Футбольных судей обязали давать публичные пояснения. Но есть нюансы

Судейство
Сегодня, 08:15
Он пройдет только в течение года и только в некоторых международных турнирах. Впервые новшество опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.
Нововведение заключается в том, что при вмешательстве ВАР и изменении первоначального решения арбитр будет объяснять, почему он так поступил. Как это сделают технически, мы увидим во время телетрансляций из Марокко. По всей видимости, судья произнесет несколько поясняющих фраз в микрофон — его услышат болельщики на стадионе и зрители у экранов телевизоров.
По данным «СЭ», объяснение будет только на английском языке. Предположительно, оно окажется сравнительно кратким, и точно в виде монолога, а не интервью или диалога с другим человеком.
Эксперимент не включает в себя никаких послематчевых интервью судей для телевещателя и пишущих журналистов. Он также не предполагает публикацию в письменном виде или в виде аудиозаписи переговоров видеоассистентов с судьей.
ИФАБ — это международный орган, который рассматривает и утверждает изменения и уточнения правил игры в футбол. В него по традиции входят представители футбольных ассоциаций Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса, а также ФИФА. У ассоциаций четырех стран по одному голосу, у ФИФА — четыре.
В ИФАБ есть совет директоров, технический подкомитет, совет футбольных экспертов и совет технических экспертов. В число футбольных экспертов сейчас, например, включены Арсен Венгер, Хидетоси Наката, Звонимир Бобан, Луиш Фигу, технических — Никола Риццоли и Роберто Розетти. Членами технического подкомитета выступают, в том числе, Пьерлуиджи Коллина, Массимо Бузакка и Дэвид Эллерей.
Кто выступит на чемпионате мира
На клубном чемпионате мира сыграют «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Аль-Ахли» (Египет), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Видад» (Марокко), «Сиэттл Саундерс» (США), «Фламенго» (Бразилия) и «Реал» (Испания).
Для работы на клубном чемпионате мира судейский комитет ФИФА пригласил шесть судей, 12 ассистентов и восемь видеоарбитров:
УЕФА (Европа)
Арбитры: Иштван Ковач (Румыния), Антони Тэйлор (Англия);
Ассистенты: Василе Маринеску, Михай Артене (оба — Румыния), Гари Бесуик, Адам Нанн (оба — Англия);
ВАР: Массимилиано Иррати (Италия), Хуан Мартинес Мунуэра (Испания), Жером Бризар (Франция);
КОНМЕБОЛ (Южная Америка)
Арбитр: Андрес Матиас Матонте Кабрера (Уругвай);
Ассистенты: Николас Таран, Мартин Соппи (оба — Уругвай);
ВАР: Николас Гальо (Колумбия), Хуан Сото (Венесуэла);
КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)
Арбитр: Иван Бартон (Сальвадор);
Ассистенты: Давид Моран (Сальвадор), Кэтрин Несбитт (США);
ВАР: Фернандо Герреро (Мексика);
АФК (Азия)
Арбитр: Ма Нин (Китай);
Ассистенты: Чжоу Фэй, Чжан Чэн (оба — Китай);
ВАР: Фу Мин (Китай);
КАФ (Африка)
Арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир);
Ассистенты: Мокране Гурари (Алжир), Халиль Хассани (Тунис);
ВАР: Редуан Джийед (Марокко).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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