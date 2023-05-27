Месси, Бензема, Де Хеа: у кого летом истекают контракты

Звезды, которые скоро могут стать свободными агентами.

Точно/наверняка уйдут

Роберто Фирмино, 31 год, «Ливерпуль»

Бразильский форвард отдал «Энфилду» лучшие годы карьеры: в «Ливерпуле» он выиграл все главные турниры Англии и Европы, однако в последнее время превратился в резервиста. Фирмино точно не продлит истекающий летом контракт, но на топ-уровне еще поиграет: бразильцем интересуются «Барселона» и «Интер».

Серхио Бускетс, 34 года, «Барселона»

Сине-гранатовый клуб покидает последний символ знаменитой команды Гвардиолы. Бускетс стабильно играл за основу «Барселоны» на протяжении 15 сезонов и прощается с ней на победной ноте. Но карьеру он не завершает: газета Mundo Deportivo сообщала, что испанца желают видеть в Саудовской Аравии и США.

Милан Шкриньяр, 28 лет, «Интер»

Шкриньяр — самый дорогой из потенциальных свободных агентов: Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 60 миллионов евро. Конечно, на Шкриньяра есть спрос, пусть он и не играет из-за травм больше двух месяцев. С высокой долей вероятности следующим клубом словака станет «ПСЖ».

Юри Тилеманс, 26 лет, «Лестер»

Тилеманс должен был покинуть «Лестер» еще год назад — «Арсенал» очень хотел купить бельгийца, но сделка сорвалась. Теперь все решено: даже если «лисы» останутся в АПЛ, один из их главных активов уйдет бесплатно. Куда — пока вопрос. «Арсенал» вроде бы нацелился на других полузащитников, но без работы в сильном клубе бельгиец точно не останется.

Маркус Тюрам, 25 лет, «Боруссия» М

Сын Лилиана Тюрама давно блистает в бундеслиге и уже перерос менхенгладбахскую «Боруссию». Клуб уже подтвердил, что француз летом уйдет, но точка назначения пока не определена: в претендентах — «Интер», «Бавария» и клубы АПЛ.

Карим Бензема. Фото Global Look Press

Точно/наверняка останутся

Карим Бензема, 35 лет, «Реал»

Ходят слухи, что обладатель «Золотого мяча» уже продлил контракт с «Реалом», но официально об этом пока не объявлено. Однако сомневаться не приходится: даже в 35 лет Бензема остается одной из самых влиятельных фигур в одной из сильнейших команд мира. AS и The Athletic сообщали, что новый контракт Карима будет действовать до конца следующего сезона.

Нголо Канте, 32 года, «Челси»

Почти весь текущий сезон вылетел из карьеры француза — он пропустил чемпионат мира и со стороны наблюдал за основными событиями крушения «Челси». В этом году лондонцев больше волновали новички, чем действующие футболисты, а проблемы Канте со здоровьем только усложняли переговорный процесс. Но вроде бы новые владельцы «Челси» осознают важность француза для команды и предложат ему продление.

Давид Де Хеа, 32 года, «Манчестер Юнайтед»

Испанский голкипер на «Олд Траффорд» уже 12 лет. «МЮ» без Де Хеа представить сложно, однако его позиции сейчас не слишком крепки. Тем не менее «Юнайтед» собирается продлить контракт с вратарем, хотя его пока не устраивают условия. Скорее всего, в итоге стороны найдут общий знаменатель.

Тони Кроос, 33 года, «Реал»

Год назад магическое трио Кроос — Модрич — Каземиро распалось: бразилец перешел в «МЮ». Теперь под угрозой будущее хорвата и немца, ведь у обоих истекают соглашения. Правда, с Кроосом все проще: скоро «Реал» должен объявить о продлении контракта с ним еще на сезон. Немец намерен завершить карьеру в Мадриде и пока чувствует в себе силы продолжить работу в «Королевском клубе».

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Возможны варианты

Лионель Месси, 35 лет, «ПСЖ»

Сага о вероятном трансфере великого аргентинца в саудовский «Аль-Хиляль» — главная в этом году. Нет сомнений, что вы об этом слышали: нереальный контракт на 400 миллионов евро в год, возобновление дуэли с Криштиану Роналду и прощание с Европой. Однако «ПСЖ» не намерен просто так расстаться с аргентинцем, о чем говорит недавний скандал с его отъездом на отдых в Саудовскую Аравию. Если бы парижскому клубу было все равно, Месси уже объявил бы о своем скором уходе.

Илкай Гюндоган, 32 года, «Манчестер Сити»

Летний переход капитана «Манчестер Сити» в «Барселону» еще недавно казался решенным делом — у немца истекает контракт, а каталонцы готовы предложить ему место в основе. Однако последние подвиги Гюндогана и, видимо, не лучшая форма Калвина Филлипса заставили «Сити» задуматься о сохранении хавбека.

Лука Модрич, 37 лет, «Реал»

В отличие от Крооса, будущее Модрича в Мадриде остается неопределенным. Это логично: хорват на четыре с половиной года старше немца, и в этом сезоне его игровое время заметно сократилось. Однако есть немалая вероятность, что хорват останется в «Реале» еще на сезон, после чего, скорее всего, уйдет.

Серхио Рамос, 37 лет, «ПСЖ»

Как и в случае с Модричем, препятствием Рамоса на пути к новому контракту может стать возраст. Однако преимуществ у испанского защитника тоже хватает: в этом сезоне он играет часто, его влияние на команду огромно. «ПСЖ» необходим футболист с таким опытом.

Анхель Ди Мария, 35 лет, «Ювентус»

Ди Мария был важной фигурой для сборной Аргентины на чемпионате мира, но в «Ювентусе» его игра не впечатляет. Конечно, случаются вспышки, как в ответном матче с «Нантом», где Анхель оформил хет-трик, но на дистанции к Ди Марии есть вопросы. Да и сам аргентинец, вероятно, готов вернуться в родной «Росарио Сентраль» — сейчас уже нет необходимости оставаться в Европе ради чемпионата мира, так что можно поиграть дома.