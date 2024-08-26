Эндрик уже забивает за «Реал», Хвича и Шомуродов отличились в Италии, у форварда «Челси» хет-трик после скандала в соцсетях

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Палмер и Мадуэке — убойная связка

Особо «теплый» прием в воскресенье ждал форварда «Челси» Мадуэке, который перепутал аккаунты в соцсети и назвал Вулверхэмптон дерьмовым местом. Он быстро удалил сообщение, только Интернет все помнит. И, естественно, на «Мулинью» каждый контакт футболиста с мячом встречали оглушительным свистом. Соответственно, для «волков» победа виделась делом чести, и быстро пропущенный от Джексона гол (через 98 секунд после стартового свистка) не выбил хозяев из колеи.

Они принялись методично раскачивать не самую надежную оборону «Челси». Долгое время гостям везло (или их спасал Санчес), однако потеря Кайседо в центре поля разогнала встречную атаку с выводом на убойную позицию Матеуса Куньи. «Вулвз» не то что могли — должны были развивать успех. Однажды их атаку остановили нога защитника и перекладина. Так что второй успех команды Энцо Марески был насколько нелогичен, настолько же и красив. Санчес выдал потрясающую передачу к чужой штрафной, Джексон переправил мяч Палмеру, а тот в касание изящно перебросил голкипера!

Красота, которую на исходе добавленного к первому тайму времени ненадолго нивелировали стандарт соперника и удар в падении от Странда-Ларсена. И было понятно, что четырьмя мячами в первом тайме дело не ограничится. Но, конечно, невозможно было предсказать сценарий, согласно которому главный злодей Мадуэке оформит хет-трик! Теперь-то Вулверхэмптон для него точно счастливый город. Как и для Палмера, который выступал в роли ассистента во всех голах Мадуэке. Ну а первый после возвращения в Лондон мяч Жоау Феликса стал приятным бонусом.

Кстати, для тех, кто критически относится к показателям xG, эта встреча дала мощный козырь. «Вулверхэмптон» наиграл на 1,96 ожидаемых гола. «Челси» — на 1,56. А счет — на табло, и это рекорд синих, потому что шесть голов в первой официальной выездной игре лондонцы не забивали ни с одним тренером до назначения Марески.

После двух туров стопроцентный результат у четырех команд: в воскресенье к «Ман Сити», «Арсеналу» и «Брайтону» присоединился «Ливерпуль». Арне Слот в своей первой официальной игре на «Энфилде» снова сумел удивить крутыми цифрами, так как его команда показала лучшую за одиннадцать лет точность передач — 92 процента! Голевыми стали две из них. В первом случае красные после углового у своих ворот разогнали образцовую контратаку, и Диогу Жота отправил к воротам Диаса. А потом уже сам колумбиец нашел на свободном пространстве Салаха. Египтянин находился чуть правее ворот в своей любимой позиции, поэтому итог для вратаря был предопределен. Еще стоит отметить юбилей ван Дейка, который провел 100-й домашний матч АПЛ. В этих играх «Ливерпуль» набрал 262 очка, и голландцу не хватило одного балла, чтобы повторить рекорд бывшего защитника «МЮ» Эвра.

Антуан Гризманн. Фото Global Look Press

Испания: Гризманн догнал Мбаппе

Вначале все было красиво, и Модрич с Карвахалем продемонстрировали «Сантьяго Бернабеу» Суперкубок УЕФА. А вот в игре без Беллингема, который выбыл из строя примерно на месяц, но добавлял позитива в соцсетях совместным фото с младшим братом Эндрика, все было непросто. Родриго, Мбаппе и сменивший имидж Винисиус Жуниор все еще делят сферы влияния в атаке и ищут общий язык, а на позиции атакующего полузащитника осваивается предпочитающий играть на фланге Арда Гюлер.

Против выставившего «автобус» перед своей штрафной «Вальядолида» ничего не работало. Совместными усилиями команды за первый тайм наиграли на 0,09 xG, а тренер гостей Пауло Пессалано, хваля своих игроков, требовал от них блокировать вообще все удары «Реала». И, наверное, смотревший игру в компании Флорентино Переса президент гостей — бразильский Феномен Роналдо — мог быть доволен вернувшейся в примеру командой. Но есть ли прием против лома, в роли которого выступил забивший со штрафного Вальверде? Да еще и в ситуации, когда вратаря поставил в тупик рикошет от собственного защитника.

А там и красота подоспела в виде паса Вини шведкой, после которого Мбаппе с линии площади попал во вратаря. Это, конечно, не значит, что после гола все стало прекрасно. В каких-то моментах те же бразилец с французом не угадывали замысел друг друга или сбивались на индивидуальную игру. А Куртуа в одном эпизоде пришлось включать режим волшебника. Так что все для Мадрида успокоилось по рецептам прошлого сезона — Браим Диас вышел и решил после крутого длинного паса Эдера Милитао.

А первый официальный гол Эндрика — подарок брату. И попадание в историю, так как в XXI веке никто не забивал в дебютном матче за «Реал» в столь юном возрасте (18 лет и 35 дней). Побеждать, когда все идет со скрипом — это тот самый класс. А со счетом 3:0 — королевский класс. Эта машина еще переключит скорости.

У многих команд возникали проблемы с «Жироной», но для «Атлетико» это в какой-то степени удобный соперник. В Мадриде команда Диего Симеоне не проигрывала в последних четырех матчах и три раза подряд забивала каталонцам не менее двух мячей. Так что можно констатировать, что «матрасники» в воскресенье выполнило норму. Особо же отметим успех открывшего счет Гризманна.

