очень круто! Думаю, это мой лучший гол, один из самых лучших. Понятно, на результат он никак не влиял, но просто для себя знать, что [в карьере] есть такой гол, — это круто.

Федор Чалов и Абдюлькерим Бардакджи в матче «Галатарасай» — ПАОК. Фото Global Look Press

— Какие у тебя личные и командные цели в ПАОК?

— Личные загадывать не хочу. А с командой хотелось бы что-нибудь выиграть и пройти в плей-офф в еврокубках.

— После Греции рассчитываешь продолжить карьеру в Европе?

— Пока бы не загадывал.

— А допускаешь, что вернешься в Россию? В ЦСКА.

— Не думал об этом. Пока что. На данный момент цель — хорошо играть в своем клубе.

— Проникся фанатской культурой в Греции?

— Да! Футбол там, конечно, религия. Очень круто.

— Что самое дикое видел? Или просто интересное.

— Нет, я видел прямо дикое! Играли с «Мальме» на выезде, там у нас была полная трибуна. И когда мы забили, один болельщик был настолько рад, что начал зубами грызть сетку ограждения. Я смотрел ему в глаза в этот момент — там был такой адреналин!

— Заряжает?

— Понимаешь, насколько люди фанатеют. И насколько они отдаются этому клубу. Слышал много историй, как люди последние деньги отдают, чтобы сходить на матч.

— Наслаждаешься этой культурой?

— Ты это уважаешь. Атмосфера на нашем стадионе очень нравится.

Жилье в Греции дорогое

— Как тебе Греция?

— Мне очень нравится. Мы там много путешествуем, ходим на экскурсии, съездили в Афины недавно. Взяли гида. В Кавалу съездили, Халкидики. Греческая кухня мне нравится. Она, кстати, в России сейчас набирает популярность. Все очень вкусно.

— Кризис чувствуется? Как цены на жилье, например?

— Нет, такого там нет. Жилье дорогое.

— Но уровень жизни после Москвы другой?

— Опять же, меня все устраивает в плане жизни в Салониках. Очень теплый, классный город. Открытые люди, классные места. Но нет такого, как в Афинах, что очень много туристов. Не могу сказать, что я там чем-то обделен.

— Черта греков, которая тебе нравится?

— Открытость, гостеприимство.

— А не нравится?