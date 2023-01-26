«Когда все началось, тренер сказал мне: «Не потерплю никаких оскорблений в твою сторону». Приключения воспитанника «Зенита» в США

История российского защитника Богдана Ведерникова, который учится в университете Колорадо-Спрингс.

Он вполне мог бы сейчас играть в «Зените-2» или молодежной команде сине-бело-голубых, но пару лет назад круто сменил вектор своей карьеры, перебравшись из Санкт-Петербурга в самое сердце США — штат Колорадо. Сейчас за плечами 19-летнего защитника уже находятся два курса учебы и два сезона в местной футбольной команде с гордым названием «Горные львы Университета Колорадо-Спрингс».

Ниже — рассказ самого воспитанника «Зенита» Богдана Ведерникова о многочисленных переездах и жизни в Америке.

Фото с Де Брейне

— Богдан, у тебя в профиле соцсетей указаны три флага — России, США и Италии. Ты жил в каждой из этих стран?

— Да! Вообще я родился в Перми, но в пять лет с семьей перебрался в Штаты, через девять месяцев вернулся в Россию, в еще через год уехал в Сиракузы, на восточный берег Сицилии. Мой отец — элитный инженер, ему часто дают контракты в разных странах, поэтому он возил меня с собой. В Сиракузах я прожил четыре года: там начал и в футбол играть, и конным спортом заниматься. Но по возвращении в Россию остановил выбор на футболе — подумал, что он перспективнее. Мне тогда уже было 11 лет, папе дали контракт в Санкт-Петербурге, и я поступил в школу местной «Звезды». А через два года я прошел просмотр в академию «Зенита» и СШОР «Зенит» (это две разные школы). Выбрал первую.

Богдан Ведерников с Кевином де Брейне. Фото Соцсети

— Ты сразу стал левым защитником?

— Да, я всегда был левшой, еще в «Звезде» меня поставили на фланг обороны — так и играю там всю карьеру. Моими первыми тренерами в «Зените» были Дмитрий Владимирович Васильев и Константин Анатольевич Коноплев — замечательные тренеры, самые любимые, сейчас они работают с молодежной командой. Мы выигрывали разные турниры по городу, ездили за рубеж.

— Я видел в твоих соцсетях фото с Кевином Де Брейне. Откуда оно?

— Как раз с одного турнира, который так и называется — «Кубок Кевина Де Брейне». Он проходит в родном для него городе в Бельгии, в том году в нем участвовали многие сильные академии — «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Челси»... Туда приезжал не только сам Де Брейне, но и Хосеп Гвардиола. Выдалась возможность — подошел к Кевину и попросил фото. Он согласился.

— Перекинулся с ним парой фраз?

— Ха-ха, нет! Я на тот момент еще не очень хорошо говорил на английском, так что выдавил только: «Можно фото»? Да и спешил он.

Призер олимпиады по итальянскому

— Зато ты уже хорошо говорил на итальянском. В 2017 году тебя расхваливали на сайте «Зенита» — ты выиграл городскую олимпиаду по итальянскому языку. Редко встретишь в футбольной академии человека, знающего иностранный.

— Да это мама заставляла, ха-ха! Я-то итальянский учил еще на Сицилии, в школе его подтянул и участвовал во всяких олимпиадах — выигрывал школьную, затем районную, потом городскую. А в 2021-м, когда я выпускался, стал призером всероссийской и даже получил диплом, который открывал мне пути в разные российские лингвистические вузы. Но это был для меня запасной вариант.

— А основной?

— Сперва надо упомянуть, что за год до переезда в США я ушел из «Зенита». Из-за череды мелких травм я выбыл из обоймы, в это же время у команды сменился тренер, который объявил мне, что не берет меня в состав на сезон ЮФЛ. Я перешел в СШОР «Зенит», где у меня открылось второе дыхание. Но там возникла другая проблема: на мою позицию сверху стали продавливать другого игрока, а меня перебросили на другой фланг. Справа у меня игра всегда шла так себе — 50 на 50. Дела шли с переменным успехом, но ключевой стала игра против академии «Спартака», когда меня заменили в конце первого тайма после двух пропущенных мячей. В тот момент я разругался с тренером и больше толком не играл. Летом 2021-го покинул Питер.

Богдан Ведерников. Фото Соцсети

Как переехать в Америку

— Как появился вариант с США?

— Случайно. По ходу того сезона на меня в соцсетях подписалось агентство, которое предлагает молодым спортсменам учебу в США. Я сперва не рассматривал его всерьез, но со временем этот вариант стал для меня основным. Плюс родители настаивали на том, чтобы я переезжал. А я поначалу хотел перейти в молодежную команду «Сочи» — тем летом меня пригласили туда на просмотр и хотели, чтобы я побыл на нем хотя бы пару недель. А я как раз примерно в те же числа должен был лететь в Казахстан для оформления визы в США, даты накладывались. Меня в «Сочи» взяли бы почти гарантированно, но я уже к тому времени решил сконцентрироваться на американском варианте.

— Ты упомянул агентство. Как оно работает? Ты куда-то подавал заявку до этого?

— Да нет. Я так понимаю, они сами ищут по соцсетям подходящих людей. Знаю, что они предлагали переехать в США не только мне, но и многим другим знакомым футболистам. На самом деле этот процесс длился долго, потому что мне надо было оформлять миллион всяких бумаг, а параллельно я раздумывал над тем, нужно ли мне это вообще. Когда уже все решил, мне предложили варианты — около 12 университетов. Я изначально хотел во Флоридский атлантический университет, так как там команда первого дивизиона, но остановился на Университете Колорадо-Спрингс. Остальные вузы присылали уведомления о том, что не могут принять меня из-за ковидных ограничений.

