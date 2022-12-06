Криштиану переходит в «Королевский клуб», где получит 500 миллионов евро. Что нужно знать об «Аль-Насре»

Сегодня, 18:00
Сегодня у одной из главных звезд мирового спорта важный матч — Португалия сыграет со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира. Нет сомнений, что Криштиану Роналду сейчас думает только о сборной, но вокруг него продолжают разрастаться слухи. Напомним, две недели назад «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальцем, так что сейчас он находится в статусе свободного агента.
Свежие подробности дали авторитетные СМИ — испанская газета Marca и известный инсайдер Николо Скира. Они утверждают, что соглашение с саудовским клубом «Аль-Наср» начнет действовать 1 января и будет рассчитано на два с половиной сезона. По контракту Роналду заработает 200 миллионов евро за год, то есть в сумме 500 миллионов. Фабрицио Романо добавляет, что ничего еще не подписано, так как Роналду сфокусирован на чемпионате мира.
При этом Daily Mail со ссылкой на источник из окружения Криштиану назвал информацию о переезде португальца в Саудовскую Аравию бессмыслицей, а журналист и друг Криштиану Пирс Морган все опроверг. Но мы прекрасно знаем: накануне больших трансферов всегда кто-то отрицает слухи, а затем они неожиданно становятся правдой.
Переход Роналду в «Аль-Наср» и правда вероятен. Но что это за клуб? Начнем с сухих фактов из «Википедии»: основан в 1955 году, базируется в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, название переводится как «Победа», домашние цвета — желто-синие. Это местный гранд, но не самый титулованный клуб страны. Будущий клуб Роналду побеждал в чемпионате Саудовской Аравии девять раз, но далек от рекорда — у его вечного соперника «Аль-Хиляля» 18 побед в местной лиге.
В последнее время «Аль-Наср» редко побеждает в чемпионате. Подавляющее число трофеев он завоевал в прошлом веке, а в XXI выигрывал лигу всего трижды — в последний раз в 2019 году. Кубок Саудовской Аравии «Аль-Наср» не брал с 1990 года. В текущей таблице чемпионата он идет вторым, в трех очках от «Аль-Шабаба».
С международными трофеями все еще хуже. Роналду привык играть за прославленные за рубежом клубы, но «Аль-Наср» всего один раз в своей истории добирался до финала Лиги чемпионов Азии — в 1995 году он уступил корейской «Ильве». Однако в 1998-м аравийцы выиграли Кубок обладателей кубков Азии и Суперкубок Азии.
На гербе у «Аль-Насра» корона — точно как у мадридского «Реала», бывшего клуба Криштиану. И это не просто так: до 1960 года за «Аль-Наср» играли любители, а затем клуб взял под контроль Абдул Рахман бин Сауд аль Сауд — сын короля, принц Саудовской Аравии.
Очевидно, что аравийская королевская семья богата, поэтому и «Аль-Наср» моментально стал обеспеченным клубом. Аль Сауд обожал футбол и превратил «Аль-Наср» из безвестной команды в многократного чемпиона страны. Аль Сауд был президентом клуба больше 30 лет — он дважды покидал пост, но оба раза избирался вновь. Умер в 2004 году, занимая должность президента.
Сейчас «Аль-Насром» руководит бывший глава Саудовской лиги Мусли Аль-Муаммар, но клуб до сих пор находится под протекцией монархов — принц Халед бин Фахд активно вовлечен в дела команды. С деньгами у клуба нет проблем, а помимо этого, он сейчас еще и активно ищет спонсоров под финансирование пухлого контракта Роналду.
Безусловно, Роналду при переходе станет звездой номер один не только в «Аль-Насре», но и во всем азиатском клубном футболе. Однако в аравийской команде и сейчас есть известные футболисты: колумбийский экс-вратарь «Арсенала» Давид Оспина, бразильский экс-полузащитник «Баварии» Луиз Густаво, форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар, испанский защитник Альваро Гонсалес, бразильский нападающий Талиска.
При переходе Роналду, разумеется, запросит свой любимый седьмой номер. Под ним в «Аль-Насре» тоже играет легионер, но не из Европы, а из Узбекистана: Жалолиддин Машарипов — фланговый нападающий команды, хотя и не основной. На днях журналисты Championat.Asia спросили Шарипова о том, отдаст ли он седьмой номер Роналду. Тот ответил согласием и добавил, что таких футболистов нужно уважать.
Конечно, для Криштиану важна и фигура тренера. Он поссорился в «МЮ» с Эриком тен Хагом, а в «Аль-Насре» будет работать с Руди Гарсией. Он известный французский тренер, который много лет работал в клубах второго европейского эшелона — в «Лилле», «Роме», «Марселе», «Лионе». Весной 2021 года ходили слухи, что Гарсия может прийти в «Спартак» на смену Доменико Тедеско, однако вместо француза был назначен Руй Витория. Гарсия же, просидев год без работы, в июне 2022-го возглавил «Аль-Наср».
Добавим, что сейчас первое место в снайперской гонке Саудовской лиги занимает Карлос Карвальо из «Аль-Шабаба» с шестью мячами. У Роналду есть все шансы стать лучшим бомбардиром и выиграть чемпионат уже в этом сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)