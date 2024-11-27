Ламин Ямаль выиграл Golden Boy? Это будет третья победа игрока «Барселоны» за четыре года

Испанец провел фантастический год.

16 декабря в Турине пройдет церемония вручения награды Golden Boy — трофея лучшему молодому игроку мира в возрасте до 21 года, который был учрежден итальянской газетой Tuttosport. Сообщается, что премию заберет 17-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль.

Что известно о победе Ямаля

По информации испанского издания Diario Sport, награда достанется Ламину, а официально объявить об этом должны уже сегодня, 27 ноября. Трофей присуждается по результатам голосования 50 журналистов из разных стран, а кандидатами на победу являются 25 молодых футболистов. Испанец давно считался одним из главных фаворитов: в прошлом сезоне он ворвался в состав «Барселоны» и сборной Испании, а летом провел отличный чемпионат Европы, на котором стал лучшим ассистентом (четыре голевых паса).

В 2023 году Ламин тоже считался одним из фаворитов, но занял второе место в голосовании, уступив Джуду Беллингему. Тогда испанец, которому было только 16 лет, получил награду The Youngest как самый молодой футболист в топ-3 Golden Boy.

«Конечно, мне бы хотелось выиграть премию. Обещаю, что рано или поздно я ее возьму», — сказал тогда Ямаль в интервью Tuttosport.

В октябре на церемонии «Золотого мяча» испанец получил «Копа Трофи» от France Football — еще одна награда лучшему игроку мира в возрасте до 21 года. В голосовании он с огромным отрывом опередил Арду Гюлера из «Реала» и Коби Майну из «Манчестер Юнайтед».

Ламин Ямаль. Фото AFP

Как выглядит полный список претендентов

Всего в голосовании на победу участвует 25 футболистов — они были утверждены в середине октября. Полный список выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль, «Барселона» Жоау Невеш, «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ» Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед» Пау Кубарси, «Барселона» Савио Морейра, «Манчестер Сити» Рико Льюис, «Манчестер Сити» Александар Павлович, «Бавария» Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед» Йоррел Хато, «Аякс» Джейми Гиттенс, «Боруссия» Дортмунд Лени Йоро, «Манчестер Юнайтед» Кенан Йылдыз, «Ювентус» Кристиан Москера, «Валенсия» Адам Уортон, «Кристал Пэлас» Арда Гюлер, «Реал Мадрид» Матис Тель, «Бавария» Дезире Дуэ, «ПСЖ» Оскар Глух, «Зальцбург» Самуэль Омородион, «Порту» Вильзон Одобер, «Тоттенхэм» Андреас Скьеллеруп, «Бенфика» Эндрик, «Реал Мадрид» Элисс Бен-Сегир, «Монако» Самюэль Мбангула, «Ювентус»

Джуд Беллингем. Фото AFP

Кто выигрывал премию в последние годы

Действующий победитель Golden Boy — полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. До него премию забирали два полузащитника «Барселоны» — Гави и Педри. В интервью The Residency последний заявил, что в этом году награда обязательно достанется его партнеру по клубу Ямалю. Если так произойдет, то это будет третья победа игрока «Барселоны» за последние четыре года.

Golden Boy вручается с 2003-го, его победителями становились многие выдающиеся футболисты — Лионель Месси, Серхио Агуэро, Сеск Фабрегас и другие. Испанцы чаще всех забирали награду — четыре раза.