«Ференцварош» — тренерская команда Черчесова. А ее игроки могли бы усилить российские клубы». Интервью футбольного менеджера из Италии

Разговор с Антонелло Преити, который долго работал в «Парме» и «Удинезе».

60-летний Преити в итальянском футболе более 30 лет. Он начинал как тренер юношеских команд, затем поработал скаутом, а впоследствии — техническим и спортивным директором клубов серий А, В и С. Шесть сезонов в «Парме» и два — в «Удинезе» Антонелло считает главными этапами в своей карьере менеджера.

Сейчас Преити — свободный художник. Много путешествует по Европе, смотрит матчи разных чемпионатов. При этом активно консультирует в сериях А и В, а также имеет хорошие связи на азиатском рынке. В конце октября Антонелло оказался в Будапеште, где посетил два домашних матча «Ференцвароша» и его тренировочный центр.

Общие знакомые со Станиславом

— Что привело вас в столицу Венгрии?

— Футбольный мир тесен. У нас со Станиславом Черчесовым нашлись общие знакомые. Один из них — мой бывший подопечный Мирко Полони, с которым я когда-то работал в молодежном составе «Аталанты». Мирко выступает сейчас в роли скаута, и в конце сентября он побывал в Будапеште, причем не только на встрече Лиги наций Венгрия — Италия, но и на контрольной игре «Ференцвароша» с дочерней командой. Поскольку лидер футбола страны достойно выступает в этом сезоне в еврокубках, Мирко посоветовал мне вживую посмотреть официальные матчи «фради». Я легок на подъем и люблю открывать для себя новое, поэтому быстро составил план, прилетел сюда и посетил две встречи — одну в Лиге Европы, другую в национальном чемпионате.

— Как вы оцениваете нынешний «Ференцварош»?

— Специально выбрал несхожие по статусу игры. Первая — в Лиге Европы против более богатого и звездного «Монако». Вторая — против заведомо более слабого соперника в венгерском первенстве. Хотелось сравнить, как «фради» выглядят в разных ситуациях. С монегасками выдался очень трудный матч, но ничья стала заслуженной. А «Залаэгерсег» клуб из Будапешта должен был побеждать с крупным счетом, но в итоге получилось лишь 2:1.

При этом в обоих случаях просматривался четкий рисунок коллективных взаимодействий, что свидетельствует о твердой тренерской руке Черчесова. Еще мне понравилось, что его футболисты хорошо готовы физически. Против «Монако» хозяева провели второй тайм мощнее, чем первый, при этом штаб сделал грамотные, заранее продуманные замены. Ну а с «Залаэгерсегом» «Ференцварош» может только винить сам себя за то, что не реализовал несколько голевых моментов. В плане завершения атак есть над чем работать. Впрочем, Станислав и без меня это знает (смеется).

Антонелло Преити. Георгий Кудинов

Специалист европейского уровня

— Какое впечатление оставило личное общение с Черчесовым?

— Благодарен Станиславу за то, что нашел время в своем плотном графике. Мы встретились в неформальной обстановке, а еще он разрешил побывать на предыгровой тренировке «Ференцвароша». Мне было очень интересно поговорить с Черчесовым — до сих пор не доводилось иметь дело с российскими тренерами. На основании того, что увидел в матчах и на занятии, напрямую услышал от Станислава, а также на базе своего более чем 30-летнего опыта работы в Италии с местными и иностранными специалистами могу отметить, что это большой профессионал. Черчесов достойно смотрится в Европе и абсолютно заслуженно занимает свое место.

Я прекрасно помню, как на ЧМ-2018 Станислав остановился в шаге от полуфинала, имея под рукой средний по европейским меркам состав. Видно, что человек следит за каждой мелочью в тренировочном процессе и очень ценит дисциплину. По нему заметно, что умеет быть жестким. Однако мне показалось, что Черчесов старается не переходить границы, за которыми начинаются проблемы в общении с раздевалкой. Нынешний «Ференцварош» производит на меня впечатление команды, где у главного тренера есть абсолютный авторитет, построенный на уважении футболистов более десяти национальностей.

Станислав Черчесов. ФК "Ференцварош"

Сильные помощники

— Как вам стадион «Ференцвароша» и его тренировочный центр?

— Арена очень комфортна, до нее легко добраться и на такси, и общественным транспортом. После финального свистка у зрителей есть возможность быстро покинуть трибуны и доехать до центра города. Тренировочный комплекс занимает большую территорию, что логично, ведь бренд «Ференцварош» культивирует ряд видов спорта — и водное поло, и гандбол, и хоккей, а не только футбол. Для топ-клубов серии А немыслимо, чтобы первая команда работала на базе в окружении такого количества посторонних людей, включая целые группы детей и юношей. Но в Венгрии свои традиции и обычаи: могу признаться, что атмосфера на базе мне понравилась.

