«Ливерпуль» и «Арсенал» оступились, сумасшедшая ничья «Реала», «Бавария» впервые проиграла в бундеслиге

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: крутая концовка в Ноттингеме

«Ливерпуль» на «Энфилде» обычно начинает мощно, а тут сам сразу столкнулся с проблемами. Во-первых, пропустил после того, как Андреас Перейра красиво в падении пробил с лета при подаче Робинсона. Во-вторых, допустивший ошибку в голевой атаке Робертсон оставил красных в меньшинстве, получив красную карточку за фол на убегавшем к воротам Уилсоне. А ведь Арне Слот еще и не мог рассчитывать на дисквалифицированного Мак Аллистера. Учитывая, что красные играли вдесятером с 17-й минуты, итоговую ничью следует признать приемлемым результатом.

Хотя большую часть второго тайма, который начался с классной подачи отдавшего 100-й ливерпульский пас Салаха и неотразимого удара головой нырнувшего за мячом Гакпо, скорее верилось в камбэк «Ливерпуля». Хозяева буквально висели на воротах «Фулхэма», но получили контратаку со вторым голевым пасом Робинсона на Родриго Муниза. Ничью же принес Диогу Жота, для которого субботний выход на поле стал первым после полученной в октябре травмы. Португалец принял перед штрафной передачу Нуньеса, красиво убрал финтом защитника и отправил мяч в сетку.

Заканчивая тему «Ливерпуля», стоит отметить, что красные — не первые, кто обломал зубы на «Фулхэме». Туром ранее «дачники» отняли очки у «Арсенала» (1:1) который потом крупно выиграл у «Монако» в Лиге чемпионов (3:0), но снова остались без победы в АПЛ. У «канониров», которые отдали рекордные в этом чемпионате 682 точных передачи, было не так много моментов. А те, что имелись, не удалось использовать, как Эдегору, чей удар из центра штрафной в середине первого тайма остановил Пикфорд. Субботние ничьи стали подарком для «Челси», который в воскресенье может оторваться от команды Микеля Артеты и сократить отставание от «Ливерпуля». Правда, нужно помнить, что у красных есть в запасе отмененная в прошлом туре из-за непогоды игра с «Эвертоном».

Встреча в Ноттингеме по своему напряжению полностью соответствовала статусу битвы команд, которые мечтают по итогам сезона выбить кого-то из признанных грандов из топ-4. Сюжет встречи вполне мог вращаться вокруг случившегося на исходе часа, когда Эмилиано Мартинес выдал сумасшедший сейв и одной рукой остановил мяч на линии после удара Домингеса головой из площади ворот. Об этом спасении могли говорить, как о вдохновении для «Астон Виллы», ведь несколько минут спустя красивая многоходовка завершилась мягкой подачей Макгинна в штрафную и голом Дурана.

Однако это была далеко не развязка, и в концовке «Ноттингем» развернул игру на 180 градусов. Причем сначала «лесники» лишились гола своего лучшего снайпера Вуда, так как ВАР обнаружил микроскопический офсайд у ассистировавшего ему Эланги. Играть оставалось всего ничего, и многие в такой ситуации сломались бы. Но только не команда Нуну Эшпирину Санту, которая устроила настоящий штурм и успела забить дважды. После углового и атаки вторым темпом Гиббс-Уайт навесил на голову Миленковичу, а отбор Андерсона завершился передачей под удар Эланге.

Как минимум до воскресного манчестерского дерби «Ноттингем» выбил «Сити» с четвертого места. Что интересно, «лесники» лишь второй раз забили в АПЛ победный мяч после 90-й минуты, а прошлый такой успех датируется 1995 годом. В тоже время «Астон Вилла» по числу пропущенных в таких ситуациях и стоивших ей поражения голов (25) за всю историю турнира уступает по невезению только «Тоттенхэму» (27).

Испания: опасные «пчелы»

«Реалу» явно оказалось мало лигочемпионской нервотрепки против «Аталанты», и в пригороде Мадрида сливочные пропустили уже на 4-й минуте. Унаи Лопес пробил головой в противоход Куртуа с подачи де Фрутоса. Причем «Райо» и не думал останавливаться, продолжая владеть инициативой. На фоне бессилия чемпиона «пчелы» снова забили со «второго этажа» — после удара Мумина при розыгрыше углового. Два в попадания в створ — два гола.

