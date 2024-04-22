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Сегодня, 01:00

«МЮ» был в шаге от позора, «Байер» спасся в Дортмунде, «Монако» без Головина взлетел на второе место

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей и Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters
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Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: новый рекорд Эмери

Англия. Кубок. 1/2 финала
21 апр, 17:30. Wembley (Лондон)
Ковентри
3:3
Манчестер Юнайтед

Кубок Англии — последняя возможность «МЮ» спасти сезон. Решающий шаг — как и год назад — предстоит сделать в дерби с «Сити». Прежде они никогда не встречались в финалах старейшего турнира в мировом футболе, а теперь словно снимают сериал. Новый сезон которого, правда, едва не отменили. В любом случае от команды Эрика тен Хага ждали почти дежурного прохода соперника, занимающего восьмое место в чемпионшипе.

К этому, собственно, поначалу и шло. Образцовый пас Диогу Далота с фланга на внесшего забившего 10-й гол в этом сезоне Мактоминая, а потом и безупречный удар Магуайра после подачи углового наглядно демонстрировали разницу в классе. Только это был бы не «МЮ», если бы все прошло гладко. Особенно в ситуации, когда все в твоих руках и даже намека на какой-то другой сценарий нет.

После третьего мяча в исполнении Бруну Фернандеша у многих поклонников «Ковентри», наверное, были мысли покинуть «Уэмбли» или выключить трансляцию. Но если кто-то действительно так поступил, он не простит себе собственной слабости до конца своих дней. Их любимая команда почти повторила сценарий знаменитого стамбульского финала Лиги чемпионов. Но там хотя бы играли сопоставимые по своему уровню команды, а тут — Давил и Голиаф.

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И будем честны — гол небесно-голубых первым же в матче попаданием в створ ни на какое чудо не намекал. И даже последовавший за ним второй успех номинальных хозяев, как казалось, ничего не изменит, и все ограничится нервотрепкой фаворита. Но Онана словно что-то чувствовал, заработав предупреждение за затяжку времени. Не помогло — попадание мяча в руку Ван-Биссаки обернулось назначением пенальти и овертаймом.

А там случилась на данный момент самая большая драма нынешнего английского сезона. «Ковентри», сосредоточившись на обороне, в концовке дополнительного времени забил четвертый гол! Одна часть стадиона сходила с ума от счастья, вторая — сгорала от стыда. Но катастрофу «МЮ» отменил ВАР. Офсайд, серия пенальти, и там фаворит все же взял свое. Финальному дерби быть, а «Ковентри» — овация за украсивший вечер сюжет. Это было круто.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
21 апр, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:1
Борнмут

Что касается АПЛ, то после драматичного выхода в полуфинал Лиги конференций «Астон Вилла» поначалу столкнулась с проблемами. Герой матча в Лилле Кэш нарушил правила в собственной штрафной, а Эмилиано Мартинес — даже угадав направление удара — не смог остановить сильный удар Соланке. Реанимировал же бирмингемцев Роджерс. Молодой талант финтом убрал с пути защитника и вогнал мяч в ближний угол над головой вратаря.

А после перерыва бирмингемцы традиционно прибавили, и Уоткинс снова показал — насколько он разносторонний игрок. Не только бомбардир, но и футболист, наделенный талантом плеймейкера. Его пас на Диаби стал украшением тура. Когда же «Вилла» ставила в игре точку, Уоткинс бил с острого угла, но получился пас забившему в пустые ворота Бэйли. Команда Унаи Эмери впервые в АПЛ выиграла за сезон более 20 матчей и в гонке за место в топ-4 опережает «Тоттенхэм» на шесть очков, однако у «шпор» все еще есть две игры в запасе.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
21 апр, 18:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:3
Ливерпуль

«Ливерпуль» вслед за победившим в субботу «Арсеналом» набрал три очка и тоже обошел в таблице пропускавший тур «Ман Сити». После крайне неудачного отрезка красные выиграли второй матч подряд, и если какое-то время мяч после их ударов отказывался идти в ворота, в гостях у «Фулхэма» все сложилось как нельзя лучше. Начиная с первого гола, который шикарным ударом со штрафного забил Александер-Арнолд. Это уже шестой подобный мяч защитника в АПЛ, и он вполне может стать рекордсменом клуба. До Стивена Джеррарда остался один удар. До Джейми Рэднаппа — два. «Дачники», которые в первом круге едва не выиграли на «Энфилде» (3:4), на этом, конечно, не сломались, и сравняли счет перед перерывом. Однако во второй половине все встало на свои места, а поставивший в игре точку Диогу Жота отметил юбилей — 100 голов за английские клубы (44 в «Вулверхэмптоне» и 56 в «Ливерпуле»).

Испания: антирекорды Симеоне

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 19:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
2:0
Атлетико

«Атлетико» слово скучно спокойно забронировать за собой место в следующей Лиге чемпионов. Даже в ситуациях, когда единственный конкурент в лице «Атлетика» регулярно оступается и еще не побеждал после завоевания Кубка Испании. В пятницу баски не смогли дома обыграть стоящую на вылет «Гранаду» (1:1), а Иньяки Уильямс отметился автоголом, но даже при таком раскладе их отставание от мадридцев сократилось до трех очков.

