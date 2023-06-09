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Сегодня, 00:00

Месси опять обошел Роналду. В отличие от Криштиану, аргентинец сделал правильный выбор

Артем Белинин
Футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Фото AFP
Футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Футболист Лионель Месси
Лионель Месси.
Фото Reuters
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МЛС — отличная лига для легендарных ветеранов.

Мнение

Эпопея с Месси закончилась, не начавшись. В отличие от перехода в «ПСЖ», движение в обратном направлении прошло тихо — сначала объявили, что Лео уйдет, потом он действительно ушел и быстро всплыл в «Интере Майами». Американцы даже не стали раздувать из этого мегаисторию, как те же парижане, — сделали один пост в социальных сетях.

Месси же ограничился публичным выступлением, где подтвердил — да, в «Барселоне» его не будет, хотя очень хотелось (и футболисту из-за этого очень грустно), поэтому в поисках семейного комфорта выбрана Америка.

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Это отличный выбор для пожилой футбольной звезды — и точно гораздо лучше того, который сделал вечный оппонент. Лео и Криштиану к концу карьеры оказались практически в одинаковом положении — им особенно некуда было идти. Продолжать европейскую карьеру что одному, что второму стало сложно — у обоих гигантский бэкграунд, огромная зарплата и своеобразные запросы. И звезды, стоя на развилке, приняли диаметрально противоположные решения.

Роналду сопротивлялся как мог, но все же на пенсии стал дорогой игрушкой в «болотном» чемпионате — это неприятное продолжение (или же завершение) спортивной карьеры. Мы видели уже десятки таких доигрывающих. Не имеет значения где — в Китае или на Ближнем Востоке, — это все одинаково странно. Когда футболист едет в слабый чемпионат, в страну без футбольной культуры, а его жена и дети вынуждены кардинально менять привычный образ жизни, это сразу считывается. Как бы кто ни говорил, что счастлив, токсичность момента улавливается четко. К сожалению, Криштиану выбрал именно такое. Возможно, других сценариев просто не существовало, но за это португалец должен благодарить себя, точнее, свое нашумевшее интервью Пирсу Моргану.

Футболист Лионель Месси
Лионель Месси.
Фото Reuters

У Месси же другая ситуация. Оказавшись перед выбором (который у Лео богаче), форвард выбирал между:

— вариантом Роналду;

— красивым финалом в «Барселоне»;

— переездом в МЛС.

Невозвращение в «Барсу» Лео объяснил в интервью испанским медиа — гарантий для него у сине-гранатовых практически не нашлось, плюс к этому ради камбэка в Каталонии должно было пострадать много людей. Кому-то сократили бы зарплату, кого-то продали — Месси этого не хотел, поэтому отказался.

А между «вариантом Роналду» и МЛС выбор очевиден — причем по целому ряду причин. Во-первых, в том недавнем интервью Лео много говорил о комфорте семьи, как он ценит это и как расстроился, когда в Париже его близким приходилось много месяцев жить в отеле. А комфортабельность побережья Атлантики не идет ни в какое сравнение со всем ближневосточным шиком — тот пока еще локален. К тому же в Штатах не существует ограничений на форму одежды и манеру поведения для женщин — в этом случае пример Роналду весьма красноречив.

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Во-вторых, если оставить за скобками комфорт и рассмотреть исключительно спортивную составляющую, здесь выбор Месси тоже кажется куда более удачным. Потому что МЛС гораздо привлекательнее любой арабской лиги.

Криштиану уехал, образно говоря, «развлекать шейхов». Никаким новым элитным чемпионатом, как утверждает португалец, про-лига в ближайшее время не станет, это не происходит на плечах стареющих легенд. Это комплексная работа, ветераны могут внести вклад, но не более, — а пока саудиты лишь засыпают звезд деньгами на манер «ПСЖ». Когда-нибудь это прекратится и про-лига вернется к своему естественному состоянию, потому что фундаментально не изменилось ничего. И вряд ли изменится.

Месси же едет в МЛС в отличное время для футбола США — проект быстро развивается, почти экспоненциально растет телеконтракт, по числу болельщиков чемпионат обогнал НХЛ и скоро подвинет бейсбол, многие таланты Нового Света едут туда... А Лео придаст всему этому еще один импульс. Мощный.

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Да, штатовские клубы пока не доминируют в своем регионе. В местной Лиге чемпионов эта роль принадлежит Мексике. Но, скажем так, американский внутренний спорт — это все же про победы у себя в стране. Выиграть МЛС пока почетнее, чем Кубок КОНКАКАФ. А внутри... Там-то уж Месси разберется.

В интервью испанцам Лео отметил, что если бы хотел денег, поехал бы в Саудовскую Аравию. Тут аргентинец лукавит — достоверно известно, что с зарплатой его не обидели, сбросившись всем миром. Помимо средств от «Интера Майами» футболист получит отчисления от партнеров МЛС, Apple и Аdidas, причем это проценты, а не фиксированная сумма. То есть Лео способен получить даже больше Криштиану — и это без саудовских финансов.

Футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Вот такая интересная судьба получилась. Один легендарный футболист заканчивает карьеру на Ближнем Востоке в антифутбольных условиях, рядится в национальные костюмы и одевает в них жену, однако получает гигантский гонорар. В компании из разных лет у него Гамшик, Халк, Паулиньо... Теперь еще и Бензема, Канте и те, кого еще заманит правительство Саудовской Аравии в ближайшем будущем.

А другой легендарный игрок переехал в Майами, в развивающийся чемпионат, в страну — хозяйку следующего ЧМ, и встанет во главе растущей индустрии. Среди его коллег из прошлого — Пеле, Бекхэм, Ибрагимович, Руни, Лэмпард, Пирло, Бейл...

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Теперь очевидно — и по трофеям, и по клубному пути карьера Месси сложилась лучше, чем у Роналду. Игра, стиль жизни и репутация привели португальца на Ближний Восток, ко двору шейхов. Месси — на вершину соккера США. Пенсия аргентинца выглядит правильнее — так что теперь вопрос с лучшим, кажется, закрыт окончательно.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
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