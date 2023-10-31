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«Золотой мяч» Месси — воровство. Где здесь логика? Мнение Егорова

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
Футболист Лионель Месси
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Что еще должен был сделать Холанн?

Мнение

Если вы вдруг забыли, то в воскресенье Эрлинг Холанн сделал дубль в дерби с «МЮ». Сейчас он, как обычно, лучший бомбардир АПЛ. С отрывом. Никто не догонит. «Сити» норвежца — чемпион самой конкурентной лиги мира. И обладатель Кубка Англии в придачу. А еще — победитель ЛЧ, где Холанн тоже лучший бомбардир. И тоже с отрывом. Да, он не забил в финале, но это какой-то новый уровень претензий к человеку, который пришел в «МС» и за год выиграл все.

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Если мы ничего не упустили, а вы со всем согласны, то давайте еще раз. Чемпион Англии? Да! Лучший бомбардир с уникальной статистикой? Да! Обладатель Кубка Англии? Да! Победитель ЛЧ и лучший бомбардир? Да, и еще раз да! А вот теперь ответьте на вопрос: что еще должен сделать человек, живущий на Земле, чтобы выиграть «Золотой мяч» и обогнать Лионеля Месси?

Все просто. «Нужно выиграть чемпионат мира», — ответите вы. Ну, хорошо, чемпионом мира-2010 стала Испания. Андрес Иньеста забил мяч в овертайме и принес свой стране первый титул в истории. Соперник Иньесты по финалу голландец Уэсли Снайдер, к слову, в тот же год выиграл Серию А и Лигу чемпионов, делая разницу в обоих турнирах. Ну, так кто же забрал «Золотой мяч»? Конечно же, Лео Месси, который вылетел из ЛЧ от «Интера» и провалил чемпионат мира, ни забив ни одного мяча и бездарно отлетев в четвертьфинале Германии со счетом 0:4.

От года 2010-го — к году 2014-му. Золото взяла Германия, но «Золотой мяч» уехал к Криштиану, который даже не выиграл лигу в Испании, но действительно затащил для «Реала» ЛЧ, забивая чуть ли не по 2 мяча за игру. Да, Роналду стал и лучшим снайпером Ла лиги, но это не отменяет того факта, что «Золотой мяч» без победы на ЧМ все-таки кому-то да вручают, причем за куда меньшие достижения, чем у Эрлинга Холанна.

Более того, если мы попробуем говорить о честной конкуренции, то в таком случае нужно принять за правило, что у игроков периферийных футбольных стран в годы проведения ЧМ просто нет шансов. Как не было бы шанса у Холанна, который со своей Норвегией Кубок мира никогда не возьмет. На ЧМ-2022, к слову, он даже не сыграл, потому что в момент травмы Эрлинга его сборная благополучно потеряла очки, забив 0 голов Латвии, и осталась сидеть дома вместе со своим бомбардиром.

Кстати, о травмах: когда Холанн грызся в четырех турнирах, забирая ЛЧ, АПЛ и Кубок Англии, Месси откровенно халтурил, прогуливал матчи в «ПСЖ» и тупо берег себя перед ЧМ, наплевав на свой клуб, на своих партнеров, на французских фанатов и на европейский футбол. Да, его стратегия имела вес и осчастливила Аргентину, но разве в совокупности можем мы называть этого человека лучшим в мире, превосходящим Холанна? По умениям — да. Но по достижениям в конкретный год — простите, но нет.

«Простите, но нет» — примерно это и сказали Холанну, когда Месси получил «Золотой мяч». Простите, но кумира нужно проводить. Простите, но величие нужно закрепить. Простите, пусть мы вас обворуем, но на этом легче будет заработать. Вот и вся логика.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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