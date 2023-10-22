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Сегодня, 01:15

Салах принес «Ливерпулю» победу в дерби, «Реал» едва не лишился Винсиуса перед класико, у Хвичи победный дубль

Андрей Кузичев
Корреспондент
Мохамед Салах открывает счет в матче «Ливерпуля» с «Эвертоном» (2:0).
Фото AFP
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Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: победа памяти Чарльтона

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 14:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Эвертон

День в АПЛ начался с мерсисайдского дерби, в котором довольно непростую победу одержал «Ливерпуль». Красным не слишком помогало даже удаление отправившегося в раздевалку уже на 37-й минуте Янга. Ветеран, кстати, стал 16-м игроком «Эвертона», получившим красную карточку в играх с принципиальным соперником. Это максимальный показатель для любого противостояния двух команд за всю историю АПЛ.

А после субботней встречи команда Юргена Клоппа установила еще один рекорд, сыграв на ноль против «Эвертона» в 27-й раз. Серьезный вклад в это достижение внес Алиссон, у которого семь «сухарей» в девяти играх с «ирисками». Те не могут забить бразильцу уже 412 минут. Ну и как тут рассчитывать на успех, когда у «Ливерпуля» есть Салах, который не покидает «Энфилд» без результативных баллов уже тринадцать игр?!

Полузащитник &laquo;Арсенала&raquo; Деклан Райс в&nbsp;матче против &laquo;Челси&raquo;. «Челси» и «Арсенал»: ничья по результату и эпичным ошибкам вратарей

В этот раз египтянин оформил дубль, открыв счет после того, как арбитр прислушался к рекомендации ВАР и после похода к монитору увидел игру рукой со стороны Кина. А на исходе компенсированного времени хозяевам удалась образцовая атака с завершающим пасом Нуньеса. Уругваец после ярчайшего матча отборочного цикла ЧМ-2026 с Бразилией (2:0) ограничился выходом на замену и проявил себя на ключевом отрезке игры.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:1
Брайтон

С «Манчестер Сити» в субботу могло случиться невероятное. Хосеп Гвардиола рисковал впервые за время работы в АПЛ проиграть в третий раз подряд, а Холанн — в трех последовательных турах остаться без забитых мячей. Не случилось ни того, ни другого. Хотя больше после финального свистка говорили про открывшего счет Альвареса, у которого в этом сезоне уже семь голов и пять результативных передач. И о том, что «горожане» уже 49 матчей не проигрывают в тех встречах, где к перерыву у них было преимущество в счете. Прошлый раз — в мае 2021 года — в такой ситуации «Сити» проиграл «Брайтону». Однако сейчас «чаек» хватило только на один ответный гол за авторством Фати.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 22:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
1:2
Манчестер Юнайтед

В день, когда из жизни ушел великий Бобби Чарльтон, «МЮ» был обязан побеждать. Это прописная истина, хотя в плане качества игры «красные дьяволы» выглядели не так, чтобы очень ярко.

Бобби Чарльтон. Не стало легенды футбола сэра Бобби Чарльтона. Он был последним из тех, кто выжил в мюнхенской катастрофе

Гол Мактоминая, который стал героем невероятного камбэка против «Брентфорда» с двумя мячами после 90-й минуты (2:1), родился буквально на ровном месте. Как, впрочем, и пенальти в ворота гостей, когда мяч попал в руку тому же Мактоминаю. При этом вспомнить какие-то яркие моменты в исполнении «Юнайтед» можно с большим трудом. Разве что штрафной Бруну Фернандеша с попаданием в перекладину. Но кого обыгрывать, если не последнюю команду лиги, пределом мечтаний которой было второе набранное в сезоне очко?! Так что Диогу Далот забил решающий мяч в память о легенде английского футбола.

Испания: Гризманн обошел Суареса

Испания. Ла Лига. 10-й тур
21 окт, 19:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:1
Реал

Во время паузы на матчи сборных «Севилья» уволила триумфатора Лиги Европы Хосе Луиса Мендилибара и доверила команду Диего Алонсо, который в свое время играл в ла лиге, но никогда не тренировал в Европе. В послужном списке уругвайского специалиста работа на родине (включая сборную), Парагвае, Мексике и США, где он два года возглавлял «Интер Майами», а первый европейский блин точно не вышел комом.

Больше того, новая команда Алонсо лишила «Реал» двух очков в преддверии класико, хотя поначалу казалось, что пятое подряд поражение «Севильи» от мадридцев неизбежно. Однако быстрый гол Вальверде отменили из-за офсайда у ассистировавшего ему Беллингема. А потом случился комичный эпизод. Арбитр остановил игру после падения Окампоса у штрафной гостей, однако те свистка не услышали и убежали в контратаку, после чего Беллингем даже отпраздновал в фирменном стиле свой очередной гол. Но довольно быстро выяснилось, что сливочным будет не до смеха, и Карвахалю после атаки Ракитича пришлось головой выносить мяч из пустых ворот.

