Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года

В списке и ван Гал с Эриксеном.

Лионель Месси, «ПСЖ», сборная Аргентины

Лионель Месси. Фото Reuters

Главный герой года — Лионель Месси. Хотя аргентинца порой критиковали за игру в «ПСЖ» в прошлом сезоне, но в сборной он был хорош и в первой половине года. Чем ближе был ЧМ-2022, тем лучше выглядел Лео. С началом сезона-2022/23 форвард прибавил и в результативности в клубе, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах за парижан.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

А дальше было то, к чему Месси шел всю карьеру. После неудачного старта в Катаре (поражение 1:2 от Саудовской Аравии) Месси принес победу Аргентине в игре с Мексикой, где у команды ничего не получалось. За весь ЧМ-2022 нападающий отличился семь раз и помог партнерам забить трижды. Хейтеры припоминают Лионелю четыре гола с пенальти, но их аргентинцы зарабатывали в том числе благодаря обостряющим передачам Месси. 35-летний футболист вел игру сборной в атаке, от него постоянно исходила угроза. Как результат — капитан Аргентины был признан лучшим игроком турнира.

Карло Анчелотти, «Реал», главный тренер

Карло Анчелотти. Фото AFP

Карло Анчелотти после неудачных периодов в «Наполи» и «Эвертоне» успели списать из числа топ-тренеров. Его повторное приглашение в «Реал» казалось отчаянным решением, однако Папа Карло доказал, что он еще в строю. Итальянский специалист смог грамотно воспользоваться слабостями конкурентов в чемпионате Испании и на дистанции оказался сильнее «Барселоны» и «Атлетико». Но что еще важнее, Анчелотти стал первым в истории тренером, в четвертый раз завоевавшим Лигу чемпионов. И нельзя сказать, что вся заслуга лежит только на Кариме Бензема и Тибо Куртуа. 63-летний специалист переворачивал матчи с «Челси» и «Манчестер Сити» своими заменами. Особенно запомнились выходы Родриго, который голами в ворота английских команд дважды перевел встречи в дополнительное время.

УЕФА заслуженно признал итальянца тренером года. Его первую (2003 год) и четвертую (2022 год) победы в ЛЧ разделили 19 лет. Папа Карло в трех разных десятилетиях (2000-е, 2010-е, 2020-е годы) показывает свою состоятельность. Невероятная стабильность!

Лионель Скалони, сборная Аргентины, главный тренер

Лионель Скалони. Фото AFP

Не один Лионель стал героем 2022 года. Главный тренер сборной Аргентины Скалони сколотил отличную банду, которая едва не побила рекорд сборной Италии по количеству игр без поражений. Прервать беспроигрышную поступь аргентинцев смог самый неожиданный соперник — Саудовская Аравия в первом туре группы ЧМ. После такой оплеухи 44-летний специалист мотивировал команду на поход за вторым подряд крупным титулом. Все игроки хвалят Скалони, включая Лео Месси. Благодаря тренеру и его штабу в команде царит семейная атмосфера. Аргентинцы могут не нравиться своим поведением, но они бьются друг за друга в любой встрече.

Если не учитывать навыки мотиватора, Скалони все равно остается отличным тренером. Под каждого соперника специалист выбирает индивидуальную схему и модель игры. Он не стесняется стерильного владения без продвижения мяча в атаку (ведь Месси потом сам все сделает) и не стыдится глухой обороны. Кажется, что лучшего тренера для достижения результата и быть не может.

Карим Бензема, «Реал», сборная Франции

Карим Бензема. Фото Global Look Press

Французский нападающий и капитан «Реала» Карим Бензема с уходом Роналду вышел из тени. С каждым сезоном без португальца Бензема прибавлял, а к 34 годам он вышел на пик. В 2022 году форвард вел игру мадридцев в нападении, постоянно опускался в глубину для получения мяча и успевал возвращаться в штрафную для завершения. Кроме того, возраст и звездный статус не стали причиной для лени в прессинге, Бензема наводил ужас на защитников и вратарей соперников, даже когда те были с мячом. Чего стоит только гол в ворота «Челси» в Лиге чемпионов, когда француз подловил Эдуара Менди на ошибке.

Ну и, конечно же, стоит отметить статистику Бензема. 27 голов и 12 результативных передач в 32 играх ла лиги и 15 мячей в 12 матчах Лиги чемпионов помогли «Реалу» забрать оба трофея, а самому Кариму стать обладателем «Золотого мяча». И кто знает, как бы завершился чемпионат мира, если бы 34-летний форвард не получил травму перед началом турнира.

Садио Мане, «Ливерпуль» / «Бавария», сборная Сенегала

Садио Мане. Фото Global Look Press

Сенегалец Садио Мане в этом году смог затмить своего партнера и вечного соперника в споре за звание лучшего в «Ливерпуле» Мохамеда Салаха. Началось все еще в феврале, когда в очном противостоянии Мане со своей сборной обыграл Египет в финале Кубка Африки. Спустя месяц Сенегал вновь огорчил Салаха в стыковых матчах квалификации к ЧМ-2022, не пустив его команду в Катар.

В клубе оба африканца были хороши, но за Мане говорят голы в важных матчах: три мяча в плей-офф ЛЧ, точные удары в обеих встречах с «Манчестер Сити» в АПЛ и дубль с теми же «горожанами» в полуфинале Кубка Англии. В борьбе за «Золотой мяч» нападающего опередил только Бензема.