Богдан Ведерников. Фото Соцсети

По прозвищу Железный

— Что у тебя за команда и как вообще устроен студенческий спорт в США?

— Все вузы разбиты на три закрытых дивизиона — никто не вылетает и не поднимается выше. Все спортивные команды Университета Колорадо-Спрингс называются «Горные львы». Сезон здесь длится одну осень — с августа по декабрь без остановки мы играем по два матча в неделю. Весной тоже есть матчи, но они товарищеские. Особенность студенческого футбола еще и в том, что ежегодно команда меняется примерно наполовину. К примеру, прошлым летом у нас появилось 17 новых игроков, а осталось 13.

— Какие успехи у твоей команды?

— В первом сезоне мы выступили слабо как раз потому, что были проблемы с футболистами — у нас не хватало игроков, а при таком графике это существенно. Затем пришел новый тренер — валлиец Льюис Уилкокс, он набрал футболистов, поставил игру, перед нами даже стояла задача занять первое место. Мы хорошо шли всю осень, но во многом из-за решений арбитров финишировали четвертыми. Кстати, судейство тут — катастрофа, худшее в моей жизни.

— Ты постоянно играешь?

— Да, я постоянно на левом фланге. Но мы играем по схеме 3-4-3, а в такой расстановке мне нужно закрывать целую бровку, и это трудно. Но тренеры мне доверяют, осенью я даже однажды забил. У меня, кстати, есть прозвище — Iron, то есть «железный». Его мне дали из-за того, что я часто лезу в жесткие стыки.

— Ты единственный русский в команде?

— В команде — да. В университете есть русский профессор, который преподает математику. Знаю еще пару русских студентов, один из которых — фигурист.

Тренировки в 08:30

— Как устроен твой обычный день?

— Пар здесь намного меньше, чем в России. Три дня у меня по две пары, еще два дня — по одной. Но на самом деле это не очень-то освобождает от учебы. Тут подразумевается, что ты активно занимаешься дома, причем дело не только в домашней работе, но и в самообучении. А еще пары построены так, что воды — вообще ноль!

— А как в этот график умещаются тренировки?

— Осенью — ежедневные тренировки по утрам: в 8:30, примерно полтора часа. Помимо этого, есть занятия с тренером по физподготовке два раза в неделю. Он, к слову, с каждым индивидуально прописывает программу, что очень круто. А сейчас, когда не сезон, график не такой плотный, да и тренировки проходят днем.

— А какие у вас перспективы? Куда уходят выпускники?

— Мне учиться четыре года, то есть еще два. Но я уже сейчас задумываюсь о будущем. Тут все основано на нарезках своих лучших моментов. Все рассылают их в разные клубы и ждут, что их пригласят на очный просмотр. Я тоже собираюсь сделать нарезку и отправить в клубы ЮСЛ, это вторая по силе лига США после МЛС. Нам еще повезло, что тренер имеет связи в других клубах и может порекомендовать нас — например, в соседний «Колорадо-Спрингс Свитчбэкс», играющий в ЮСЛ.

Богдан Ведерников. Фото Соцсети

Мысли о гражданстве

— Помимо футбола и учебы, ты чем-то еще занимаешься?

— Тут студентам предоставляется работа — как онлайн, так и очная. Я раньше работал за компьютером с файлами, а сейчас буду принимать почту и звонки от студентов, перенаправлять их в нужные департаменты. У меня есть две стипендии — атлетическая и президентская. Но работа — это скорее для себя.

— Допускаешь, что останешься в США после окончания учебы? Может, уже думаешь о паспорте?

— Гражданство — это сложно. Да, есть такая мысль, но надо ждать долго — десять лет, причем нужны особые условия. Пока рано предполагать — многое же зависит и от политической ситуации в мире.

— Если «Зенит» позовет обратно, поедешь?

— Скорее соглашусь — тут можно учебу поставить на паузу, есть такая опция. Но опять же многое зависит от нефутбольных вещей.

Трогательный жест тренера

— Как к тебе изменилось отношение в США за последний год?

— Все хорошо, ничего не изменилось. Я бы даже сказал, стали сочувствовать. Отлично помню тот день, когда все началось. Наш главный тренер на первой же тренировке подошел ко мне, спросил о моем самочувствии, поинтересовался, как дела у моих близких. Он выразил поддержку и произнес важные слова: «Отношение к тебе никак не меняется, не переживай. Я не потерплю никаких оскорблений и шуток в твою сторону. Если что, сразу сообщай мне обо всем». После этого он то же самое повторил при команде. Это меня растрогало. Очень крутой момент.

— Что ты отвечаешь людям, когда поднимают острую тему?

— Да им самим неудобно говорить обо всем этом. Да и что мне отвечать? Я же ничего не знаю и особо вникать не хочу. В принципе я так и отвечаю, что это просто не ко мне.

— Все они считают, что изоляция российского футбола несправедлива?

— На эту тему я ни с кем не общался, но понятно, что несправедлива. Все всегда говорили, что футбол вне политики, а тут...

Богдан Ведерников. Фото Соцсети

Программист и футболист

— На кого ты учишься?

— Моя специальность — анализ данных и системная инженерия. Если очень грубо говорить, то я будущий программист — уже знаю Java, изучаю Python.

— Тебе осталось учиться два года. К этому времени ты будешь дипломированным айтишником, но все еще футболистом. Кем ты видишь себя лет через пять?

— Еще не решил. Думаю о многих вещах, в том числе о бизнесе в какой-нибудь сфере. Тут же многое зависит в том числе от везения. Клуба мечты у меня нет, но есть стремление стать профессиональным футболистом. При этом я понимаю, что в США иностранному игроку тяжело пробиться — при равных данных тут делают выбор в пользу местного. С другой стороны, это дает мне дополнительную мотивацию.