Зато при 2:0 команда Карло Анчелотти проснулась, а легкое касание головы защитника хозяев Сисса сделало траекторию дальнего удара Вальверде слишком непредсказуемой для вратаря. Уругваец словно перевел тумблер в королевский режим, и к перерыву счет уже стал равным. Беллингем забил в шестом матче подряд (не нападающим в ла лиге такое не удавалось 72 года), головой замкнув мягкую подачу Родриго. В этот момент явно умолкли многие, кто горевал по поводу травмы Мбаппе. Тем более, у «Реала» имелся золотой резерв в лице сидевшего на скамейке Винисиуса Жуниора.

Но Анчелотти не торопился бросать в бой только вернувшегося после травмы форварда. Верил в тех, кто был на поле, и Родриго не подвел, причем — как и в случае с голом Вальверде — на помощь пришел небольшой рикошет, после которого мяч влетел под перекладину. Для бразильца это первый успех с 24 сентября. Нокаут? «Райо» поднялся с ринга и отыгрался, когда Паласон вылетел на подачу Лежена и легким касанием поставил Куртуа в тупик. А все же появившемуся на поле Винисиусу не дал забить вратарь.

Мадридские качели продолжаются, и «Реал» рискует в случае победы «Барселоны» снова потерять статус теневого лидера с игрой в запасе. Хотя потеря очков в Вальекасе — почти традиция. Из последних пяти матчей здесь Мадрид выиграл только одну, а субботняя ничья с «пчелами» — третья подряд.

Италия: ничейный кошмар «Ювентуса»

По ходу первого тайма не покидало ощущение, что все эмоции «Аталанты» остались в Лиге чемпионов, где бергамаски проиграли «Реалу». Если бы не Карнесекки, который вытащил мяч из дальнего верхнего угла, а потом остановил два удара в упор, к перерыву «Кальяри» мог вести с вполне комфортным счетом. Но хорошо то, что хорошо кончается. Вратарь спас бергамасков, а в середине второго тайма гости забили сами. Самарджич перевел мяч направо, откуда последовал прострел Беллановы, который стал голевым пасом для пробившего в касание Дзаньоло. Команда Джан Пьеро Гасперини не только гарантировала себе сохранение лидерства, но и впервые в своей истории выиграла в серии А десять матчей подряд.

Еще сложнее пришлось «Наполи», который играл без травмированного Кварахцелии и получил в свои ворота пенальти в середине первого тайма. И хотя Мерет парировал удар Товена, француз отличился на добивании. Зато в перерыве Антонио Конте встряхнул свою команду, и после блестящего проникающего паса Мактоминая равновесие восстановил оторвавшийся от защитников Лукаку. При 1:1 давление неаполитанцев методично усиливалось, и, в конце концов, сольный прорыв Давида Нереса завершился неудачной срезкой защитника «Удинезе». Причем «зебрам» даже не дали поднять голову, и вслед за вторым взятием ворот последовало третье — после прорыва Замбо-Ангисса, который в центральной зоне обыгрался с едва появившимся на поле Симеоне. «Наполи» второй независимо от воскресной игры «Интера».

«Ювентус», как поначалу казалось, не растратил все эмоции на «Манчестер Сити». Скорее, только зарядился ими после красивой победы. Бьянконери не стали затягивать с голом и повели в счете после углового, когда Тюрам подрезал мяч на замкнувшего дальнюю штангу Гатти. Только развить успех не удалось, и «Венеция» после часа игры нашла, чем ответить. Савона откровенно проспал включение сравнявшего счет Эллертсена под фланговую подачу. Только это еще был не настоящий шок для поклонников «Старой синьоры», которая дома едва не проиграла занимавшему последнее место сопернику.

Уже это унизительно для команды Тиагу Мотты. Да еще и свой первый гол в серии А забил защитник сборной Индонезии Идзес, при подаче со штрафного пробивший головой из-под превращавшегося в антигероя Гатти. Но, как и в прошлом туре, «Юве» ушел от поражения в добавленное арбитром время. С «Болоньей» Влахович отдал голевой пас. Теперь — реализовал пенальти, когда после удара Франсишку Консейсау отраженный вратарем мяч попал в руку игроку гостей. Характер туринцев впечатляет, только у них четыре ничьих подряд. И всего шесть побед после 16 туров, что стало худшим показателем с 1998 года.

