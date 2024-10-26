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Сегодня, 17:10

Без раскачки. Промес дебютировал в ОАЭ и сразу забил

Промес забил дебютный гол в ОАЭ в первом матче за «Юнайтед»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Квинси регистрировали почти два месяца.

Экс-игрок «Спартака» Квинси Промес наконец дебютировал во втором дивизионе ОАЭ. Еще в начале сентября нападающий подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая, но затем долго не мог быть зарегистрированным.

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О дебюте Промеса сообщили накануне

Голландец появился в стартовом составе в матче против «Хатта» — третьей команды чемпионата, которая ни разу не потеряла очки в первых двух турах. Команда Промеса подошла к игре 10-й (всего в лиге 15 клубов. — Прим. «СЭ»), набрав лишь два балла за три встречи.

Выход Квинси на поле не стал сюрпризом — генеральный директор «Дубая» Илие Чебану накануне сообщил, что в коллективе рассчитывают на дебют бывшего игрока «Спартака» 26 октября.

«Игра все покажет по его форме. Мы желаем ему быть на поле и быть лучшей своей версией», — приводит «Матч ТВ» слова генерального директора.

Квинси сразу забил

Дебют голландца состоялся почти через два месяца после подписания контракта с дубайским клубом — стороны договорились еще в начале сентября. Но первые три игры чемпионата «Дубай Юнайтед» провел без нападающего. Квинси долгое время не могли заявить — только 23 октября футбольная федерация наконец оформила все документы.

«Вчера федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Надеемся, что он сможет дебютировать в матче против «Хатта», но окончательное решение будет за главным тренером. Мы держим кулачки за Квинси, чтобы его дебют состоялся и, возможно, было дебютное голевое действие», — рассказал «СЭ» Чебану.

Несмотря на то что «Хатта» считался фаворитом, игра для «Дубай Юнайтед» началась хорошо: закончили первый тайм 2:1, а второй гол забил Промес. Голландец открылся под передачу из глубины и в одно касание коленом из штрафной отправил мяч в сетку.

Почему Квинси играет в Дубае

В феврале Промес застрял в Эмиратах из-за проблем с законом. Футболист прибыл в страну для прохождения сборов со «Спартаком», но после сбежал с места ДТП, что считается в стране серьезным правонарушением. Голландцу не дали вылететь из ОАЭ, а далее появился риск того, что его экстрадируют в Нидерланды — там его приговорили суммарно к 7,5 года тюрьмы.

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«Дубай Юнайтед» предложил Квинси однолетний контракт. При этом у него есть опция бесплатного перехода в «Спартак» зимой, если футболисту к тому моменту разрешат покинуть страну.

Квинси Промес

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