Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: спасение «МЮ»

Англия. Кубок. 1/2 финала.

27 апреля, 18:30. Wembley (Лондон)

Второй полуфинал Кубка Англии начался по максимально неудобному для «Ноттингема» сценарию. Как известно, идеальный вариант для «лесников» — открыть счет. Однако на «Уэмбли» повел «Ман Сити», а в сети после гола Льюиса завирусилось детское фото защитника, на котором он запечатлен в футболке родного клуба и держит в руках игрушечные кубки. Наверное, нашли бы что-то подобное и в архиве открытия нынешнего сезона О'Райли, однако после серии эффектных финтов тот пробил рядом со штангой.

Между тем второй гол был жизненно необходим, и успех Гвардиола оказался как нельзя кстати. Во втором тайме «Ноттингем» более чем серьезно напрягал «горожан», которые сохранили свои ворота сухими благодаря Ортеге и удаче в виде трех попаданий соперника в каркас ворот. И очень показательно, что лучшим игроком матча признали трудягу Ковачича. «Сити» вышел в финал третий раз подряд и может завершить сезон с трофеем.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.

27 апреля, 16:00. Vitality Stadium (Борнмут)

Иногда и в АПЛ у «МЮ» можно обнаружить позитив. Например, выход в стартовом составе измученного травмами и не игравшего все 90 минут с Евро-2024 Шоу. Однако игра положительных эмоций поклонникам «красных дьяволов» долгое время не дарила. Свой шанс забить упустил Гарначо, тогда как потеря на фланге имела для гостей печальные последствия. Прекрасный пас пяткой от Эванилсона закончился тем, что цель поразил Семеньо, для которого это был 117-й удар в текущем чемпионате. Форвард в режиме лайв стал самым бьющим игроком турнира.

И все же команда Рубена Аморима вцепилась в свой шанс, когда ВАР помог удалить Эванилсона. Попавший шипами в ногу Мазрауи бразилец превратился из героя в антигероя, а штурм ворот Кепы принес гостям успех на исходе добавленных арбитром минут. Угарте то ли бил, то ли просто — на удачу — направлял мяч в площадь ворот, где ногу по-хоккейному подставил Хейлунн. С моральной точки зрения для «Юнайтед» это почти выигрыш. Ну а расстроенный упущенной победой «Борнмут» все равно принимает поздравления: преобразившиеся под началом Андони Ираолы «вишни» впервые на таком уровне набрали за чемпионат 50 очков.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.

27 апреля, 18:30. Anfield (Ливерпуль)

Главное событие дня — двадцатый чемпионский титул «Ливерпуля». Красным было достаточно и ничьей, но разве можно быть прагматиками на «Энфилде»?! А мяч «Тоттенхэма» только добавил игре мерсисайдцев огня. Правда, гол Диаса сначала отменили, но полуавтоматическая система определения офсайда, которая свела к минимуму паузы в игре, исправила ошибку судей. Ассистировавший колумбийцу Собослаи находился в правильном положении. А ко второму голу вопросов вообще не возникло, ведь Мак Аллистер вогнал мяч в сетку из-за пределов штрафной.

Ну а после того, как в третий раз ворота «шпор» поразил Гакпо, можно было начинать финальный отсчет до начала праздника в красной части Ливерпуля. Но какое торжество без гола Салаха, который — словно в футбольных симуляторах — осчастливил болельщиков совместным селфи у фанатской трибуны! Арне Слот не разбазарил наследие Юргена Клоппа, а развил его, и теперь по числу трофеев красные сравнялись с «МЮ». Что, в общем-то, символично. У одних многолетний кризис, у других — завидная стабильность в лучшем смысле этого слова.

Испания: «подводники» плывут к ЛЧ

Испания. Ла лига. 26-й тур.

27 апреля, 17:15. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)

В субботу в Испании разыграли Кубок. В воскресенье — в единственном матче ла лиги, который в свое время был отложен из-за непогоды — тоже решалось многое. Речь о путевках в Лигу чемпионов, которых в новом сезоне будет пять. В середине недели на пятое место поднялся «Бетис». Теперь утраченные позиции вернул «Вильярреал», у которого в таблице имеется минимальное преимущество. Победным же оказался удар в касание в исполнении Йереми Пино, который застал вратаря врасплох неочевидным попаданием в ближний угол. В целом у «подводников» щадящий календарь, а в гости к «Барселоне» они отправятся в предпоследнем туре, когда каталонцы уже могут оформить чемпионский титул.

Италия: «Ювентус» не сдается

Италия. Серия А. 34-й тур.

27 апреля, 13:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)

«Милан» после выхода в финал Кубка Италии мощно открыл игровой день в Венеции. Россонери накрыли хозяев прессингом, и Фофана в касание вывел к воротам Пулишича. Только легкость дебюта оказалась обманчивой, и предпоследняя команда серии А устроила именитому сопернику серьезную взбучку. От голов спасали то Меньян, то промахи, то отменившие гол Йебоа из-за офсайда судьи. По большому счету, команда Сержиу Консейсау смогла перевести дух лишь на исходе компенсированного времени — когда исполнявший стандарт со своей половины поля Рейндерс отправил один на один с вратарем Сантьяго Хименеса. Но даже после этого успеха «Милан» слишком сильно отстает от еврокубковой шестерки. Вся надежда — на кубковый финал.

Италия. Серия А. 34-й тур.

27 апреля, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)

«Интер» же сразу продемонстрировал решимость исправиться за кубковое фиаско и потерю единоличного лидерства в чемпионате. Однако события развивались не в пользу россонери, которые из-за офсайда остались без быстрого гола, а потом потеряли получившего травму Павара. Дальше — больше. Заметавшийся в штрафной мяч на ногу открывшему счет Соуле протолкнул Шомуродов, после чего уже сам Элдор и Кристанте простили поплывшего чемпиона. А еще мяч с линии вынес Карлос Аугусто.

