«Ливерпуль» набирает ход, ВАР издевается над Бензема, «МЮ» снова обыграл топ-соперника

Главные события среды в европейском футболе.

Англия: магия Поттера испарилась?

После победы над «Манчестер Сити» красные играли с запасом и могли забить к перерыву больше, чем один мяч. Достаточно вспомнить попадание едва не оформившего дубль Нуньеса в штангу. Тем удивительнее выглядели придуманные на ровном месте проблемы, когда Гомес «привез» пенальти в свои ворота. Но, на счастье «Ливерпуля», великолепный Алиссон остановил удар Боуэна.

Примерно по такому же сценарию проходил и второй тайм. Снова инициатива была у команды Юргена Клоппа. Снова транжирились моменты, а «Вест Хэм» выручал каркас ворот. И опять хозяевам пришлось пережить нервотрепку в концовке. Однако Соучек свой шанс упустил, и победная серия «Ливерпуля» в этом сезоне впервые достигла трех матчей.

К работе Эрика тен Хага по ходу его первого сезона в «МЮ» возникало много вопросов. Но если посмотреть на встречи с топ-соперниками, то провалился голландец только в дерби, а в остальных играх «красные дьяволы» добивались своего. Первая победа тен Хага в АПЛ пришлась на игру с «Ливерпулем». Затем манкунианцы нанесли единственное в сезоне поражение «Арсеналу», а сейчас справились с «Тоттенхэмом».

Впечатлило, какой обстрел ворот «шпор» устроили хозяева, только в первом тайме четырнадцать раз атаковав с дальней дистанции при суммарных 19 ударах. И это был тот случай, когда вода подточила камень, и в начале второго тайма очередная попытка Фреда оказалась успешной. Да, не без удачи в виде поставившего Ллориса в тупик рикошета, но «МЮ» к этому шел. А когда с подбора мяч в угол вогнал Бруну Фернандеш, стало ясно, что в коллекции тен Хага появился еще один британский скальп. И, кстати, обошлось без помощи Криштиану Роналду, который ушел в раздевалку, не дождавшись финального свистка.

Главная сенсация дня — прервавшаяся победная серия «Челси». В среду магия Грэма Поттера куда-то испарилась, хотя до этого синие выиграли пять раз подряд. Вместе с тем, по-прежнему актуальна серия голкипера Кепы, который с учетом всех турниров держит свои ворота на замке уже пять матчей. Сухая серия реанимировавшего карьеру испанца достигла 533 минут.

Испания: «Реал» не остановить

После церемонии вручения «Золотого мяча» от Бензема словно отвернулась удача. Хотя правильнее говорить о четкой работе ВАР при определении микроскопических офсайдов, которые привели к отмене голов Бензема и Алабы. Зато все по правилам сделал вновь классно выстреливший с дальней дистанции Вальверде.

Результативность уругвайца уже никого не удивляет, а Карло Анчелотти в ней вообще не сомневался. Как рассказал итальянец, он пообещал порвать свою тренерскую лицензию, если Вальверде забьет за сезон менее десяти мячей. И это настолько вдохновили футболиста, что успех в игре с «Эльче» стал для игрока шестым. Между тем на дворе только октябрь.

Что до Бензема, то ВАР продолжил издеваться над французом, отменив еще один его гол из-за офсайда у Карвахаля. Трех таких решений в истории ла лиги еще никогда не случалось, и в этот момент было непонятно — то ли плакать, то смеяться. Первый вариант мог бы стать актуальным, если бы не сейв Лунина, однако сменщик травмированного Куртуа выручил, а Бензема все-таки забил с линии штрафной. Тут уже все было сделано по правилам, и «Реал» продолжил свое победное шествие. Особенно впечатляет шесть подряд выигрышей на чужих полях, чего мадридцам не удавалось целых пять лет — еще со времен Зинедина Зидана.

Германия: кубковые рекорды грандов

Два немецких гранда прошли в следующий раунд Кубка Германии, при этом главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич повторил клубный рекорд. Он может похвастаться серией из семи побед, что прежде удавалось только Хорсту Кеппелю. Что немного испортило Дортмунду праздник, так это удаление Адейеми, который после выхода на замену не отыграл и двадцати минут.

А у «Баварии» снова зажигал Шупо-Мотинг. Тремя днями ранее форвард, который является игроком ротации, принял активное участие в разгроме «Фрайбурга». Теперь он обеспечил успех в Аугсбурге, заработав три результативных балла. Камерунец ассистировал Киммиху и сам отличился дважды, но вне конкуренции в среду было достижение Мюллера, который одержал 52-ю кубковую победу и повторил рекорд Мирко Вотавы.

Статистика дня

6 мячей в 15 играх этого сезона забил полузащитник «Реала» Вальверде. Столько же, сколько за 148 предыдущих игр в составе мадридской команды.

16 раундов Кубка Германии без осечек прошел главный тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач. Хорвату осталась одна победа, чтобы повторить национальный рекорд, установленный в конце 70-х годов прошлого века Хеннесом Вайсваллером.