Мадрид сегодня красно-белый, «ПСЖ» выиграл класико после травмы Мбаппе, фанаты «Аякса» сорвали игру

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Ливерпуль» в огне, «Челси» тонет

После ничьей с «Челси» на старте сезона «Ливерпуль» с учетом всех турниров выиграл шестой матч подряд, а беспроигрышная серия в АПЛ достигла 17 матчей (+12=5). Можно сказать, красные на классе дожали во втором тайме крепкий «Вест Хэм». Лондонцев оставили без мяча, а Нуньес, испортив идеальный пас Салаха и промахнувшись из центра штрафной, забил более крутой гол. Уругваец рванул за спины защитникам под заброс Мак Аллистера и с лета эффектно отправил мяч в угол. А уже контрольным выстрелом стал гол Диогу Жоты. Португалец умеет оказываться в нужное время в нужном месте, и в этой игре после выхода на замену при подаче углового воспользовался скидкой ван Дейка. Можно добавить, что у главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса комплекс грандов. Он провел 72 матча в гостях у «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля» и «МЮ», не одержав ни одной победы (=21-51).

Падение «Челси» продолжается. Это молодая и талантливая команда, но ей просто не по зубам такие крепкие коллективы, как нынешняя «Астон Вилла». Тем более, когда ты даешь сопернику фору, как случилось на 58-й минуте после удаления Гюсто. У Маурисио Почеттино, конечно, есть и опытные мастера, но все же показательно, что он выпускает из резерва Угочукву, Бройю и Палмера. В свою очередь Унаи Эмери может позволить себе такую роскошь, как использовать в роли джокеров Тилеманса и Бэйли, а также дать отдохнуть ярко начавшему сезон колумбийскому таланту Дурану. Благо, в атаке есть Уоткинс. Один из лучших снайперов прошлого чемпионата до сегодняшнего дня отличался только в Лиге конференций, но на «Стэмфорд Бридж» ему удалось прервать растянувшуюся на месяц голевую засуху. «Вилла» рядом с группой лидеров, а «Челси», не забив в трех последних матчах, ближе к зоне вылета с единственной победой.

В последнее время только и разговоров было о том, что «Ньюкаслу» не хватит сил играть на два фронта. Однако Эдди Хау после серии из трех поражений выдал такой же отрезок без пропущенных мячей, а в Шеффилде «сороки» забили все, что можно. При этом по ходу игры гости трижды обновили рекорд АПЛ, так как прежде в одной встрече забивали не более пяти игроков одной команды. А тут — сразу восемь! Кого по такой игре назвать лучшим? Наверное, Триппьера, который сделал ассистентский хет-трик, причем всякий раз его передачи завершали ударами со «второго этажа». Что до «Шеффилда», который выполнил роль декорации на чужом спектакле, то он впервые в своей истории — за 4998 матчей чемпионатов — проиграл с разницей в восемь мячей. Воскресное унижение «клинков» — худший результат с ноября 1933 года, когда случились 3:10 от «Мидлсбро».

Испания: первое поражение «Реала»

Главный матч выходных начался по сценарию «Атлетико». Близнецами первые голы «матрасников» не назовешь, но определенное сходство имелось. Подача шла с левого фланга, а далее следовали идеальные удары головой в исполнении Мораты и Гризманна. «Реал» толком не было видно, и это еще Кепа спас от третьего мяча, вытянув сложнейший удар из центра штрафной. Однако воля «Королевского клуба» — это что-то особенное. Одно движение Крооса, на которое купился Льоренте, и после неотразимого удара под ближнюю штангу хозяева на какое-то время поплыли.

Это очень напоминало игру Лиги чемпионов с «Лацио», где команда Диего Симеоне полностью доминировала, а в итоге прижалась к своим воротам и пропустила от голкипера Проведеля. Только за одного битого двух небитых дают, и наученные горьким опытом красно-белые дотерпели до перерыва. Не без доли везения, так как второй гол «Реала» не засчитали из-за офсайда в начальной стадии атаки, но главное — результат. А когда начался второй тайм, никто толком не успел оценить замену Модрича на форварда Хоселу, так как Мората оформил дубль.

Отрыв снова вырос до двух мячей, и Карло Анчелотти стало окончательно понятно, где у его команды самые уязвимые места. Три голевых подачи с одного фланга — это кошмар. А одновременная замена обоих крайних защитников — в своем роде уникальный случай. Однако это уже ничего не могло изменить. Есть первое в сезоне поражение «Реала», символом бессилия которого стал грубый и ничем не оправданный фол Беллингема в центре поля на последних минутах.

У Арсена Захаряна были отличные шансы проявить себя, так как в интенсивном графике Иманоль Альгуасиль начал активно ротировать состав. В воскресенье в центре полузащиты басков сыграли молодые Турриентес и Урко Гонсалес, а российский легионер из-за болезни наблюдал за игрой со стороны. В итоге ошибка игравшего в опорной зоне Гонсалеса обернулась неприятностями в виде результативной подачи покинувшего Сан-Себастьян летом Диего Рико на Аленья.

Так хозяева лишились преимущества, добытого благодаря уже привычному быстрому голу Кубо. Казалось, игра под их контролем, но все перевернулось в считанные минуты. Вслед за первым голом «Хетафе» получил право на пенальти и ушел на перерыв, лидируя в счете. Хозяевам пришлось бросить в бой лидеров, и это сработало. Оформивший в итоге дубль Ойярсабаль реализовал 11-метровый, а заработавший его Мендес пять минут спустя наказал Сорию за грубейшую ошибку при вбросе аута. Переломив игру, «Сосьедад» своего уже не упустил.