Да, во втором тайме команда Симоне Индзаги прижала «Рому» к воротам, но скорее забить мог запустивший мяч выше ворот Довбик. Клаудио Раньери продолжает творить магию, ведь «волки» не проигрывают уже 18 туров и рвутся не просто в еврокубки — в Лигу чемпионов. «Интер» же, проиграв третий раз подряд, летит в пропасть. Как в таком состоянии играть с «Барселоной» — непонятно. Пока же можно отметить, что трех подряд сухих проигрышей у миланцев не было с февраля 2012 года, когда их тренировал (ирония судьбы) Раньери!

Италия. Серия А. 34-й тур.

27 апреля, 19:00. Allianz Stadium (Турин)

Италия. Серия А. 34-й тур.

27 апреля, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)

Как минимум до понедельника, когда «Болонья» проведет гостевой матч с «Удинезе», на четвертое место поднялся «Ювентус». Правда, даже в игре с безнадежной «Монцей» бьянконери придумали себе проблемы. Точнее, это сделал Кенан Йылдыз, который в концовке первого тайма ударил соперника в ответ на жесткость в единоборстве. Хорошо, к тому времени счет был уже 2:0. Этот перевес обеспечили классно пробивший с дальней дистанции Нико Гонсалес и здорово зацепившийся за мяч Тюрам, после паса которого давно не забивавшему Коло Муани оставалось пробить в дальний угол.

Очевидно, что для «Старой синьоры» судьбоносным станет визит в Болонью в следующем туре. Тем более теперь есть возможность сбросить с третьего места нестабильную «Аталанту». В воскресенье бергамасков в очередной раз — пусть и невольно — подвел Хин, которому мяч попал в руку в собственной штрафной. Команду Джан Пьеро Гасперини хватило только на ответный 11-метровый в исполнении Ретеги. Если бы не штанга, форвард не повторил бы, а превзошел клубный рекорд сезонной результативности Филиппо Индзаги (24 гола в чемпионате-1996/97). В таблице же «Аталанта» опережает «Юве» на три очка. «Болонья» может сократить отставание до двух баллов. Самый тяжелый матч будет через тур, когда в Бергамо приедет «Рома».

Италия. Серия А. 34-й тур.

27 апреля, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)

«Наполи» в режиме реального времени стал лидером еще после проигрыша «Интера». А потом — на глазах Диего Симеоне, который вместе с супругой и сыном Джулиано приехал поддержать еще одного своего отпрыска Джованни — неаполитанцы не оставили шансов «Торино». Кажется, это уже примета — к скудетто Неаполь ведет яркий новичок. В команде Лучано Спаллетти таковым был Кварацхелия, а у Антонио Конте есть Мактоминай. Этого хавбека всегда недооценивали в «МЮ», зато в сборной Шотландии у него раскрылись бомбардирские таланты, которые удалось перенести в Италию.

До Мактоминая ни один полузащитник в первом сезоне за «Наполи» не демонстрировал двузначную результативность, так что отличившийся 11 раз Скотт — в своем роде уникум. В воскресенье он забивал как классический центрфорвард, играя на опережение после передач Замбо-Ангисса и Политано. Неприятный момент для «Наполи» — вынужденные замены получивших повреждения Замбо-Ангисса, Лоботки и Буонджорно, который только вернулся в строй. А один из сыновей Симеоне все же вышел на последние минуты, и семья увидела его на поле. В общем — все довольны. Главное — в таблице у «Наполи» плюс три очка за четыре тура до финиша.

Франция: шедевр Гуири

Франция. Лига 1. 31-й тур.

27 апреля, 16:00. Raymond Kopa (Анже)

Франция. Лига 1. 31-й тур.

27 апреля, 21:45. Velodrome (Марсель)

Довольствовавшись ничьей в Гавре, в воскресенье «Монако» упал со второго места на четвертое. Сначала на строчку вниз монегасков подвинул не входивший в топ-3 с 18-го тура «Лилль», в составе которого в воскресенье лучшим стал Харальдссон. В концовке первого тайма его подачу со штрафного замкнул Александро, а вскоре после перерыва исландец сам подстроился под мяч и отправил его в дальний угол.

Вечером же второе место вернул себе «Марсель». Провансальцы по ходу первого тайма позволили «Бресту» отыграться, однако к перерыву создали комфортный отрыв усилиями зажигавших на «Велодроме» Гринвуда и Гуири. Для начала англичанин забил с дальней дистанции после оригинального розыгрыша штрафного, а потом его подача принесла один из самых красивых голов сезона. Гуири, находясь спиной к воротам, подработал мяч грудью и блестяще пробил через себя. Этого футболиста явно посетило вдохновение, и поклонники «Марселя» благодаря ему увидели первый своего игрока хет-трик с 2022 года.

Статистика дня

2-й раз в истории и впервые с 1952 года четыре победы подряд в серии А одержал «Комо».

2-й сезон подряд «Порту» не прошел отбор в Лигу чемпионов, чего с «драконами» прежде не случалось.

5-м тренером, выигравшим АПЛ в первый год работы, стал Арне Слот. Прежде это удавалось Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Мануэлю Пеллегрини и Антонио Конте.

10 (6+4) результативных баллов с начала февраля набрал полузащитник «Фиорентины» Мандрагора. На данном отрезке он лучший игрок серии А с учетом всех турниров.

300 матчей отработал в турецкой суперлиге главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук. По числу побед за данный период (160) он уступает только легендам — Фатиху Териму (180) и Мустафе Денизли (175).