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Сегодня, 16:30

Хвича зарабатывает в «Наполи» чуть больше миллиона евро в год. Кто еще из звезд футбола получает несправедливо мало

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Хвича Кварацхелия, Гави, Жоау Феликс.
Фото «СЭ»
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Некоторые суммы могут взорвать мозг.

В футболе крутится очень много денег, но распределяются они неравномерно. Несмотря на то что в последние годы трансферные суммы и зарплаты футболистов еще больше раздулись, остались еще игроки с зарплатами, явно не соответствующими их уровню.

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Например, как у Хвичи Кварацхелии из «Наполи»: грузин стал одним из самых полезных футболистов команды в прошлом сезоне (14+17 в 43 матчах во всех турнирах), помог выиграть скудетто и был признан лучшим игроком серии А, но получает всего 1,2 миллиона евро в год. Это 18-й результат в команде и просто очень низкая зарплата для игрока его статуса. Для сравнения, Соболев из «Спартака» зарабатывает больше на 800 тысяч евро.

Мы изучили данные сайта Capology и составили список тех, кто в европейском футболе зарабатывает несправедливо мало.

Мартин Эдегор — 3,8 миллиона евро (здесь и далее — зарплаты за год)

Футболист «Арсенала» Мартин Эдегор.
Фото Reuters

Казалось бы, капитан «Арсенала» и сборной Норвегии, один из самых полезных игроков в составе «канониров», желанный лот для топ-клубов и просто хороший парень должен получать больше всех в команде или хотя бы быть в лидерах по зарплате. Вместо этого Мартин Эдегор зарабатывает около 3,8 миллиона евро за сезон — 12-е место в команде. Причем остальную банду Артеты деньгами не обидели — Сака, Пепе, Партей и Салиба платят от 5 миллионов в год, а новичок Кай Хаверц вообще устроился на 10 — так что Эдегора явно недооценивают.

Эдерсон — 3,3 миллиона евро

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон.
Фото Reuters

В «Манчестер Сити» у игроков основы солидные контракты вне зависимости от возраста — от Уолкера до Фодена. Минимум — 5 миллионов евро. Особо ценные игроки, вроде Де Брейне или Холанна, зарабатывают больше 10 миллионов — в общем, в команде Гвардиолы вроде бы царит справедливость. Но кое-кого порадовать забыли — Эдерсон получает всего 3,3 миллиона евро за сезон, хотя он уже много лет успешно защищает ворота «горожан» и считается одним из сильнейших голкиперов мира.

Гави — 3,2 миллиона евро

Футболист «Барселоны» Гави.
Фото AFP

Отступные в 1 миллиард евро, большие надежды, приз GoldenBoy 2022, 100 матчей за основу... и один из самых низких контрактов в команде. Впрочем, Гави наверняка благодарен и за это — долгое время он играл вообще по юношескому договору, и ценой неимоверных усилий «Барселона» зарегистрировала новый контракт, по которому юноша теперь получает 3,2 миллиона евро и может носить футболку с шестым номером. По слухам, зарплата вундеркинда будет расти каждый сезон, но пока она смешная для футболиста уровня основы «Барсы».

Марк-Андре тер Штеген — 3 миллиона евро

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.
Фото AFP

Еще один вратарь, которого явно недооценивают. Тер Штеген получает всего 3 миллиона евро по новому контракту до 2028 года. Однако сильно жалеть немца не стоит — это обманный маневр, и такая зарплата у него будет только первые два сезона по новому соглашению. Дальше она вырастет — впрочем, в конце лета, по данным испанских медиа, к вратарю пришли и предложили дополнительное сокращение. Пойдет ли игрок на это — пока неизвестно.

Джамал Мусиала — 2,6 миллиона евро

Футболист «Баварии» Джамал Мусиала.
Фото AFP

С одной стороны, получать 2,6 миллиона евро в 20 лет — не самый плохой контракт. С другой, если ты играешь в «Баварии» и набиваешь 16+16 в 43 матчах во всех турнирах за один сезон, то, возможно, заслуживаешь большего. Джамал Мусиала уже давно ходит в самых перспективных футболистах Европы, да и «Бавария» — не самый бедный клуб, так что его зарплата выбивается из общего ряда. Тот же Шупо-Мотинг получает 3,7 миллиона евро, будучи игроком запаса. И где справедливость?

Жоау Феликс — 190 тысяч евро

Футболист «Барселоны» Жоау Феликс.
Фото AFP

Нет, это не шутка. Феликс, за которого «Атлетико» когда-то заплатил 127 миллионов евро, получает в «Барселоне» 190 тысяч евро в год после выплаты налогов. И да, это зарплата за сезон, а не за неделю, как у многих представителей его позиции в АПЛ. Но жалеть португальца не нужно — Жоау пошел на такую зарплату ради того, чтобы поиграть за каталонцев, потому что мечтал об этом. Плюс, очевидно, что и при возвращении в «Атлетико» и в случае трансфера в другой клуб зарабатывать он будет совсем другие деньги. Хотя сумма все равно впечатляет, учитывая, что еще в прошлом сезоне португалец получил на счет семь миллионов евро чистыми.

Леви Колуилл- 163 тысячи евро

Футболист «Челси» Леви Колуилл.
Фото Reuters

Леви Колуилл — молодой защитник «Челси», последние годы скитавшийся по арендам. В этом сезоне его наконец переместили в основную команду, но вот актуализировать его контракт как будто забыли. Парень получает чуть более 160 тысяч евро за сезон — вроде бы даже справедливо для недавнего игрока молодежки. Вот только Леви теперь играет в первой команде, он прошел чемпионшип, уже играл в АПЛ за «Брайтон» в прошлом сезоне, а зарабатывает в 20 раз меньше Мудрика. Куда смотрят в «Челси»?

Алехандро Бальде — 80 тысяч евро

Футболист «Барселоны» Алехандро Бальде.
Фото AFP

Алехандро Бальде вытеснил Жорди Альбу из состава «Барселоны», попал в старт каталонцев, претендует на GoldenBoy2023 и зарабатывает 3 тысячи евро в месяц. Не исключено, что латераль — в принципе один из самых низкооплачиваемых игроков в топ-5 лигах, и это грустно. Впрочем, Бальде вряд ли сильно отчаивается — летом уже была информация, что новый контракт до 2027 года и с отступными в миллиард евро согласован — осталось его только зарегистрировать. Правда, с этим у «Барселоны» традиционно проблемы — Гави не даст соврать.

Жоау Феликс
Хвича Кварацхелия
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
ФК Наполи
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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