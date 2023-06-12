«Тренер конкурента пообещал отрезать мне крылья. Это стало мощной мотивацией». Интервью бывшего тренера «Спартака», взявшего золото

Игорь Рабинер встретился с Дмитрием Гунько.

Немного сейчас есть российских тренеров, работающих и тем более завоевывающих трофеи за границей. Самый известный — понятно, Станислав Черчесов в «Ференцвароше». Магомед Адиев во главе сборной Казахстана сенсационно обыграл в отборочном турнире чемпионата Европы Данию. Роман Пилипчук с «Целе» занял второе место в чемпионате Словении.

А 47-летний Дмитрий Гунько с ереванским «Урарту» сделал в Армении золотой дубль! Друг и одноклубник Егора Титова по спартаковской команде 1976 года рождения, несколько раз приводивший к титулам дубль красно-белых, а затем недолго тренировавший первые команды «Спартака» и «Химок», перебрался в Армению, получил в этом году гражданство этой страны и после двух подряд серебряных медалей с «Ноа» и «Арарат-Армения» завоевал первые свои трофеи со взрослыми командами.

О том, как под руководством экс-второго лица «Спартака» Джевана Челоянца это в очном матче предпоследнего тура с прямым конкурентом, «Пюником», произошло, а также о других деталях своей тренерской карьеры Гунько подробно и интересно рассказал обозревателю «СЭ».

Дмитрий Гунько. Фото ФК «Урарту»

«Крылья Гунько»

— Начнем с истории, которая сделала кучу заголовков в армянской прессе, но почти неизвестна в России — про «крылья Гунько». Выиграв решающий матч у «Пюника» — 1:0, вы пронеслись мимо скамейки «Пюника», как бы размахивая крыльями. Что этому предшествовало?

— История зажигательная, ха-ха! В прошлом декабр мы обыграли «Пюник» — 3:0. Вплоть до конца матча я своих футболистов бурно подбадривал, жестикулировал, гнал вперед — как делаю это обычно, в любом матче. Я эмоционален на скамейке, и лавка соперников тут совершенно ни при чем, она никогда меня не волнует. Но главный тренер «Пюника» (Егише Меликян. — Прим. «СЭ») позволил себе дерзкое и, на мой взгляд, очень некорректное высказывание в послематчевом интервью. Он сказал, что уже один раз отрезал мне крылья, отрежет и еще раз.

— Один раз — это когда?

— В предыдущем сезоне, когда во главе «Пюника» обыграл в борьбе за золото «Арарат-Армения», который я тогда тренировал. Естественно, я посчитал это крайне неуважительным — даже не по отношению ко мне лично, а к нашей профессии. Мы — коллеги, и я сталкивался с серьезными тренерами и видел, как они себя ведут даже в самых эмоциональных ситуациях. Когда работал со «Спартаком», мы играли с московским «Динамо», которое возглавлял Станислав Черчесов. Мы чудом обыграли их, когда Дима Комбаров забил пенальти на 97-й минуте, — и Станислав Саламович спокойно пожал мне руку. Я играл против Гуса Хиддинка, когда помогал Валерию Карпину, тот был дисквалифицирован, и мне довелось вывести «Спартак» на игру. Мы выиграли — 2:0, и там тоже было уважительное рукопожатие.

Но тренеру «Пюника», видимо, позволено делать всё и высказываться как угодно. В тот момент я решил ничего не говорить в прессе на эту тему, обыграв случившееся только одной фразой из восточной мудрости: «Собака лает, караван идет». Хотя СМИ, естественно, пытались раскрутить этот момент, и я их хорошо понимаю, поскольку и сам после окончания карьеры игрока какое-то время публиковался в «Советском спорте», делал интервью с игроками и тренерами. Но тут решил придержать все эмоции внутри.

Само собой, все накапливалось, и эта история меня мотивировала. А в матче с «Пюником», когда мы стали чемпионами, эмоции меня захлестнули. Я пробежался перед скамейкой соперника, показав, что у меня есть крылья, они выросли и никто их не отрубил.

— Там же даже чуть потасовка после этого не началась, кто-то со спины на вас полез?

