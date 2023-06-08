Легендарный аргентинец все объяснил: он тоскует по «Барсе», но хочет больше спокойствия и семейных радостей.

Лионель Месси назвал свой новый клуб. Все получилось довольно неожиданно и стремительно. Два года назад капитан сборной Аргентины расстался с «Барселоной», теперь покидает Европу.

Лео провел в Барселоне почти всю сознательную жизнь до слезного разрыва летом 2021-го. Аргентинец собрал много трофеев и личных наград, стал легендой и главной звездой Каталонии. Расставание после сорвавшегося подписания нового контракта получилось непростым. Месси был обижен, но все охотно обсуждали возвращение лучшего в истории игрока «Барсы» и за год, и за полгода до истечения основной части его договора с «ПСЖ».

И Лео, как известно, этого хотел. При всех перепадах в отношениях, несмотря на разочарование в некоторых людях и сложности каталонского клуба из-за финансовых ограничений в лиге. Сейчас аргентинец не согласился на космические деньги от клуба «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Он — посол этой страны, но не захотел стать звездой местной лиги вместе с Криштиану Роналду и Каримом Бензема.

У Месси оставался желаемый вариант с «Барселоной», были альтернативные, а выбор в итоге сделан в пользу переезда в МЛС. В США его давно ждал «Интер Майами», проект Дэвида Бекхэма.

В Париже Лео не реализовал спортивные мечты на клубном уровне, зато добился главной победы в карьере — на чемпионате мира со сборной. Сейчас 35-летний аргентинец покидает Европу, прерывает гонки за рекордами в топ-лигах и Лиге чемпионов.

Месси ответил на вопросы о сорвавшемся возвращении в «Барселону», двух сезонах в «ПСЖ», выборе «Интера Майами» в интервью испанским изданиям SPORT и Mundo Deportivo в Париже. Вот что он сказал.

Лионель Месси после переезда в Париж летом 2021 года. Фото AFP

О «ПСЖ» и Париже

— Сейчас чувствую себя хорошо. Сезон завершен, и этот год был нетипичным из-за чемпионата мира в его середине. Это все изменило. А теперь я думаю о следующих матчах сборной и отдыхе.

Что ж, два сезона оставили смешанные чувства. Первый год был на самом деле очень и очень сложным, по разным причинам. Нынешний сезон поначалу шел очень хорошо, я чувствовал себя комфортно в клубе и городе, с моей семьей. Думаю, чемпионат мира так или иначе повлиял на все команды, оказал заметное влияние на вторую часть сезона. Я хотел закончить все иначе. Два года в целом были сложными, но теперь они позади.

О «Барсе» и Барселоне

— Да, очевидно, что я скучал. Больше в начале, когда первый год во Франции получился столь тяжелым для меня. Конечно, смотрел игры, часто возвращался к воспоминаниям.

Следил за командой. Хотел, чтобы «Барса» выиграла чемпионат, как все ее фанаты. Я много общался с Хави после некоторых матчей. Мы остаемся близки.

И да, правда в том, что я очень и очень хотел вернуться, был бы рад этому. Но с другой стороны с учетом опыта, через что прошел два года назад, я не желал снова оказаться в такой же ситуации, собирался посмотреть, как все сложится теперь. Не хотел доверять свое будущее кому-то еще. Собирался сам принять решение с мыслями о себе, семье. Я слышал, что лига все утвердит и что все в порядке с моим возвращением, но было еще очень много упущенных вещей. Я слышал, что клубу придется продавать игроков или понижать зарплаты, а я не хотел проходить через такое, брать на себя такую ответственность.

За свою карьеру в «Барселоне» меня уже обвиняли во многих вещах, которые не были правдой и несколько утомили меня. Я не хотел проходить через такое снова. И да, когда я был вынужден уйти, они тоже говорили, что лига все утвердит, но в конце концов этого не произошло. Я боялся, что-то же самое повторится теперь, что мне придется бежать, как случилось тогда, когда приехал в Париж. Я долго жил в отеле с моей семьей, мои дети ходили в школу и все еще оставались в гостинице. Я хотел принять самостоятельное решение. Вот почему мое возвращение в «Барсу» в итоге не состоялось.

Лионель Месси и «Барселона»: ретро-фото. Фото AFP

О зове сердца и семье

— Я с радостью бы вернулся. Но я сейчас в моменте, когда хочу чуть сместить приоритеты, выйти из фокуса и думать больше о своей семье. Как сказал, у меня только что были два года, в которые на семейном уровне я был так плох, что не получал удовольствия. Был месяц, очень яркий для меня, в который мы выиграли чемпионат мира. Но после снова начался сложный этап. Хочется наслаждаться временем с семьей, детьми, каждым днем. И вот поэтому я не в Барселоне.

