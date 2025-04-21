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Сегодня, 01:10

«Реал» остался в гонке с «Барсой», «Ливерпуль» в одной победе от золота, титул «Интера» под вопросом

«Реал» победил «Атлетик» благодаря голу на 90+3-й минуте
Андрей Кузичев
Корреспондент
20 апреля. «Реал» обыграл «Атлетик» (1:0).
Фото Global Look Press
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Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: сотня «Арсенала» и новый кошмар «МЮ»

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
20 апреля, 16:00. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
0:4
Арсенал

«Арсенал» буднично разгромил «Ипсвич» и перешагнул отметку в 100 забитых за сезон голов. Случилось это, когда Троссар, падая, нанес не казавшийся опасным удар, но проскочивший между ног защитника мяч стал недосягаемым для вратаря. Еще одно взятие ворот в исполнении бельгийца запомнится тем, что это был фирменный, но не самый типичный гол «канониров» после углового. Они так круто разыграли мяч, что Троссар был выведен на идеальную для завершения позицию. А самый красивый гол на счету Габриэла Мартинелли. Бразильцу оставалось попасть в пустые ворота после элегантного паса пяткой в исполнении Мерино. Интересно, что если Мартинелли забивает, команда Микеля Артеты не проигрывает. Данная примета работает на протяжении 44 матчей с учетом всех турниров.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
20 апреля, 16:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:1
Вулверхэмптон

После невероятно эмоциональной игры с «Лионом» в Лиге Европы «МЮ» исчерпал лимит удачи и ни разу не смог поразить ворота «Вулверхэмптона». Зато штрафной в исполнении Сарабии принес «волкам» пятую победу подряд, чего с ними не случалось на протяжении 55 лет. У гостей есть повод для гордости, тогда как «Красные дьяволы» гарантированно покажут худший результат за все время выступлений в АПЛ. Точное место, на котором финишируют манкунианцы, узнаем в заключительном туре. Пока же можно констатировать, что «Юнайтед» впервые потерпел в рамках одного чемпионата пятнадцать поражений.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
20 апреля, 16:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:2
Челси

До воскресенья «Челси» оставался единственной командой АПЛ, которая с начала года не побеждала на выезде, а последний гостевой успех случился еще 8 декабря в дерби с «Тоттенхэмом». Казалось, что и сейчас ничего не получится. «Фулхэм» сохранял минимальный перевес, который удалось добыть благодаря отбору на чужой половине поля и выстрелу Ивоби в дальний угол. Однако в концовке все перевернул первый на таком уровне гол 19-летнего Джорджа (ранее он забил в Лиге конференций). Успех воспитанника клуба вдохновил синих на решающий штурм, который в добавленное время увенчался красивым голом Педру Нету. Португалец в центре штрафной элегантно обработал передачу Энцо Фернандеса и с разворота вогнал мяч под перекладину. Благодаря эмоциональной развязке и первой с 3 апреля победе в чемпионате команда Энцо Марески по дополнительным показателям обошла «Астон Виллу» и сократила до одного очка отставание от «Манчестер Сити». А сохранит ли «Челси» за собой пятое лигочемпионское место, станет ясно в понедельник — после гостевого матча «Ноттингема» с «Тоттенхэмом».

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
20 апреля, 18:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
0:1
Ливерпуль

Для тех, кто в порыве эмоций жег футболки Александера-Арнолда на фоне новостей о его желании покинуть «Ливерпуль» и перейти в «Реал», теперь можно сделать специальный мем. С футболкой, которую защитник после своего победного гола водрузил на угловой флажок. Возможно, на прощание Трент впервые в профессиональной карьере забил левой ногой и приблизил родной клуб к титулу. Чтобы официально его оформить, «Ливерпулю» достаточно одной победы. А в это воскресенье команда Арне Слота отправила в чемпионшип «Лестер», который под началом Руда ван Нистелроя вошел в историю английского высшего дивизиона как первая команда, потерпевшая девять подряд сухих домашних поражений.

Испания: пушка Вальверде

Испания. Ла лига. 32-й тур.
20 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:0
Атлетик

«Реал» на фоне очередной волны слухов об отставке Карло Анчелотти до перерыва не показал чего-то особенного, наиграв на один из худших в сезоне показателей xG (0,16). Но второй тайм прошел совсем на другом уровне. В Испании даже звучали оценки, что один из отрезков — это лучший футбол мадридцев за последний месяц. Но как же при этом хозяевам не везло! С интервалом в минуту Беллингем замыкал подачу Винисиуса Жуниора и завершал розыгрыш углового. В первом случае Унаи Симон вытянул мяч из-под перекладины, а потом от гола отделили считаные сантиметры.

Оказывается, то была прелюдия к настоящему испытанию нервной системы всех, кто симпатизирует «Королевскому клубу». Винисиус забил красивейший гол, резко пробив в ближний угол, но взятие ворот отменили. Отправившийся к монитору арбитр посчитал, что оказавшийся за линией офсайда Эндрик активно влиял на эпизод. И все же умение «Реала» дожимать соперника никуда не исчезло, а выстрел Вальверде в дальнюю «девятку» — еще одна глава в истории мадридских чудес. Воскресная магия оставила Мадрид в гонке за титулом, а качество игры во второй половине дало надежду на успех в класико в финале Кубка Испании.

