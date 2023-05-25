Все расклады финиша топ-5 лиг: кто чемпион, кто в ЛЧ, кто вылетает

Подсчитали все.

Англия

Титул: «Манчестер Сити»

АПЛ финиширует уже в ближайшее воскресенье, и не все вопросы еще решены. Но с главным все ясно. Большую часть сезона в чемпионате лидировал «Арсенал» Микеля Артеты, однако Пеп Гвардиола обставил своего бывшего ассистента и в пятый раз взгромоздил «Манчестер Сити» на вершину АПЛ.

Фото Reuters

Гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюкасл»

Претенденты на попадание в Лигу чемпионов: «Манчестер Юнайтед» (69 очков), «Ливерпуль» (66)

«Арсенал» сыграет в главном еврокубке впервые за семь лет, «Ньюкасл» — впервые за 20. Нет сомнений, что в Лигу чемпионов вернется и «МЮ». Для этого команде Эрика тен Хага необходимо набрать одно очко в двух оставшихся матчах.

Гарантировал себе попадание как минимум в Лигу Европы: «Ливерпуль»

Гарантировал себе попадание в Лигу Европы: «Брайтон»

Претенденты на попадание в Лигу конференций: «Астон Вилла» (58), «Тоттенхэм» (57), «Брентфорд» (56)

В этом сезоне от Англии в Лигу Европы делегируют пятое и шестое места АПЛ, а в Лигу конференций — седьмое. С вероятностью 99% «Ливерпуль» будет пятым, а вместе с ним в ЛЕ отправится «Брайтон» — клуб с берегов Ла-Манша впервые в своей истории гарантировал себе участие в еврокубках.

А вот за место в третьем туре предстоит бой в последний игровой день: «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Брентфорд» сразятся за последнюю путевку в Европу.

Отдельно отметим, что в Лигу Европы в следующем сезоне может прорваться и «Вест Хэм». Для этого лондонцам нужно победить в финале Лиги конференций «Фиорентину».

Вылетел: «Саутгемптон»

Претенденты на вылет: «Эвертон» (33), «Лестер» (31), «Лидс» (31)

Борьба за выживание в этом сезоне беспощадна: уже лишился шансов на сохранение места в АПЛ «Саутгемптон», выступавший в элите на протяжении 11 сезонов подряд. Кроме того, лигу точно покинет еще пара видных клубов. Чемпион Англии-2016 «Лестер» на краю пропасти вместе с «Лидсом». «Эвертон» пока что в безопасности, но последний тур может все изменить. Это будет громадная потеря: ливерпульцы не покидали высший дивизион на протяжении 70 лет.

В АПЛ уже вышли «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед», а третьим новичком станет победитель пары «Лутон» — «Ковентри».

Эрлин Холанн. Фото Reuters

Бомбардиры: Холанн, «Манчестер Сити» (36 мячей), Кейн, «Тоттенхэм» (28)

Эрлин Холанн в дебютный сезон установил массу достижений и побил рекорд по числу голов за один чемпионат — было 34, стало 36. Впрочем, у норвежца еще есть время, чтобы задрать и эту планку. «Золотая бутса» в любом случае — его.

Фото AFP

Испания

Титул: «Барселона»

Впервые с 2019 года каталонцы вернули себе золото чемпионата Испании. Они лидировали весь сезон и гарантировали себе трофей еще в 34-м туре.

Гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов: «Барселона», «Реал», «Атлетико»

Претенденты на попадание в Лигу чемпионов: «Реал Сосьедад» (68), «Вильярреал» (63)

Стандартная тройка делегатов от Испании уже забронировала за собой места в групповом этапе Лиги чемпионов, а четвертым участником почти наверняка станет «Реал Сосьедад» — за два тура до конца чемпионата он опережает идущий пятым «Вильярреал» на пять очков. Баскский клуб вернется в главный еврокубок спустя десять лет.

Кроме того, в шаге от Лиги чемпионов «Севилья» — ей нужно всего лишь обыграть «Рому» в финале Лиги Европы.

Гарантировал себе попадание как минимум в Лигу Европы: «Вильярреал» (63)

Гарантировал себе попадание как минимум в Лигу конференций: «Бетис» (56)

Претенденты на попадание в Лигу конференций: «Атлетик» (50), «Жирона» (49), «Севилья» (49), «Осасуна» (47), «Райо Вальекано» (46), «Мальорка» (44)

«Вильярреал» и «Бетис» с высокой долей вероятности не сдвинутся с пятого и шестого мест, поэтому вдвоем отправятся в Лигу Европы. А вот борьба за Лигу конференций в двух заключительных турах будет жесткая — претендентов тут много.

