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Сегодня, 18:15

Экс-игроку «Шальке» проломили череп при свидетелях у ночного клуба. Он в больнице

Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Роман Кольцов
Корреспондент
Нападающий «Рапида» Гвидо Бургшталлер
Гвидо Бургшталлер получил перелом черепа после нападения.
Фото Global Look Press
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Похоже, это конец карьеры.

Австрийский футболист Гвидо Бургшталлер подвергся жестокому нападению в центре Вены. Сейчас 35-летний нападающий находится в больнице, сообщает Bild.

Что случилось

Инцидент произошел в минувшие выходные. По данным СМИ, Бургшталлер провел ночь в клубе в Volksgarten. А затем неизвестный мужчина на глазах у свидетелей избил его на улице из-за конфликта: после серии сильных ударов нападающий «Рапида» упал и получил перелом основания черепа.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Гвидо оказали неотложную медицинскую помощь, а затем доставили в больницу, где он в настоящее время продолжает лечение.

Преступнику удалось скрыться. На него было подано заявление о телесных повреждениях. Венская полиция взяла дело под контроль.

«Рапид» желает своему заслуженному игроку как можно более скорого выздоровления и надеется, что полиция быстро найдет преступника. Мы просим уважать личную жизнь Бургшталлера и его семьи. Если в ближайшие дни появятся какие-либо новости, клуб о них сразу же сообщит. «Рапид» будет полностью поддерживать Гвидо на его пути к полному и, надеемся, быстрому выздоровлению», — сообщила пресс-служба «Рапида».

Нападающий «Рапида» Гвидо Бургшталлер
Фото Global Look Press

Может завершить карьеру

Уже ясно, что форвард будет восстанавливаться несколько месяцев. Таким образом, он не сможет помочь своей команде в ее последнем матче 2024 года против «Копенгагена» в Лиге конференций (19 декабря), а также пропустит важнейшие матчи чемпионата в феврале и марте.

Вполне вероятно, что это происшествие будет означать для 35-летнего Бургшталлера окончание карьеры. Тем более что он планировал уйти из футбола летом 2025-го, после завершения контракта с «Рапидом».

Полиция в&nbsp;Ростоке перед матчем &laquo;Ганза&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рот-Вайсс&raquo; (4:0). В Германии 200 ультрас в масках атаковали поезд с чужими фанатами: закидали его камнями и петардами

Гвидо известен по выступлениям за «Шальке», где за четыре года провел 95 матчей и забил 32 гола. Также в Германии он играл за «Нюрнберг» и «Санкт-Паули».

Нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии в сезоне 2022/23. На его счету два мяча в 26 матчах за национальную команду. В этом сезоне ветеран забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 24 встречах.

После 16 туров «Рапид» занимает третье место в австрийской лиге, отставая от лидирующего «Штурма» на восемь очков.

Футбол
ФК Рапид (Вена)
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