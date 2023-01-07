«Королевская» игра «Реала», Чеширский кот и Роналдо на руках. 10 лучших перформансов года

Самые яркие трибуны 2022-го.

Позади 2022 год, который подарил нам множество ярких моментов: чего только стоит путь «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов или финал чемпионата мира. Аккомпанементом к этим сюжетом стали ярчайшие перформансы болельщиков, которые создавали уникальный антураж на стадионах.

«СЭ» вспоминает лучшие представления фанатов в 2022-м.

10. Краски миланского дерби

Фото Getty Images

Дерби Della Madonina в очередной раз подарило нам шедевр. «Милан» был хозяином поля, а болельщики показали на баннере, кто в Италии хозяин. Гордый мальчик стоит в черно-красной футболке, на которой красуется эмблема в национальных цветах, которая принадлежит новоиспеченному чемпиону. А на заднем плане стоит плачущий мальчик, которому досталась только серебряная медаль. Внизу надпись, что такое положение дел является древней традицией.

Фото Getty Images

Болельщики «Интера» не могли не поддеть соперника, поэтому признались в любви к своему клубу: «Я просто люблю тебя» — и молодой человек, целующий девушку. Вроде бы ничего обычного, но выглядит идеально.

9. «Мы короли Европы»

Фото Getty Images

Шикарный баннер болельщиков «Реала» перед ответным матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». На баннере изображена Кибела, богиня силы и плодородия, с шарфом «Реала» на голове. Фонтан с ее статуей расположен на площади Сибелес, где «Реал» празднует завоевание трофеев в конце сезона.

8. Топперское дерби

Фото ФК «Стандард»

Фото ФК «Стандард»

Именно так называются матчи между льежским «Стандардом» и «Брюгге». На данный момент «Стандард» не может бросить вызов сопернику в борьбе за чемпионство — «Брюгге» за последние семь лет оформил пять чемпионств. Зато болельщики «Стандарда» в дерби переиграли своих врагов на трибуне.

« Ultras Inferno 1996» с размахом отметили 25-летие группировки. Сначала болельщики вывесили баннер с надписью: «Начав с нуля, мы достигли того, к чему стремились. Вот уже 25 лет мы создаем искусство». Потом был вывешен баннер с главными цифрами группировки Ultras Inferno , а потом изображение заводящего с болельщиками и надписью: «Преданный пыл». А победа 3:0 над «Брюгге» добавила праздника на трибунах.

7. «Мы все здесь безумны»

Фото ФК «Фейеноорд»

Болельщики «Фейеноорда» устраивали крутые перформансы на каждом домашнем матче в плей-офф Лиги конференций. Начали они эту традицию в 1/8 финала в ответном матче против «Партизана» Чеширским котом из «Алисы в Стране чудес» и его цитатой: «Да, мы все здесь безумны». В итоге эти «безумцы» дошли до финала нового еврокубка, но проиграли там «Роме» со счетом 0:1.

6. «Обед подан» в серии В

Фото Corriere della Sera

Болельщики СПАЛа в дерби региона Эмилия-Романья против «Модены» устроили себе обед из мультфильма « Сильвестр и Твити: Загадочные истории». И не просто так птичка Твити лежит перед котом — именно желтая птица изображена на гербе «Модены». А надпись «Обед подан» намекала, какого исхода ждали болельщики хозяев. Правда, птичкой СПАЛ «поперхнулся» — «Модена» в том матче одержала победу.

5. Дерби в смокингах

Фото Соцсети

Шведские болельщики всегда славились своими перформансами, особенно связанными с пиротехникой. Ультрас АИКа снова отличились в стокгольмском дерби с «Юргорденом». В прошлом году они предлагали беречь будущее, изобразив девятилетнего болельщика Эрика. А на этот раз решили изобразить людей в смокингах с надписью: «Вгрызться в смокинг». Люди в смокингах — это бывшие и нынешние владельцы и президенты клуба.

4. Медведь на трибуне «Рейнджерса»

Фото Getty Images

В Глазго встречались местные «Рейнджерс» и «Хайберниан». Основной группировке «рейнджеров» Union Bears исполнилось пятнадцать лет. Поэтому они не могли не создать новый шедевр во втором по значимости дерби страны. Сначала вывесили огромный баннер с наклейками группировки за все время существования, а на переднем плане — медведь, символ движа. Потом на трибуне мозаикой выложили первые буквы группы U и B . А дополнилось все это эффектным пиро-шоу.

3. Роналдо носят на руках в «Крузейро»

Фото SuperEsportes

В 2021 году бразилец Роналдо приобрел родной для себя «Крузейро», в котором начинал карьеру. На тот момент клуб терпел бедствие — вылетел из элитного дивизиона, имел огромные долги и судился с футболистами. Но всего за один год после покупки клуба Роналдо «Крузейро» обеспечил себе возвращение в серию А (высший дивизион Бразилии), притом сделал это за семь туров до конца турнира! Естественно, болельщики теперь готовы носить Зубастика на руках и связывают все последние успехи клуба исключительно с его приходом. Фанаты «Крузейро» подготовили большой баннер с изображением Роналдо в молодости, когда ему было 16 лет. Красивая благодарность.

2. «Козлы» рвутся в Европу

Фото Global Look Press

Болельщики «Кельна» не часто видят еврокубки на своем стадионе. В XXI веке это случилось два раза — в сезоне-2017/18 в Лиге Европы и в этом розыгрыше Лиги конференций. И вот такой впечатляющий перформанс фанаты «козлов» подготовили перед матчем квалификационного раунда против «МОЛ Фехервар ». Немецкий клуб, правда, не смог обыграть венгерский клуб дома, но смог это сделать в гостях. Все-таки «козлы» смогли прорваться в Европу, как и завещали болельщики.

1. «Не играй с королем»

Фото Global Look Press

Болельщики «Реала» устроили масштабное представление перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Челси». Фанаты разместили огромный плакат на всю трибуну активных болельщиков. На баннере изображен человек с короной на голове, бросающий карточки с изображением трофея Лиги чемпионов и номером «13» — намек на ожидаемый рекорд «Реала» из 13 побед в Лиге чемпионов. «No juegues con el Rey»: сообщение на испанском языке гласит: «Не играй с королем». Интересно, когда король наиграется и отдаст корону другому?