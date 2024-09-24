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Сегодня, 11:45

ФИФА не отстранит сборную Израиля от турниров. Об этом просили 12 стран, включая Палестину

ФИФА не будет отстранять сборную Израиля
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Сборная Израиля по футболу.
Фото Global Look Press
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Справедливо?

По информации издания One, ФИФА приняла решение не отстранять клубы и сборные Израиля от международных соревнований и не вводить против них санкции, как того ранее требовала Палестинская футбольная ассоциация и еще 11 стран. Это решение якобы должно быть официально принято в октябре.

Палестина требовала наказания

История с отстранением Израиля тянется с февраля 2024 года. Напомним, тогда группа из 12 ближневосточных стран (включая Палестину, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию) обратилась к ФИФА с призывом отстранить израильские команды от соревнований. Также письмо было отправлено всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, включая УЕФА, членом которого является Израиль.

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«Мы, члены федерации футбола Западной Азии, призываем ФИФА, футбольные конфедерации и ассоциации присоединиться к нам в решительной позиции против зверств, совершенных в Палестине, и военных преступлений в Газе. Мы осуждаем убийство невинных гражданских лиц, включая игроков, тренеров, судей и официальных лиц, разрушение футбольной инфраструктуры и выступаем за единый фронт в изоляции Израильской футбольной ассоциации от всей связанной с футболом деятельности до тех пор, пока эти акты агрессии не прекратятся», — говорилось в заявлении.

Среди причин для бана были указаны не только погибшие в ходе боевых действий в Газе спортсмены и тренеры, но и другие нарушения. Например, включение нескольких клубов, базирующихся на подконтрольных Израилю, но не признанных международным сообществом территориях, в низшие лиги израильской футбольной системы.

Фото Global Look Press

ФИФА поручила разбираться экспертам

В международной федерации не стали принимать решение моментально и поручили специальной комиссии изучить все нюансы и тонкости дела. Изначально юристы должны были предоставить все выводы до середины лета, однако не сделали это вовремя. В итоге отчет ФИФА получила только в конце августа.

«ФИФА получила независимую правовую оценку предложений Палестинской футбольной ассоциации против Израиля. Эта оценка будет направлена в Совет ФИФА для рассмотрения, чтобы обсудить этот вопрос на следующем заседании, которое состоится в октябре», — заявили тогда в организации.

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Содержание экспертизы осталось в тайне, но теперь издание One сообщает, что израильский футбол избежит санкций. Вероятно, комиссия не нашла нарушений.

Напомним, российский футбол находится под санкциями с начала 2022 года. ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от любых международных соревнований под своей эгидой.

Сборная Израиля по футболу
ФИФА

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