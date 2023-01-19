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Судейство

Сегодня, 08:15

Футбольных судей обязали давать публичные пояснения. Но есть нюансы

ИФАБ обязал судей давать публичные пояснения по работе ВАР
Александр Бобров
Шеф-редактор
10 декабря. Англия — Франция — 1:2. Вилтон Сампайо.
Фото Global Look Press
Пьерлуиджи Коллина.
Фото Global Look Press
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
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Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) в среду дал добро на проведение эксперимента, связанного с работой видеоарбитров и судей.

Где и когда пройдет эксперимент

Он пройдет только в течение года и только в некоторых международных турнирах. Впервые новшество опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.

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В чем заключается эксперимент

Нововведение заключается в том, что при вмешательстве ВАР и изменении первоначального решения арбитр будет объяснять, почему он так поступил. Как это сделают технически, мы увидим во время телетрансляций из Марокко. По всей видимости, судья произнесет несколько поясняющих фраз в микрофон — его услышат болельщики на стадионе и зрители у экранов телевизоров.

По данным «СЭ», объяснение будет только на английском языке. Предположительно, оно окажется сравнительно кратким, и точно в виде монолога, а не интервью или диалога с другим человеком.

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Послематчевые интервью и публикация аудиозаписей переговоров

Эксперимент не включает в себя никаких послематчевых интервью судей для телевещателя и пишущих журналистов. Он также не предполагает публикацию в письменном виде или в виде аудиозаписи переговоров видеоассистентов с судьей.

Что такое ИФАБ

ИФАБ — это международный орган, который рассматривает и утверждает изменения и уточнения правил игры в футбол. В него по традиции входят представители футбольных ассоциаций Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса, а также ФИФА. У ассоциаций четырех стран по одному голосу, у ФИФА — четыре.

Пьерлуиджи Коллина. Фото Global Look Press
Пьерлуиджи Коллина.
Фото Global Look Press

В ИФАБ есть совет директоров, технический подкомитет, совет футбольных экспертов и совет технических экспертов. В число футбольных экспертов сейчас, например, включены Арсен Венгер, Хидетоси Наката, Звонимир Бобан, Луиш Фигу, технических — Никола Риццоли и Роберто Розетти. Членами технического подкомитета выступают, в том числе, Пьерлуиджи Коллина, Массимо Бузакка и Дэвид Эллерей.

Кто выступит на чемпионате мира

На клубном чемпионате мира сыграют «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Аль-Ахли» (Египет), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Видад» (Марокко), «Сиэттл Саундерс» (США), «Фламенго» (Бразилия) и «Реал» (Испания).

Карим Бензема. Фото Global Look Press
Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Кто будет судить матчи чемпионата мира

Для работы на клубном чемпионате мира судейский комитет ФИФА пригласил шесть судей, 12 ассистентов и восемь видеоарбитров:

УЕФА (Европа)

Арбитры: Иштван Ковач (Румыния), Антони Тэйлор (Англия);

Ассистенты: Василе Маринеску, Михай Артене (оба — Румыния), Гари Бесуик, Адам Нанн (оба — Англия);

ВАР: Массимилиано Иррати (Италия), Хуан Мартинес Мунуэра (Испания), Жером Бризар (Франция);

КОНМЕБОЛ (Южная Америка)

Арбитр: Андрес Матиас Матонте Кабрера (Уругвай);

Ассистенты: Николас Таран, Мартин Соппи (оба — Уругвай);

ВАР: Николас Гальо (Колумбия), Хуан Сото (Венесуэла);

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)

Арбитр: Иван Бартон (Сальвадор);

Ассистенты: Давид Моран (Сальвадор), Кэтрин Несбитт (США);

ВАР: Фернандо Герреро (Мексика);

АФК (Азия)

Арбитр: Ма Нин (Китай);

Ассистенты: Чжоу Фэй, Чжан Чэн (оба — Китай);

ВАР: Фу Мин (Китай);

КАФ (Африка)

Арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир);

Ассистенты: Мокране Гурари (Алжир), Халиль Хассани (Тунис);

ВАР: Редуан Джийед (Марокко).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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