Италия: вся надежда на Кубок

Италия. Серия А. 33-й тур.
20 апреля, 19:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:0
Интер

«ПСЖ» уже чемпион. «Ливерпуль» оформит титул в ближайшие неделю-две. Комфортный отрыв у «Баварии» и «Барселоны». А за интригу в этом сезоне в лигах топ-5 отвечает Италия. На Апеннинах за пять туров до финиша установилось двоевластие, за что мы должны поблагодарить «Болонью». Впрочем, красно-синим это вряд ли нужно, потому что у команды удаленного в воскресенье со скамейки Винченцо Итальяно с мотивацией полный порядок, и она сейчас сражается с «Ювентусом» за путевку в ЛЧ.

«Болонья» была хороша и на гол наиграла задолго до драматичной развязки в добавленное арбитром время. Но тем круче эмоции после гола Орсолини, который впервые в карьере забил за один чемпионат 12 мячей. И как забил! После вброса аута лидер «Болоньи» эффектно ударил с лета, положив корпус. Настоящий шедевр! Красно-синие четвертые и ждут ответа «Ювентуса», который в понедельник играет в гостях у «Пармы». Ну а «Интер» при равном количестве очков теперь опережает «Наполи» только по дополнительным показателям.

Италия. Серия А. 33-й тур.
20 апреля, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:1
Аталанта

По ходу первого тайма порой казалось, что «Милан» вот-вот забьет. Россонери были чуть острее, но то не хватало точности, то защитник в последний момент останавливал убегавшего один на один Рафаэла Леау. Зато как же здорово в голевой атаке все сделала «Аталанта»! Подача Лукмана, скидка Беллановы в центр и удар головой Эдерсона — все было исполнено образцово. Бергамаски всего третий раз в своей истории обыграли «Милан» в обоих матчах сезона и не подпускают никого к третьему месту (отрыв четыре очка). Ну а для команды Сержиу Консейсау матчем года становится ответный полуфинал Кубка Италии с «Интером».

Германия: кураж Дортмунда

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
20 апреля, 18:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:2
Боруссия М

«Неужели все вернулось и в бундеслиге у нас другая — проблемная «Боруссия»?» Примерно так могли рассуждать дортмундские болельщики, когда Итакура вывел гостей вперед. Как центральный защитник Менхенгладбаха выскочил один на один с вратарем — тема для отдельного исследования. Однако до перерыва в игру вернулась та версия «шмелей», которые несколько дней назад вчистую переиграли «Барселону». Команде Нико Ковача в концовке первого тайма хватило девяти минут, чтобы превратить 0:1 в 3:1.

Все голевые атаки прошли правым флангом, а Гирасси едва не оформил дубль, но после удара снайпера потребовалось добивание Свенссона. Благодаря победе над прямым конкурентом Дортмунд взлетел с десятого места на седьмое. До замыкающего еврокубковую шестерку «Майнца» теперь всего два очка, а до лигочемпионского квартета — четыре. Отыграть их за четыре оставшихся тура будет сложно, но все же реально. Календарь дает шансы, а ключевым при сохранении выбранного темпа для «Боруссии» станет визит в Леверкузен в предпоследний игровой день. «Байер» же сейчас далек от идеала и упустил в Гамбурге победу над «Санкт-Паули». При определенных раскладах через неделю увеличившая свой отрыв до восьми очков «Бавария» может отпраздновать возвращение «Серебряной салатницы» в Мюнхен.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
20 апреля, 20:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
1:1
Байер

Франция: день Дэвида

Франция. Лига 1. 30-й тур.
20 апреля, 16:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:1
Осер

Зона претендентов на попадание в ЛЧ продолжает уплотняться. В воскресенье первым вклад в это внес «Лилль», сокративший отставание от занимавшего третье место «Монако» до одного очка. А лучшим у «догов» привычно стал Дэвид, который помог Менье открыть счет, забил оказавшийся победным второй мяч и уже в компенсированное время добил сокративший отставание «Осер» еще одним результативным ударом. Для канадца это был 109-й гол в лиге 1, и теперь в списке лучших снайперов турнира в XXI веке он делит седьмое вместе с бывшим форвардом «ПСЖ» Паулетой. Если летом в статусе свободного агента Дэвид не покинет Францию, то сможет догнать отличившихся по 118 раз Неймара и Бен Йеддера. Выше в этом списке идут Мбаппе (256 голов), Кавани (200), Ляказетт (198) и Ибрагимович (156).

Статистика дня

2-й командой, которая начала финальный этап чемпионата Бельгии с четырех побед, стал «Брюгге». В 2011 году это удалось «Стандарду».

16 лет «Аякс» не проигрывал в голландском чемпионате с разностью в четыре мяча командам из «большой тройки» («Фейеноорд», ПСВ). В этот раз амстердамцы были разбиты в матче с «Утрехтом» (0:4), а начало разгрому положил их бывший форвард Аллер.

23-м футболистом, отыгравшим 200 матчей в лиге 1 за «Лион», стал полузащитник Толиссо.

53 очка в первых тридцати матчах на посту главного тренера «Лилля» набрал Брюно Женезьо. Это лучший результат «догов» с 2014 года.

350 матчей провел в бундеслиге полузащитник дортмундской «Боруссии» Брандт.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аталанта
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
ФК Лилль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
ФК Реал
ФК Челси
Федерико Вальверде
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