В список лучших защитников мира попал Нино из «Зенита». А кто еще претендует на награды от ФИФА?

Нино из «Зенита» попал в список лучших защитников мира на премии ФИФА

Голосование уже началось.

В январе пройдет ежегодная церемония The Best FIFA Football Awards, на которой награждаются лучшие игроки прошедшего сезона — в голосовании будут учитываться выступления футболистов в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. Всего представлено несколько номинаций: лучший игрок, лучший тренер и лучший вратарь — голосования проводят отдельно среди представителей мужского и женского футбола. Также выберут лучший гол года.

Лучший игрок

В этой номинации болельщики будут голосовать за лучшего футболиста мира вне зависимости от его позиции. Всего в списке находится 11 кандидатов, шесть из них — игроки «Реала».

Дани Карвахаль («Реал»);

Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);

Федерико Вальверде («Реал»);

Флориан Вирц («Байер»);

Джуд Беллингем («Реал»);

Килиан Мбаппе («Реал»);

Ламин Ямаль («Барселона»);

Лионель Месси («Интер Майами»)

Родри («Манчестер Сити»);

Тони Кроос («Реал», завершил карьеру);

Винисиус Жуниор («Реал»).

В 2023 году награда досталась Лионелю Месси, уже выступавшему в MLS. Он обошел Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна. Месси забрал премию в рекордный третий раз.

Лучшая футболистка

Женский список кандидатов на звание лучшего игрока года получился еще более внушительным: сразу 16 фамилий. Здесь также по количеству участников лидируют представительницы испанского чемпионата, но уже из другой команды — «Барселоны».

Айтана Бонмати («Барселона»);

Барбра Банда («Орландо Прайд»);

Каролина Хансен («Барселона»);

Кира Уолш («Барселона»);

Хадиджа Шоу («Манчестер Сити»);

Лорен Хемп («Манчестер Сити»);

Линдси Хоран («Лион»);

Люси Бронз («Челси»);

Мэллори Суонсон («Чикаго Ред Старз»);

Мариона Кальдентей («Арсенал»);

Наоми Гирма («Сан-Диего»);

Она Батлье («Барселона»);

Сальма Паральюэло («Барселона»);

София Смит («Портленд»);

Табита Чавинга («Лион»);

Тринити Родман («Вашингтон»).

В 2023 году выиграла Айтана Бонмати. В этот раз у футболистки «Барселоны» также есть хорошие шансы повторить свой успех.

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Лучший тренер

Здесь выбор кандидатов заметно меньше. У мужчин в список попали Карло Ачелотти («Реал»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Хаби Алонсо («Байер») и Луис де ла Фуэнте (сборная Испании). В прошлом году выиграл Гвардиола, но в этот раз у его соперников не менее впечатляющие результаты.

Среди женских тренеров выбор чуть больше — Артур Элиас (сборная Бразилии), Елена Садику («Селтик»), Эмма Хейс (сборная США), Футоси Икеда (сборная Японии), Гарет Тейлор («Манчестер Сити»), Хонатан Хиральдес («Вашингтон»), Сандрин Субейран («Париж») и Соня Бомпастор («Челси»).

Лучший вратарь

Среди мужчин выделили семь кандидатов: Андрей Лунин («Реал»), Давид Райя («Арсенал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Унай Симон («Атлетик»).

У женщин в число лучших вратарей попало пять человек: Алисса Нихер («Чикаго»), Анн-Катрин Бергер («Готэм»), Аяка Ямасита («Манчестер Сити»), Ката Коль («Барселона») и Мэри Эрпс («ПСЖ»).

Также ФИФА соберет команду из 11 сильнейших игроков мира. Будет отдельное голосование за лучших игроков по позициям — представлено по 22 представителя каждого амплуа, которые и попадут в состав. В число защитников попал игрок «Зенита» Нино.

Премия Пушкаша

В этой номинации выбирают самый красивый гол прошедшего сезона. На награду претендуют 11 человек: Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Денис Омеди («Китара»), Федерико Димарко («Интер»), Майко Чиринос (сборная Гондураса), Джейден Филоджин («Халл Сити»), Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), Пол Онуачу («Трабзонспор»), Терри Антонис («Мельбурн Сити»), Вальтер Боу («Ланус»), Яссин Бензиа (сборная Алжира), Хассан аль-Хаидос (сборная Катара).

Когда пройдет голосование

Выбирать лучших уже можно на сайте ФИФА. Голосование закончится 10 декабря, однако награждение пройдет только в январе. Первая церемония The Best FIFA Football Awards прошла 9 января 2017-го.