Вылетел: «Эльче»

Претенденты на вылет: «Валенсия» (40), «Сельта» (40), «Альмерия» (39), «Хетафе» (38), «Кадис» (38), «Вальядолид» (38), «Эспаньол» (35)

Борьба за выживание — самая интересная в текущем чемпионате Испании. До финиша — два матча, а даже идущая на 13-м месте «Валенсия» до сих пор не обезопасила себя от вылета. «Эльче» уже утратил все шансы, но еще пара неудачников не определена.

Неизвестно и то, кто выйдет в высший дивизион, — за тур до конца сегунды еще никто не гарантировал себе повышение. В претендентах — «Гранада», «Лас-Пальмас», «Алавес», «Леванте», «Эйбар» и «Альбасете».

Роберт Левандовски. Фото AFP

Бомбардиры: Левандовски, «Барселона» (23), Бензема, «Реал» (18)

Два видных бомбардира — в лидерах снайперской гонки. Год назад победу в ней одержал Карим Бензема, но Роберт Левандовски, судя по всему, станет лучшим уже в своем дебютном сезоне в ла лиге.

Фото Reuters

Италия

Титул: «Наполи»

Команда Лучано Спаллетти весь сезон уверенно шла к триумфу и за пять туров до конца обеспечила себе титул. Это первое золото «Наполи» за 33 года.

Гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов: «Наполи», «Лацио»

Претенденты на попадание в Лигу чемпионов: «Интер» (66), «Милан» (64), «Аталанта» (61), «Рома» (60)

Ни один из полуфиналистов текущего сезона Лиги чемпионов еще не гарантировал себе место в ней через год. Ситуация для них могла бы быть еще хуже, но на днях с «Ювентуса» сняли 10 очков, поэтому в зоне ЛЧ стало попросторнее.

Тем не менее еще ничего не ясно. На две путевки претендуют четыре клуба, а у «Интера» с «Ромой» еще и остаются лазейки: миланцы могут попасть в ЛЧ через победу в ней, а римляне — через победу в Лиге Европы.

Претенденты на попадание в Лигу Европы и Лигу конференций: «Интер» (66), «Милан» (64), «Аталанта» (61), «Рома» (60), «Ювентус» (59)

В финале Кубка Италии «Интер» обыграл «Фиорентину». Миланцы уже гарантировали себе участие в одном из двух главных турниров континента, поэтому кубковая путевка автоматически отправилась в серию А. Это означает, что указанная выше пятерка точно сыграет в еврокубках, только непонятно, в каком именно турнире. Раскладов тут масса, все решат два заключительных тура.

Вылетели: «Сампдория», «Кремонезе»

Претенденты на вылет: «Лечче» (33), «Специя» (31), «Верона» (30)

«Сампдория» с 2003 года провела лишь один сезон вне серии А, так что ее вылет невозможно не отметить. «Кремонезе» же впервые в этом веке сыграл в элите и сразу же отправился обратно вниз. На третий волчий билет претендуют еще три команды.

Им на замену точно придут «Фрозиноне» и «Дженоа», а также победитель плей-офф серии В — там сразу шесть кандидатов.

Виктор Осимхен. Фото Reuters

Бомбардиры: Осимхен, «Наполи» (23), Мартинес, «Интер» (20)

С чемпионством «Наполи» все ясно, но команда Спаллетти может взять и две главные индивидуальные награды: Виктор Осимхен лидирует в гонке бомбардиров, а Хвича Кварацхелия — в списке лучших ассистентов.

Фото AFP

Германия

Претенденты на титул: «Боруссия» Д (70), «Бавария» (68)

Фантастика: за тур до конца бундеслиги еще не решен главный вопрос — кто станет чемпионом? «Бавария» рискует прервать серию из десяти побед подряд. Чтобы вновь взять серебряную салатницу, ей не только нужно обыграть «Кельн» в последнем туре, но и надеяться на потерю «Боруссией» очков в домашней встрече с «Майнцем». Все решится 27 мая.

Гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов: «Боруссия» Д, «Бавария», «Лейпциг»

Претенденты на попадание в Лигу чемпионов: «Унион» (59), «Фрайбург» (59)

Три привычных участника главного еврокубка от Германии уже обеспечили себе путевку в Лигу чемпионов, а четвертым делегатом станет новичок: ни берлинский «Унион», ни «Фрайбург» еще никогда не играли там. У столичной команды — небольшое преимущество из-за разницы мячей и менее сложного соперника в последнем туре.

