Россия думает о переходе в Азию — а как там оказалась Австралия? Это решение спасло их футбол

Австралийцы страдали, побеждая 31:0, и долго уговаривали Блаттера.

32 года в ожидании

Это сейчас без Австралии невозможно представить чемпионат мира, а до середины нулевых сборная с Зеленого континента появлялась на главном турнире планеты всего один раз — в 1974 году.

Все это время австралийские болельщики чувствовали себя обделенными. Конфедерация футбола Океании (ОФК) десятки лет оставалась единственной частью света, у которой не было полноценной путевки на чемпионат мира. Это недоразумение исправят только в следующем отборочном турнире, когда число участников ЧМ расширят до 48.

До 1982 года команды из Океании бились за места на чемпионате мира вместе с азиатскими сборными. С 1986-го у Австралии, Новой Зеландии и остальных появился собственный отборочный турнир без прямой путевки. Чаще всего его победителем, разумеется, становилась Австралия, которая постоянно уступала в межконтинентальных стыковых матчах — то Шотландии, то Аргентине, то Ирану, то Уругваю. Многие даже всерьез заговорили о проклятии, которое в 1970-х якобы наложил на сборную некий шаман из Мозамбика. Только в 2005-м проклятие было снято: «Соккеруз» в серии пенальти обыграли Уругвай и впервые за 32 года попали на чемпионат мира.

Австралия. Фото Getty Images

Пустые обещания Блаттера и победа со счетом 31:0

К моменту того исторического триумфа все уже знали, что Австралия «переезжает» в Азию — официально об этом объявили летом 2005 года.

Но разговоры о переходе начались гораздо раньше. Австралии не нравились ни система отбора, ни уровень сопротивления в ОФК, ни количество соперников. В отборочном турнире ЧМ-2002 сборная с Зеленого континента провела в своей зоне всего шесть официальных матчей и выиграла их с космической разницей мячей 72:1. В апреле 2001-го Австралия дважды побила мировой рекорд крупнейшего счета на уровне сборных — сначала она раздавила Королевство Тонга 22:0, а всего спустя двое суток уничтожила Американское Самоа 31:0. Последний результат и сейчас внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Автор 13 голов в той легендарной игре Арчи Томпсон признавался, что рад такому невиданному достижению, но указывал на уровень оппонентов и заявил: «Мы не должны участвовать в подобных матчах». Австралия была недовольна астрономической победой, потому что такие игры не дают ей ничего с точки зрения развития.

Тогда же футбольные власти Океании попросили президента ФИФА Зеппа Блаттера выделить конфедерации целую путевку на чемпионат мира. У швейцарца как раз шла предвыборная кампания — 2002, и он заверил Океанию, что выполнит просьбу. Но обещания не сдержал.

Футболисты сборной Австралии после рекордной победы со счетом 31:0. Фото Getty Images

Чемпионы Азии

Австралия не сдавалась и предложила ФИФА другой путь решения проблемы — переезд в азиатскую конфедерацию футбола (АФК). И тут Блаттер пошел навстречу. Правда, Океания по понятным причинам не хотела отпускать своего гранда, но приняла его аргументы.

Формальный процесс прошел молниеносно. Первое официальное письмо с просьбой о смене конфедерации Австралия отправила ФИФА в марте 2005-го. АФК уже через две недели подтвердила готовность принять новую федерацию. 17 апреля ОФК единогласно проголосовала за переход австралийцев, а 30 июня решение подтвердила ФИФА. Формальный переход произошел 1 января 2006 года, но это ни на что не повлияло — Австралия не пропустила ни одного турнира и уже в 2007-м участвовала в Кубке Азии.

От этих перестановок выиграли все. Австралия получила конкурентную борьбу за одну из нескольких прямых путевок на ЧМ, у Океании теперь тоже будет место на главном турнире планеты, а Азия усилилась крепкой сборной. Президент АФК Мохаммед бин Хаммам тогда прямо сказал: «Австралия — развитая футбольная страна с развитой экономикой и инфраструктурой. Это то, что мы хотим видеть у себя».

С момента перехода прошло 17 лет. За это время Австралия не пропустила ни одного чемпионата мира, а в Катаре вышла в 1/8 финала. Кроме того, в 2015 году сборная с Зеленого континента стала чемпионом Азии. Для Австралии — сплошные плюсы. Но у России ситуация другая. Пойдет ли она по похожему пути?