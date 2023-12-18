Холанн не забивает головой, Кейн не промахивается с пенальти. Сумасшедшие конспирологические теории в футболе

Собрали самое необычное.

Оказывается, конспирологические теории популярны не только среди историков и политологов — им нашлось место и в футболе. В соцсети X (ранее Twitter) есть отдельный аккаунт Football Conspiracy Theories, который собирает самые популярные и порой абсурдные мысли об игре. Мы взяли некоторые из них и разобрались, насколько они близки к правде.

Мы не брали совсем популярные и старые мысли вроде теории о голах Аарона Рэмзи или травмах Неймара накануне дня рождения его сестры. Только самое интересное и необычное, о чем вы вряд ли знали.

Харри Кейн никогда не промахивается с пенальти

У англичанина действительно феноменальная статистика ударов с точки. Но даже Кейн иногда мажет. Всего форвард пробивал пенальти 80 раз, из которых 69 попыток оказались успешными (процент реализации — 91,2%). Лишь 11 раз Харри сплоховал — последняя неудача случилась год назад в полуфинале ЧМ-2022, когда сборная Англии вылетела от Франции со счетом 1:2.

Интересно, что это единственный матч, в котором команда Кейна проиграла из-за нереализованного пенальти. В остальных сборная или «Тоттенхэм» играли вничью или побеждали. В «Баварии» Кейн бил пенальти четыре раза, и все разы безошибочно. Так что даже такой мастер иногда промахивается.

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» играют друг с другом только вечером понедельника

Кажется, ни одна английская пара не играла друг с другом столько матчей по понедельникам. Но, по правде говоря, это случается не так часто. За последние 13 матчей такое произошло лишь три раза.

Есть схожая теория на уровне сборных: Бельгия и Уэльс играют друг с другом каждый международный перерыв. Об этом рассказывал даже Кевин Де Брейне: «Мне кажется, половину своей международной карьеры я играл с Уэльсом. Не знаю почему. Это утомляет. Кажется, я играл против них 12 раз, это всегда одна и та же команда». На самом деле Кевин мог сыграть против Уэльса лишь девять раз — столько игр бельгийцы провели с валлийцами с 2012-го по 2022-й. Играли с ними в квалификациях крупных турниров, в группе Лиги наций и в четвертьфинале Евро-2016.

Каземиро. Фото Global Look Press

Каземиро внезапно появился в «Реале»

На самом деле — нет. В начале 2013-го Каземиро приглянулся скаутам клуба, впечатлился 20-летним опорником и Жозе Моуринью, который участвовал в переговорах с игроком и «Сан-Паулу». В итоге «Реал» арендовал игрока на полгода, тот сыграл полный матч против «Бетиса» за основу и провел 15 игр за дубль. Мадридцы остались довольны бразильцем и выкупили его за 6 миллионов евро.

В сезоне-2013/14 командой руководил Карло Анчелотти, при котором Каземиро был игроком запаса и сыграл за первую команду 657 минут во всех турнирах. Все признавали потенциал футболиста и ради его блага в следующем году отдали в аренду в «Порту». В Португалии опорник выиграл чемпионат, регулярно играл в основе и положил один из лучших мячей того розыгрыша ЛЧ: забил со штрафного с 30 метров от ворот.

Летом 2015-го Каземиро вернулся в «Реал» и ворвался в основу, после чего моментально стал любимчиком мадридских болельщиков. Понять фанатов можно — это сейчас все пристально наблюдают за вундеркиндами из Южной Америки, Португалии, Нидерландов, а тогда они интересовали только селекционеров.

Шакири играет только за сборную

Клубная карьера Джердана действительно очень скомканная. Почти во всех клубах, кроме «Сток Сити», швейцарец был игроком запаса. Хотя у Шакири были контракты с «Баварией», «Интером» и «Ливерпулем». При этом он регулярно выступал на крупных турнирах со сборной Швейцарии и был заметным игроком: оформил хет-трик против Гондураса на ЧМ-2014, оставил сербов без плей-офф в 2018-м и 2022-м, а на Евро-2016 положил умопомрачительный гол бисиклетой в ворота поляков. А еще в 2018-м Джердан попал в скандал: забив сербам, Шакири показал символ Албании (он родом оттуда), за что был оштрафован ФИФА и вызвал гнев у сербских болельщиков.

И все же на клубном уровне он почти ничем не запомнился. Был шанс стать лидером «Лиона» в прошлом году, но уже через полгода Джердан укатил в США.

Тома Лемар. Фото Global Look Press

Тома Лемара не существует

Француз был частью мощного «Монако» — 2016/17, который дошел до полуфинала ЛЧ и выиграл лигу 1. Многих членов того состава распродали в топ-клубы, где они вышли на новый уровень, — а вот Лемар в 2018-м перешел в «Атлетико», что стало большой ошибкой. Вингер не мог адаптироваться к специфическому стилю Диего Симеоне, а пиком беспомощности стал сезон-2019/20, в котором Лемар за 29 матчей не отличился ни одним результативным действием.