— Сначала я этого даже не видел. Эмоции были настолько сильны! Я абсолютно не планировал никакие «взмахи крыльев», это был чистый выплеск адреналина. До конца даже не осознавал, как все было, — увидел только потом в записи. Наш игрок Евгений Цымбалюк забил золотой гол в добавленное время, так что накал страстей несложно себе представить. Мы любим футбол за эмоции. Кто-то проявляет их языком, пытается задеть соперника. А я молчал, но потом они выплеснулись вот так. Видела это и вся моя семья, которая была на стадионе.

— Личное общение с Меликяном у вас когда-нибудь было?

— После того высказывания у меня не было желания подавать ему руки, но перед одной из последующих игр у нас все-таки было рукопожатие, хотя мое отношение к нему это не изменило. А зачем мне с ним общаться? Совета я у него спрашивать не буду, в ресторан звать — тоже.

— Теперь же можно сказать, что это была встреча двух армянских тренеров — 20 марта 2023 года вы, россиянин, также получили паспорт Армении. Правда, что ваш дедушка — армянин?

— Да. Девичья фамилия моей мамы — Геворкян. Ее папа, мой дедушка, родом из города Арарат, пригорода Еревана. Два года я искал своих армянских родственников. Ходил в архив, но данных, которые мама мне дала, не хватало. А потом случилась чисто армянская история.

— То есть?

— В моем тренерском штабе работает Степан Казарян, тренер вратарей. И оказалось, что он живет в одном доме с моим двоюродным братом, которого я до недавних пор не знал! Я сначала спросил, есть ли у нас в команде кто-то из Арарата, и мне указали на Степу. Дальше спросил уже у него, знает ли он Володю, моего кузена. «Да, он живет в моем доме!» На этом поиск закончился. Казарян дал телефон, я позвонил и потом встретился. Так я нашел своих родственников!

Яя Саного. Фото ФК «Урарту»

Приобретение бывшего игрока «Арсенала» — результат блестящей работы нашего спортивного директора, брата Нобеля Арустамяна

— Ваше золото-2023 получилось драматичным. «Урарту» последний раз был чемпионом Армении еще в 2014 году под названием «Бананц», и в этом сезоне, имея приличное преимущество весной, едва не упустил титул. К очному матчу с «Пюником» в предпоследнем туре у вас было всего два очка перевеса.

— Чемпионат Армении — очень сложный турнир. По своему уже трехлетнему опыту здесь уверен, что решающий отрезок — вторая часть первенства, которое проводится в четыре круга. После зимы составы многих команд обновляются процентов на 70. Начали эту часть сезона ровно, одержали пять побед подряд. Но потом случился спад, из которого сложно было найти пути выхода из-за напряженнейшего календаря.

— В чем его особенность?

— За этот период мы провели 16 матчей, девять из которых играли каждый пятый день. Обычного семидневного микроцикла в этой части чемпионата у нас не было ни одного, шестидневных — всего два, а еще пять — трех- или четырехдневные. Но в конце концов мы преодолели этот отрезок и вышли на хороший уровень к решающему матчу сезона, который провели достаточно мощно и грамотно.

— Но перед тем, имея возможность все решить досрочно, вы проиграли «Алашкерту» — 2:3, причем проигрывая по ходу матча в три мяча.

— Это был очень тяжелый матч с точки зрения психологии. За день до него очки потерял «Пюник», и все подумали, что дорога к золоту открыта. Оказалось сложнее, и те эмоции, которые требовались на поле, наша команда потеряла днем ранее, наблюдая за матчем «Пюника». А «Алашкерт» вышел крайне мотивированым.

— Мотивированным собой или «Пюником»?

— Достоверной информацией не владею, но и не исключаю, что вопрос мотивации извне мог иметь место, ха-ха! Мы проигрывали 0:3, но тут дубль у нас сделал Яя Саного, в свое время поигравший в лондонском «Арсенале» и амстердамском «Аяксе». Сравнять счет мы не успели, но абсолютно убежден, что эти голы сыграли очень важную роль для того, что к команде вернулась уверенность в себе. Реакция на крупное поражение могла бы получиться совсем другой.

