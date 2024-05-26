«Байер» и «ПСЖ» выиграли Кубки, Захарян не смог пробить Облака, прощальные игры Крооса и Жиру

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«Байер» переварил фиаско в финале Лиги Европы и завершил сезон на мажорной ноте, оформив золотой дубль. Хаби Алонсо, в отличие от значительной части игры с «Аталантой», в субботу фонтанировал эмоциями и после красивого гола Джаки ликовал чуть ли не сильнее, чем во времена игровой карьеры. Здесь все шло по его сценарию, но, наверное, в момент артистичного празднования первого гола многие вспомнили, как тремя днями ранее Джаку превращал в тренировочную стойку Лукман.
Впрочем, глупо было посыпать голову пеплом. В конце концов, это разные истории и разные турниры. А титулов у «Байера» не так много. Меньше, кстати, чем у «Кайзерслаутерна», который стал тринадцатым во второй бундеслиге. «Красные дьяволы» — четырехкратные чемпионы Германии. Зато по числу кубковых трофеев «аспириновые» со своим соперником сравнялись, завоевав свой второй приз спустя 31 год после прошлого триумфа, когда решающий оказался гол Ульфа Кирстена в ворота «Герты».
Скучно же в Берлине не было. «Постарался» Коссуну, на 44-й минуте совершивший глупый фол в центре поля и после второй желтой карточки оставивший «Байер» в меньшинстве. Зажгли и устроившие мощное пиротехническое шоу фанаты, что на несколько минут остановило едва начавшийся второй тайм. Только внеплановая пауза, похоже, сбила «Кайзерслаутерна» с ритма. Тот чуть не забил перед самым перерывом, однако потом скорее мог пропустить еще. Хотя вернее говорить о том, как грамотно перестроил игру Алонсо. Леверкузен снова гуляет — за год он выиграл столько же трофеев, сколько за предыдущие 119 лет своей истории.
Фаворит Кубка Франции был очевиден, но при любом исходе хотелось поаплодировать Пьеру Сажу. Став третьим за сезон главным тренером «Лиона», 45-летний специалист не просто вытащил команду из глубочайшего кризиса — он вывел ее в Лигу Европы. Причем максимально драматичным способом — благодаря пенальти, который Ляказетт реализовал на шестой добавленной минуте последнего тура. С марта «Лион» проиграл только один матч — против «ПСЖ» (1:4).
Не случилось сенсации и в этот раз, а героем первого тайма стал Дембеле. Сначала при полном попустительстве защиты соперника он забил нетипичный гол головой с подачи Нуну Мендеша. Потом же вингер догнал уходивший мяч у линии поля и после мягкого навеса в район дальней штанги остался без ассистентского балла только потому, что Фабиану Руису потребовалось два удара.
И все же «Лион» не сложил покорно лапки. Его фанаты зажгли на трибунах, а команда — на поле. После гола О'Брайена мог забить другой игрок обороны, но Доннарумма фантастически среагировал на удар Тальяфико головой. Причем снова после углового, которые стали в этом сезоне кошмаром Луиса Энрике. Девять пропущенных после корнеров мячей — клубный антирекорд. Но главное — 15-й Кубок Франции в коллекции «ПСЖ». «Лион» же продолжает страдать в играх с парижанами, которым он уступил в финалах пятый раз подряд. Даже без усилий Мбаппе, который прощается с Парижем золотым дублем.
Игра в Сан-Себастьяне не подразумевала давления на ее участников. «Реал Сосьедад» гарантировал себе Лигу Европы, а мадридцы — Лигу чемпионов. И в такой встрече удачливее оказался «Атлетико». В пером тайме Льоренте с удивительной легкостью вывел на пустой угол Самуэла Лино. Баски же, как ни старались, забить не могли. Это касается и активно выглядевшего Захаряна, который получил место в стартовом составе и отыграл 68 минут.
Неудачный удар Арсена с подбора мог трансформироваться в голевую передачу на Беккера, но удар голландца остановила голова перекрывшего дальний угол Гризманна. Затем отличный момент упустил Мендес, а Захарян тревожил Облака со стандартов. Один раз россиянин с острого угла закрутил мяч под перекладину, однако словенец оказался к этому готов. В концовке же команда Диего Симеоне практически скопировала свой первый гол, а Мората ассистировал Рейнилдо. «Сосьедад» не может обыграть «матрасников» на протяжении восьми матчей (=3-5).
За неделю до финала Лиги чемпионов Карло Анчелотти не экономил силы лидеров, выпустив боевой состав. А в центре внимания в субботу был Тони Кроос, который прощался с «Сантьяго Бернабеу». Вся команда вышла на построение в футболках с восьмым номером немца, а фанаты подготовил крутой баннер с благодарностью мадридской легенде.
Сам Кроос появился из-под трибун последним и прошел через приветственный коридор (он еще был и чемпионским), в который выстроились игроки обеих команд. Что интересно, в «Бетисе» тоже был завершавший карьеру игрок — знаменитый греческий защитник Папастатопулос. А последний момент Крооса на мадридском стадионе — опасный удар, который вытянул из угла голкипер гостей. После этого Тони попал в объятия партнеров и отправился на замену.
Плакали в этот момент все, включая облаченных в сливочные футболки трех детей. Они обнимали папу, а тот благодарил весь штаб «Реала». Режиссер показывал именно эти трогательные кадры, а что в это время происходило на поле — было уже неважно. Даже прервавшаяся серия из 38 матчей с забитыми голами ушла на второй план. Впереди Лига чемпионов и домашний Евро. Вот тогда Кроос точно закончит. И он, конечно, хочет уйти победителем. Игра с «Боруссией» станет для завершающего карьеру хавбека 465 в составе «Королевского клуба».
Наверное, было бы правильно, если бы «Ювентус» не увольнял Массимилиано Аллегри после победы в Кубке Италии. Тренер — как бы он себя ни вел — заслуживал иного прощания. Такого, как защитник Алекс Сандро. Отыгравший в Турине девять сезонов бразилец привел всех в восторг голом после подачи углового, а после своей замены совершил импровизированный круг почета и приветствую болельщиков. Бьянконери завершили сезон под началом своего бывшего игрока Паоло Монтеро, а летом начнут новую с жизнь с Тиагу Моттой.
Вечер прощаний был и на «Сан-Сиро». Миланский клуб провожал Стефано Пиоли, который подарил клубу долгожданное скудетто, а также отправляющегося в МЛС Оливье Жиру. Когда француз замкнул подачу углового и поцеловал эмблему россонери, ему устроили овацию. Первую за этот вечер. Второй Оливье удостоился после своей замены, и уже за бровкой попал в объятия Пиоли. А уже без Жиру, но с также покидающим «Милан» Кьером, хозяева смазали вечер, упустив перевес в два мяча и победу над вылетевшим в серию В соперником.
1-й раз в своей истории «Альмерия» забила в матче высшего испанского дивизиона шесть мячей.
5 забитых в ворота «Реала» голов отменил ВАР. Столько же у «Лас-Пальмаса», а чаще техника выручала в этом чемпионате Испании только «Севилью» (6 раз).
5-й командой — после «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Вердера» и «Кельна» — сделавшей золотой дубль в Германии, стал «Байер».
6 лет не остается без трофеев защитник Лисандро Мартинес, завоевавший за это время восемь титулов в «Аяксом», «МЮ» и сборной Аргентины.
8-е место в чемпионате — самый низкий рейтинг обладателя Кубка Англии в АПЛ после «Арсенала» в сезоне-2019/20.
14 результативных передач отдал лучший ассистент в лигах топ-5 — полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна.