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Сегодня, 21:00

Кроос, Бонуччи, Иньеста и еще 7 звезд, завершивших карьеру в 2024 году

Кроос, Бонуччи, Пепе и Иньеста завершили карьеру в 2024 году
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
Футболисты Тони Кроос, Андрес Иньеста и Леонардо Бонуччи.
Тони Кроос, Андрес Иньеста и Леонардо Бонуччи.
Фото Getty Images
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Их будет не хватать.

Вместе с 2024-м провожаем культовых футболистов.

Андрес Иньеста, 40 лет

Казалось, он будет играть вечно. Легенда «Барселоны» давно покинул каталонский клуб (и испанский футбол), но до сих пор ассоциируется с сине-гранатовым клубом, где за 16 лет выиграл уйму трофеев: Андрес девять раз становился чемпионом Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Период в сборной также получился насыщенным — две победы на Евро (в 2008-м и 2012-м) и одна — на ЧМ-2010.

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В 2018-м Иньеста попрощался с «Камп Ноу»: клуб устроил красивую церемонию и подготовил специальную футболку с перевернутым восьмым номером — знаком бесконечности. Будто намекая: он уходит из «Барсы», но с футболом закончит не скоро.

Так и вышло. Иньеста перебрался в Азию — в японский «Виссел Кобе», вместе с которым мощно обновил личный музей с трофеями. Прошлый сезон испанец провел в ОАЭ за «Эмирейтс», а в октябре объявил о завершении карьеры.

«Один из самых волшебных товарищей и один из тех, с кем больше всего нравилось играть, — отреагировал на решение Андреса Лео Месси. — Мяч будет скучать по тебе. И мы тоже! Желаю тебе всего самого наилучшего, феномен».

Футболист Тони Кроос
Фото Getty Images

Тони Кроос, 34 года

Тони Кроос начал великую карьеру в «Баварии», за которую в сумме провел семь лет и успел трижды стать чемпионом Германии, победить в Лиге чемпионов и взять множество других титулов.

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Летом 2014-го Кроос стал еще и чемпионом мира. Неудивительно, что полузащитника, здорово отыгравшего в Бразилии, подписал «Реал». В Испании Тони стал одним из лучших футболистов мира, провел 465 матчей и завоевал 23 трофея.

По современным меркам Кроос завершил карьеру достаточно рано — в 34 года. «Я не хотел, чтобы у меня возникало ощущение, что люди вокруг меня должны сказать, что пора заканчивать, — объяснял Тони. — Или что мне придется сидеть на скамейке запасных еще два или три года. Я рад, что мне удалось избежать всего этого».

Футболист Леонардо Бонуччи
Фото Getty Images

Леонардо Бонуччи, 37 лет

Леонардо Бонуччи начинал в «Интере», но статус суперзвезды получил в «Ювентусе». Вы точно помните монолитную тройку в центре обороны Бонуччи — Барцальи — Кьеллини, созданную Антонио Конте.

В Турине Леонардо отыграл более 500 матчей и восемь раз стал чемпионом Италии. Успехи были и в сборной — победа на Евро-2020. В финале против Англии защитник забил важнейший гол, сравняв счет.

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В 2023 году Бонуччи окончательно покинул «Ювентус» (в 2017-м он на сезон уходил в «Милан») и принял предложение немецкого «Униона», пробившегося в Лигу чемпионов.

Но в Берлине надолго не задержался и вскоре перебрался в «Фенербахче», где и завершил карьеру. «Для меня было удовольствием являться частью этой замечательной семьи, — признавался футболист. — Я старался показать все, на что способен: на поле и за его пределами».

Футболист Тьяго Алькантара
Фото Getty Images

Тьяго Алькантара, 33 года

Хавбек провел насыщенную карьеру, завоевав 35 трофеев с тремя топовыми клубами — «Барселоной», «Баварией» и «Ливерпулем». Но в 2024-м, устав бороться с травмами, объявил о завершении карьеры.

