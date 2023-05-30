Саудиты не сдаются и предлагают Месси 1,2 миллиарда евро. «Барселона» пытается найти выход из тупика

Новый поворот в бесконечной саге о будущем великого аргентинца.

Ставки растут

Впереди заключительный тур чемпионата Франции, поэтому тема будущего Лионеля Месси становится все горячее. Настолько, что во вторник утром Foot Mercato взорвал информационную бомбу, сообщив, что «Аль-Хиляль» сделал новое предложение и готов выплатить аргентинцу 1,2 миллиарда евро за двухлетнее соглашение. То есть, если верить данному источнику, гипотетический годовой оклад Месси на Ближнем Востоке за последнее время вырос в третий раз.

Напомним, что изначально в апреле речь шла о 400 миллионах евро за сезон. К маю ставки якобы вросли до полумиллиарда, а теперь саудиты накинули еще 100 миллионов, что полностью устроило отца игрока Хорхе Месси. Это, впрочем, не подтверждает едва ли не главный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо. Его реакцией на свежие новости из Франции стал репост вчерашнего сообщения, согласно которому апрельское предложение «Аль-Хиляля» не менялось и ситуация остается прежней.

Главное же заключается в том, что Месси планирует определиться со своим будущим в ближайшее время. Это не означает, что в течение нескольких дней о решении Лео объявят официально, но общий посыл понятен. Тянуть до последнего, как в случае с так и не подписанным двумя годами ранее контрактом с «Барселоной», ни сам аргентинец, ни его окружение не хотят.

То есть время сейчас работает против каталонского клуба, который является приоритетом для Месси. Соответственно, мечтающие о возвращении легенды болельщики сине-гранатовых цепляются за любой намек на подвижки в переговорах. То за информацию о том, что дети Месси на будущий год уже оформлены в барселонские школы. То за соцсети супруги легендарной «десятки» Антонеллы Рокуццо, которая разместила совместное фото с группой Coldplay, чей концерт в Барселоне они посетили вместе с супругом. Тем более ради поездки в столицу Каталонии Лео отказался от церемонии награждения лучших футболистов чемпионата Франции, где главный приз снова достался Килиану Мбаппе.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Гонка со временем

В реальности же с сине-гранатовыми все довольно сложно. Все гарантии по регистрации контракта со стороны ла лиги — устные и неофициальные. И до тех пор, пока клуб не привел свои финансы в соответствие с требованиями ФФП, ничего не изменится. Даже расставание с легендами — Серхио Бускетсом и Жорди Альбой — ничего кардинально не меняет. С одной стороны, их большие зарплаты теперь не висят камнем в платежной ведомости. С другой — оба постоянно шли родному клубу навстречу, и рано или поздно с ними придется расплатиться. Как говорят, только Альбе должны более тридцати миллионов.

Так что покидающий «Барсу» спортивный директор Матеу Алемани пашет не покладая рук, чтобы к 30 июня продать несколько игроков и обеспечить клубу гарантированный успех в саге с возвращением Месси. Хотя лучше здесь подойдет определение «мыльная опера». Как информирует один из агрегаторов касающихся каталонцев трансферных новостей и слухов, сторона футболиста считает, что теперь все зависит от «Барсы», а у клуба мнение прямо противоположное.

Что, впрочем, не говорит о новом кризисе отношений. Напротив, Лео и сине-гранатовые хотят быть вместе, однако пока обстоятельства сильнее. То есть клуб просто не имеет возможности сделать предложение. Аргентинские источники в связи с этим нагнетают обстановку. По данным TyC Sports, ситуация с «Барсой» выглядит настолько сложной, что до официального предложения дело может даже не дойти.

При этом приоритеты Месси не меняются, и минимум до Кубка Америки-2024 он намерен выступать в Европе. А рассмотрение вариантов в Старом Свете начнется, если ситуация с «Барсой» не разрешится. Как утверждает Dario Ole, наиболее реальным при таком раскладе станут предложения из АПЛ. Так что на данный момент Лео по-прежнему выбирает выступления на серьезном конкурентном уровне, а не саудовский миллиард.