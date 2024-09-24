ФИФА не отстранит сборную Израиля от турниров. Об этом просили 12 стран, включая Палестину

Справедливо?

По информации издания One, ФИФА приняла решение не отстранять клубы и сборные Израиля от международных соревнований и не вводить против них санкции, как того ранее требовала Палестинская футбольная ассоциация и еще 11 стран. Это решение якобы должно быть официально принято в октябре.

Палестина требовала наказания

История с отстранением Израиля тянется с февраля 2024 года. Напомним, тогда группа из 12 ближневосточных стран (включая Палестину, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию) обратилась к ФИФА с призывом отстранить израильские команды от соревнований. Также письмо было отправлено всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, включая УЕФА, членом которого является Израиль.

«Мы, члены федерации футбола Западной Азии, призываем ФИФА, футбольные конфедерации и ассоциации присоединиться к нам в решительной позиции против зверств, совершенных в Палестине, и военных преступлений в Газе. Мы осуждаем убийство невинных гражданских лиц, включая игроков, тренеров, судей и официальных лиц, разрушение футбольной инфраструктуры и выступаем за единый фронт в изоляции Израильской футбольной ассоциации от всей связанной с футболом деятельности до тех пор, пока эти акты агрессии не прекратятся», — говорилось в заявлении.

Среди причин для бана были указаны не только погибшие в ходе боевых действий в Газе спортсмены и тренеры, но и другие нарушения. Например, включение нескольких клубов, базирующихся на подконтрольных Израилю, но не признанных международным сообществом территориях, в низшие лиги израильской футбольной системы.

Фото Global Look Press

ФИФА поручила разбираться экспертам

В международной федерации не стали принимать решение моментально и поручили специальной комиссии изучить все нюансы и тонкости дела. Изначально юристы должны были предоставить все выводы до середины лета, однако не сделали это вовремя. В итоге отчет ФИФА получила только в конце августа.

«ФИФА получила независимую правовую оценку предложений Палестинской футбольной ассоциации против Израиля. Эта оценка будет направлена в Совет ФИФА для рассмотрения, чтобы обсудить этот вопрос на следующем заседании, которое состоится в октябре», — заявили тогда в организации.

Содержание экспертизы осталось в тайне, но теперь издание One сообщает, что израильский футбол избежит санкций. Вероятно, комиссия не нашла нарушений.

Напомним, российский футбол находится под санкциями с начала 2022 года. ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от любых международных соревнований под своей эгидой.