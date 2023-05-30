Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:25

Саудиты не сдаются и предлагают Месси 1,2 миллиарда евро. «Барселона» пытается найти выход из тупика

Саудовский «Аль-Хиляль» предлагает Месси 1,2 миллиарда евро за два года
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
1/2
Telegram Дзен
Новый поворот в бесконечной саге о будущем великого аргентинца.

Ставки растут

Впереди заключительный тур чемпионата Франции, поэтому тема будущего Лионеля Месси становится все горячее. Настолько, что во вторник утром Foot Mercato взорвал информационную бомбу, сообщив, что «Аль-Хиляль» сделал новое предложение и готов выплатить аргентинцу 1,2 миллиарда евро за двухлетнее соглашение. То есть, если верить данному источнику, гипотетический годовой оклад Месси на Ближнем Востоке за последнее время вырос в третий раз.

Напомним, что изначально в апреле речь шла о 400 миллионах евро за сезон. К маю ставки якобы вросли до полумиллиарда, а теперь саудиты накинули еще 100 миллионов, что полностью устроило отца игрока Хорхе Месси. Это, впрочем, не подтверждает едва ли не главный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо. Его реакцией на свежие новости из Франции стал репост вчерашнего сообщения, согласно которому апрельское предложение «Аль-Хиляля» не менялось и ситуация остается прежней.

Карим Бензема, Лионель Месси и&nbsp;Давид Де&nbsp;Хеа. Месси, Бензема, Де Хеа: у кого летом истекают контракты

Главное же заключается в том, что Месси планирует определиться со своим будущим в ближайшее время. Это не означает, что в течение нескольких дней о решении Лео объявят официально, но общий посыл понятен. Тянуть до последнего, как в случае с так и не подписанным двумя годами ранее контрактом с «Барселоной», ни сам аргентинец, ни его окружение не хотят.

То есть время сейчас работает против каталонского клуба, который является приоритетом для Месси. Соответственно, мечтающие о возвращении легенды болельщики сине-гранатовых цепляются за любой намек на подвижки в переговорах. То за информацию о том, что дети Месси на будущий год уже оформлены в барселонские школы. То за соцсети супруги легендарной «десятки» Антонеллы Рокуццо, которая разместила совместное фото с группой Coldplay, чей концерт в Барселоне они посетили вместе с супругом. Тем более ради поездки в столицу Каталонии Лео отказался от церемонии награждения лучших футболистов чемпионата Франции, где главный приз снова достался Килиану Мбаппе.

Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Гонка со временем

В реальности же с сине-гранатовыми все довольно сложно. Все гарантии по регистрации контракта со стороны ла лиги — устные и неофициальные. И до тех пор, пока клуб не привел свои финансы в соответствие с требованиями ФФП, ничего не изменится. Даже расставание с легендами — Серхио Бускетсом и Жорди Альбой — ничего кардинально не меняет. С одной стороны, их большие зарплаты теперь не висят камнем в платежной ведомости. С другой — оба постоянно шли родному клубу навстречу, и рано или поздно с ними придется расплатиться. Как говорят, только Альбе должны более тридцати миллионов.

Так что покидающий «Барсу» спортивный директор Матеу Алемани пашет не покладая рук, чтобы к 30 июня продать несколько игроков и обеспечить клубу гарантированный успех в саге с возвращением Месси. Хотя лучше здесь подойдет определение «мыльная опера». Как информирует один из агрегаторов касающихся каталонцев трансферных новостей и слухов, сторона футболиста считает, что теперь все зависит от «Барсы», а у клуба мнение прямо противоположное.

Лионель Месси. Месси продолжают зазывать в Саудовскую Аравию. Новая глава противостояния с Криштиану зависит от финансов «Барселоны»

Что, впрочем, не говорит о новом кризисе отношений. Напротив, Лео и сине-гранатовые хотят быть вместе, однако пока обстоятельства сильнее. То есть клуб просто не имеет возможности сделать предложение. Аргентинские источники в связи с этим нагнетают обстановку. По данным TyC Sports, ситуация с «Барсой» выглядит настолько сложной, что до официального предложения дело может даже не дойти.

При этом приоритеты Месси не меняются, и минимум до Кубка Америки-2024 он намерен выступать в Европе. А рассмотрение вариантов в Старом Свете начнется, если ситуация с «Барсой» не разрешится. Как утверждает Dario Ole, наиболее реальным при таком раскладе станут предложения из АПЛ. Так что на данный момент Лео по-прежнему выбирает выступления на серьезном конкурентном уровне, а не саудовский миллиард.

Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Джокович устроил политический скандал в Париже. В Косове его считают «провокатором»
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Месси: скандальный разрыв с «ПСЖ» и возвращение в «Барселону»?
Месси может продолжить карьеру в АПЛ
«Аль-Хилаль» предлагает Месси 1,2 миллиарда евро за два года. Отец Лионеля принял предложение
Месси планирует определиться со своим будущим в ближайшие дни
Хави считает, что возвращение Месси в «Барселону» имеет смысл
Месси выиграл 43-й трофей в карьере и догнал рекордсмена Дани Алвеса
Месси, Бензема, Де Хеа: у кого летом истекают контракты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Аякса» ударил фаната «Твенте», вступившись за партнера. Все из-за расистских оскорблений