Германия: интрига оживает

В прошлом туре «Аугсбург» невольно помог леверкузенцам, отняв очки у «Айнтрахта» (2:2), но уже на своем поле притормозить сам «Байер» не удалось. Чемпионы с учетом всех турниров выиграли в седьмой раз подряд, обеспечив себе результат по итогам первого тайма. Начало было положено Джакой, который выдал крутую диагональ под рывок Фримпонга, а передача голландца нашла в штрафной Террье. Потом успех закрепил Вирц. Как минимум до воскресного матча «Лейпцига» и «Айнтрахта» команда Хаби Алонсо будет на втором месте. Отставанием от впервые проигравшей в чемпинате «Баварии» неожиданно сократилось до четырех очков.

Интриги бундеслиге добавил «Майнц», который поднялся на шестое место и остался верен себе в том плане, что раз в год «карнавальники» обязательно обыгрывают «Баварию» на своем стадионе. С 2021 года мюнхенцы выиграли в Майнце только один раз при четырех поражениях, хотя в тот же период стабильно громили хозяев в кубковом турнире. Но «Майнц» все помнит и мстит. В данном случае — за мартовское унижение в Мюнхене (1:8) и октябрьские 0:4 в Кубке Германии.

Преимуществом, естественно, владела «Бавария», а Олисе едва не открыл счет, попав в штангу. С другой стороны, гостей простил убежавший от защитников с центра поля Буркардт. И это был далеко не один момент «Майнца», так что гол Ли Джэ Сона даже с поправкой на удачу в виде рикошета получился логичным. И он же уже во втором тайме удвоил перевес хозяев ударом с разворота, на который мюнхенцы ответили лишь голом Сане с добивания в концовке. Борьба в чемпионате Германии разгорается.

Франция: подарок для «ПСЖ»

Центральная игра тура двух команд из лидирующей группы большую часть времени проходила под диктовку «Марселя», который, казалось, гарантирует себе сохранение второго места. Только гола Мерлена в итоге хватило для того, чтобы выйти на рекордную за полвека результативность после 15 туров (32 мяча), но не для победы. Требовалось забивать еще, однако против оказались остановившая удар Мопе штанга и спасавший «Лилль» Шевалье. Вратарь оставил партнерам шансы на продолжение беспроигрышной серии, которая стартовала еще 21 сентября и с учетом всех турниров достигла шестнадцати матчей. Спасительными для «догов» стали подача Кабелла со штрафного и красивый удар головой в исполнении Диаките. Правда, команда Брюно Женезьо рискует потерять четвертое место, если в воскресенье «Лион» сможет обыграть «ПСЖ».

В Реймсе Ади Хюттер неожиданно перестроился на схему с тремя центральными защитниками, только количество не всегда означает качество. В одном эпизоде оборона «Монако» допустила чудовищный провал, и гостей откровенно простил ухитрившийся не попасть в пустой угол Накамура. По остроте этот момент явно превосходил шансы, которые были у Бен Сегира и Минамино. То же самое можно было сказать про начало второго тайма, когда гостей от гола Диаките спасла перекладина, а после проникающего паса Головина защитник в подкате успел выбить мяч у выскакивавшего один на один Иленикены. Да, в концовке красно-белые прижали «Реймс» к воротам, но не забили ни выскочивший один на один Минамино, ни Кайю Энрике, который плохо обработал великолепную передачу Аклиуша. Просто идеальный вечер для «ПСЖ», который получил шанс увеличить отрыв от оставшегося третьим «Монако» и опережающего монегасков по дополнительным показателям «Марселя».

Статистика дня

1-м после Дирка Кайта (в 2015 году) игроком «Фейеноорда», сделавшим хет-трик до перерыва, стал нападающий Хименес.

2 подряд поражения без забитых мячей ПСВ не терпел с лета 2017 года.

4 гола из-за штрафной забил лидирующий в лигах топ-5 по данному показателю полузащитник «Реала» Вальверде.

5 раз в текущем сезоне попадал в стартовый состав «Астон Виллы» нападающий Дуран и забил в каждом из этих матчей.

18 лет «Боавишта» не забивала больше одного гола в гостях у «Спортинга».

35 очков после 16-ти туров чемпионата Италии возглавляемые Антонио Конте команды набирали в пяти из семи сезонах специалиста в серии А. Это лучший показатель в истории турнира.