За мерсисайдцев испанец выступал с 2020 года. Проблемы со здоровьем раз за разом мешали топ-игроку показать себя в команде Юргена Клоппа. В последнем сезоне Тьяго вообще практически не играл: лишь раз вышел на поле и то на несколько минут.

«Я знаю, что повреждения выматывали и его, и нас, но уровень, на котором он мог выступать, когда был доступен, просто невероятный, — признавался Клопп. — Это то, что я буду помнить. Теперь он пойдет в новом направлении со своей семьей, и мы можем пожелать им только добра».

Летом Тьяго официально завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Ханса-Дитера Флика в «Барселоне». Но уже через месяц покинул команду. Однако, по данным испанских СМИ, в новом году испанец может вернуться к работе с сине-гранатовыми.

Футболист Рафаэль Варан
Фото Getty Images

Рафаэль Варан, 31 год

В 2011 году «Реал» подписал из «Ланса» талантливого защитника, который надолго стал незаменимой частью основного состава и цементировал оборону в паре с Серхио Рамосом.

За десять лет в «Мадриде» Варан взял множество трофеев, среди которых три победы в чемпионате и четыре кубка Лиги чемпионов. Выступление за сборную тоже было успешным: на ЧМ-2018 француз завоевал золото.

Рафаэль Варан на&nbsp;чемпионате мира-2022. «Говорят, все хорошее заканчивается». Варан внезапно завершил карьеру в 31 год

Летом 2021-го Варан покинул Испанию и подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Но добиться серьезных успехов в Англии не вышло: «красные дьяволы» играли нестабильно, а Рафаэля замучили травмы.

Этим летом Варан стал свободным агентом и перешел в только поднявшийся из серии В «Комо». Но уже в сентябре закончил с футболом из-за бесконечных повреждений.

«В течение десяти лет сборная Франции была для него еще одной семьей, — отреагировал Дидье Дешам. — Он пришел молодым и быстро зарекомендовал себя как лидер как на поле, так и за его пределами, где к его мнению прислушивались и уважали».

Футболист Пепе
Фото Getty Images

Пепе, 41 год

Железный португалец выступал на топ-уровне более 20 лет. Все началось в португальском «Маритиму», к которому защитник присоединился в 18 лет. Потом был «Порту», откуда игрок перебрался в «Реал» и стал настоящей легендой. В Мадриде футболист выступал 10 лет, провел 334 матча и завоевал 14 трофеев.

В 2017-м Пепе покинул столицу Испании и перешел в турецкий «Бешикташ». Казалось, что карьера 34-летнего игрока близится к завершению. Однако Пепе еще семь лет отработал на высочайшем уровне: вернулся «Порту» и отбегал еще шесть сезонов.

Пепе. Псих и пример для подражания. Двуликий Пепе завершил великую карьеру в 41

В сборной Португалии он до последнего был основным. Даже в 41 Пепе классно выглядел на Евро-2024. Но теперь понял — пора заканчивать.

«Не хватает слов, чтобы выразить то, как много ты для меня значишь, друг, — восхищался футболистом Криштиану Роналду. — Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самым большим достижением является наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат. Спасибо тебе за это».

Футболист Хесус Навас
Фото Getty Images

Хесус Навас, 39 лет

Играть за «Севилью» Хесус Навас начал еще в 2003 году. Футболист быстро прогрессировал и вскоре стал незаменимой частью родной команды. Хесус дважды праздновал победу в Кубке УЕФА, затем взял золото со сборной Испании на ЧМ-2010 и Евро-2012. А после добавил в личную коллекцию титул чемпиона Англии в составе «Ман Сити».

Выступая в АПЛ, испанец сильно скучал по родине и при первой же возможности вернулся в «Севилью». Получилось ярко: Хесус добился еще двух побед в Лиге Европы, пережил триумф в Лиге наций и феноменальный Евро-2024, а также заслужил статус иконы родной команды. В мае он анонсировал, что скоро завершит карьеру, и продлил контракт с «Севильей» до 31 декабря на бесплатной основе. Вся зарплата уходила в фонд клуба. С нового года Навас перейдет на работу в систему андалусцев.