Было важно самому принять решение и не ждать снова, с риском повторения всего того же, что случилось два года назад. Как сказал, после того, как достиг многого и победил на чемпионате мира, чего так сильно желал, хотел посмотреть на что-то еще, мира в душе.

Правда в том, что моя семья была очень и очень воодушевлена всем тем, что услышала, но в то же время у нас не было иллюзий, потому что все еще не знали, что может случиться.

Я на самом деле хотел вернуться. Мы никогда даже не хотели уезжать. И было очень, очень тяжело, но семья поддерживала меня, это было коллективное решение, не только мое. Дети тоже счастливы, хотя и грустят из-за отъезда. Потому что было тяжело поначалу, но теперь они более чем адаптировались в Париже. У них есть друзья в школе, придется болезненно расставаться со всем. Но они растут, понимают ситуацию, особенно Тиаго, который очень рад происходящему.

И снова про невозвращение в «Барсу»

— Я много слушал, что говорят, что происходит, что говорит Хави, кое-что напоминало, что было раньше. Лига тоже давала свой Ок, но не совсем правильно считать, что решение почти полностью было за мной. Было много недостающих деталей. И впереди длинное лето, не хотел снова проходить через ожидание, потому что уже такое пережил. Предпочел принять решение и закончить с этим, быть спокойным и думать о своем будущем, планировать то, что уже знаю и что реально.

И нет, нет, нет — вся информация никак не давила на меня. Многое появлялось откуда-то, откуда не знаю, было много утечек, хороших и не только новостей, были даже журналисты, которые отправляли меня повсюду — в Аравию, в Барселону, выдавали за достоверную информацию, а на следующий день меняли версию. Было много всего такого, так что старался думать только о том, что я знаю и чувствую, иметь дело с этим, а не с тем, что говорят.

Лионель Месси в «ПСЖ». Фото Reuters

О возможном влиянии на решение срыва переподписания контракта в 2021-м

— Это было очень тяжело и стало одной из причин, как я сказал, не проходить через такое снова. Это был очень грустный этап. Мы приехали с иллюзией, что будет то же, что было каждый год, дети пойдут в школу, со своими друзьями, со своими обычными делами. Но когда все было готово к подписанию, ничего не произошло. И мне сказали, что это невозможно, что мне нужно уходить из клуба. Мы начали искать команду, приняли непростое решение и прошли через все это, что было тяжело.

О влиянии на выбор двух непростых лет в Париже

— Немного да, потому что, как сказал, правда в том, что эти два года не был счастлив, не был доволен собой — и это влияло на жизнь моей семьи. Я многое упустил со своими детьми, мне следовало больше времени проводить с ними. Здесь я делал намного меньше, чем в Барселоне. И частично мое решение было связано с этим, хотел снова стать ближе к семье, детям, наслаждаться каждым следующим днем. Как говорил, благодарю Бога за все, чего добился в футболе, и сейчас смотрю за пределы спорта, который определенно также интересен мне.

Лионель Месси, Кильян Мбаппе и Неймар в «ПСЖ». Фото Reuters

О своих контактах с «Барселоной»

— Я в действительности не так уж много говорил с президентом Лапортой, за эти пару лет раз или два, не больше. С Хави у меня было много общения. Всегда, но с тех пор, как он вернулся в клуб, еще намного больше. Мы часто разговаривали, в том числе о моем возможном возвращении. Были очень воодушевлены. И я спрашивал, на самом деле он хочет моего возвращения, будет ли это хорошо для команды или для него. Да, мы оставались на связи.

Когда мое имя скандировали в Барселоне, это было прекрасно, я наслаждался этим. Я ушел очень странно. Я хотел бы попрощаться так же, как Буси (Бускетс) или Жорди (Альба), Хави или Иньеста. Хотел бы уйти так, сказать «до свидания» людям. Пусть это было другое время из-за пандемии, не было публики на стадионе, я хотел бы попрощаться со всеми и насладиться этим последним днем. Вот поэтому был счастлив слышать свое имя на «Камп Ноу» или на концертах в Барселоне, помимо того факта, что я всегда знал, какая здесь любовь, и это взаимно. Было странное чувство — слышать это на «Камп Ноу» и не присутствовать там самому.