В сезоне-2021/22 казалось, что Тома оправился и наконец заиграет: в одиночку разбил «Барселону» (гол+пас) и оформил девять результативных действий в ла лиге. Но через год Лемар опять стух, а в этом сезоне сыграл всего 167 минут. Даже несмотря на то, что Симеоне поменял стиль игры и сделал «Атлетико» более атакующим клубом, Лемар ему не нужен. Сейчас трансферная стоимость француза составляет около 15 миллионов евро, хотя еще пять лет назад он стоил 70.

«Ливерпуль» всегда играет первый тур с командами из чемпионшипа

На удивление, это правда. Исключением стал только текущий сезон: «Ливерпуль» стартовал в чемпионате игрой с «Челси». А в прошлых сезонах начали с «Фулхэма», «Норвича», «Лидса» и снова с «Норвича». Удивительное совпадение.

Холанн никогда не забивал головой

Несмотря на свою антропометрию, Эрлин действительно предпочитает отправлять мяч в сетку ногами и далек от стиля традиционного «столба». Но он нередко забивает головой — в одном только сезоне-2022/23 этой частью тела он заколотил восемь мячей. А в текущем розыгрыше АПЛ норвежец оформил головой три мяча.

Эдер. Фото Global Look Press

Единственный гол Эдера в карьере был забит в финале Евро-2016

Любители российского футбола, конечно, могут возразить и сказать, что Эдер за всю карьеру забил не один, а два мяча — в финале Евро-2016 и «Зениту» в золотом матче за «Локомотив». Но была еще прекрасная бисиклета в ворота «Балтики» в Кубке и гол «Зальцбургу» в Лиге чемпионов.

До Евро португалец считался просто средним форвардом, который был хорош как опция на замену, но роль основного не выдерживал: не хватало стабильности. И все же, учитывая проблемы с форвардами в стране, Эдер терпеливо выжидал минуты и успел сыграть 35 матчей за сборную, забив четыре мяча. И на Евро его взяли не просто так: за полгода до турнира он забил в товарняках с Италией, Норвегией и Эстонией.

«Аякс» выпускает одну и ту же форму каждый год

Не совсем. Ежегодно домашняя футболка подвергается маленьким, но все же изменениям. Меняются шрифт, воротник и иногда форма линий, разделяющих красный и белый цвета. В сезоне-2021/22 амстердамцы пошли на интересный ход: играли в олдскульной форме без имен на спине. Хотя в УЕФА эту идею не одобрили, поэтому в еврокубках играли по современным правилам.

Кстати, в 2014-м спонсоры из Adidas придумали классную пиар-кампанию новой формы. Они устроили пранк — позвали в кабинет нескольких игроков и тренера «Аякса» и показали им фейковую форму. Одна была с принтом льва, а другая выполнена в радужных цветах. Блинд, тренер Де Бур и остальные были в шоке. В общем, посмотрите сами.

«МЮ» проигрывает каждые выходные, но все равно добирается до еврокубков

Это относится к текущему сезону. Вокруг «МЮ» сложился настолько негативный фон, будто клуб реально проигрывает один матч за другим. Но перед 17-м туром манкунианцы занимают шестое место при семи поражениях и отстают от топ-4 на шесть очков. Как так?

Возможно, этому способствует отсутствие ничейных результатов. «Юнайтед» либо проигрывает, либо побеждает (исключение — недавние 0:0 с «Ливерпулем»). При этом из-за минимального количества побед в матчах с топами, за которыми следят почти все, действительно складывается впечатление, что «МЮ» проигрывает каждый матч. Однако клуб неплохо смотрится с середняками в плане результатов (качество игры мы специально проигнорируем), а матчей с ними намного больше, чем с сильными командами.

Халк — миф, который никогда не играл в футбол, а Адама Траоре пропал

Авторы теории не аргументировали мысль про Халка, но в какой-то степени их понять можно. Для европейцев Халк пропал после трансфера в «Зенит», лишь иногда всплывая в подборках лучших голов ЛЧ (а туда бразилец попадал действительно нередко). Вингер также стабильно играл за сборную Бразилии и участвовал в домашнем чемпионате мира, но в официальных матчах ни разу не забил.

В 2016-м Халк уехал в Китай и совсем пропал с радаров, но два года назад вернулся в Бразилию, где снова напомнил о себе крутыми голами и выиграл чемпионство. Сейчас ему 37 лет, в прошедшем сезоне он выбил 30+14 в 59 матчах и даже не думает останавливаться.

А вот Траоре пока не нашел способа напомнить о себе. С 2019 по 2021 год он был видным игроком «Вулверхэмптона», обижал «Манчестер Сити», играл за сборную Испании и натирался маслом перед играми. Но в прошлом сезоне результаты «волков» резко упали, а сам Адама как-то не впечатлял. Этим летом он ушел в «Фулхэм», где полгода в основном лечится от травм.