— Как вам удалось приобрести легионера с опытом, пусть и достаточно давним, игры на таком уровне?

— Это результат великолепной работы нашего спортивного директора Самвела Арустамяна.

— Для читателей, которые не в курсе, поясню — родного брата популярного журналиста и видеоблогера Нобеля Арустамяна.

— Да, и Нобель приехал поздравить нас с чемпионством на матч последнего тура с «Араратом». Он очень переживает за брата и за «Урарту».

— Может, и в селекционной работе участвует?

— Ничего об этом не знаю. А с Самвелом у нас было несколько сеансов видеосвязи с Саного. Жаль, нам не удалось подвести Яя без травм к этой части чемпионата — на первой же тренировке в Эмиратах, когда он вошел в общую группу, случился ужасный стык, в котором он повредил связки. После этого нам долго пришлось его ждать, но, когда это произошло, он полностью оправдал свое появление в команде своей страстью и самоотдачей.

Яя успел провести на поле всего минут 60, но психологически это были очень важные минуты и голы. Той своей игрой он заставил соперников, включая тот же «Пюник», бояться его, оттягивать на его нейтрализацию серьезные силы. И это помогло нашей команде в целом.

— Саного остается в «Урарту»?

— Да. У него контракт, он полноценный игрок нашей команды. Если вдруг на него не поступит какое-то баснословное предложение и наш президент Джеван Челоянц не решит его продать. При первых же разговорах мы поняли, что футболист мотивирован полноценно вернуться на поле, заявить о себе. Для Яя «Урарту» не был результатом поиска команды для заработка денег. Он очень много работал, и по отношению в коллективе, с партнерами это — топ-уровень. Никакой звездности нет и в помине. И футболисты, и все мы были приятно удивлены. Убежден, что трансфер был абсолютно правильным, хотя его появления на поле и пришлось долго ждать.

— Саного зарабатывает больше других игроков «Урарту», исключая, может быть, Араса Озбилиза?

— Зарплаты у нас несоизмеримы с РПЛ. Возможно, они такие же, как в нижней половине таблицы первой лиги. Саного не исключение. Он входит в ряд футболистов, у кого оклады чуть выше среднего. Думаю, это нормально и правильно.

— Премиальные за чемпионство — серьезные?

— Они такие же, как в первой команде «Спартака» за одну победу.

Алексей Мелешин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионство на глазах у Мелешина-старшего. Сказал ему, что для меня это важнейший матч в жизни

— Кто-то из «Спартака» поздравил вас с армянскими трофеями?

— Из нынешнего штаба команды — Артем Ребров. Он в соцсетях написал поздравление, и мне было очень приятно, что он следил и сказал теплые слова, которые меня очень взяли за душу. Получил много звонков и сообщений от тех, с кем в разные годы работал в «Спартаке». Артем Тимофеев, Саша Пуцко, Слава Кротов, Саша Ломовицкий... Прошу прощения, если кого-то сейчас забыл. Сообщений было очень много. Когда мы после игры включили в тренерской телефоны, я сказал: «Ребята, сейчас о вас вспомнят все!»

— А ваш друг Егор Титов?

— Естественно! Но это, что называется, уже совсем другой коленкор. У нас в мессенджере есть общая группа со спартаковскими пацанами 1976 года рождения. В чате нас человек 15, в том числе Андрей Мовсесьян, который сейчас работает в ЦСКА. Он поздравил и сказал, что с меня бутылка «Ахтамара», отличного армянского коньяка. Будет сделано!

Там же — Вова Джубанов, тренирующий сейчас в академии «Спартака», Алексей Мелешин... Здесь интересная история. Он сейчас тренер команды красно-белых 2008 года рождения, и как раз в дни наших решающих матчей она приехала в Ереван на организованный нашим футбольным клубом ежегодный юношеский турнир «Симон Cup». Он назван в честь сотрудника «Урарту», который погиб во время 44-дневной Арцахской войны.

На глазах Мелешина и его команды мы и выиграли чемпионат. Мне было очень приятно, тем более что накануне я сказал: «Леха, заходи в тренерскую, давай обсудим, как мы завтра будем играть». Два дня рассказывал ему, что мы будем делать против «Пюника», и он своими глазами в режиме live видел, что мы задумывали, как меня всё это будоражит. Признался ему, что для меня это важнейший матч в жизни. И крылья у меня либо будут, либо нет, и тот день во многом это решает.

— А Меликян-то, выходит, молодец — мотивировал вас, как никто и ничто другое!

— Совершенно верно! Сказал потом ребятам, что в нашей команде собрались футболисты, которым надо было очень много доказать. Разным людям и прежде всего самим себе, и эта злость нас объединила. Саного надо было доказать, что он еще футболист. Озбилизу — что, несмотря на серию тяжелых травм, может играть и решать исходы матчей на прежнем уровне. Молодым воспитанникам академии «Урарту» — что они воспитывались там ради победы своего клуба в чемпионате, а не просто так. Ну а мне — вы уже сами знаете.

— Вы перечислили многих, а я вспомнил, что вы и с Константином Геничем по юношам в «Спартаке» вместе играли. С ним связь не потеряли?

— Нет. Мы встречались в Эмиратах. Я сказал: «Костя, мы вчера в контрольном матче с «Локомотивом» хорошо играли». Он ответил: «Не рассказывай мне сказки, ты работаешь в чемпионате Армении». Я его пригласил на следующую игру с «Зенитом». — «Обязательно приеду!» После матча, хоть мы и проиграли, он сказал: «Вы молодцы, действительно играли хорошо». Картина игры была той, которую мы хотели видеть. Футболисты делали шаг вперед.

— Сколько раз вы были чемпионом с молодежным составом «Спартака»? Вы же то уходили, то приходили.

— Два золотых сезона были полными, еще три — частичными. Однажды принял команду после ухода Мирослава Ромащенко и Валерия Кечинова в Томск. Оставалось 11 туров до конца. Дважды отдавал команду — Василию Кулькову и Алексею Лунину. А на взрослом уровне были два серебра в Армении. Запомнилось, что в «Ноа» жизнь свела меня с легендой армянского футбола, возможно, одним из сильнейших игроков в истории Армении всех времен Эдуардом Маркаровым, который в свои 80 лет по сей день работает советником руководителя клуба. Испытываю к нему огромное уважение и рад, что выпала возможность пообщаться с чемпионом СССР 1973 года и лучшим бомбардиром Кубка чемпионов-1974/75 наряду с Гердом Мюллером. Всегда общаемся, когда видимся на матчах.

Но жизнь сложилась так, что ни с «Ноа», ни с «Арарат-Армения» поработать в еврокубках мне не дали. Это чемпионство с «Урарту» — возможность двигаться дальше, ставить следующие задачи, связанные с выступлениями в Европе. Жду их с того самого дня, когда мы стали чемпионами. 20 июня будет жеребьевка, а уже 11-12 — первый раунд квалификации Лиги чемпионов.

Дмитрий Гунько. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

С нынешним опытом, возглавив первую команду «Спартака», все сделал бы по-другому, чем в 2014 году

— Владелец и президент «Урарту» — Джеван Челоянц, бывшее второе лицо «Спартака» после Леонида Федуна. Вы и в спартаковские времена были с ним хорошо знакомы?

— Естественно, были знакомы. Тренер молодежной команды два раза в год участвовал в совете директоров красно-белых, отчитывался перед акционерами и членами совета, в том числе и перед Джеваном Крикоровичем. Он принимал активное участие в жизни клуба, отлично знал, в том числе что происходит у нас, кто как работает.

Потом весной 2014 года Валерия Георгиевича (Карпина. - Прим. И.Р.) после домашней ничьей с «Анжи» отправили в отставку. В самом конце игры молодой нападающий гостей Сердер Сердеров забил нелогичный гол, который имел такие последствия.

— Челоянц вроде бы был единственным членом совета директоров, который голосовал против отставки Карпина.

— Да, он об этом говорил. Но, когда его предложение не прошло и отставка состоялась, именно он сказал: «Давайте поставим Гунько». Было много разных движений, но так сложились обстоятельства. Меня оставили на 11 туров до конца сезона.

— Они получились по результатам далеко не идеальными: три победы, ничья, пять поражений. Как думаете, тот отрезок помог вашей дальнейшей карьере или, наоборот, притормозил ее?

— Руководство «Спартака», в том числе Леонид Арнольдович, понимало, что шансов вырулить в тот момент у меня было мало, и разговор шел такой, что любой тренер, который придет с нового сезона, оставит меня в штабе первой команды. Но пришел Мурат Якин, и то решение сошло на нет. Я остался помощником генерального директора «Спартака» по развитию молодежного футбола. Начал заниматься административной деятельностью, и вот это чуть-чуть тормознуло тренерскую карьеру. Предложения-то возглавить разные клубы в тот момент были.

— А какие?

— Саратовский «Сокол», «Балтика», «Нижний Новгород», «Химки». Разговоры были достаточно предметными. Но мне не все нравилось в тех проектах, и я остался в «Спартаке». Через какое-то время появился «Спартак-2», я вернулся к тренерской деятельности и еще достаточно долгое время провел в «Спартаке». В общей сложности в разных ролях, не считая игровые годы, 12 лет — с 2008 по 2020-й.

— С вашим нынешним опытом сделали бы что-то иначе в бытность главным тренером первой команды «Спартака»?

— В этом плане со мной произошли интересные изменения, которые сам в себе заметил. Через год, два, пять лет после работы со «Спартаком» мне задавали тот же вопрос, и всякий раз я отвечал: нет, все сделал бы так же. А теперь, после трех лет в Армении, сказал сам себе: все сделал бы по-другому!

— Ого! И что же?

— Я понял, что работа с молодыми футболистами — а тогда у меня был только такой опыт — и со взрослыми игроками, причем топ-уровня для своей страны, — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Прочувствовал это до конца, только когда длительно работал с профессиональными командами: сперва чуть-чуть в «Химках», затем намного дольше — здесь, в Армении.

На тот момент, когда возглавил «Спартак», я думал, что главное — это организация учебно-тренировочного процесса. Ты приходишь, говоришь: «Сегодня мы делаем это и это», — они кивают головами и делают, а потом стараются повторить то же самое в игре. Но так обстоит дело в молодежке, где нет такого давления результата и болельщиков.

А во взрослой на первый план во многом выходят психологические факторы. Мотивация игроков, взаимоотношения с партнерами и тренером; доверие к нему и к тому, что мы делаем; подтверждение этого результатами. Это все влияет на футболистов. Ты должен понимать, что они работали уже со многими тренерами и не будут автоматически принимать на веру каждое твое слово. Они должны чувствовать, что к ним относятся справедливо, дают равные шансы с остальными, а для этого ты должен объяснять, доказывать, находиться в постоянном процессе взаимодействия.

Я же тогда думал, что сейчас приду, мы сделаем этот «квадрат», отработаем ту или иную комбинацию и взаимодействие, после чего выйдем и обыграем «Краснодар». Приехали туда — и получили четыре сухих мяча. Это стало холодным душем, и работать стало сложнее. Далее сыграли 0:0 с «Локомотивом», проиграли дома 0:1 «Уралу»... С моим нынешним опытом акценты в работе расставил бы по-другому.

Дмитрий Гунько во время матча «Урарту». Фото ФК «Урарту»

До финала Кубка, когда я не выиграл еще ничего, Челоянц предложил мне новый контракт

— Многие почему-то считают, что поехать по странам бывшего СССР — это для тренера путь в никуда, хотя, допустим, пример Андрея Талалаева доказывает обратное. Именно после полугода в «Пюнике» у него пошел прорыв в карьере, и теперь — стабильная работа в клубах РПЛ.

— Я категорически не согласен с тем, что работа в странах бывшего Союза — это для тренера путь в никуда. Пример и Талалаева, и Юрия Семина, и многих других специалистов это доказывает. Считаю, что тренер должен работать, а не сидеть и ждать предложений мечты. Жизнь доказала, что я был прав, а уж как сложится дальнейшая карьера — не думаю, живу одним днем. И сейчас меня занимает только следующий сезон и дебют в еврокубках.

— Поддерживали ли отношения с Челоянцем до отъезда в Армению?

