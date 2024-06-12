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Сегодня, 09:00

«Торпедо» из Кутаиси подписало Сако и нацелилось на Перишича с Нани. Что происходит?

Кутаисское «Торпедо» проявляет интерес к Перишичу и Нани
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Иван Перишич.
Фото Global Look Press
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В Грузии создают суперклуб?

11 июня пришли очень неожиданные новости — хорватское издание DnevnikHR сообщило об интересе кутаисского «Торпедо» к 35-летнему полузащитнику «Хайдука» Ивану Перишичу (экс-«Тоттенхэм», «Интер») и 37-летнему вингеру Нани (экс-«МЮ»).

Новость поначалу может показаться выдуманной, все-таки «Торпедо» — не топовая грузинская команда. Но ранее кутаисцы уже подписали экс-защитника «ПСЖ» и «Ливерпуля» Мамаду Сако, так что настроены они, похоже, серьезно.

Хорватское издание сообщило, что цель возможных трансферов — борьба за чемпионство в Грузии и еврокубки. Но на самом деле все немного сложнее.

Мамаду Сако.
Фото Global Look Press

Вот что написали в клубе при объявлении Сако: «Футболист не только поможет «Торпедо» завоевать титулы, но и станет своего рода послом в международном футбольном сообществе. Он будет участвовать в развитии нашей академии, наставлять молодых игроков и гарантировать их профессиональное становление».

Грамотный подход — думается, похожие цели преследуются и с подписанием Нани и Перишича. Кстати, возможно, что связь с хорватом неслучайна. Дело в том, что владельцем грузинского «Торпедо» является образовательное учреждение New Vision University — заведение приобрело клуб на торгах в 2021 году, когда кутаисцы погрязли в долгах.

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«Торпедо» оказалось не единственным футбольным проектом университета — помимо профессионально клуба у них на балансе еще совместная с «Интером» академия в Грузии. О своих приоритетах NWU заявляет на сайте: «Мы рассматриваем спорт как инструмент социальных изменений и благополучия общества. Мы стремимся поддерживать как любительский, так и профессиональный спорт, а также доступность для уязвимых групп».

Нани.
Фото Global Look Press

Цели самого клуба глобальные. «Ошибки можно допускать, это неизбежно в процессе работы. Еще немного терпения, и мы обещаем, что вернем свое место на большой футбольной карте Европы», — заявил в соцсетях генеральный директор «Торпедо» Давид Долаберидзе.

Вероятно, скоро мы услышим о грузинском клубе гораздо больше, чем раньше.

Иван Перишич
Луиш Нани (Нани)
Футбол
ФК Торпедо (Кутаиси)
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