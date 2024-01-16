Месси — снова лучший. На этот раз без причины

Великий аргентинец в восьмой раз выиграл награду The Best, которую ФИФА вручал по итогам 2023 года.

Индивидуальные призы в командных видах спорта — зло. Они всегда были и будут субъективными, хоть опроси все население Земли. У каждого свое видение. Даже если прописать критерии (а они у The Best есть), все равно это ничего не даст, ведь каждый по-разному их интерпретирует.

Когда стало известно о победе Месси, по соцсетям прокатилась волна негодования. Мол, как же так, Холанн за 2023 год выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, побил множество рекордов, но все равно уступил Лионелю, который за этот же период выиграл только чемпионат Франции и полутоварищеский турнир в США. Причем треть года Месси вообще не играл в футбол из-за различных травм и раннего конца сезона для «Интер Майами» (клуб Бекхэма даже не вышел в плей-офф МЛС).

Как же так?

Я вижу четыре причины.

Первая — та самая вольная интерпретация критериев, точнее их непонимание. У The Best четко прописан период, за который респондентам нужно выбирать лучшего: 19 декабря 2022 года — 20 августа 2023 года. Вы помните точную дату финала чемпионата мира в Катаре? Все знают, что он был где-то в середине декабря, но настолько конкретные вещи стираются из памяти очень быстро. Вот и опрашиваемые посмотрели на критерии и решили, что финал чемпионата мира вроде бы должен в них входить. А он состоялся 18 декабря 2022 года.

Тут, конечно, вопросы к ФИФА. Почему нельзя было в этот раз обозначить рамки строго 2023 годом, а в прошлый раз — 2022-м?

Вторая причина — инерция. Допустим, участники опроса потрудились посмотреть в календарь, но что изменилось? 18 декабря Месси был лучшим футболистом мира, а 19-го перестал им быть? Бред же! К тому же, победа сборной Аргентины в Дохе вызвала настолько широкий резонанс благодаря помпезному финалу и красивой истории Месси, что шлейф от нее тянется до сих пор.

Третья причина — сами участники опроса. В The Best результат складывается из голосов капитанов и главных тренеров национальных сборных, а также журналистов и болельщиков. И здесь сталкиваются различные точки зрения: это представители медиа любят разглядывать футбол под лупой и подходят к голосованию основательно. Футболисты и тренеры чаще всего голосуют душой и быстро: кто приходит первым на ум, того и называют. В конце концов, для них это непрофильное занятие. Вы можете себя представить Георгия Джикию, который сидит и сравнивает, сколько голов за год забили Холанн и Мбаппе? Именно поэтому его тройка выглядит творчески: Кварацхелия, Месси, Де Брейне. При этом у Валерия Карпина выбор такой: Месси, Холанн, Мбаппе.

Кстати, отличия в подходе подчеркивают и результаты опроса. У журналистов Холанн победил со счетом 729:315, у капитанов лучшим стал Месси (677:557), у тренеров — норвежец (541:476).

Четвертая причина — популярность бренда. А Месси — это именно бренд. Спросите любого человека на улице, кто лучший футболист мира, и он назовет либо Лео, либо Криштиану Роналду. И так наверняка будет еще долго, даже после того, как они закончат карьеру. Они въелись в сознание людей, их имена стали напрямую ассоциироваться с футболом. В опросе болельщиков на сайте ФИФА аргентинец набрал почти вдвое больше очков, чем Холанн. Многие из них тоже не задумывались — увидели в списке знакомое имя и нажали. В этом смысле Холанну еще очень далеко — его домохозяйки пока не узнают в лицо.

Хейтерам Месси остается только смирится с ситуацией и радоваться, что доминирование аргентинца заканчивается. Даже сейчас он победил «в серии пенальти» — они с Холанном набрали равное число очков, но голоса капитанов решили исход в пользу аргентинца. Возможно, это последняя крупная индивидуальная награда Лео, так что на всякий случай запомним этот день. Да, многие устали от постоянных побед Месси, но лучше ценить момент — через несколько лет мы будем по нему скучать.