Хесус Навас. Последний матч Хесуса Наваса: вышел против «Реала» и едва не расплакался в объятиях Модрича

22 декабря защитник провел прощальный, 704-й матч за «Севилью». Это была гостевая игра против мадридского «Реала». Команды устроили почетный коридор, а Лука Модрич подарил Навасу футболку с автографами игроков «Мадрида».

«То, что я пережил сегодня днем на «Бернабеу», было благословенным безумием, — признался футболист. — Я не могу припомнить, чтобы когда-либо видел что-то подобное на стадионе соперника. Вот почему я чувствую необходимость поблагодарить болельщиков «Реала» за их преданность делу и за то, что они оставили обо мне незабываемые воспоминания».

Футболист Маруан Феллайни
Фото Getty Images

Маруан Феллайни, 37 лет

Феллайни запустил карьеру в «Стандарте», откуда в 2008 году перешел в «Эвертон». Бельгиец довольно быстро закрепился в составе «ирисок» и в 2013-м привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

За шесть лет в «МЮ» Маруан не стал железным игроком основы, однако все равно приносил большую пользу — во многом благодаря сильным физическим данным и заряженности. Феллайни часто использовали в концовках матчей как «столба».

«Я не забываю того, кто отдал мне все, что он мог отдать, — признавался Жозе Моуринью. — Ты был и всегда будешь одним из моих близких. Поздравляю с тем, как сложилась твоя карьера, и с тем, что твои сильно пострадавшие лодыжки наконец отдохнут».

После «МЮ» Феллайни провел пять лет в составе китайского «Шаньдун Тайшань» и в 2024-м завершил карьеру.

Футболист Джо Харт
Фото Getty Images

Джо Харт, 37 лет

В 2006-м «Манчестер Сити» подписал юного вратаря «Шрусбери Таун» Джо Харта. Перспективный англичанин к 2012 году сумел прочно закрепиться в составе и на протяжении шести лет был основным голкипером: дважды отпраздновал чемпионство и четыре раза признавался лучшим вратарем АПЛ.

Джо Харт. Джо Харт заканчивает с футболом. Он должен был стать лучшим вратарем в английской истории

Несмотря на это, вскоре Харт покинул «Сити». Команду возглавил Пеп Гвардиола, а игра ногами — явно не сильная сторона Джо. В новую философию он не вписывался, поэтому сначала отправился в аренду в «Торино», а затем — в «Вест Хэм». В 2018 году Харт окончательно попрощался с «Сити» и стал искать новую команду.

Голкипер поиграл и в «Бернли», и в «Тоттенхэме», но нигде не смог прижиться. Найти себя удалось в Шотландии — в «Селтике», куда вратарь перешел в 2021 году. Под конец карьеры Харт выиграл семь трофеев за три сезона, вернулся в еврокубки и на достойнейшей ноте попрощался с футболом.

Футболист Фил Джонс
Фото Getty Images

Фил Джонс, 32 года

В «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс перешел 13 лет назад, покинув родной «Блэкберн». В 19-летнем игроке видели лидера обороны на долгие годы, но ожидания не оправдались. Помешали травмы, преследовавшие футболиста всю карьеру. За 12 лет в «МЮ» Джонс лечился более 1200 дней — три с небольшим года!

В 2023-м Фил покинул английский клуб, год провел в статусе свободного агента и понял: это финал.

«Моя карьера оказалась короче, чем мне хотелось бы, — признался Фил. Стакан наполовину полон. Я получил лицензию категории A и хочу испытать себя в роли тренера. Мечтаю возглавить команду и полон решимости добиться успеха в новом качестве!»

1
Андрес Иньеста
Джо Харт
Леонардо Бонуччи
Маруан Феллаини
Пепе Феррейра (Пепе)
Рафаэль Варан
Тони Кроос
Тьяго Алькантара
Фил Джоунс
Хесус Навас
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