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Сегодня, 17:30

Свежий рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира от Forbes. Роналду — с отрывом первый

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в 2024 году
Роман Кольцов
Корреспондент
Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар.
Фото Global Look Press
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Месси и остальные — очень далеко от португальца.

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2024 году.

Рейтинг учитывает заработок в клубах (включая зарплату, бонусы и в некоторых случаях доходы от имиджевых прав), а также деньги от нефутбольной деятельности (среди них — рекламные контракты и доходы от бизнеса).

Криштиану Роналду. Отличный вечер Роналду. Уложил 906-й гол в карьере, Португалия опять победила

Криштиану Роналду — 285 миллионов долларов в год (220 миллионов дохода от клуба + 65 миллионов дохода от нефутбольных активностей)

39-летний португалец, у которого более 900 миллионов подписчиков в социальных сетях, является самым популярным спортсменом на планете, и его присутствие в интернете стало еще заметнее после запуска канала на YouTube в августе. Нападающему потребовалось всего 90 минут, чтобы набрать миллион фолловеров, побив все возможные рекорды платформы.

У Роналду есть контракты с крупными компаниями вроде Nike, Herbalife и Whoop, а также собственная бизнес-империя CR7, главное направление которой — одежда. Всеми этими проектами Криштиану наверняка усиленно займется, когда завершит карьеру. Контракт футболиста с саудовским «Аль-Насром» действует до конца текущего сезона.

Лионель Месси.
Фото Reuters

Лионель Месси — 135 миллионов (60+75)

«Интер Майами», ведомый звездным аргентинцем, может впервые в своей истории выиграть МЛС. Команда из Южной Флориды набрала рекордное для турнира 71 очко в регулярке и готовится к плей-офф.

За пределами поля Месси может похвастаться впечатляющим списком партнеров, включая Adidas, Apple TV и Konami, а также аккаунтом в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) с более чем 500 миллионами подписчиков. В прошлом месяце он основал собственную продюсерскую компанию под названием 525 Rosario, названную в честь его родного города в Аргентине.

Неймар хочет купить остров в&nbsp;Бразилии. Неймар хочет купить остров за 8,4 миллиона евро. Туда можно добраться только на лодке или вертолете

Неймар — 110 миллионов (80+30)

Путешествие бразильца в Саудовскую Аравию явно складывается не так, как он бы этого хотел. Неймар провел всего пять матчей за «Аль-Хиляль», прежде чем получил тяжелейшую травму в октябре прошлого года.

32-летний игрок уже вернулся к тренировкам, но теперь ему предстоит решить, оставаться ли на Ближнем Востоке. Контракт нападающего с клубом, который предусматривает такие привилегии, как доступ к личному самолету, парку роскошных автомобилей, особняку для персонала и право жить со своей девушкой, что в противном случае было бы запрещено исламским законодательством, завершится в конце сезона-2024/25.

С другой стороны, будущее Неймара в качестве медийной личности выглядит многообещающим. Он часто рекламирует бренды, включая как давних партнеров, таких как Puma и Blaze Casino, так и новых, например саудовского парфюмера Ибрагима Аль-Кураши.

Карим Бензема.
Фото AFP

Карим Бензема — 104 миллиона (100+4)

Из-за травм французский форвард сыграл всего 21 матч за «Аль-Иттихад» в своем первом сезоне в Саудовской Аравии, забив всего девять голов — это его худший результат с 2018 года. Сейчас же обладатель «Золотого мяча» восстановился и вновь обрел уверенность в себе, отличившись семь раз в шести встречах.

Несмотря на то что в прошлом сезоне «Аль-Иттихад» занял пятое место в чемпионате, Карим возлагает большие надежды на титул. Особенно после того, как клуб пригласил французского тренера Лорана Блана.

Килиан Мбаппе. Новый виток дела Мбаппе: секс в отеле у него был, но пожаловаться на изнасилование могла другая

Килиан Мбаппе — 90 миллионов (70+20)

После нескольких месяцев ожиданий Мбаппе наконец-то осуществил свою детскую мечту и перешел в «Реал», но о бывшем клубе все равно не забывает. Сейчас 25-летний игрок продолжает бороться с «ПСЖ» из-за невыплаченной ему зарплаты в сумме около 60 миллионов долларов.

Кроме того, на неделе Мбаппе вляпался в скандал — его подозревают в изнасиловании девушки в шведском отеле. Эта ситуация может серьезно сказаться на будущем Килиана и его финансах.

Криштиану Роналду возглавляет список в шестой раз за последнее десятилетие. В прошлом году он также опередил Лионеля Месси.

Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол

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