Иван Игнатьев зажигает в Армении. Забивает почти в каждом матче и не попадает в скандалы

Перезапустит карьеру?

Иван Игнатьев считается одним из главных талантов, выросших в академии «Краснодара». Мощная статистика на молодежном уровне и уверенный старт в основной команде заставили говорить о нем как о будущей звезде российского футбола. Но чем дольше Игнатьев рос, тем больше собирал вокруг себя скандалов. Постепенно из игрока-надежды он превратился в игрока-разочарование. Футболист переходил из клуба в клуб, но так и не мог нигде прижиться. Статистика падала с каждым сезоном, и надежды на то, что в России появился крутой форвард, постепенно угасли.

Этим летом Игнатьев, на котором уже многие уверенно поставили крест, похоже, все-таки нашел свою команду. За первую половину текущего сезона Иван забил больше, чем за последние несколько лет, — 13 голов за армянский «Урарту». Появилась интрига: такая статистика — всего лишь временная голевая вспышка? Или футболисту правда удается реанимировать карьеру, которая так ярко начиналась?

Из барака — в одну из лучших в мире академий

Футбольную жизнь Игнатьева изменил турнир в Омске, куда он приехал в составе своей детско-юношеской команды, — именно там его заметил Владимир Шевелев, бывший селекционер «Краснодара». «Я разговорился с его тренером: «У тебя пацан такой классный! Почему мало играет?» — «Берегу его. У него уже практически есть билет в Москву. В ЦСКА», — рассказывал скаут в интервью «Матч ТВ».

Вскоре юный футболист уехал из родного Ачинска. Но не в Москву, а в Краснодар. «Игнатьевы жили нищенски, — отмечал Шевелев. — В бараке. Кошмар. Старшая сестра рано родила, было тяжело. Мы изыскали деньги, и за счет этого они приехали в Краснодар, подписали контракт и оставили Ваню здесь. Его мама плакала, увидев, какие тут условия — одни из лучших в мире».

«Было трудно в первое время, — вспоминал Игнатьев. — Несколько раз находился на грани — хотел вернуться домой и бросить футбол. Рядом — никого из близких. Ты находишься в каком-то непонимании. Что делать?»

Ивану удалось освоиться в академии, он крепко сдружился с другим талантливым игроком — Магомедом-Шапи Сулеймановым. Футболисты вместе развивались и уверенно двигались к главной команде. В молодежном первенстве сезона-2016/17 Игнатьев стал лучшим бомбардиром, наколотив 21 мяч в 23 играх. Вскоре, летом 2017-го, Иван дебютировал за основных «быков».

Сначала Игнатьев сыграл с «Лонгбю» в квалификации Лиги Европы, затем — против «Ахмата» в чемпионате. 18-летний нападающий ловко обыграл защитника грозненской команды и точным ударом принес победу «быкам».

«Понравилась игра Ивана Игнатьева, — говорил главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов. — Он выполнил все, что мы просили. В целом по своим характеристикам он настоящий форвард, который нужен нам, пока отсутствуют основные нападающие».

Игнатьев продолжил выступать на молодежном уровне и с блеском отыграл в Юношеской лиге УЕФА: стал лучшим бомбардиром турнира, забив десять мячей. Причем пять из них — в одной игре, против «Кайрата». Европейская ассоциация в итоге включила нападающего в топ-50 возможных открытий будущего сезона.

Иван Игнатьев в «Краснодаре» в 2019 году. Фото Виталий Тимкив

Скандальный уход из «Краснодара» и спад

В 2019 году Игнатьева все чаще стали обсуждать в прессе. Правда, не из-за яркой игры, а из-за переговоров по контракту. «Краснодар» предложил игроку новое соглашение, но футболист отказался. Игнатьева сначала отправили в дубль, а потом вообще решили продать.

