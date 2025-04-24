Гвардиола продирается в Лигу чемпионов, в Италии может состояться золотой матч. Главные интриги топ-5 лиг на финальном отрезке сезона

Нашли интригу даже для «ПСЖ».

Сезон подходит к концу — осталось менее месяца до завершения матчей во всех топовых чемпионатах. Перестановок и неожиданных сюжетных поворотов может произойти еще немало — даже там, где чемпион уже известен.

Посмотрим на все лиги «большой пятерки» и разберемся, что осталось из самого интересного. Интриг много: идет ожесточенная борьба за Лигу чемпионов в АПЛ, в Испании «Реал» все еще пытается догнать «Барселону», а в Италии может случиться золотой матч. Но обо всем по порядку.

Премьер-лига

С чемпионом все понятно — «Ливерпуль» закрепился на верхушке еще в самом начале сезона, и теперь для заветного титула осталось набрать одно-единственное очко. «Арсенал» на трофей уже не претендует, но в клубе заняты более важным делом: продолжают лигочемпионский поход, готовясь к полуфиналу с «ПСЖ».

Стоит спуститься по таблице чуть ниже — и тут уже настоящая битва. Главный вопрос — сможет ли «Ноттингем» сенсационно закрепиться в тройке по итогам сезона? Сейчас «лесники» четвертые и отстают от «Манчестер Сити» на одно очко, имея при этом матч в запасе. Шансы запрыгнуть в призеры есть: впереди середняки в лице «Брентфорда» и «Кристал Пэлас», затем — провалившие сезон «Лестер» и «Вест Хэм», а в заключение предстоит матч с «Челси». Кажется, интрига дотянется до финального свистка — именно этот поединок может решить все.

В претенденты на заветную пятую строчку, дающую путевку в Лигу чемпионов, записываем также «Ньюкасл», «Челси» и «Астон Виллу». «Челси», к слову, придется тяжелее всех на этом отрезке: «Ливерпуль», «Ньюкасл», «МЮ» и «Форест» сделают все, чтобы помешать миллиардному составу забраться повыше. «Ньюкаслу» тоже будет нелегко: в последних пяти турах предстоит уже упомянутая встреча с «Челси», а также битва с «Арсеналом».

Не стоит сбрасывать со счетов «Астон Виллу»: да, у нее осталось на одну встречу меньше, чем у остальных, но с учетом чудовищного календаря «Челси» и возможных осечек «Ньюкасла» произойти может все. Проблемы грозят возникнуть во встречах с «Тоттенхэмом» и «МЮ» — но мы-то знаем, что эти два гранда бросили все силы на Лигу Европы, потому что в премьер-лиге им рассчитывать уже не на что.

Жаль, но в подвале таблицы все давно ясно: вылетают «Саутгемптон», «Лестер» и «Ипсвич». Математические шансы на спасение есть только у последних — но для этого им надо выиграть все свои матчи с разгромным счетом и надеяться на пять поражений «Вест Хэма» кряду. Отдельно отметим «Саутгемптон»: бедолаги могут повторить антирекорд «Дерби Каунти» по очкам. Даже если этого не случится, они точно заслужили премию «провал года».

Ла лига

Титул разыграют «Барселона» и «Реал» — тут ничего нового. «Атлетико» подавал надежды, но схлопнулся под конец сезона — догнать лидеров точно не удастся. Зато нас ждет огненная развязка: «Барса» опережает сливочных на четыре очка, но впереди очень тяжелый отрезок, в который также попадает класико (11 мая). Попахивает чемпионским матчем, но даже в случае победы каталонцы не гарантируют себе трофей: в последних трех турах им предстоят дерби с «Эспаньолом», игра с крепким «Вильярреалом» и заключительный матч с «Атлетиком» из Бильбао. Хотя, конечно, если отрыв вырастет до плюс семи, с золотой интригой в ла лиге можно смело прощаться.

При таких раскладах у «Реала» все еще остается шанс на чемпионство: не считая класико, у сливочных куда более легкий календарь. Хотя в этом сезоне мы видели, как испанские команды ложатся костьми в матчах с грандами, — нас не удивит потеря очков «Реалом» во встрече с «Мальоркой» или с «Сосьедадом».

Продолжается борьба за место в ЛЧ: «Атлетик» почти гарантировал себе четвертую строчку, а вот за пятое место сразятся «Вильярреал» и «Бетис». Их календари вполне сопоставимы по сложности: оба клуба по разу сыграют с грандами (с «Барселоной» и «Атлетико» соответственно) и еще с пятью середняками. На кону большие деньги, поэтому ждем от команд максимальной отдачи.

