Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось

Подробности перехода аргентинской звезды в новый клуб

Одержимость Лапорты

События вокруг Лионеля Месси в последнее время развивались настолько стремительно, что их хронологию вполне можно было сравнить с интенсивным матчем, где инициатива переходит от одной команды к другой. В воскресенье, включив мощный прессинг, в атаку пошел «Аль-Хиляль». Саудовская сторона была настроена столь решительно, что, делегировав в Париж представительную делегацию, рассчитывала дожать сделку в течение 48 часов.

В это время в лагере «Барселоны» царило уныние. Шептались, что Месси все же примет непростое решение и отправится на Ближний Восток. Единственной причиной для этого была неспособность каталонцев сделать официальное предложение из-за проблем с ФФП и превышенным даже после расставания с Жорди Альбой и Бускетсом потолком зарплат. А так как для главы ла лиги Хавьера Тебаса перед регламентом все равны, ни на какие поблажки рассчитывать не приходилось. Он так и заявил, что история с Месси — вопрос клуба, а не лиги.

Однако Жоан Лапорта был настолько одержим идеей возвращения легендарной «десятки», что сине-гранатовые, казалось, сделали невозможное. Уже к обеду понедельника стало известно, что лига устно утвердила годовой финансовый план «Барселоны». Это та самая мера в новом регламенте, которая исключает бесконтрольное использование знаменитых каталонских экономических рычагов. Одобрение лиги необходимо, чтобы снова за них дергать — а это касается продаж доли телевизионных или коммерческих прав либо трансферов на выход за суммы, превышающие средние показатели клуба за определенный период.

Но хотя план одобрен, оставались детали, которые мешали подписать контракт с аргентинский звездой без финансовых потерь. Дело в том, что пробивший потолок зарплат клуб как минимум до устранения данной проблемы лишается возможности регистрировать контракты новичков на обычных условиях. То есть вступает в действие знаменитое правило «4 к 1», согласно которому фонд заработной платы клуба должен быть сокращен на сумму, в четыре раза превышающую оклады новобранцев.

Поэтому на состоявшейся в понедельник встрече Лапорты с Хорхе Месси президент «Барсы» просил время на устранение недостатков. Кроме того, стороны пытались вместе выработать сценарии выхода из тупика и вроде бы серьезно продвинулись в данном вопросе. Но уже было известно, что для подписания Месси и Гюндогана, который не собирается обсуждать новый контракт с «Манчестер Сити» до финала Лиги чемпионов, каталонцам нужно было продать за хорошие деньги не менее трех игроков.

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Отказ от саудовского миллиарда

Тем временем саудовская делегация пребывала в недоумении, так как дело дошло до отработки ключевых пунктов контракта. Детали переговоров, по версиям разных источников, расходились, но в целом они не противоречили друг другу. Если вкратце, то не сработала даже попытка поднять ставки, увеличив действовавшее с апреля предложение с годовой зарплатой 400 миллионов евро. И даже последний шаг — миллиард за два года — ничего не изменил.

Месси выразил благодарность, но попросил свое окружение как минимум поставить переговоры на паузу. Или даже отложить их на год, что полностью вписывалось в его изначальный план до Кубка Америки-2024 выступать в Европе и обязательно — в Лиге чемпионов. А ради возвращения в «Барселону» Лео был готов на многое, что подтвердил Месси-старший, добавив, что и он хочет того же.

В итоге Лео согласился немного подождать, видя прогресс в отношениях сине-гранатовых с ла лигой. Кроме того, учитывался семейный фактор. Уже не раз проскакивала информация, что один из детей Месси за два года так и не смог ощутить в Париже полный комфорт, поэтому Антонелла Рокуццо настаивала на возвращении в родной дом. А потом, по некоторым данным, именно супруга футболиста предпочла американский вариант саудовскому.

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Каталонский тупик

Ну а «Барселона» продолжала сражаться со временем, и некоторые источники утверждали, что хотя бы одну крупную продажу нужно было провернуть в ближайшие дни. В итоге вторник стал днем каталонской паники, которая достигла пика утром среды. Одни утверждали, что сине-гранатовые все же подготовили Месси контракт с годовым окладом 12 миллионов евро и нет никаких препятствий для отправки официального предложения. Однако ушат холодной воды на болельщиков «Барсы» вылил известный инсайдер Жерар Ромеро. Еще недавно он был оптимистичен, а тут сказал, что для возвращения должно случиться нечто невероятное.

Ну а более осведомленные источники безошибочно вывели в фавориты гонки за звездой «Интер Майами». Про зарплату нигде не сообщалось, зато приводился список бонусов для Лео, включая право приобрести на льготных условиях клуб МЛС по примеру Дэвида Бекхэма, а также получение части прибыли от новых подписчиков одного из стриминговых сервисов и продаж продукции технического спонсора клуба. Видимо, это тот самый хитрый план, о котором говорило весной руководство американской лиги, где ключевые решения принимают коллегиально все клубы.

Что до «Барселоны», то еще накануне со ссылкой на Месси-старшего приводилась информация, что Лео готов играть за сине-гранатовых даже бесплатно, и то, что переход маловероятен, — не вопрос денег. Хотя речь как раз о финансах клуба, которому для реализации утвержденного экономического плана может потребоваться много времени. Вплоть до последних дней работы летнего трансферного рынка.

А ждать Месси категорически не хотел. Не собирался еще раз наступить на грабли, оставленные в офисе «Барсы» два года назад, когда ему пришлось уйти в «ПСЖ». И очень жаль, что он не сможет проститься с родным клубом красиво. Но Лео точно не виноват в том, что войти во второй раз в каталонскую реку не удалось.

Но, может, это и к лучшему? Сине-гранатовые не будут все переделывать даже ради своей легенды всего на один сезон и продолжат планомерно строить сильную команду. А Лео в Европе уже все выиграл и теперь имеет полное право греться под теплым солнцем Флориды. Супруга довольна, недвижимость куплена заранее, Америка получила всплеск внимания к своему футболу в преддверии ЧМ-2026, а там еще и державший паузу друг Бускетс может подъехать. Красота, которую Месси заслужил.