«Проблема в том, что Игнатьев, которого мы воспитывали семь лет, вкладывали душу, давали шансы... — с болью говорил Мурад Мусаев. — У него в последнее время появились агенты, которые дали ему большие деньги, и он нам решил рассказать, какая у него должна быть зарплата, какие отступные, как клуб должен вести себя со своими воспитанниками. Это типичная история для России, таких случаев было, наверное, десять, и будут еще в период лимита на легионеров».

Сам Иван вспоминал ту ситуацию так: «Мне сделали определенное предложение, от которого я отказался. Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта в период его действия я буду уже немолодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста. Поэтому я предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Объяснил, что сейчас для этого неподходящий момент».

В декабре 2019 года — за сумму около семи миллионов евро — форвард перешел в «Рубин», где сразу стал основным. В каждом туре Игнатьев появлялся на поле, но отличиться никак не мог. Забить удалось только в 11-м матче — последней игре сезона против «Спартака». Игнатьеву доверили пробить пенальти — тот не подвел

В первых трех турах следующего сезона Игнатьев забил два мяча — снова ударами с точки. Затем, однако, вновь наступила мрачная безголевая серия. Молодого игрока быстро вытеснил из состава Джордже Деспотович, только-только перешедший из «Оренбурга».

«Что касается Игнатьева, то я глубоко убежден, что этот мальчик по открываниям за спину, по ударам с двух ног очень хорош, — говорил владелец «быков» Сергей Галицкий в интервью «Коммент.Шоу». — Но он не игрок основы команды из первой пятерки. Ване нужно было терпеть, выходить на замену, играть за «Краснодар-2» еще полтора-два года».

Игнатьев стал играть все меньше, а иногда и вовсе не выходил на поле. Два мяча в начале сезона так и остались единственным голевым достижением в сезоне.

«Ждем, надеемся. Качество есть, на тренировках шикарно выглядит, — говорил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов. — Может, не везет, даже не знаю, в чем причина. На первом сборе он показал, что он взрывной, бежит, у него много игровых качеств. Я подумал — удачный прикуп. И вот что-то никак не воплотится в результат».

Игнатьев переживал из-за слабой игры. «Перед тем как лечь спать, закрываешь глаза — и у тебя сразу всплывают все моменты, все эти статьи, незабитые голы. То есть реально сейчас в голове какой-то психологический барьер, который надо преодолеть», — рассказывал игрок. Иван даже хотел заниматься с психологом, но отказался от идеи после первого сеанса.

О реальных причинах голевых неудач известно, наверное, только самому Ивану. Возможно, все дело в больших ожиданиях, подогретых столь обсуждаемым трансфером. А может, в чем-то другом.

Говоря о возможных причинах, также важно отметить: весной 22-летний Иван, который в детстве пережил смерть отца, потерял еще и мать. «Поддерживала во всех ситуациях. Всегда, — говорил Игнатьев. — И очень любила. Больше всего расстраивает, что она не смогла в полной мере оценить мои главные достижения, а таковые еще впереди».

Иван Игнатьев в «Рубине» в 2021 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нарушал режим с Мамаевым, делал неаккуратные посты в соцсетях

В «Рубине» вскрылись проблемы Игнатьева с дисциплиной, которые на самом деле тянулись уже давно. Бывший тренер академии Никола Елич вспоминал: «Как-то наш водитель ждал Ваню у аэропорта, а он не пришел. Мама отправила его на самолет, и он должен был прилететь, но этого не случилось — загулял с девочкой». Игнатьев сам рассказывал: в «Краснодаре» мог нарушить режим вместе с Павлом Мамаевым.

В январе 2021-го произошла наиболее резонансная история, связанная с Иваном. Футболист выложил в соцсеть видео с пляжа Мальдив, на котором танцует с бутылкой пива в руке.

«Слова не подберу, здесь нельзя, понимаете? Об этом человеке, который позорит весь футбол, — возмущался Евгений Ловчев. — Когда он играл в «Краснодаре», то старался и забивал голы, потому что хотел выбить себе контракт. А теперь ему ничего не надо, и он позорит наш футбол».

