Сегодня, 15:30

«Не люблю игроков, которые меня предают». Моуринью устроил разнос после победы «Бенфики»

Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
Роман Кольцов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото AFP
Особенный хотел сделать девять замен в перерыве.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью выдал фирменную послематчевую тираду, хотя его команда обыграла «Атлетику» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Португалии. 62-летний специалист раскритиковал своих игроков, говоря о предательстве с их стороны.

«Только двое хотели играть»

После первого тайма Моуринью убрал с поля четырех футболистов. В послематчевом интервью Особенный сказал:

«Первый тайм был слабым. И слабым в самом болезненном для меня смысле — когда проблема в отношении к делу. Я увидел игроков, которые не были серьезны. Они не подошли к матчу так, как должны были. В перерыве я сделал четыре замены, но хотел бы сделать девять. В раздевалке я указал на тех, кого бы с удовольствием оставил на поле — были только двое, кто хотел играть. К матчам нужно относиться серьезно», — приводит его слова Daily Mail.

Во второй половине встречи, по словам Жозе, «Бенфика» заиграла с большим желанием.

«Во втором тайме, конечно, мы сильно прибавили. Это было лишь вопросом времени, когда мы забьем. Если бы забили раньше, результат, конечно, был бы более убедительным. Но отношение во втором тайме стало лучше, мы полностью доминировали. Мне не понравился первый тайм. Я не люблю игроков, которые меня предают».

Жозе Моуринью.Спустя 25 лет. Моуринью вернулся в «Бенфику», в которой запускал большую тренерскую карьеру

Моуринью также раскрыл подробности своего разговора с футболистами в перерыве.

«Я был спокоен, но предельно честен. Сказал, что есть вещи, которые не приму. Я не сделал пять замен только потому, что не мог провести следующие 45 минут без единой возможной перестановки. Но я сделал четыре и считаю, именно они изменили ситуацию».

Одним из немногих, кого португалец не заменил, стал 20-летний нападающий Родриго Рего. Когда тренера спросили о нем, он ответил:

«Он продолжит играть. Не могу сказать, останется ли он в старте или сыграет ли во вторник. Но я очень внимательно слежу за молодежью, хотя я здесь совсем недолго. Знал, что он меня не подведет. А я не люблю игроков, которые подводят. Рего провел очень позитивную, сбалансированную игру».

Жозе не первый раз говорит подобные вещи. Например, в 2020 году, когда Моуринью работал в «Тоттенхэме», он так прокомментировал поражение от «Антверпена» (0:1) в Лиге Европы: «Я бы хотел поменять 11 игроков! Пять замен не сделал, так как боялся долгих 45 минут. В перерыве попытался исправить ситуацию, но этого было недостаточно».

Фото AFP

«Когда критикую игроков — критикую и себя»

В чемпионате Португалии «Бенфика» занимает третье место и отстает от лидирующего «Порту» на шесть очков. На вопрос, слышит ли команда его сигналы, тренер ответил: «Я тренер и ответственность на мне, но определенная ответственность есть и на футболистах — прежде всего перед болельщиками. Есть моменты, где отношение не подлежит обсуждению. Уверен, фанаты «Бенфики» прощают многое, но не отсутствие должного отношения к делу. Когда я критикую игроков, критикую и себя — за то, что не смог выжать из них максимум», — заключил Жозе.

Жозе Моуринью.Моуринью вернулся в Лигу чемпионов. Работа в «Бенфике» — последний шанс доказать, что он еще хорош

«Атлетику» — скромная команда из Лиссабона, выступающая в третьем по силе дивизионе португальского футбола. Поражение «Бенфики» стало бы огромной сенсацией. Но ее удалось избежать, хотя Моуринью и остался разозлен игрой своих подопечных.

Бывший тренер «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» возглавляет «орлов» с сентября после увольнения из «Фенербахче». Команда проиграла все четыре матча в Лиге чемпионов. Следующая игра — гостевая — против «Аякса» во вторник, 25 ноября.

Футбол
ФК Бенфика
Жозе Моуринью
