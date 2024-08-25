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Кокорин забил первый гол в сезоне. «Арис» стартовал в чемпионате с уверенной победы

Кокорин забил первый гол в сезоне
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Александр Кокорин (слева).
Фото ФК «Арис»
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Россиянин продолжает блистать на Кипре.
Кипр: Первый дивизион. 1-й тур
24 авг, 00:00. Pano Polemidia Community Stafium (Пано Полемидия)
Кармиотисса Полемидион
1:3
Арис Л

Александр Кокорин удачно начал новый сезон на Кипре — забил один из трех мячей «Ариса» в ворота «Кармиотиссы» (3:1), а команда набрала легкие три очка. Экс-форвард сборной России играет в средиземноморском клубе уже третий год.

«Арис» выглядел серьезным фаворитом и открыл счет уже на 16-й минуте — поляк Кароль Струски забил, открывшись в штрафной под проникающий пас. Судьи несколько минут разбирались, не был ли полузащитник в офсайде, и первоначальным решением даже отменили взятие ворот. Главный арбитр после вмешательства ВАР изменил решение.

На 60-й минуте Кокорин удвоил преимущество — классно в касание пробил из штрафной в ближний угол после передачи Мамаду Сане с правого фланга. Для Александра этот мяч стал 23-м в 63 матчах за «Арис», также на его счету восемь голевых передач. В прошлом сезоне россиянин оформил 9+2 в 33 встречах во всех турнирах, пропустив часть игр из-за повреждений. Дважды он отличился на групповом этапе Лиги Европы — пострадали «Спарта» (2:3) и «Бетис» (1:4).

Третий мяч «Арис» вонзил на 79-й минуте — нападающий Закария Саво в быстрой атаке поразил «Кармиотиссу» обводящим ударом. В конце игры соперник клуба из Лимасола избежал разгромного поражения, забив на 88-й минуте. Вратарь Вана Алвес ошибся на выходе, не попав по мячу, и позволил Борису Цмиляничу поразить пустые ворота. При этом в предыдущей атаке игроки «Ариса» запороли контрвыпад три в три. Кокорина к этому моменту на поле уже не было — его заменили на 69-й минуте.

В июне Александр признавался, что у него были предложения из России, но по некоторым личным причинам он отказался возвращаться. «У меня были варианты продолжения карьеры в России, но пока не могу вернуться, — объяснял нападающий. — По личным соображениям. Пока не могу рассказать».

Кокорин проводит в «Арисе» третий сезон, на Кипр он приехал после неудачной попытки закрепиться в «Фиорентине». За итальянский клуб экс-форвард сборной России сыграл лишь 12 раз во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

«Арис» в прошлом сезоне финишировал четвертым в чемпионском плей-офф и не попал в еврокубки. При этом в первой стадии чемпионата команда стала второй. «Кармиотисса» в том году участвовала в плей-офф за право остаться в элите, где лишь на пять очков отдалилась от зоны вылета.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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