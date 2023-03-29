Американская мечта МЛС: все клубы скинутся на зарплату Месси. Насколько это реально?

Рассказываем о том, как в будущем может повернуться карьера аргентинской звезды.

Месси — как Джордан

Разговоры о том, что рано или поздно Лионель Месси окажется в МЛС, начались не сегодня и даже не вчера, а еще в момент вступления в американскую лигу принадлежащего Дэвиду Бекхэму клуба «Интер Майами». Аргентинец по такому случаю записал видеообращение, в котором поздравил англичанина и пожелал ему успехов, а в конце заявил: «Кто знает, возможно, через несколько лет ты мне позвонишь!»

Даже в так и неподписанном контракте Месси с «Барселоной» значился американский пункт. Подразумевалось, что через несколько лет Лео отправится в МЛС не только в качестве игрока, но и в роли официального посла сине-гранатовых, а по завершении карьеры вернется в каталонский клуб на одну из руководящих должностей.

То, что Месси обзавелся жильем в Майами, тоже рассматривалось как шаг в направлении Америки. Кроме того, Лео расширяет коммерческие связи в США. В частности, за несколько месяцев до старта ЧМ-2022 он подписал соглашение с Hard Rock Cafe о запуске линейки продуктов. Так в меню появился «бургер Месси» стоимостью 20 долларов, и, когда после триумфа в Катаре стороны решили расширить сотрудничество, было видно, какой популярностью пользуется именное блюдо.

Кому-то это покажется мелочью или притянутой за уши новостью, но в Америке подобным вещам придается большое значение. А конкретика — это заявления официальных лиц. Например, главного тренера «Интер Майми» Фила Невилла, который в интервью The Athletic заметил: «Я думаю, что это будет, пожалуй, самое крупное подписание в истории. Я не могу представить себе другую звезду такой величины, приехавшую сюда из крупной футбольной страны. Это может быть похоже на прибытие Бекхэма, но может быть даже что-то большее. Я думаю, вы говорите об одном из величайших футболистов всех времен. Когда вы говорите о Майами, мы должны быть готовы к таким игрокам, понимаете?»

Не скрывает эмоций и генеральный директор «цапель» — бывший полузащитник сборной США Крис Хендерсон: «Он бы изменил здесь вид спорта. Каждый матч, на который мы бы приезжали, в это время был бы самым большим событием в городе. Это было бы просто потрясающе для нашей лиги. Это было бы похоже на Майкла Джордана — самое грандиозное, что только можно себе представить».

Дэвид Бекхэм с кубком MLS. Фото Global Look Press

Рекордсмен Инсинье

Размах ожиданий понятен, и определенные действия в этом направлении уже предпринимались. Да, Месси не получал конкретных предложений от «Интера», однако основной владелец клуба Хорхе Масс во время мирового первенства в Катаре провел много времени с окружением Месси. Это было продолжение первых контактов, которые, по версии L'Equipe, состоялись летом 2021 года — еще перед расставанием Лео с «Барселоной».

Однако, каким бы теплым ни было это общение, есть масса нюансов, которые осложняют переезд аргентинца в Америку. Прежде всего это действующие в МЛС ограничения по зарплате. И как раз клуб из Майами нарушил данные правила в случае с контрактом чемпиона мира-2018 Матюиди и соглашениями еще нескольких футболистов. За это «цапель» оштрафовали на рекордные в истории 2 миллиона долларов. Кроме того, наказания получили представители менеджмента, Масу выписали персональный штраф на 250 тысяч, а для соответствия правилам одного из важных игроков пришлось отдать в аренду на целый сезон.

Чтобы понимать уровень заработков в МЛС, стоит сказать, что на данный момент самым высокооплачиваемым игроком лиги является Лоренцо Инсинье. В «Торонто» итальянец зарабатывает 14 миллионов долларов в год, и данная сумма почти в два раза превышает предыдущий рекорд. Сравните это с 38 миллионами евро, которые получает в «ПСЖ» Месси уже после уплаты высоких французских налогов, и вы поймете, какая финансовая пропасть отделяет аргентинскую звезду от Нового Света.

А по поводу особенностей управления лигой хорошо высказался глава МЛС Дон Гарбер, пояснивший: «МЛС — это единое целое. Если вы продаете что-то, чем владеет коллектив, коллектив должен это одобрить. Так что, что бы ни решил Хорхе Мас, с помощью Тодда Дурбина вы должны структурировать сделку, и это будет нестандартно».

Лоренцо Инсинье. Фото Global Look Press

Творческий подход

Важное уточнение: Дурбин — исполнительный вице-президент лиги, отвечающий за конкуренцию и контакты с игроками. Его называют одним из архитекторов конкурентной среды в МЛС, и ссылки на него указывают на изменение позиции лиги. А ведь еще недавно Гарбер говорил, что исключения вроде контракта Бекхэма, который получил право на собственную франшизу за символические 25 миллионов, невозможны. Теперь же глава МЛС рассуждает о творческих подходах и, кажется, загорелся идеей по переманиванию Месси в Америку.

«Вы имеете дело, пожалуй, с самым особенным игроком в истории футбола. Поэтому, когда ходят слухи о его связях с Майами, это здорово. И если бы это могло произойти, это было бы потрясающе для МЛС. Это было бы потрясающе для Месси и его семьи. Мы пытаемся использовать любую возможность. Я не могу сообщить больше подробностей, потому что у нас их нет», — сказал в начале марта Гарбер, но за три неполных недели ситуация изменилась.

Сначала речь шла о банальных вариантах вроде повторения контракта Бекхэма с правом запустить собственный клуб. Потом стали изучать новые версии, опираясь на переезд «Интера» на новый стадион в 2025 году. Одно это должно поднять стоимость «цапель» с текущих 600 миллионов до миллиарда, и уже из этой суммы Месси могут предложить либо пять процентов акций клуба, либо права на часть недвижимости рядом с новой ареной.

Однако самой оригинальной стала последняя информация Diario Sport, согласно которой все клубы МЛС готовы взять на себя часть зарплаты Месси. Якобы договоренность об этом была достигнута на встрече президентов, причем у Лео будет возможность выбрать клуб, за который он хочет выступать. Все видят в этом огромный экономический потенциал, который повысит привлекательность МЛС и станет сильным ходом для популяризации футбола в преддверии ЧМ-2026. То есть подписание Месси выгодно не одному клубу, а всем.

Тут, впрочем, важно понимать, что любой из озвученных планов — история будущего, и все знают, что до Кубка Америки-2024 Лео планирует играть в Европе. Либо в «ПСЖ», увидев перспективы развития на ближайшие сезоны, либо в «Барселоне», если та решит свои финансовые проблемы. Месси постоянно на связи с Хави и даже знает, что тот планирует использовать бывшего одноклубника справа в атакующей тройке.

Хорхе Месси якобы даже получил указание начать переговоры, а пока каталонский клуб пытается по требованию лиги сократить свою платежную ведомость и встретить лето, забыв о проблемах с ФФП и соблюдением потолка зарплат. На данный момент это единственное препятствие для возвращения аргентинского короля на «Камп Ноу».