Израильский футбол прощается с известным нападающим. Его тело нашли недалеко от границы с сектором Газа

Экс-игроку «Маккаби» и «Бейтара» Лиору Асулину два дня назад исполнилось 43 года.

Известный израильский футболист Асулин был убит в результате обстрела ХАМАС во время вечеринки по случаю своего дня рождения. По данным Ynet, он был на музыкальном фестивале вместе со своими друзьями в кибуце Реим, недалеко от границы с сектором Газа. Родные и близкие спортсмена забили тревогу после того, как Асулин долгое время не выходил на связь, а уже в воскресенье стало известно о его смерти.

В начале 2000-х форвард блистал в израильских командах, а затем получал выгодные предложения от известных европейских клубов, а также из России и Греции. Он никогда не вызывался в национальную сборную, но был заметным игроком в своей стране.

Почти всю карьеру провел в Израиле

Асулин — воспитанник «Маккаби» из Герцлии. Там он прошел путь от молодежки до основного состава клуба второго дивизиона чемпионата Израиля. В одном сезоне лиги леумит (второй по силе израильский дивизион) Лиор наколотил 28 голов, став лучшим бомбардиром чемпионата. Затем в его карьере было много аренд — форвард скитался по командам высший лиги: был в иерусалимском «Бейтаре», «Бней Йегуда», «Бней Сахнин» и «Маккаби Петах-Тиква» и многих других клубах.

За это время ему удалось выиграть Кубок Израиля и зарекомендовать себя в качестве одного из лучших атакующих игроков страны. После сезона-2005/06 ходили слухи о его переходе в «Марсель» и «Ниццу», также он мог оказаться в чемпионате России, но Асулин предпочел остаться в Израиле. Лишь один раз Лиор покинул пределы родной страны — отправившись в аренду в кипрский «Аполлон».

В Лимассоле форвард провел восемь матчей, в которых отличился один раз. Затем снова вернулся в Израиль и выиграл Кубок Тото с клубом «Хапоэль» из Рамат-Гана. Вместе со скромной командой также занял первое место в лиге леумит и помог команде выйти в премьер-лигу. За свою карьеру Асулин забил 88 голов в 284 матчах в высшем дивизионе Израиля. В 2017-м завершил профессиональную карьеру.

Проблемы с законом

В 2021 году футболиста приговорили к 19 месяцам тюремного заключения по делу о незаконном обороте наркотиков. По данным израильской полиции, Асулин продавал запрещенные вещества посредством мессенджера Telegram. Через восемь месяцев спортсмена освободили за хорошее поведение.

За несколько лет до этого у Асулина уже были проблемы с законом. В 2013-м его задержали прямо во время матча из-за неуплаты алиментов.

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Роковая вечеринка

В пятницу, 6 октября, Асулин со своими друзьями отправился на музыкальный фестиваль, который проходил возле границы с сектором Газа, где отметил день рождения (ему исполнилось 43 года). В субботу утром он не вышел на связь, после чего его семья забила тревогу.

Сестра футболиста Ортал Асулин заявила, что не может найти своего брата. В соцсетях она обратилась с отчаянным призывом, попросив тех, у кого есть хоть какая-то информация о местонахождении Лиора, связаться с ней напрямую: «Мы не можем с ним связаться с утра. Его нигде нет, прошу тех, кто может помочь, связаться со мной».

В течение нескольких часов футболист числился пропавшим без вести, а 8 октября появилась информация, что его тело найдено недалеко от границы с сектором Газа, где накануне обострился палестино-израильский конфликт.

С официальным обращением выступил «Хапоэль Тель-Авив», выразив поддержку его семье.

«Хапоэль» (Тель-Авив) приносит соболезнования и выражает поддержку членам семьи Лиора в это трудное время. Берегите себя и свои семьи», — говорится в заявлении клуба.

«Бней Иегуда», за который также выступал Асулин, опубликовал некролог: «Клуб разделяет горе семьи в связи со смертью Лиора Асулина. Он всегда останется частью семьи «Бней Иегуда».

Тренер Ариэль Шайман, под руководством которого Асулин выступал за «Маккаби Герцлия», назвал его смерть тяжелой потерей: «Это очень больно, хотя мы не общались в последние годы, но он вырос со мной в «Маккаби Герцлия», и я его очень любил. Новости застали меня врасплох. Это очень тяжелая потеря».

Журналист Хаим Левинсон вспомнил, что Асулин был страстным футболистом, который был нацелен на ворота соперника.

«Лиор Асулин был сумасшедшим футболистом. Он был неуравновешенным и не всегда говорил правильные вещи, но у него были страсть, класс, стиль и звериное голевое чутье. Игрок, который видел только ворота. Он был одним из тех, кто получал мяч — и ты знаешь, что что-то произойдет, кто сделает неожиданный ход. Ради такого игрока вы и смотрите футбол. Да будет благословенна ваша память, великий первопроходец».