Игнатьев искренне не понимал, за что его так сильно критикуют. Но и признавал: выкладывать видео было не нужно. «Все отдыхают, это нормально, — говорил Иван. — Все люди. На тренировках всегда выкладываюсь на 100%, ни одной не пропустил без уважительной причины. Никогда ко мне не было претензий в этом плане ни от кого. Но мне создали образ в интернете, который поддерживается».

Фото соцсети

Поиск «своего» клуба

Через год, зимой 2022-го, Игнатьева отдали в аренду в «Крылья Советов». «Хочу доказать в первую очередь себе, — говорил Игнатьев. — Мой уровень футбола в «Рубине» — это вообще даже близко не то, на что я способен. Именно себе, самая главная борьба — с самим собой. Уверен, что могу играть совершенно по-другому — и все получится».

Первый матч второго круга «Крылья» проводили с «Арсеналом». Игнатьев остался в запасе, но появился на поле под конец игры. Вышел — и сразу забил.

В следующих турах Иван продолжил выходить на поле, но отличиться больше не удавалось. Вскоре Игнатьев окончательно проиграл конкуренцию и намертво увяз в запасе. В конце сезона «Крылья» решили не выкупать Игнатьева. Клуб, как сказал Осинькин, решил «дать шанс более молодым игрокам».

Летом «Рубин» расторг контракт с футболистом, и тот оказался на рынке свободных агентов. Казалось, что после провальных сезонов игрока рискнет подписать в лучшем случае команда из второй восьмерки. Но Игнатьева пригласил «Локомотив», предложив однолетний контракт с возможностью продления.

«Только сегодня разговаривал с Игнатьевым и сказал ему: «Вот тебе еще один шанс, пора взяться за голову». Он ответил: «Да-да, я все понимаю», — рассказывал Дмитрий Баринов на встрече с болельщиками. — Я его года три знаю, сейчас у него серьезное отношение к футболу: он живет на базе, никуда не ездит, ночует там».

В одном из первых матчей Иван по-настоящему зажег, оформив хет-трик в ворота «Оренбурга». Но дальше вновь долго не мог отличиться. Через год красно-зеленые не стали продлевать контракт с форвардом, и тот снова остался без клуба.

Дать шанс потухшей звездочке рискнул «Сочи». Но и там закрепиться не получилось: уже через полгода с Игнатьевым расторгли контракт.

Нападающий перешел в сербский клуб-аутсайдер «Железничар» — зажечь опять не вышло. Игнатьеву не удалось пробиться в основу, семь раз он выходил на поле и ни разу не забил. В итоге с Иваном вновь досрочно попрощались.

Иван Игнатьев (второй слева). Фото ФК «Урарту»

«Урарту»

Летом нападающего пригласили в армянский «Урарту», в котором работает экс-тренер «Спартака» и «Химок» Дмитрий Гунько. И вот там Игнатьева будто прорвало: почти в каждом туре первой половины сезона он отличался голевыми действиями. Сейчас на счету Ивана 13 забитых мячей и 5 результативных передач в 19 играх.

В скандалы форвард больше не попадает. «Нам многие говорили, что Иван Игнатьев непрофессионал и с ним есть проблемы, — признавался спортивный директор «Урарту» Эрик Варданян, — но он оказался золотым парнем и настоящим профессионалом. Живет у нас на базе, и каждый день я его вижу в тренажерном зале: усердно тренируется, старается. И он дает результат: забил четыре мяча за пять игр (в чемпионате)».

Говоря о футбольном пути Игнатьева, интересно отметить: когда он только начинал играть, его называли возможной заменой Федора Смолова. Карьера 25-летнего Ивана действительно складывается похоже: яркая игра за молодежку, уверенный старт на взрослом уровне, проблемы с дисциплиной, смена клубов, голевая засуха, а затем, как у Федора в «Урале», феерия в клубе с оранжевой формой.

У Смолова в итоге получилось в корне изменить ход карьеры. Получится ли у Игнатьева?