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Сегодня, 21:05

«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Руди Гарсия.
Фото AFP
Презентация Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Главные слова с пресс-конференции в «Аль-Насре» и любопытные детали королевского контракта.

Криштиану Роналду официально начинает новую и, наверное, последнюю главу своей карьеры футболиста. Накануне португалец прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы подписать все бумаги, пройти медосмотр и провести первую пресс-конференцию в статусе игрока «Аль-Насра».

 
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«Чувствую себя очень хорошо, — сказал Криштиану. — Я так горжусь тем, что принял это важное решение в своей жизни. Когда я принимаю решения, моя семья всегда поддерживает меня, особенно мои дети. Футбол за последние 10-15 лет изменился, трудно обыграть любую команду. Если привести в пример чемпионат мира, то единственная команда, которая обыграла чемпионов [Аргентину] — это Саудовская Аравия. Я приехал сюда играть, побеждать и получать удовольствие».

За день до этого Marca опубликовала интересную информацию, касающуюся контракта Криштиану. Якобы в том случае, если «Ньюкасл», которым владеет инвестиционная группа из Саудовской Аравии, сможет отобраться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, у Роналду может быть возможность перейти в английский клуб в аренду. Сейчас «сороки» сенсационно идут на третьем месте, так что шансы на это были бы вполне конкретные.

Презентация Криштиану Роналду. Фото Reuters
Презентация Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Однако сам Криштиану на пресс-конференции высказался конкретно: «Моя работа в Европе закончена. Я играл в самых важных командах и выиграл с ними все. Сейчас для меня новое испытание в Азии. Рад, что «Аль-Наср» дал мне такую возможность не только ради футбола, но и ради женщин и молодого поколения. Я счастлив и горд».

Роналду задали вопрос, чего он хочет добиться в Саудовской Аравии. Ответ Криштиану намекает, что его планы выходят за пределы исключительно футбола: «Для меня это не только великолепная возможность с точки зрения футбола, но и шанс изменить менталитет нового поколения. Сейчас я могу признаться: у меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии и США. Даже в Португалии многие команды пытались меня подписать, но я дал слово этому клубу, так как хочу развивать не только футбол, но и другие вещи в этой замечательной стране.

Для меня это серьезный вызов — я знаю, чего хочу и чего нет. Это возможность что-то поменять, своими знаниями и опытом помочь в развитии множества важных вещей. Например, многие не знают, что у «Аль-Насра» есть женская команда. Я хочу привнести иной взгляд и другую точку зрения».

О переходе Роналду на пресс-конференции высказался и тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия: «Моя цель — сделать его [Криштиану] счастливым и помочь ему наслаждаться каждым моментом здесь. Он недосягаем, а я никогда не тренировал игрока его уровня. Этот трансфер пойдет на благо нашего футбола и Саудовской Аравии в целом».

Руди Гарсия. Фото AFP
Руди Гарсия.
Фото AFP

За несколько часов до пресс-конференции в прессе появились и детали перехода Роналду. Так Marca пишет, что помимо зарплаты в 90 миллионов евро в год (которая может вырасти до 200 миллионов с учетом бонусов), в контракте Криштиану прописано проживание в роскошном особняке, повышенное внимание к потребностям португальца и его семьи, а также бесплатные перелеты в Испанию и Португалию. Также Marca сообщает, что друг Роналду и по совместительству его агент Рикарду Регуфе получил 30 миллионов евро за организацию сделки. А до этого CBS Sports сообщало, что у Роналду также будет право поменять тренера, если он не будет его устраивать. В общем, королевские условия.

Криштиану успешно прошел медосмотр и провел пресс-конференцию. Далее — презентация, на которой ожидается 90 тысяч человек.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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