Очень интересно и в нижней части таблицы: имена всех, кто покинет примеру, пока неизвестны. Пока точно отправится вниз только «Вальядолид», хотя и он еще не потерял математические шансы на сохранение прописки. А вот «Леганес» и особенно «Лас-Пальмас» еще могут на что-то рассчитывать. В большой опасности — неожиданно — «Севилья», «Алавес» и команда-сюрприз «Жирона». Последних отделяет от 18-й строчки всего два очка. Форма у фарм-клуба английского «Сити» ужасная: в последний раз он побеждал еще в феврале, когда забрал три очка у «Лас-Пальмаса». Им нужно чудо, и как можно скорее.

Серия А

Итальянское первенство — наверное, самое интересное для нейтрального зрителя на текущем отрезке сезона. Во-первых, идет ожесточенная борьба за скудетто: и «Интер», и «Наполи» набрали по 71 очку. Тут может случиться историческое событие: если обе команды закончат сезон с равными показателями, то им предстоит сыграть золотой матч на нейтральном поле, в котором и решится судьба титула. И тут не играют роли ни очные встречи, ни разница мячей.

В Италии есть и младший брат золотого матча — назовем его «деревянным». Дополнительный тур могут сыграть команды с 17-го и 18-го мест, если они тоже наберут одинаковое количество очков. В этом поединке решится, кто как минимум год проведет в серии Б. Сейчас 17-м идет «Лечче» с 26 очками, прямо за ним — «Венеция» и «Эмполи», у которых по 25. Кстати, такой матч уже был пару лет назад: в сезоне-2022/23 «Эмполи» обыграл «Специю» и сохранил прописку в чемпионате, хотя и занял 18-ю строчку.

Мы также ожидаем крупных битв в борьбе за последние еврокубковые места. «Аталанта» реабилитировалась за ужасный отрезок и снова набрала форму. К слову, легендарный Джан Пьеро Гасперини сейчас активно раздумывает над своим будущим: его контракт действует до середины 2026-го, но коуч уже намекнул, что может покинуть команду уже этим летом. Если это конец, то уходить надо красиво — третье место будет очень приличным результатом для бергамасков.

Еще одна интрига: «Ювентус» против «Болоньи» в битве за четвертую строчку. Тут интересны не столько турнирные расклады, сколько интересные параллели. Два бывших клуба Тиагу Мотты, в одном из которых он блистал, а во втором провалился, сражаются за место в Лиге чемпионов. Кстати, стоит похвалить Винченцо Итальяно: под его руководством «Болонья» достаточно легко пережила потерю лидеров и осталась претендентом на еврокубки. В этот момент с пренебрежением смотрим в сторону «Жироны».

Конечно, четвертую путевку в ЛЧ хотят не только «Ювентус» с «Болоньей» — шансы сохраняют «Лацио» (59 очков), «Рома» (57) и даже «Фиорентина» (56). У всей этой троицы, кстати, ну очень тяжелый календарь, так что итоговое положение может еще не раз поменяться.

Отдельного абзаца достоин «Милан»: команда очевидно провалила сезон, расположившись на девятой строчке в пяти очках от «Фиорентины». Кажется, Сержиу Консейсау бросил все силы на Кубок: там клуб разгромил в полуфинале «Интер» и вышел в финал. Но и в чемпионате еще есть надежда зацепиться за еврокубковые позиции: команда сыграет с аутсайдерами в лице «Венеции», «Дженоа» и «Монцы», а также поборется с «Ромой» и «Болоньей». Надо просто набирать очки. Как видим, даже сильные команды этот «Милан» умеет мощно бить.

Бундеслига

Тут с чемпионом все понятно — «Бавария» вернет себе титул. Только вдумайтесь: Харри Кейн наконец-то снимет с себя проклятие и подержит в руках большой и важный трофей. Мы точно не в параллельной реальности?

«Байер» тоже определился с итоговой позицией — подопечные Хаби Алонсо придут к финишу вторыми. А вот дальше самое интересное: на две оставшиеся путевки в ЛЧ претендуют «Айнтрахт», «Лейпциг», «Фрайбург» и «Майнц». При этом впереди еще куча очных и чрезвычайно сложных матчей. Вот их расписание на последние четыре тура:

«Айнтрахт»: «Лейпциг» (4), «Майнц» (6), «Санкт-Паули» (14), «Фрайбург» (5)

«Лейпциг»: «Айнтрахт» (3), «Бавария» (1), «Вердер» (8), «Штутгарт» (11)

«Фрайбург»: «Вольфсбург» (12), «Байер» (2), «Хольштайн Киль» (18), «Айнтрахт» (3)

«Майнц»: «Бавария» (1), «Айнтрахт» (3), «Бохум» (17), «Байер» (2)



В этой гонке нет явного фаворита. Главным проигравшим на бумаге выглядит только «Майнц», но неизвестно, чем закончатся матчи с лидерами, которые сейчас наверняка доигрывают сезон в режиме энергосбережения и почти гарантировали себе 1-2-е места.