Гарантировали себе попадание как минимум в Лигу Европы: «Унион Берлин», «Фрайбург»

Претенденты на Лигу Европы и Лигу конференций: «Байер» (50), «Вольфсбург» (49), «Айнтрахт» (47)

Финал Кубка Германии еще не сыгран: 3 июня в нем встретятся «Лейпциг» и «Айнтрахт». Если победит франкфуртская команда, то именно ей достанется путевка в Лигу Европы. Если нет, то седьмое место бундеслиги станет еврокубковым. Сейчас «Байер» идет шестым, но «Вольфсбург» и «Айнтрахт» рядом.

Вылетела: «Герта»

Претенденты на вылет: «Аугсбург» (34), «Штутгарт» (32), «Бохум» (32), «Шальке» (31)

Сандро Шварц и Чидера Эджуке не спасли «Герту» — она досрочно отправилась во вторую бундеслигу. Туда же рискует вновь спуститься «Шальке» — в последнем туре гельзенкирхенцам нужно набирать очки в гостях у «Лейпцига». «Аугсбург» вряд ли вылетит напрямую, но может сыграть в стыковых матчах. В зоне риска и «Штутгарт» с «Бохумом».

Место в первой бундеслиге на следующий сезон уже заслужил «Дармштадт», а на вторую прямую путевку претендуют «Хайденхайм» и «Гамбург»: один из них отправится на повышение, другой — в стыки.

Никлас Фюллкруг. Фото Global Look Press

Бомбардиры: Фюллкруг, «Вердер» (16), Коло Муани, «Айнтрахт» (14), Гнабри, «Бавария» (14), Нкунку, «Лейпциг» (14), Грифо, «Фрайбург» (14)

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллкруг, игравший на ЧМ-2022, остается лучшим снайпером бундеслиги, хотя его показатели относительно скромны — всего 16 забитых мячей. Год назад лучшим бомбардиром стал Роберт Левандовски с 35 голами, так что разница огромна.

Зато в этом сезоне в борьбе за главную индивидуальную награду форвардов есть настоящая интрига — любой из пятерки лидеров гонки все еще может ее выиграть.

Фото AFP

Франция

Претенденты на титул: «ПСЖ» (84), «Ланс» (78)

Слегка неожиданно, что к этому моменту «ПСЖ» еще не гарантировал себе золото. Еще удивительнее, что единственным конкурентом парижан остался «Ланс» — команда, которая еще три года назад выступала в лиге 2. Впрочем, это соперничество формальное: для защиты титула столичным осталось набрать лишь одно очко в двух оставшихся турах.

Гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов: «ПСЖ», «Ланс», «Марсель»

У Франции три путевки в главный еврокубок, одна из которых — в отборочный турнир. «Марсель» отстает от «Ланса» на пять очков, так что, скорее всего, без прямой путевки в групповой этап останется именно клуб с юга страны.

Гарантировала себе попадание в Лигу Европы: «Тулуза»

Претенденты на попадание в Лигу Европы и Лигу конференций: «Монако» (65), «Лилль» (63), «Ренн» (62), «Лион» (59)

В апреле «Тулуза» впервые в истории выиграла крупный трофей — Кубок Франции, а заодно обеспечила себе место в групповом этапе Лиги Европы. Кто к ней присоединится, пока сложно сказать. Но точно известно, что Александр Головин и его «Монако» вновь не сыграют в Лиге чемпионов.

Сейчас монегаски идут на четвертом месте, дающем право оказаться в Лиге Европы. Пятая команда лиги отправится в Лигу конференций, и сейчас это «Лилль». Больше еврокубковых мест у Франции нет.

Вылетели: «Аяччо», «Труа», «Анже»

Претенденты на вылет: «Страсбур» (39), «Осер» (34), «Нант» (33)

В этом сезоне из лиги 1 вылетят сразу четыре клуба, а выйдут туда лишь два — французы решили сократить число команд в элитном дивизионе с 20 до 18. Три неудачника уже известны, а четвертым станет либо «Осер», либо «Нант». У «Страсбура» тоже есть шансы на понижение, но они скорее теоретические.

В обратную сторону, скорее всего, последуют «Гавр» и «Бордо», но шансы на выход в лигу 1 сохраняет и «Метц».

Килиан Мбаппе. Фото AFP

Бомбардиры: Мбаппе, «ПСЖ» (28), Ляказетт, «Лион» (26), Дэвид, «Лилль» (22)

Если бы не аномальный Эрлин Холанн, то Килиан Мбаппе сейчас боролся бы за «Золотую бутсу» наравне с Гарри Кейном. Лига 1 вообще в этом сезоне выстрелила: сразу трое из шести лучших бомбардиров топ-5 лиг играют здесь. У Александра Ляказетта еще есть шанс обойти Мбаппе, а вот у Джонатана Дэвида это вряд ли получится.