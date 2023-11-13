«Ливерпуль» почти догнал «Ман Сити», «Барселона» пропустила на 18-й секунде, сумасшедший гол Димарко вернул «Интеру» лидерство

«Ливерпуль» не упустил возможность отодвинуть забуксовавший «Тоттенхэм» на четвертое место и обойти по дополнительным показателям «Арсеналом». Красным, правда, поначалу не везло, так как два гола Нуньеса, включая забитый эффектным ударом через себя, отменили из-за офсайдов. Уругваец, впрочем, компенсировал это передачей на открывшего счет Салаха. Это седьмой результативный пас Нуньеса в АПЛ, и во всех случаях адресатом становился египтянин. Он, кстати, лидирует в этом чемпионате по результативным баллам (10+4).
В воскресенье Мо отличился дважды, причем во втором случае он не стал праздновать взятие ворот. Видимо, был научен горьким опытом дважды оставшегося ни с чем Нуньеса и держал паузу. А улыбнулся Салах только после вердикта ВАР, по мнению которого в момент подачи Цимикаса мяч не пересек линию поля полностью. Наконец, успех Диогу Жоты стал контрольным выстрелом, после которого сопротивление «Брентфорда» стало бесполезным. И в силу счета, и по статистике, согласно которой при голах португальца «Ливерпуль» никогда не проигрывает.
До «Манчестер Сити» команде Юргена Клоппа осталось всего одно очко. И все это — за две недели до визита красных на «Этихад». Кажется, никогда футбольная Англия с таким нетерпением не считала дни до окончания матчей сборных. Битва за лидерство обещает получиться огненной.
Считается, что большие клубы редко наступают на те же грабли, но «Барселоне» это удалось. Месяц назад сине-гранатовые в гостях у «Гранады» пропустили на 17-й секунде. В это воскресенье «Алавес» поставил оборону чемпиона в тупик через 18 секунд после стартового свистка. Можно, конечно, пошутить, что не хватает магии «Камп Ноу», ведь так рано в домашних матчах XXI века «Барса» прежде не пропускала, но слишком очевидны были проблемы фаворита.
В обороне он с незавидной регулярностью пропускал выпады одного из самых удобных для себя соперников. В атаке же хозяева к перерыву сделали пятнадцать фланговых подач, и только одна достигла адресата. Но именно ставка на кроссы принесла результат во втором тайме, когда не забивавший на протяжении шести матчей Левандовски классно пробил головой с подачи Кунде. А когда Торреса уложили в штрафной, польский снайпер оформил дубль и лидирует в ла лиге по важности забитых мячей. Голы Леви принесли его команде 10 очков. На один балл больше, чем регулярные успехи героя сезона Беллингема.
У «Атлетико» в этом сезоне большие проблемы после крупных побед. После унижения «Райо Вальекано» (7:0) мадридцы получили 0:3 в Валенсии. А вслед за самым крупным для «матрасников» выигрышем у «Селтика» в Лиге чемпионов (6:0) возникли сложности с «Вильярреалом». Здесь нужно понимать, что «подводников» в нынешнем чемпионате лихорадит. Уже после четвертого тура в отставку отправили Кике Сетьена, а сменивший его Пачета продержался у штурвала пару месяцев и покинул свой пост перед туром.
После новой революции было непонятно, чего ждать от гостей. Как оказалось — смелости, которая помогла Жерару Морено открыть счет, когда Облак парировал удар не доигравшего до перерыва из-за травмы Серлота. Однако успех гостей принципиально не менял картину игры, и давление на ворота «подводников» было впечатляющим. Его промежуточным итогом стал прострел Гризманна на наконец-то забившего свой первый гол в красно-белой форме Витселя. А в концовке именно Гризманн стал автором победного гола, благодаря которому по потерянным очкам «Атлетико» превосходит идущую третьей «Барселону».
Игровой день на Апеннинах начался с сенсации — поражения действующего чемпиона от команды, которая благодаря своему успеху выбралась из зоны вылета. «Наполи» мог забить не раз и не два. Один из самых ярких сейвов поймавшего кураж голкипера «Эмполи» Бериши — остановленный ногой удар Кварацхелии с нескольких метров. А на первой добавленной минуте чемпиона отправил в нокаут пробивший в дальний угол Коваленко.
Алексей Миранчук наконец-то получил от Джан Пьеро Гасперини шанс и место в стартовом составе, только в Удине «Аталанта» значительную часть матча выглядела слишком академично. Да, открыть счет «зебрам» помог рикошет, только данный успех не назовешь случайным. Скорее хозяева могли забить больше, однако Саксесс не реализовал пенальти, а дальний удар Самарджича пришелся в перекладину. В свою очередь «Аталанта» долго не могла материализовать во что-то осязаемое свой территориальный перевес во втором тайме. Но когда поражение бергамасков уже казалось неизбежным, Эдерсон откликнулся на подачу Дзаппакосты. От поражения это спасло, только забрать у «Наполи» четвертое место не получилось. Что до Миранчука, то его игру можно охарактеризовать, как достойную. И показательно, что при пяти проведенных гостями заменах российский полузащитник оставался на поле вплоть до финального свистка.