«Матрасники» же, проиграв «Алавесу», продолжают переписывать книгу антирекордов. Прежде всего, речь о появившемся у команды гостевом комплексе. Нынешнее поражение — 11-е на чужих стадионах с учетом всех турниров. Ничего подобного в эпоху Диего Симеоне прежде не случалось. Кроме того, «Атлетико» никогда так часто не пропускал с дальней дистанции. В отчетном матче Облак пропустил уже десятый гол при ударе из-за пределов штрафной. Так что борьба за четвертое место еще не окончена. Момент истины — в следующем туре, когда «Атлетик» приедет в Мадрид.

Германия: как они это делают?

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
21 апр, 18:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:1
Байер

Никакого чемпионского похмелья! Напротив, после исторического успеха «Байер» словно задался целью пройти этот сезон без поражений. Но все равно непонятно, откуда леверкузенцы берут силы и эмоции?! С интервалом в три дня они героически спасли два матча и подняли европейский рекорд на новую высоту — 45 встреч без поражений. Причем концовка игры в Дортмунде — настоящий взрыв эмоций! Или даже несколько взрывов.

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Первый — убийственный удар Фюллькруга с лета после подачи еще одного героя Лиги чемпионов Забитцера. Второй — потасовка, которая началась с тлевшего весь матч конфликта Шлоттербека и Фримпонга. Третий — развязка на седьмой добавленной минуте, когда Кобель вытащил из «девятки» штрафной от Гримальдо, но последовавшая подача углового завершилась голом Станишича. «Байер» непобедим, а «Боруссия» отстала от «Лейпцига» в гонке за четвертое место. Момент истины для «шмелей» — гостевая игра с командой своего бывшего тренера Марко Розе в следующем туре.

Франция: Кузяев в зоне стыков

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 18:05. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
0:2
Монако
Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 16:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:0
Страсбур

В первом матче после травмы Александра Головина «Монако» выходил на поле, зная, что на третье место за счет лучших дополнительных показателей и гола своего снайпера Дэвида поднялся «Лилль». Для монегасков данный результат был как дополнительным прессом, так и мотивацией. И второе перевесило. Обыграть прямого конкурента на его поле и подняться на второе место — потрясающий итог тура. К тому же Ади Хюттер принял не самое очевидное решение и отправил в тройку атакующих хавов вечно критикуемого классического вингера Диатта. Но сработало же! Сенегалец стал соавтором гола удвоившего счет Минамино. Однако не обошлось без ложки дегтя в виде удалений Бен Сегира и Синго в компенсированное время. А ведь красно-белых уже в среду ждет еще одно судьбоносное сражение — с «Лиллем».

Фото Reuters
Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:1
Метц

«Гавр», за который 69 минут отыграл Далер Кузяев, рискует вернуться в лигу 2. В воскресенье проигран «матч жизни» «Метцу», который отправил небесных в зону стыковых матчей. Математически «Гавр» даже может рухнуть на 17-е место — в зависимости от того, как в среду «Лорьян» сыграет в перенесенном матче с «ПСЖ». Ну а герой «Метца» — естественно, Микаутадзе. В прошлом сезоне его 23 мяча помогли команде подняться в лигу 1, после чего форварда продали в «Аякс». Зимой же игрок сборной Грузии вернулся во Францию на правах аренды и вытягивает темно-бордовых из пропасти. Гол в Гавре — восьмой успех Микаутадзе во второй части сезона.

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
4:1
Лион

Будем честны — многие матчи «ПСЖ» в нынешнем чемпионате Франции смотреть откровенно скучно. Особенно с того момента, как Луис Энрике стал учить парижан играть без покидающего Париж летом Мбаппе. Однако в это воскресенье без пяти минут чемпионы выдали настоящее шоу, уже в первом тайме забив четыре мяча в ворота «Лиона». Гостей явно шокировала досадная срезка Матича в собственные ворота, вслед за которой отличился Бералдо. Отдельно же стоит отметить дубль Гонсалу Рамуша. У этого форварда на протяжении сезона было не так много игрового времени, однако он демонстрирует высокую эффективность. В среднем португалец забивает каждые 118 минут, это третий результат в лиге 1, а лидирует по данному показателю Мбаппе (87 минут).

Фото Reuters

Статистика дня
3 из десяти последних розыгрышей Кубка Нидерландов принесли успех «Фейеноорду». Это лучший показатель на данном временном отрезке.
17 мячей забил в текущем чемпионате Германии нападающий «Штутгарта» Ундав. Это лучшая результативность для немецких дебютантов бундеслиги со времен Хорста Хрубеша (1975/76).
20 гостевых матчей АПЛ с забитыми мячами — лучшая серия «Ливерпуля» с 1969 года.
22-й раз вышел в финал Кубка Англии «МЮ», которому удалось превзойти достижение «Ливерпуля».
90 очков набрал в чемпионате Турции «Гаталасарай», уже сейчас повторив клубный рекорд трехочковой эры.
131 гола за сезон — лучший результат «Спортинга» с 1947 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Брест
ФК Ковентри Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Монако
0
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