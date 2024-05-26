«Байер» и «ПСЖ» выиграли Кубки, Захарян не смог пробить Облака, прощальные игры Крооса и Жиру

Главные события субботы в европейском футболе.

Германия: золотой дубль Леверкузена

«Байер» переварил фиаско в финале Лиги Европы и завершил сезон на мажорной ноте, оформив золотой дубль. Хаби Алонсо, в отличие от значительной части игры с «Аталантой», в субботу фонтанировал эмоциями и после красивого гола Джаки ликовал чуть ли не сильнее, чем во времена игровой карьеры. Здесь все шло по его сценарию, но, наверное, в момент артистичного празднования первого гола многие вспомнили, как тремя днями ранее Джаку превращал в тренировочную стойку Лукман.

Впрочем, глупо было посыпать голову пеплом. В конце концов, это разные истории и разные турниры. А титулов у «Байера» не так много. Меньше, кстати, чем у «Кайзерслаутерна», который стал тринадцатым во второй бундеслиге. «Красные дьяволы» — четырехкратные чемпионы Германии. Зато по числу кубковых трофеев «аспириновые» со своим соперником сравнялись, завоевав свой второй приз спустя 31 год после прошлого триумфа, когда решающий оказался гол Ульфа Кирстена в ворота «Герты».

Скучно же в Берлине не было. «Постарался» Коссуну, на 44-й минуте совершивший глупый фол в центре поля и после второй желтой карточки оставивший «Байер» в меньшинстве. Зажгли и устроившие мощное пиротехническое шоу фанаты, что на несколько минут остановило едва начавшийся второй тайм. Только внеплановая пауза, похоже, сбила «Кайзерслаутерна» с ритма. Тот чуть не забил перед самым перерывом, однако потом скорее мог пропустить еще. Хотя вернее говорить о том, как грамотно перестроил игру Алонсо. Леверкузен снова гуляет — за год он выиграл столько же трофеев, сколько за предыдущие 119 лет своей истории.

Франция: парижский комплекс «Лиона»

Фаворит Кубка Франции был очевиден, но при любом исходе хотелось поаплодировать Пьеру Сажу. Став третьим за сезон главным тренером «Лиона», 45-летний специалист не просто вытащил команду из глубочайшего кризиса — он вывел ее в Лигу Европы. Причем максимально драматичным способом — благодаря пенальти, который Ляказетт реализовал на шестой добавленной минуте последнего тура. С марта «Лион» проиграл только один матч — против «ПСЖ» (1:4).

Не случилось сенсации и в этот раз, а героем первого тайма стал Дембеле. Сначала при полном попустительстве защиты соперника он забил нетипичный гол головой с подачи Нуну Мендеша. Потом же вингер догнал уходивший мяч у линии поля и после мягкого навеса в район дальней штанги остался без ассистентского балла только потому, что Фабиану Руису потребовалось два удара.

И все же «Лион» не сложил покорно лапки. Его фанаты зажгли на трибунах, а команда — на поле. После гола О'Брайена мог забить другой игрок обороны, но Доннарумма фантастически среагировал на удар Тальяфико головой. Причем снова после углового, которые стали в этом сезоне кошмаром Луиса Энрике. Девять пропущенных после корнеров мячей — клубный антирекорд. Но главное — 15-й Кубок Франции в коллекции «ПСЖ». «Лион» же продолжает страдать в играх с парижанами, которым он уступил в финалах пятый раз подряд. Даже без усилий Мбаппе, который прощается с Парижем золотым дублем.

Испания: слезы на «Сантьяго Бернабеу»

Игра в Сан-Себастьяне не подразумевала давления на ее участников. «Реал Сосьедад» гарантировал себе Лигу Европы, а мадридцы — Лигу чемпионов. И в такой встрече удачливее оказался «Атлетико». В пером тайме Льоренте с удивительной легкостью вывел на пустой угол Самуэла Лино. Баски же, как ни старались, забить не могли. Это касается и активно выглядевшего Захаряна, который получил место в стартовом составе и отыграл 68 минут.