Дальше — больше. При подаче Акуньи давление Эн-Несири вынудило Алабу впервые в карьере поразить собственные ворота. От поражения «Реал» в итоге спасли два человека. Во-первых, Карвахаль, который не забивал в ла лиге головой целых пять лет, а тут при подаче Крооса превзошел короля воздуха Эн-Несири. Во-вторых, Кепа, сумевший перевести мяч в штангу после удара Серхио Рамоса. В концовке же случилась потасовка, которую, естественно, спровоцировал Винисиус Жуниор. Бразилец хотел скорее возобновить игру, поэтому выбил мяч из рук Рамоса и потом толкнул Нюланна. Арбитр предупредил Вини, но Карло Анчелотти решил не играть с огнем и заменил игрока, который рисковал нарваться на дисквалификацию перед игрой с «Барселоной».

Испания. Ла Лига. 10-й тур
21 окт, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
0:3
Атлетико

«Сельта» — не самый простой соперник. И, например, при счете 0:1 удар Бамба пришелся в перекладину. Однако галисийцев подвели вратари. В середине первого тайма Вильяр не удержал мяч в руках при банальном заброске в штрафную и, пытаясь исправить свою ошибку, снес с ног Морату. Сменивший его Гуаита в первой игре после трансфера в «Сельту» несколько раз выручил, но потом запустил мяч в ближний угол.

Справедливости ради, надо сказать, что это взятие ворот заставило рассмеяться самого Гризманна, так как француз смотрел на Морату, но, похоже, поскользнулся в момент передачи и неожиданно забил с нерабочей правой. В итоге Антуан сделал четвертый хет-трик за «Атлетико», сравнявшись по этому показателю в XXI веке с Радамелем Фалькао. Кроме того, число голов Гризманна в ла лиге увеличилось до 181. Это пятый результат в нынешнем столетии, позволивший превзойти Луиса Суареса.

Италия: «Интер» ждет ответ «Милана»

Италия. Серия А. 9-й тур
21 окт, 16:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:3
Наполи

Кварацхелия набирает форму и все чаще напоминает себя образца прошлого сезона. Похоже, Хвичу вдохновил визит в сборную, где он забил как в отборочном матче Евро-2024 Кипру, так и в товарищеской игре с Таиландом. С этими успехами вернулась уверенность и легкость в завершающей стадии, и в Вероне грузинский вингер в завершении играючи разбирался с защитниками. Впрочем, первой звездой матча правильнее назвать Политано. Во-первых, именно он забил важнейший первый гол, с лета пробив после подачи Распадори. Во-вторых, Политано дважды ассистировал Кварацхелии. Особенно впечатлил его второй пас, после которого партнер получил возможность убежать к воротам со своей половины поля. На данный момент Политано с шестью баллами (4+2) является самым результативным игроком «Наполи» наряду с Осимхеном.

Италия. Серия А. 9-й тур
21 окт, 19:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:3
Интер

Два ключевых момента игры в Турине случились после перерыва. Первый оказался крайне неприятным для «Торино», который до перерыва создал «Интеру» серьезные проблемы. Все испортила тяжелая травма ключевого защитника гранатовых Схюрса, который покидал поле на носилках и не мог сдержать слез. Голландца в экстренном порядке заменил Саба Сазонов, и уже с ним в составе хозяева попали под натиск наконец-то проснувшегося «Интера».

Точнее, гостей сразу тремя заменами разбудил Симоне Индзаги. В итоге одному из джокеров — Дюмфрису — удалось организовать переломный гол Тюрама. Окончательно все стало ясно после того, как Лаутаро Мартинес завершил подачу углового, а точку поставили фол Илича на Мхитаряне и реализованный Хаканом Чалханоглу 11-метровый. «Интер» поднялся на первое место и ждет, чем в воскресенье ответит «Милан», который ждет встреча с «Ювентусом».

Германия: агрессивные гости

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
21 окт, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:2
Байер

«Байер» сохранил за собой первое место в бундеслиге. В субботу первый мяч запомнился во многом благодаря вратарю «Вольфсбурга», который посчитал, что остановил удар до линии ворот. Хотя отметить нужно как изящный заброс Бонифаса, так и эффектный удар с лета в исполнении Фримпонга. Последний еще и выдал передачу под решающий гол Гримальдо. Команда Хаби Алонсо в этом момент выполнила свою норму — не менее двух мячей в одиннадцати матчах подряд. Это повторение клубного рекорда за период с момента выхода леверкузенцев в бундеслигу в 1979 году.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
21 окт, 16:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
1:3
РБ Лейпциг

После двух ничьих, между которыми уместилось поражение от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, «Лейпциг» вернулся в победный режим. «Быки» были настроены столь решительно, что Опенда на 44-й секунде забил самый быстрый гол текущего чемпионата Германии. Оборона хозяев исполнила роль статистов, а потом — при штрафном в исполнении Форсберга — грубую ошибку допустил голкипер «Дармштадта». Потом разрыв в счете сократился, и окончательно все стало ясно только после второго успеха Опенда. В этой ситуации непривычно много времени по немецким меркам потребовалось ВАР, который в итоге решил, что бельгийский бомбардир не играл рукой в начальной стадии атаки.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
21 окт, 19:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
1:3
Бавария

«Бавария» не стала выбиваться из трендов тура, также выиграв на выезде. И, естественно, не обошлось без очередного гола Кейна. Отличившись после розыгрыша штрафного, англичанин с учетом всех турниров забил уже десять мячей за мюнхенский клуб, добавив к ним пять результативных передач. Если же говорить о немецком чемпионате, то на него пришлись девять точных ударов Кейна (в восьми турах). В среднем это больше гола за игру, но далеко не рекорд. Так, Пако Алькасер и Дефрель добирались до данной отметки за семь туров, а Холанн и вовсе за шесть.

Франция: «Ницца» и «ПСЖ» обошли «Монако»

Франция. Лига 1. 9-й тур
21 окт, 18:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:0
Страсбур

«ПСЖ» оказывает психологическое давление на «Монако», отодвинув играющих в воскресенье монегасков на второе место. Парижане без видимых проблем разобрались с находящимся рядом с зоной вылета «Страсбуром» и заставили гостей ошибаться. Секундная нерасторопность защитника привела к фолу в штрафной на Гонсалу Рамуше, а ответный мяч эльзасцев отменили из-за офсайда. Мбаппе вслед за реализованным пенальти еще и ассистировал Солеру, не дав мячу уйти за пределы поля. Персонально же стоит отметить не авторов голов, включая эффектно забившего Руиса, а Маркиньюса. Капитан сыграл за «ПСЖ» 417-й матч и вышел на второе место за всю историю клуба. Уже в этом сезоне бразилец может превзойти рекорд Жана-Марка Пилоржа (435 игр).

Франция. Лига 1. 9-й тур
21 окт, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:0
Марсель

Пожалуй, центральный матч тура вошел в историю лиги 1 как первая дуэль итальянских тренеров — 34-летнего Франческо Фариоли, который прежде работал главным тренером в турецких «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспоре», и куда более опытного Дженнаро Гаттузо. В первом тайме зрители не увидели ни одного попадания в створ, а в итоге молодость взяла свое в концовке, когда на «Марсель» свалились все из возможных несчастий. Сначала гости остались в меньшинстве из-за удаления получившего два «горчичника» за три минуты Баллерди, а потом случился решающий гол. «Ницца» продолжает удивлять, сместив «ПСЖ» с первого места. Тогда как Гаттузо с двумя поражениями в трех турах повторил худший старт на посту главного тренера «Марселя» со времен Эрика Геретса в 2007 году.

Статистика дня

1-й раз с момента подсчета подобных данных в бундеслиге голевыми передачами в одном матче отметились оба вратаря — Бауманн («Хоффенхайм») и Граль («Айнтрахт»).

1-м футболистом, забившим 14 мячей в восьми стартовых турах бундеслиги, стал нападающий «Штутгарта» Гирасси. В XXI веке в лигах топ-5 круче стартовал только Криштиану Роналду (15 в «Реале» — 2014/15).

2-й раз серию из восьми результативных матчей выдал нападающий «Фейеноорда» Хименес. Прежде в голландском чемпионате подобное удавалось только Кору ван дер Гийпу (трижды) и Йохану Кройфу (два раза).

6 голевых передач на счету полузащитника «Вулверхэмптона» Педру Нету. Лучший ассистент АПЛ за девять туров повторил свой личный сезонный рекорд.

4 тура подряд ассистирует партнерам защитник «Ньюкасла» Триппьер. На этом отрезке он набрал шесть результативных баллов, догнав Педру Нету.

6 раз в первых девяти матчах в серии А сыграл на ноль голкипер «Интера» Зоммер. В трехочковую эпоху так же стартовали еще два вратаря — Лупателли («Рома» 1999/2000 и 2001/02) и Алиссон («Рома» 2016/17).

8 мячей забили ударами головой футболисты «Хетафе». В лигах топ-5 испанцы лидируют по данному показателю вместе с берлинским «Унионом».

10 поражал ворота соперников во всех семи турецких дерби нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, сегодня оформивший дубль в игре с «Бешикташем» (2:1).

24 гола в первых девяти турах — лучший показатель «Ньюкасла» с чемпионата-94/95. Тогда «сороки» отличились 26 раз.

50 мячей забил за «Лацио» полузащитник Луис Альберто.

ФК Атлетико
ФК Байер
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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