— Когда я был в «Спартаке», одно из предложений получил как раз от клуба Джевана Крикоровича — тогда «Бананца». Он неоднократно пытался привлечь меня к работе, но по разным причинам я оставался в «Спартаке». У меня большая семья, и жена периодически была в положении. Ссылался на это — и не мог уехать из Москвы.

Мы продолжали созваниваться, и, прежде чем я поехал в Армению, позвонил Челоянцу и сказал, что у меня есть предложение от армянской команды, и я не могу не поставить его об этом в известность. Он знал, что я поеду в «Ноа» в 2020 году. А здесь уже, само собой, пересекались, а в прошлом году он предложил мне работать с «Урарту».

— И каково работать с бывшим вице-президентом «Лукойла» в качестве хозяина клуба?

— Расскажу только один факт, из которого многое станет ясно. Однажды Челоянц сделал шаг, который меня удивил. За две недели до финала Кубка Армении с «Шираком» он предложил мне переподписать контракт. Мы к этому времени еще ничего не выиграли, тем не менее президент сделал это, и я согласился. За два дня до финала состоялась пресс-конференция, на которой мы уже всё подписали. Теперь у меня долгосрочное соглашение, и все мои мысли направлены только на «Урарту». Но прекрасно понимаю, что это не гарантия от того, чтобы через какое-то время со мной не разорвали контракт. Так что загадывать на годы вперед было бы неправильно. Надо работать каждый день и выкладываться по максимуму.

— Челоянц сделал умную вещь: ведь если бы он переподписывал контракт сейчас, то после двух трофеев пришлось бы дать более высокую зарплату!

— Ха-ха! Возможно. Но вряд ли. В любом случае тем решением президент придал мне дополнительную уверенность и показал команде, что верит в своего тренера. Это наверняка тоже помогло нам завоевать два трофея. Сто процентов!

Допустим, в «Арарате-Армения» мне тоже предложили было новый контракт по ходу сезона. Я уже, образно, занес ручку, чтобы его подписать, но тут мы проиграли один матч, и прозвучало: «Э-э, давай завтра». Завтра мы сыграли вничью, и все сошло на нет. В результате клуб не завоевал ни одного титула. В «Урарту» в той части сезона все было далеко не так просто, тем не менее президент пошел на такой шаг. И результаты мы видим.

Дмитрий Гунько. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Химки» — это сериал. А на Давыдове сказалась фраза Федуна о «нашем Месси»

— Перед Арменией вы восемь туров — увы, без особого успеха — проработали в «Химках». Между Сергеем Юраном и Игорем Черевченко. Это был фантастический цирк и бардак?

— Ха-ха! Честно, даже вспоминать об этом времени не хочу. Назначение случилось в ночь. Я сказал «да», потому что сидел в академии и понимал, что надо делать шаг вперед. Для себя понимал, что я — тренер, работник полей, а не кабинетов и кресел. Во мне это бурлило, хотя и административной работе тоже отдавался полностью и, надеюсь, принес пользу.

А за «Химками» до сих пор внимательно слежу. Смена тренеров, высказывания руководителей, другие приключения — когда узнал кое-что изнутри, мне всё это безумно интересно, ха-ха! Это настоящий сериал, реалити-шоу! И в одной серии я снимался.

— Какая самая дикая история из того периода вспоминается?

— Когда все в «Химках» ждали большого количества футболистов «Спартака» в аренду, но в лиге собралось экстренное совещание, и прямо по ходу сезона внесли изменение в регламент: теперь из одной команды нельзя было арендовать больше двух игроков. Хотя в тот момент в «Сочи» из «Зенита» было девять человек, что ли. Но на нас эту лавочку прикрыли. Это внешняя оболочка истории. Внутреннюю же предпочту оставить при себе.

— Вас поэтому туда и пригласили, что ждали группу спартаковцев, с которыми вы работали?