— Как оцениваете выход «Ференцвароша» в 1/8 финала Лиги Европы?

— Как большой успех всего венгерского клубного футбола. Сборная под руководством итальянского тренера Росси недавно пошумела в Европе (заняла второе место в группе высшего дивизиона Лиги наций, обойдя Германию с Англией и только одно очко уступив Италии. - Прим. Г.К.), а теперь выстроенный Черчесовым «Ференцварош» досрочно стал первым в одном из самых сложных квартетов Лиги Европы. Это абсолютно тренерская команда, причем к историческому успеху причастен весь штаб Станислава. Недаром Мистер (как в Италии называют главного тренера. - Прим Г.К.) привез с собой несколько помощников из России. Видно, что все они хорошо знают свое дело.

— Летом «Ференцварош» прошел два отборочных раунда Лиги чемпионов, но споткнулся в третьем на «Карабахе». Чего, по-вашему, ждать в следующем розыгрыше, если Черчесов и Ко вновь возьмут золото в Венгрии?

— Слово «если» здесь неуместно! Этот «Ференцварош» обязан брать титул и в нынешнем сезоне! Любое другое место в первенстве Венгрии станет для клуба провалом. А дальше «фради» следует усиливать состав. Чтобы пробиться в основную сетку ЛЧ через квалификацию, необходимо обязательно укрепить ряд позиций. Уверен, что Станислав это и сам прекрасно понимает.

То, что команда не смогла прошедшим летом добраться до группового турнира главного еврокубка, обидно для Черчесова, но думаю, что он осознает: коллектив еще не был к этому готов. Нужно прогрессировать, прибавлять в уверенности и стабильности, повышать качество основной обоймы.

Ну а выход в 1/8 финала Лиги Европы — показатель того, что тренерский штаб двигается в верном направлении. Если будущей весной получится еще и пробиться в четвертьфинал, это станет триумфом для всего венгерского футбола.

Ммаэ, Лайдуни, Захариассен и Эссити

— Кто из нынешнего состава мог бы, как вам кажется, заинтересовать представителей ведущих европейских лиг?

— Как человек, много лет работавший спортивным директором, должен для начала сделать важное уточнение. Одно дело, когда игрок тебе нравится, и другое — сколько он при этом стоит и какая у него зарплата. Желание должно совпадать с возможностями. При этом менеджер, который хочет подписать того или иного футболиста, обязан понимать, подходит ли тот под схемы тренера и философию клуба. Без этой конкретики мое мнение довольно абстрактно — на уровне нравится/не нравится в целом. В таком ключе отметил бы защитника сборной Марокко Ммаэ, хавбека сборной Туниса Лайдуни, вездесущего норвежского полузащитника Захариассена и — c определенными оговорками — форвардов Нгуена и Траоре. На подходе достаточно молодой бразильский нападающий Маркиньос, который явно прогрессирует при этом тренерском штабе. Плюс рядом с основой есть два-три талантливых юных венгра, но им еще расти и расти до серьезного взрослого уровня.

— Насколько хорошо вы знакомы с современным российским футболом, который сейчас оказался в изоляции? Кто из «Ференцвароша» мог бы усилить наши клубы прямо сейчас?

— Как «Ференцварош» в Венгрии, так и «Зенит» у вас обязан брать скудетто, тут все очевидно. Но настоящая лакмусовая бумажка — только еврокубки. Чемпион России и другие команды РПЛ сейчас в них не участвуют, и полноценно оценить их конкурентоспособность со стороны невозможно. Соответственно, не так просто понять, кто из легионеров того же «Ференцвароша» чей конкретно состав в премьер-лиге мог бы усилить. Навскидку назвал бы тех же ребят, что и выше, но Траоре и Нгуена — уже без оговорок. И обязательно добавил бы к ним мощного полузащитника Эссити, который был у меня на карандаше еще пять лет назад. При этом добавлю, что Ммаэ, Лайдуни, Зариассен, Эссити, Нгуен и Траоре с Маркиньосом могли бы в моем понимании пригодиться российским топам, не говоря уже о середняках. Ну а больше всех — сам Черчесов.

— Вижу, что всего за несколько дней вы успели неплохо изучить «Ференцварош». Планируете вернуться в Будапешт в этом сезоне?

— Если получится, то с удовольствием! Меня заинтриговал венгерский чемпион, да еще и финал Лиги Европы-2023 пройдет именно в Будапеште. Так что до следующего лета надеюсь приехать сюда еще раз.