Летом сенегалец сменил чемпионат Англии на бундеслигу, подписав контракт с «Баварией». Результативность у Мане пока что средняя для футболиста такого уровня (11+4 в 23 встречах), но он отлично вписался в командную игру мюнхенцев.

Лука Модрич, «Реал», сборная Хорватии

Лука Модрич. Фото Reuters

Потрясающий Лука Модрич продолжает смеяться над любыми напоминаниями о его возрасте. 37-летний хорват выложился по полной в победной для «Реала» Лиге чемпионов, где не раз приходилось проводить на поле все 120 минут. А осенью Лука в очередной раз доказал, что он является одним из главных носителей чемпионского духа мадридцев. Модрич с довольно средней сборной Хорватии во второй раз подряд завоевал медали чемпионата мира. К слову, в четвертьфинале с Бразилией «дедушке» снова пришлось отбегать 120 минут.

В споре за «Золотой мяч» Модрич оказался лишь девятым, но его значимость для «Реала» точно не меньше, чем у оказавшихся выше Тибо Куртуа или Винисиуса.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ», сборная Франции

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Килиан Мбаппе — уникальный футболист. В клубе с Неймаром и Лионелем Месси он умудрялся быть главной звездой на протяжении полугода. Весной француз едва в одиночку не выбил из Лиги чемпионов «Реал» — помешало только озарение Бензема.

В этом сезоне оба его партнера по атаке прибавили, но и сам Мбаппе не сбавил обороты. К бешеной результативности на клубном уровне нападающий добавил феерический ЧМ-2022. Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, забив восемь голов, включая хет-трик в финале. В свои 24 года игрок сборной Франции наколотил 12 голов на двух чемпионатах мира. До рекорда Мирослава Клозе (16 мячей) надо забить еще четыре раза. Игра Мбаппе на чемпионате мира даже затмила сорвавшийся трансфер в «Реал». Французы снова любят своего лучшего игрока, а сам он врывается в 2023 год как один из главных фаворитов в споре за «Золотой мяч».

Эрлин Холанн, «Боруссия» Д / «Манчестер Сити», сборная Норвегии

Эрлин Холанн. Фото AFP

Эрлин Холанн точно иногда жалеет о существовании футбола сборных. Его Норвегия далека от топа, даже не смогла отобраться на чемпионат мира, но индивидуальные успехи форварда впечатляют. Его игра в «Боруссии» давно намекала на скорое повышение. Боссы «шмелей» не смогли вовремя переподписать контракт с норвежцем, чтобы увеличить сумму отступных, поэтому «Манчестер Сити» легко выплатил «копеечные» 60 миллионов евро и забрал лучшего завершителя атак в мире.

Холанн с ходу развеял любые сомнения о его состоятельности в схемах Хосепа Гвардиолы. Испанский специалист не стал нагружать 22-летнего нападающего участием в розыгрыше мяча в глубине поля, а позволил ему делать свою работу — реализовывать моменты. 20 голов в АПЛ менее чем за половину чемпионата и пять мячей в Лиге чемпионов — это далеко не предел возможностей длинноволосого гиганта.

Луи ван Гал, сборная Нидерландов, главный тренер

Луи ван Гал. Фото Reuters

Напоследок упомянем двух людей, которые больше всего подходят под статус именно героев года. Главный тренер сборной Нидерландов в апреле вышел в телеэфир с сенсационным заявлением. 71-летний специалист рассказал о том, что он несколько лет боролся с раком простаты.

«Рак простаты не убивает в 90% случаев. Как правило, человека губят сопутствующие болезни. Однако у меня была агрессивная форма, поэтому я прошел через все, в том числе через 25 сеансов лучевой терапии. После мне пришлось подождать пять-шесть месяцев и убедиться в том, что лечение проведено успешно. Так и оказалось», — рассказал ван Гал.

При этом работа тренера в сборной получилась довольно успешной. До 1/4 финала ЧМ с Аргентиной голландцы не потерпели ни одного поражения в 19 матчах подряд. Да и будущим чемпионам мира в основное время Нидерланды не уступили — бело-голубые прошли дальше благодаря серии пенальти. Кроме того, специалист отжигал на публике. Например, 71-летний мужчина прямо перед журналистами предлагал своей жене заняться сексом.

Ван Гал в очередной раз покорил сердца миллионов болельщиков. Его просили остаться в сборной, но он уступил свое место Роналду Куману.

Кристиан Эриксен, «Брентфорд» / «Манчестер Юнайтед», сборная Дании

Кристиан Эриксен. Фото Global Look Press

А вот и еще один человек, столкнувшийся с серьезными проблемами со здоровьем. Летом 2021 года мы радовались, что Кристиан Эриксен остался жив после сердечного приступа, а уже зимой 2022-го датчанин вернулся на футбольное поле. Возможно, он вышел бы на газон и раньше, если бы не запрет на игру с кардиостимуляторами в итальянской серии А.

«Интер» расторг контракт c полузащитником. Эриксен на протяжении всего января искал новый клуб, но в итоге подписал соглашение с «Брентфордом» на полсезона. Лондонский клуб не пожалел — на 11 матчей он получил игрока мирового уровня. 30-летний датчанин выглядел лучше, чем в итальянском чемпионате еще до трагедии. Продлить соглашение с Эриксеном не удалось, он пошел на повышение (или нет?) в «Манчестер Юнайтед», где до чемпионата мира выглядел одним из лучших.