— Идея, может быть, такая и была. Большего сказать не могу, да многого и не знаю. В итоге все пришлось переигрывать на ходу, и получили то, что получили. Я же или сам тренировал, или как-то участвовал в развитии карьер всех воспитанников «Спартака» на протяжении 12 лет. РПЛ наполнена футболистами, с которыми мне довелось работать. Начиная с ребят 1990-1991 годов рождения — Григорьева, Рыжкова, Малояна и других, дебютировавших в основе «Спартака» при Микаэле Лаудрупе; Джано, Яковлева и далее по списку. Обухов играет в «Оренбурге», Савичев и Полубояринов — в «Акроне», Руденко и Мелкадзе — в «Сочи», Рассказов — в «Крыльях»... И заканчивая игроками нынешней команды.

Не забуду, как разговаривал с папой Миши Игнатова, чтобы он не уезжал прямо из академии в Португалию, а такой вариант был. Прекрасно помню, как я уговаривал спортивный отдел клуба взять документы Руслана Литвинова, чтобы он был 11-м футболистом своего года рождения, заключившим с клубом контракт. Поколение 2001 года рождения в академии было очень сильным, и почти всех быстро подписали, а он оставался в подвешенном состоянии. Хотя играл за сборную России своего возраста — и, помню, приехал в клуб, забив сумасшедший гол ровесникам из Франции. При этом у клуба были сомнения, заключать ли с ним профессиональный контракт. Но мы совместно с руководителями академии настояли на том, что недостаток скорости Руслан компенсирует мозгами. Что он и делает.

— Кто из тех, с кем вы в разные годы столкнулись в «Спартаке», превзошел ваши ожидания, а кто, наоборот, не оправдал?

— Две самые болезненные истории — это Денис Давыдов и Александр Козлов. Во втором случае — вообще трагическая. Они вообще не связаны между собой, две совсем разные судьбы, но оба футболиста были большими и, увы, нереализованными талантами. Для меня это большая боль в сердце.

— Помешала ли Давыдову стать «нашим Месси», как назвал его Леонид Федун, как раз эта фраза экс-владельца «Спартака»?

— Думаю, да. В личных беседах Денис вроде бы был настроен серьезно и на словах выражал желание решительно изменить ход событий, который складывался не в его пользу, но на деле этого не происходило. Возможно, та фраза и вытекавшая из нее самооценка засела у него внутри — для этого игроку надо покопаться в себе. Но времени прошло много, и поезд уже ушел.

А насчет тех, кто превзошел ожидания, — никто. Потому что на воспитанников «Спартака» всегда возлагают большие надежды и дают им шанс проявить себя — если не в родном клубе, то в других. «Спартак» и его академия — это марка, знак качества, неталантливых там нет. А как они пользуются шансами — это уже вопрос каждого по отдельности.

— Какая память осталась у вас о работе с Федуном и как вы восприняли его уход из «Спартака»? Это пошло на пользу или во вред клубу?

— С теплотой вспоминаю Леонида Арнольдовича. Он дал мне шанс возглавить команду, очень переживал за «Спартак» и много делал для него. Построил стадион... Да, многие кадровые решения могут кому-то не нравиться, но по отношению к молодежи в академии, лично ко мне — все это было на уровне. А на пользу это пошло или во вред — покажет только история.

Арас Озбилиз. Фото ФК «Урарту»

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— Есть ли в чемпионате Армении клуб, у которого денег больше, чем у других?

— Есть.

— Вы? «Пюник»?

— Нет. «Арарат-Армения».

— Исходя из таких финансовых раскладов и графика весенних матчей, о котором вы мне рассказывали, выиграть чемпионат Армении сложнее, чем «Зениту» — чемпионат России.

— Любой чемпионат на любом уровне выиграть крайне тяжело! Спросите у любого тренера. Может быть, «Зениту» и правда внешне полегче. Но командой надо управлять. Вот в чем сила Семака! Этим и отличается взрослый футбол от молодежного. И именно это я поменял бы в своей работе, если бы оказался на месте молодого Гунько и возглавил «Спартак» не в 2014 году, а сейчас.

Чемпионство пять лет подряд кто-то может увязать только с более серьезными финансовыми возможностями, чем у остальных, но вот «Арарат-Армения», который я привел в пример, уже три года не становится чемпионом Армении.

— Позволяет ли чемпионат Армении расти футболистам и тренерам?