Италия: образцовый «Интер» и неэффективный «Наполи»

«Эмполи» после 0:7 в Риме уперся в игре с «Интером». Хотя нули на табло по итогам первого тайма — не только заслуга хозяев, но и вина миланцев, напоминавших пресловутых академиках с тросточками. Однако в перерыве Симоне Индзаги встряхнул свою команду, и с началом второго тайма она переключила скорости. Один опасный удар привел к назначению углового, а после его подачи вылетевший из штрафной мяч фантастическим по силе и точности выстрелом в «девятку» отправил Димарко. Впрочем, назвать победу выигравшего все пять матчей «Интера» простой нельзя: Зоммеру пришлось спасать после штрафного Раноккии.

«Наполи» после ухода Лучано Спаллетти не тот. Вроде бы все делает правильно, доминирует, а результата нет. Вот и в Болонье все начиналось очень бодро, и в одной из первых атак с завершающим ударом Осимхена хозяев спасла штанга. После такого часто думаешь, что рано или поздно соперник дрогнет. И ведь должен был! Во втором тайме прострел Кварацхелии завершился попаданием в руку и назначением пенальти. Вот он — убойный шанс! Только Осимхен пустил мяч мимо ворот, а большего чемпион не добился. Дух и умение дожимать соперника словно остались в прошлом сезоне, а восемь очков после пяти туров — худший старт «Наполи» за восемь лет.

Германия: Бонифас в ритме Холанна

Великолепный «Байер», как и ожидалось, догнал «Баварию» и уступает ей лидерство только по разности мячей. Игра леверкузенцев под началом Хаби Алонсо давно не откровение. Как и умение клуба со вкусом подбирать новичков. Но все равно не может не производить впечатление яркий старт нигерийца Бонифаса. Он, конечно, выделялся и в «Буде-Глимт», и в бельгийском «Юнионе», только бундеслига — совсем другой уровень.

Тем не менее, форвард идет по графику Холанна, в своих первых пяти матчах в Германии трижды забив не менее двух мячей. В воскресенье талант Бонифаса можно было оценить, когда он открыл счет, круто развернув защитника. А еще нельзя не отметить диспетчерские качества Паласиоса. Пас аргентинца из центра поля на автора победного гола Хофманна — блюдо для футбольных гурманов.

Франция: без шансов для «Марселя»

Когда в прошлом туре «ПСЖ» дома проиграл «Ницце», пропустив при этом три мяча, реакция Луиса Энрике была показательной. Испанец не увидел в этом ничего катастрофичного, и дальнейшие события доказали его правоту. Сначала 2:0 в Лиге чемпионов против «Боруссии». Теперь — разгром «Марселя» во французском классико.

Соперник, конечно, может сказать, что где-то ему не повезло. Как в случае со вторым голом, когда мяч от штанги отлетел в спину вратаря, и на отскоке первым оказался Коло Муани. Только этот момент никак не противоречил логике игры, которая шла под диктовку чемпиона. Да и какие могли быть шансы у кризисных марсельцев, чье руководство после встречи с недовольными фанатами приостановило исполнение своих обязанностей, а Марселино Тораль покинул пост главного тренера?

Веселые 3:3 в гостевом матче Лиги Европы с кризисным «Аяксом» — не показатель. В Амстердаме все еще хуже. А то, какой запас прочности и глубина состава имеются у «ПСЖ», увидели все. Травмировался покинувший поле уже на 32-й минуте Мбаппе? Ничего страшного! Без своей звезды парижане отличились трижды, а два мяча оказались на счету Гонсалу Рамуша, который и сменил Килиана.

Далер Кузяев привычно вышел в стартовом составе «Гавра», а его команда добилась победы над «Клермоном». Казалось, результат был сделан в дебюте, когда Казимир со своего правого фланга организовал голы Аллиуи и огорчившего свою бывшую команду Байо. Однако, пропустив в концовке первого тайма, «небесные» получили нервную вторую половину. Забить никак не удавалось, а соперник прибавлял. В концовке «стенка» приняла на себя очень опасный штрафной, отстояв третью победу «Гавра» в последних четырех турах. А бывшие спартаковцы Кофрие и Николсон гостям не помогли — «Клермон» на дне таблицы с одним очком в пяти матчах.

Нидерланды: унижение «Аякса»

Центральный матч тура между «Аяксом» и «Фейеноордом» не доигран. Весной фанаты роттердамцев едва не сорвали кубковую игру, разбив посторонним предметом голову Классена. Теперь дебош устроили поклонники красно-белых. После файер-шоу и метаний шашек на поле, арбитр увел команды в раздевалку на 55-й минуте. Ну а фанаты еще и немножко погромили внутренние объекты на арене имени Йохана Кройфа.

Причина — в катастрофических результатах команды, которая выиграла только один матч и сейчас занимает 13-е место. Состав «Аякса» настолько слаб, что «Фейеноорд» забил ему три безответных мяча к перерыву. Но чего хотел клуб, набрав пусть и талантливых, но молодых игроков, а потеряв только этим летом Классена, Тадича, Тимбера, Альвареса, Кудуса, Басси, Санчеса и Вейндала?! Первая реакция уже последовала — вечером клуб уволил спортивного директора Свена Мислинтанта, который занял свой пост только летом. И, похоже, на этом поиск виновных не закончится.

Статистика дня

46 лет «Аякс» не уступал к перерыву три мяча на своем поле, однако в воскресенье амстердамцы провалились в игре с «Фейеноордом».

50 мячей в лигах топ-5 забил полузащитник «Аталанты» Пашалич. Бывший спартаковец отличается за бергамасков в шести последних сезонах.

150 мячей забил за «Тоттенхэм» Сон Хын Мин.