Пока Мбаппе осваивается в «Реале» и забил только в Суперкубке УЕФА, Антуан догнал партнера по сборной по числу голов в лигах топ-5. У этой парочки на счету по 191 мячу, и они делят пятое место, мечтая когда-то догнать Бензема (281). А еще за последние десять сезонов «Атлетико» с учетом всех турниров десять раз забил прямыми ударами со штрафных, и девять из них на счету Гризманна. Правда, прошлый раз — еще в январе 2021-го — со стандарта отличился не он, а Луис Суарес.

Пауло Дибала. Фото Reuters

Италия: Де Росси проваливается, Конте побеждает

Старт сезона в серии А — какой-то парад нестабильности у тех, от кого по традиции ждут большего. Даже «Интер» ухитрился упустить победу в первом туре. «Милан» проваливается, набрав в двух матчах одно очко. Проиграли в этот уик-энд начавшие с красивых побед «Аталанта» и «Лацио». Кошмарным получается старт и для «Ромы», которая после нулевой ничьей с «Кальяри» впервые в истории проиграла на своем поле «Эмполи».

«Волки» смазали концовку первого тайма, упустив из внимания Гьяси. А во второй половине проблемы удвоились из-за невезения и глупости. Первое — это попадание Пеллегрини в перекладину и отскок мяча в штангу. Второе — необъяснимый фол Паредеса на углу штрафной. Не будь этого пенальти, все могло сложиться иначе, Хотя и с 0:2 команда Даниэле де Росси едва не отыгралась. Надежду римлянам подарил классный удар Шомуродова головой, однако в компенсированное время защитник помешал узбекскому форварду отличиться на добивании после попадания Дибалы в штангу.

Зато точно доволен Антонио Конте, который одержал первую победу во главе «Наполи». Причем успех (и заодно первый гол) обеспечили те, кого тренер летом назвал ключевыми фигурами проекта. Кварацхелия в концовке первого тайма изящно забросил мяч за спины защитникам, и включившийся в атаку Ди Лоренцо открыл счет. А заодно сравнялся с коллегой по амплуа Бираги из «Фиорентины», как второй защитник, забивавший на протяжении семи последних сезонов. Потом уже сам Хвича при помощи рикошета отправил мяч в сетку с дальней дистанции. Да и третий гол не обошелся без грузинского вингера, который отправил в штрафную купленного у «Бенфики» Давида Нереса, и бразильский новичок выкатил мяч Симеоне. Без Тиагу Мотты «Болонье» приходится непросто.

Харри Кейн. Фото Global Look Press

Германия: вечный рекорд Мюллера

Понятно, что лакмусовой бумажкой станут Лига чемпионов и встречи с основными конкурентами, а по первому тайму в Вольфсбурге казалось, что на данный момент «Бавария» в версии Венсана Компани смотрится привычно мощно. То, что «волки» продержались сухими почти двадцать минут, можно объяснить исключительно игрой голкипера. Но когда Боэ проскочил в штрафную и от линии поля выложил мяч на ногу Мусиале, у Грабары не было ни шанса.

В первые 45 минут единственной проблемой «Баварии» виделась реализация, только из нее выросли другие сложности. Чуть ли не первый толковый выпад «Вольфсбурга» сразу после перерыва привел к назначению пенальти и ответному голу. Затем Майер с линии штрафной попал в штангу, а после уже не первого провала поплывшей мюнхенский обороны хорват оформил дубль. Гости в эти минуты выглядели растерянными.

«Баварии» не дал утонуть Кейн, при подаче углового спровоцировавший автогол Камински. Что интересно, спустя несколько минут поляк не дал Харри забить из почти идеальной позиции. Только мюнхенский хищник почуял запах крови, и англичанин окончательно перевернул ход игры голевым пасом на Гнабри. И очень символично, что все стало меняться с выходом на замену хранителя традиций Мюллера. Тем более для Томаса это был 474-й матч в бундеслиге, и это — новый клубный рекорд, которым прежде владел легендарный голкипер Зепп Майер.

Мейсон Гринвуд. Фото Global Look Press

Франция: Гринвуд становится лидером «Марселя»

Премьера Роберто Де Дзерби на посту главного тренера «Марселя» впечатлила. Провансальцы разнесли в гостях «Брест» (5:1), а скандальный воспитанник «МЮ» Гринвуд выдал персональное шоу. Такую бы эффективность на «Велодроме» губившему моменты в первом тайме игры с «Реймсом» Ваи, и все могло закончиться еще одним разгромом. Но хозяева ограничились голом Арита, а после перерыва все вдруг изменилось.

На второй тайм команда тренировавшего Далера Кузяева в «Гавре» Луки Элснера вышла с каким-то сумасшедшим настроем. Для начала он материализовался в выстрел Акиеме с подбора при розыгрыше углового. А потом настоящее представление выдал Яя Фофана. Подхватив мяч на фланге, 20-летний малиец дотащил его до штрафной, дважды обыграл Балерди и с острого угла прошил обескураженного Рульи. Был риск пропустить еще, но концовка осталась за «Марселем». Промахнулся Кондогбья, попал в штангу Роу, а спас хозяев забивший головой Гринвуд. Так мощно — с трех голов в двух турах — марсельские игроки не начинали со времен кумира фанатов Пайета в 2013 году.

Статистика дня

1-й в истории лиги 1 командой, пропустившей 3500 мячей, стал «Ренн».

4 команды не набирали 6 очков после двух туров чемпионата Франции с сезона-2018/19.

13 сезонов не проигрывает в первом туре чемпионата Германии установившая клубный рекорд «Бавария» (+11=2).

23-м футболистом «Челси», сделавшим хет-трик в АПЛ, стал нападающий Мадуэке. Синие установили рекорд турнира, опередив «Арсенал».