Ворваться в борьбу за топ-4 неожиданно может «Боруссия» — сейчас она занимает седьмое место, но отстает от «Лейпцига» всего на четыре очка. Впереди не самые сложные матчи, самым грозным противником выглядит лишь «Байер». Нужно лишь грамотно воспользоваться осечками соперников. Правда, именно в этом у «Боруссии» как раз нет никакого опыта — мы все помним, что случилось пару лет назад, когда Ройс, наш любимый Марко Ройс, упустил титул бундеслиги в последнем туре.

Мы скорее поставим на взлет «Вердера» — у бременцев ровно столько же очков, сколько у дортмундцев (45), но сейчас они на подъеме: выиграли четыре игры подряд. Остались матчи с тремя аутсайдерами: «Санкт-Паули», «Унионом» и «Хайденхаймом», плюс встреча с «Лейпцигом». Загадывать ничего не будем, но «Вердер» сейчас реальный претендент на еврокубки — если не на Лигу чемпионов, то хотя бы на соревнования статусом пониже.

О подвале таблицы говорить почти нечего: «Хоффенхайм» и «Санкт-Паули» почти в безопасности, так как опережают «Хайденхайм» с 16-й строчки на восемь очков. Вот как раз «Хайденхайм» может потерять все — между ним, «Бохумом» и «Хольштайном» всего три пункта. Все три команды в ужасной форме, но, когда речь заходит о сохранении прописки, силы могут найтись из ниоткуда. Напомним, что команды с 17-го и 18-го мест вылетают во вторую бундеслигу, а те, кто займет 16-ю строчку, сыграют в двухматчевом плей-офф с бронзовыми призерами второго дивизиона.

Лига 1

Казалось бы, какая тут интрига — «ПСЖ» уже в апреле стал чемпионом. Его математически не может никто догнать — парижане опережают «Марсель» на 23 очка. Теперь интересно, смогут ли футболисты Луиса Энрике пройти сезон вообще без поражений, ведь до сих пор их так никто и не смог обыграть в чемпионате. Задача не так проста, как кажется: «ПСЖ» уже бросил все силы на Лигу чемпионов. Это видно уже сейчас: в прошедшем туре парижане сыграли вничью с «Нантом», упустив победу в последней десятиминутке, а за матч до этого проблемы доставил явный аутсайдер «Гавр» — «ПСЖ» победил, но с минимальным счетом.

Для нас, правда, куда интереснее судьба «Монако» и Александра Головина. В чемпионате идет ожесточенная борьба за места в ЛЧ: вторую и седьмую строчки (это «Марсель», «Монако», «Лилль», «Ницца», «Лион» и «Страсбур») разделяют какие-то четыре очка. У монегасков впереди встречи с «Гавром», «Сент-Этьеном», «Лионом» и «Лансом». Будет сложно, но нужно обязательно собирать максимум очков, иначе команда рискует променять Лигу чемпионов на Лигу Европы или Лигу конференций.

Кстати, о «Лионе», у которого тоже много почитателей в России. Клуб расположился на шестой строчке, а от заветной четвертой его отделяют всего два очка. Команда сыграет с «Ренном», «Лансом», «Монако» и «Анже» — и тут загадывать наперед очень тяжело. «Лион» штормит: после вылета из Лиги Европы от «МЮ» у игроков опустились руки, и они проиграли аутсайдеру «Сент-Этьену». Пора собраться для финального рывка.

В подвале таблицы тоже все только начинает закручиваться: пока на все 100% во второй дивизион отправится лишь «Монпелье». «Сент-Этьен» и «Гавр» Кузяева с 27 очками постараются зацепиться за 16-ю строчку — команда с этой позиции сыграет в плей-офф с клубом, занявшим третье место в лиге 2. При благоприятных раскладах Кузяеву не придется об этом думать: в опасной близости от вылета находятся также «Анже» (30 очков), «Нант» (31) и «Реймс» (32). В кандидаты на вылет запишем и «Тулузу», у которой сейчас 34 набранных балла — команда проиграла пять последних матчей и находится в ужасной форме.