Неудачный удар Арсена с подбора мог трансформироваться в голевую передачу на Беккера, но удар голландца остановила голова перекрывшего дальний угол Гризманна. Затем отличный момент упустил Мендес, а Захарян тревожил Облака со стандартов. Один раз россиянин с острого угла закрутил мяч под перекладину, однако словенец оказался к этому готов. В концовке же команда Диего Симеоне практически скопировала свой первый гол, а Мората ассистировал Рейнилдо. «Сосьедад» не может обыграть «матрасников» на протяжении восьми матчей (=3-5).

За неделю до финала Лиги чемпионов Карло Анчелотти не экономил силы лидеров, выпустив боевой состав. А в центре внимания в субботу был Тони Кроос, который прощался с «Сантьяго Бернабеу». Вся команда вышла на построение в футболках с восьмым номером немца, а фанаты подготовил крутой баннер с благодарностью мадридской легенде.

Сам Кроос появился из-под трибун последним и прошел через приветственный коридор (он еще был и чемпионским), в который выстроились игроки обеих команд. Что интересно, в «Бетисе» тоже был завершавший карьеру игрок — знаменитый греческий защитник Папастатопулос. А последний момент Крооса на мадридском стадионе — опасный удар, который вытянул из угла голкипер гостей. После этого Тони попал в объятия партнеров и отправился на замену.

Плакали в этот момент все, включая облаченных в сливочные футболки трех детей. Они обнимали папу, а тот благодарил весь штаб «Реала». Режиссер показывал именно эти трогательные кадры, а что в это время происходило на поле — было уже неважно. Даже прервавшаяся серия из 38 матчей с забитыми голами ушла на второй план. Впереди Лига чемпионов и домашний Евро. Вот тогда Кроос точно закончит. И он, конечно, хочет уйти победителем. Игра с «Боруссией» станет для завершающего карьеру хавбека 465 в составе «Королевского клуба».

Италия: вечер прощаний в Турине и Милане

Наверное, было бы правильно, если бы «Ювентус» не увольнял Массимилиано Аллегри после победы в Кубке Италии. Тренер — как бы он себя ни вел — заслуживал иного прощания. Такого, как защитник Алекс Сандро. Отыгравший в Турине девять сезонов бразилец привел всех в восторг голом после подачи углового, а после своей замены совершил импровизированный круг почета и приветствую болельщиков. Бьянконери завершили сезон под началом своего бывшего игрока Паоло Монтеро, а летом начнут новую с жизнь с Тиагу Моттой.

Вечер прощаний был и на «Сан-Сиро». Миланский клуб провожал Стефано Пиоли, который подарил клубу долгожданное скудетто, а также отправляющегося в МЛС Оливье Жиру. Когда француз замкнул подачу углового и поцеловал эмблему россонери, ему устроили овацию. Первую за этот вечер. Второй Оливье удостоился после своей замены, и уже за бровкой попал в объятия Пиоли. А уже без Жиру, но с также покидающим «Милан» Кьером, хозяева смазали вечер, упустив перевес в два мяча и победу над вылетевшим в серию В соперником.

Статистика дня

1-й раз в своей истории «Альмерия» забила в матче высшего испанского дивизиона шесть мячей.

5 забитых в ворота «Реала» голов отменил ВАР. Столько же у «Лас-Пальмаса», а чаще техника выручала в этом чемпионате Испании только «Севилью» (6 раз).

5-й командой — после «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Вердера» и «Кельна» — сделавшей золотой дубль в Германии, стал «Байер».

6 лет не остается без трофеев защитник Лисандро Мартинес, завоевавший за это время восемь титулов в «Аяксом», «МЮ» и сборной Аргентины.

8-е место в чемпионате — самый низкий рейтинг обладателя Кубка Англии в АПЛ после «Арсенала» в сезоне-2019/20.

14 результативных передач отдал лучший ассистент в лигах топ-5 — полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна.