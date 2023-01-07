«Королевская» игра «Реала», Чеширский кот и Роналдо на руках. 10 лучших перформансов года

Фанаты
Сегодня, 00:00
Позади 2022 год, который подарил нам множество ярких моментов: чего только стоит путь «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов или финал чемпионата мира. Аккомпанементом к этим сюжетом стали ярчайшие перформансы болельщиков, которые создавали уникальный антураж на стадионах.
«СЭ» вспоминает лучшие представления фанатов в 2022-м.
Дерби Della Madonina в очередной раз подарило нам шедевр. «Милан» был хозяином поля, а болельщики показали на баннере, кто в Италии хозяин. Гордый мальчик стоит в черно-красной футболке, на которой красуется эмблема в национальных цветах, которая принадлежит новоиспеченному чемпиону. А на заднем плане стоит плачущий мальчик, которому досталась только серебряная медаль. Внизу надпись, что такое положение дел является древней традицией.
Болельщики «Интера» не могли не поддеть соперника, поэтому признались в любви к своему клубу: «Я просто люблю тебя» — и молодой человек, целующий девушку. Вроде бы ничего обычного, но выглядит идеально.
Шикарный баннер болельщиков «Реала» перед ответным матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». На баннере изображена Кибела, богиня силы и плодородия, с шарфом «Реала» на голове. Фонтан с ее статуей расположен на площади Сибелес, где «Реал» празднует завоевание трофеев в конце сезона.
Именно так называются матчи между льежским «Стандардом» и «Брюгге». На данный момент «Стандард» не может бросить вызов сопернику в борьбе за чемпионство — «Брюгге» за последние семь лет оформил пять чемпионств. Зато болельщики «Стандарда» в дерби переиграли своих врагов на трибуне.
«Ultras Inferno 1996» с размахом отметили 25-летие группировки. Сначала болельщики вывесили баннер с надписью: «Начав с нуля, мы достигли того, к чему стремились. Вот уже 25 лет мы создаем искусство». Потом был вывешен баннер с главными цифрами группировки Ultras Inferno, а потом изображение заводящего с болельщиками и надписью: «Преданный пыл». А победа 3:0 над «Брюгге» добавила праздника на трибунах.
Болельщики «Фейеноорда» устраивали крутые перформансы на каждом домашнем матче в плей-офф Лиги конференций. Начали они эту традицию в 1/8 финала в ответном матче против «Партизана» Чеширским котом из «Алисы в Стране чудес» и его цитатой: «Да, мы все здесь безумны». В итоге эти «безумцы» дошли до финала нового еврокубка, но проиграли там «Роме» со счетом 0:1.
Болельщики СПАЛа в дерби региона Эмилия-Романья против «Модены» устроили себе обед из мультфильма «Сильвестр и Твити: Загадочные истории». И не просто так птичка Твити лежит перед котом — именно желтая птица изображена на гербе «Модены». А надпись «Обед подан» намекала, какого исхода ждали болельщики хозяев. Правда, птичкой СПАЛ «поперхнулся» — «Модена» в том матче одержала победу.
Шведские болельщики всегда славились своими перформансами, особенно связанными с пиротехникой. Ультрас АИКа снова отличились в стокгольмском дерби с «Юргорденом». В прошлом году они предлагали беречь будущее, изобразив девятилетнего болельщика Эрика. А на этот раз решили изобразить людей в смокингах с надписью: «Вгрызться в смокинг». Люди в смокингах — это бывшие и нынешние владельцы и президенты клуба.
В Глазго встречались местные «Рейнджерс» и «Хайберниан». Основной группировке «рейнджеров» Union Bears исполнилось пятнадцать лет. Поэтому они не могли не создать новый шедевр во втором по значимости дерби страны. Сначала вывесили огромный баннер с наклейками группировки за все время существования, а на переднем плане — медведь, символ движа. Потом на трибуне мозаикой выложили первые буквы группы U и B. А дополнилось все это эффектным пиро-шоу.
В 2021 году бразилец Роналдо приобрел родной для себя «Крузейро», в котором начинал карьеру. На тот момент клуб терпел бедствие — вылетел из элитного дивизиона, имел огромные долги и судился с футболистами. Но всего за один год после покупки клуба Роналдо «Крузейро» обеспечил себе возвращение в серию А (высший дивизион Бразилии), притом сделал это за семь туров до конца турнира! Естественно, болельщики теперь готовы носить Зубастика на руках и связывают все последние успехи клуба исключительно с его приходом. Фанаты «Крузейро» подготовили большой баннер с изображением Роналдо в молодости, когда ему было 16 лет. Красивая благодарность.
Болельщики «Кельна» не часто видят еврокубки на своем стадионе. В XXI веке это случилось два раза — в сезоне-2017/18 в Лиге Европы и в этом розыгрыше Лиги конференций. И вот такой впечатляющий перформанс фанаты «козлов» подготовили перед матчем квалификационного раунда против «МОЛ Фехервар». Немецкий клуб, правда, не смог обыграть венгерский клуб дома, но смог это сделать в гостях. Все-таки «козлы» смогли прорваться в Европу, как и завещали болельщики.
Болельщики «Реала» устроили масштабное представление перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Челси». Фанаты разместили огромный плакат на всю трибуну активных болельщиков. На баннере изображен человек с короной на голове, бросающий карточки с изображением трофея Лиги чемпионов и номером «13» — намек на ожидаемый рекорд «Реала» из 13 побед в Лиге чемпионов. «No juegues con el Rey»: сообщение на испанском языке гласит: «Не играй с королем». Интересно, когда король наиграется и отдаст корону другому?