— Это на сто процентов развивающий турнир! Допустим, мы приняли «Ноа» на пятом месте, финишировали на втором. Чтобы сделать этот рывок, футболистам нужно было стать сильнее. Та же история — с пятого на второе — произошла в «Арарат-Армении».

Но сейчас, после чемпионства, перед нами стоит задача следующего уровня. Чтобы играть в еврокубках и быть способными не терять качества, играя каждые четыре дня, мы должны, во-первых, пробегать больше, во-вторых, делать это быстрее и интенсивнее, в-третьих, быстрее восстанавливаться, в-четвертых, делать более продуманную ротацию, в-пятых, качественнее питаться, в-шестых, искать наиболее эффективные пути логистики между матчами. Все это требует другого уровня всего процесса, что будет развивать и футболистов, и нас самих как тренеров, способных работать в этом графике. Должны мы и находить новые пути, чтобы мотивировать игроков, которые будут больше уставать.

— В минувшее трансферное окно вы взяли из «Пюника» Араса Озбилиза. Как вам удалось это сделать и какую роль он сыграл в чемпионстве?

— Яркую. Переговоры, опять же, вел Самвел Арустамян, но и я до подписания сел с Арасом и обговорил с ним роль, в которой его видел. Понимал, что его опыт в нашей молодой команде, где много воспитанников «Урарту», должен иметь очень большое значение. Авторитет в команде у него просто непререкаемый. Озбилиз разговаривает на многих языках, в том числе на русском, и его коммуникационная роль в раздевалке просто огромна.

Он пришел в команду с переломом стопы, из-за чего сборы перед возобновлением чемпионата дались ему непросто. Но и он, и мы терпели, и в результате Арас показал класс в самый нужный момент — в решающем отрезке сезона забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Особенно запомнился его потрясающий удар в «девятку» на исходе матча с «Арарат-Армения», в котором мы проигрывали — 0:2, и Арас, выйдя на замену, переломил ход игры. Тот его удар позволил нам сравнять счет и стал одним из решающих в чемпионате. А две последние победы перед золотом — над ереванским ЦСКА и «Пюником», по 1:0 — случились после его голевых передач.

— У Озбилиза же было три разрыва крестообразных связок коленей?

— Да, и на обоих его коленях видны шрамы от операций. Если бы не это, уверен, он до сих пор играл бы на более высоком уровне.

— До какой степени это тот воспитанник «Аякса» Озбилиз, который когда-то блистал в «Кубани», а потом периодически сверкал в «Спартаке»?

— В процентном соотношении рассуждать не готов, но, понятно, он стал старше. Со своей задачей в нашей команде он справился и, надеюсь, продолжит так же нам помогать. Польза от его игры подчеркивается тем, что по итогам последнего отрезка его вызвали в сборную Армении. В 33 года, после всех его травм. Правда, он вынужден был от этого приглашения сейчас отказаться, поскольку находится в Нидерландах и ждет четвертого ребенка. Когда жена подарит его Арасу, он по многодетности нагонит меня, ха-ха!

Игроки «Урарту» празднуют гол. Фото ФК «Урарту»

У нас отличные отношения между игроками из России и Украины. Будь иначе, мы не стали бы чемпионами

— У вас в составе несколько российских игроков, а один из них и вовсе арендованный — вратарь Мелихов у «Ахмата». Кто-то из них собирается домой? И может ли заиграть в РПЛ?

— Почему-то многие считают, что Мелихов у нас в аренде. Но правда в том, что он — полноценный игрок нашего клуба, у которого действующий контракт. В целом мы не планируем, чтобы кто-то возвращался, у нас свои амбициозные задачи. То же касается и Озбилиза, и Саного, и остальных.

— В «Урарту» — группа как российских, так и украинских игроков. Как складываются отношения между ними? Не было ли инцидентов?

— У нас внутри коллектива отличные отношения, которые не зависят от национальности и гражданства каждого футболиста. В нем есть примеры не просто профессиональных отношений, а дружбы между игроками из названных вами стран. Дабы никому не навредить, не буду называть имена. Никаких инцидентов в команде не происходило. Такие же отношения с футболистами и у меня. Будь иначе, мы никогда не стали бы чемпионами.