Римские дерби дарили массу увлекательных сюжетов, а тут есть ощущение, что у вещателей возникнут проблемы с формированием нарезки опасных моментов. Возможно, все было бы иначе, не случись офсайда у пославшей мяч в сетку «Ромы». А так — все больше перспективные подходы и намеки на потенциально голевые ситуации. Как результат — первая за пять с лишним лет безголевая ничья. Если эту встречу и вспомнят годы спустя, то только в силу того, что «Лацио» впервые с 1996 года выдал серию из трех сухих матчей с принципиальным соперником. В пролом сезоне «орлы» дважды выиграли со счетом 1:0. Вот такой вот саррибол.
Будучи бесспорным фаворитом, «Интер» промучился с «Фрозиноне» почти целый тайм, но ожидание того стоило. Даже голкипер нерадзурри Зоммер, который в своей карьере чего только не видел, обхватил голову. не понимая, как его коллегу сумасшедшим ударом от бровки поставил в тупик Димарко. Это действительно было невероятно.
На таком фоне остальное выглядело банальным. Особенно после того, как в начале второго тайма Тюрама завалили в штрафной, и Хакан Чалханоглу с привычной легкостью реализовал пенальти. Да, потом ворота «Интера» спасла штанга, но это ничего не меняло. Команда Симоне Индзаги снова первая, а после международной паузы ее ждет визит в гости к «Ювентусу».
Несчастный «Унион», прервав в Лиге чемпионов кошмарную серию из двенадцати поражений, в Леверкузене попал под каток разогнавшейся машины Хаби Алонсо. Начало разгрому берлинцев положил уже четвертый в этом сезоне дальний голевой удар Гримальдо, которому по данному показателю нет равных в лигах топ-5. Испанец накоротке обыгрался с Вирцем, продолжающим пополнять коллекцию результативных передач. С начала года их набралось уже 18. Отдельного упоминания заслуживают и два гола «Байера» после угловых. На данный момент «аспириновые» идут по чемпионскому графику, и в этом нет ни капли преувеличения. Это лишь второй после «Баварии» — 2015/16 случай, когда за одиннадцать туров удалось набрать 31 очко.
Для «Лейпцига», который имел реальную возможность выбить из лигочемпионской четверки дортмундскую «Боруссию», все началось легко и просто. А именно с очередного классного гола Чави Симонса, который закрутил мяч впритирку со штангой, после чего многие вспомнили: «Фрайбург» для «быков» — удобный соперник. Только в добавленное к первому тайму время Рель решил опровергнуть эти мысли. Да как! Отобрав мяч в центре поля, он рванул к чужой штрафной, на ее углу легко прошел Клостерманна, а в итоге пробил так, что Бласвих даже не среагировал. Однако гости ничейный счет не отстояли, дрогнув в концовке — гол Опенда с пенальти и нокаутирующий гол Баумгартнера спустя минуту. Команда Марко Розе уходит на двухнедельную паузу четвертой.
2 раза поразил свои ворота самый невезучий игрок английского сезона — защитник «Фулхэма» Робинсон.
2-м в истории ла лиги тренером, начавшим работу с четырех ничьих, стал наставник «Севильи» Диего Алонсо.
2-й раз за три последних сезона «Мальме» стал чемпионом Швеции благодаря лучшей разнице мячей.
3-м после Алана Ширера и Тьерри Анри футболистом, набиравшим результативные баллы в пятнадцати подряд домашних матчах АПЛ, стал нападающий «Ливерпуля» Салах.
3 матча подряд забивает защитник «Манчестер Сити» Аканджи. В первых 60 играх за «горожан» у него был один гол.
3 из десяти мячей «Шеффилд Юнайтед» в этом сезоне стали автоголами соперников.
4-м после Уиндасса, Шеррингема и Гиггза футболистом, забившим в АПЛ после 39 лет, стал защитник «Челси» Тиагу Силва.
4 раза подряд впервые с 2002 года проиграл на выезде «Марсель».
11 матчей продлилась худшая в истории «Лиона» серия без гостевых побед (=4-7).
11 игр подряд ПСВ забивает в голландском чемпионате не менее трех мячей, что стало новым рекордом турнира.
13 домашних побед подряд «Астон Вилла» одержала впервые с 1983 года.
23 выездных матча не проигрывает в чемпионате Австрии «Зальцбург», повторив рекорд «Ваккера», установленный под началом легендарного Эрнста Хаппеля.
100 (61+39) результативных баллов набрал в серии А полузащитник «Фиорентины» Бонавентура.