О том, был ли это вопрос денег

— Деньги никогда не были для меня ни проблемой, ни препятствием. Мы даже не говорили о контракте. Предложение было, но это было не формальное, написанное и подписанное предложение. Потому что еще ничего не было, у нас не было понимания, возможен переход или нет. Было намерение, но мы ничего не могли прогнозировать. Даже формально не говорили о деньгах. Если бы это был вопрос денег, я бы поехал в Аравию или куда-то еще, где предлагали большие суммы. Мое решение связано с иным, не с деньгами.

Лионель Месси с семьей во время майской поездки в Саудовскую Аравию. Фото Reuters

О том, сделала ли «Барселона» достаточно для его возвращения

— Хотя я был в восторге и очень хотел воспринимать сообщения и утечки с энтузиазмом, когда они были позитивными, я также был не очень доволен. Потому что не понимал, реален ли переход, и возвращался мыслями к тому, что случилось со мной два года назад. Сказал своей семье и детям, что мы собираемся вернуться в Барселону, потом — что не можем. Были в ожидании, но сохраняли спокойствие.

Не знаю, сделала ли «Барселона» все возможное. Честно, не имею представления. Я знаю, о чем говорили с Хави. Теперь, как говорят, они должны были получить разрешение лиги на сделку. Но говорю вам, дело было не только в этом, очень много всяких вещей. Клуб сегодня не в состоянии подтвердить мне на сто процентов, что я могу вернуться, и не понятно, произойдет ли это. Вот так отношусь и смотрю на ситуацию.

О том, были ли в «Барсе» противники его возвращения

— Были люди, которые не хотели моего возвращения или не хотели, чтобы я остался, когда мне пришлось уйти. Как есть много других людей, которые любят меня и хотели вернуть, о чем говорили публично. Определенно найдутся люди в руководстве, кто не хотел моего возвращения или верил, что это не пойдет на пользу клубу.

Согласен с тем, что эта рана полностью не заживет. Я не сказал «до свидания» людям, как хотел и как заслужил. С другой стороны остался нездоровый ажиотаж вокруг этого, как будто я какой-то плохой парень из фильма, что мне не нравится, потому что это вовсе не так. Вот поэтому я бы хотел, с одной стороны, иметь возможность по-настоящему попрощаться с людьми, с которым так долго прожили вместе, много вместе радовались и страдали тоже.

Лионель Месси с кубком мира после победы Аргентины на ЧМ-2022. Фото Reuters

О том, может ли он вернуться в «Барсу» как менеджер или амбассадор

— Да, определенно да. Я всегда буду рад близости к клубу. Более того, собираюсь жить в Барселоне. Это одна из вещей, в которой мы с моей женой и детьми довольно ясно определились. Надеюсь, так будет. Не знаю, когда именно, но я надеюсь, что смогу вернуться в один день, что-то привнести и помочь. Потому что это тот клуб, который я люблю. У меня появилась привязанность к людям за мою карьеру, хотел бы быть здесь снова.

И уже сказал, что так много вещей вылезло, так много утечек, так много вранья. Но эй, не могу постоянно опровергать все, что говорят. Многие журналисты выдают много лжи, но им за это ничего не бывает. На следующий день они снова говорят неправду, и снова ничего не происходит. Думаю так, потому что было много вещей, которые расстроили меня. Например, когда лезут в мою семью, говорят, что мой отец звонил в лигу за подтверждением, что один из моих сыновей сейчас страдает, хотя все на самом деле наоборот. Не нравится, что докапываются до моей семьи и выдумывают.

О своем выборе

— Я принял решение, что еду в Майами. Все еще не уверен, все ли на сто процентов закрыто или чего-то еще не хватает, но мы решили продолжить двигаться таким путем.

Захвачу ли я Буси и Жорди? Это одна из тех вещей, про которые говорили, что я поеду с ними в Аравию и все уже согласовано. Каждый строит свое будущее. Я определенно узнавал их планы, но мы никогда не договаривались отправляться куда-то вместе. Я принял решение за себя, не знаю, что они собираются делать.

Да, уезжая из Европы, я выхожу из фокуса внимания. Правда, что у меня были предложения от других европейских команд, но я даже не рассматривал их, потому что моей единственной мыслью было возвращение в Барселону. После победы на чемпионате мира и без возможности прийти в «Барсу», настало время отправиться в американскую лигу, жить футболом по-другому и больше наслаждаться каждым днем. Определенно с той же ответственностью и желанием побеждать, всегда все делать хорошо. Но в более спокойном режиме.