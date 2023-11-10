Холанн и Мбаппе — новые Месси и Роналду. Что может помешать новому великому соперничеству?

Три волнующих момента.

2023 год окончательно оставил в прошлом противостояние Месси против Роналду. Оба покинули Европу и отправились на заслуженный отдых — один в Саудовскую Аравию, другой в МЛС. Гении еще сверкают в сборных, но кажется, что и там им осталось выступать недолго. Если вы не успели морально подготовиться к завершению карьер Лео и Криштиану, очень советуем это сделать, сейчас самое время.

Главными героями следующего поколения должны стать Холанн и Мбаппе. Два суперзабивных нападающих с разными стилями игры и подходами к работе — идеальные антагонисты. В конце октября Месси забрал, скорее всего, последний «Золотой мяч» в жизни, а сразу за ним в тройке расположились как раз Эрлинг и Килиан, так что есть все основания для многолетнего соперничества, которое пойдет на пользу и самим игрокам, и болельщикам, и футболу в целом.

Правда, не все так гладко в этой схеме, все-таки есть и несколько причин для сомнений. Очень надеемся, что потенциальные угрозы так и останутся потенциальными, но говорить о них нужно. Так что же может сорвать легендарную в перспективе битву?

Единственная встреча Холанна и Мбаппе на поле — в Лиге чемпионов-19/20. Фото Getty Images

Холанн и Мбаппе вообще не играют друг против друга

Один из главных факторов величия столкновения Месси и Роналду — они регулярно оказывались на одном поле, частенько это случалось в самые важные моменты сезона. 37 очных матчей за 15 лет, в среднем примерно по три-четыре в год. Они прекрасно знали, как важно показать себя лучше на фоне конкурента, поэтому настрой перед и так невероятно значимыми играми пробивал всех потолки — 46 голов на двоих прекрасно это подтверждают.

Холанн с Мбаппе пересеклись лишь раз — в первой встрече ? финала ЛЧ-2019/20 между «Боруссией» и «ПСЖ». Норвежцу 23 года, французу скоро исполнится 25. Разница между ними составляет два года, прямо как у Лионеля с Криштиану. Когда аргентинец и португалец были в текущем возрасте тех, кто должен продолжать их общее дело, они сыграли друг с другом уже четыре раза, один из которых пришелся на финал Лиги чемпионов. После перехода Криша в «Реал» история личных встреч стала пополняться с бешеной скоростью.

Конечно, времени впереди еще очень много, но тут проблема скорее в том, что предпосылок для изменения ситуации вообще нет. Холанну хорошо в «Сити», а Мбаппе в АПЛ не собирается. Зрителю очень важно видеть прямое столкновение. Представьте, сколько кликов соберет совместная фотка этой пары, сделанная во время лигочемпионского вечера. Хватит даже простого кадра в борьбе за мяч. Величие поединка — дело ног всех его участников. Находясь в одно время в одном месте становиться легендами гораздо проще.

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Капризы Мбаппе

Килиану очень важно быть самой главной звездой примерно везде. Во многом именно из-за этого Мбаппе до сих пор сидит в «ПСЖ», а не делает красоту в ла лиге вместе с Беллингемом и Винисиусом. Очень сложно претендовать на роль величайшего футболиста своего времени, играя в чемпионате Франции. По-настоящему топовые личности там если и есть, то они либо вовремя уходят куда-то повыше, либо приезжают в зрелом возрасте.

Французу, видимо, очень нравится сиять в драмеди о переходе в «Реал», который все никак не состоится. Других объяснений, почему нападающий все еще находится в Париже, найти сложно. Еще нужно осознавать, что в текущем раскладе Мбаппе сильно усложняет себе дорогу к «Золотому мячу», а данная награда имеет огроменный вес в споре за индивидуальный пьедестал вечности.

Если в ближайшие трансферные окна Килиан не подпишет контракт с мадридским клубом, это станет плотнейшим ударом по противостоянию с Холанном. У Эрлинга в этом плане все в порядке — форвард забивает в среднем не меньше гола за матч в самой конкурентной лиге мира и с недавних пор пылесосит трофеи. Возможное решение Мбаппе еще ненадолго остаться в «ПСЖ» с огромной вероятностью лишит нас сказочного рандеву. Неужели окружение игрока этого не понимает?

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Травмы Холанна

Со стороны норвежца тоже есть нюансы. 53 пропущенных матча меньше чем за пять лет — тревожный звоночек. У Мбаппе, который старше на два года, таких игр 48. Хоть Холанн почти никогда не вылетает надолго (всего однажды из-за повреждения провел без футбола больше месяца), в его больничной карте уже накопилось 16 диагнозов. Страдали и колени, и пах, и бедро, и даже живот. Как бы с возрастом тенденция ни превратилась в совсем печальную.

Для сравнения — Роналду за всю 20-летнюю карьеру пролетал мимо матчей по причине болячек всего чуть больше 80 раз, Холанн оформил уже больше половины статистики Криштиану. А вот у Месси в молодости были похожие трудности: с 18 до 23 лет Лео лечился 242 дня, так сложно ему давалась адаптация к взрослому футболу. Позже ситуация заметно улучшилась, и аргентинец совсем не ассоциируется с медицинскими делами.

Будет до жути обидно, если соперничество оборвет неисправность организма Эрлинга. Зная, как нападающий следит за питанием, сном и другими штуками, которые сопровождают правильный уход за телом, здесь видятся позитивные перспективы. Хочется верить, что Холанн просто не допустит действительно серьезных перебоев. Само собой, никто не застрахован от форс-мажоров, особенно в Англии, но минимизировать количество мелких надрывов и растяжений форвард точно в состоянии. Всем нам нужен здоровый Эрлинг.

Трофим Гондюреев