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Сегодня, 08:30

Лучшие бомбардиры 2024-го. Ни одна звезда и близко не подобралась к монстру из Португалии

Названы лучшим бомбардиры 2024 года
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Харри Кейн, Виктор Дьекереш, Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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И кто стал лучшим в РПЛ.

Время подводить итоги 2024 года, и один из самых интересных вопросов — а кто же забил больше всех. В этом топе мы считали голы футболистов из топ-10 чемпионатов Европы с учетом матчей в еврокубках, национальных кубках и турнирах сборных.

10. Коул Палмер («Челси») — 29 голов

Определенно, открытие года в АПЛ. «Челси» при Тодде Боэли привык разбрасываться деньгами и жутко переплачивать за игроков. Казалось, что с Палмером была та же история — заплатили «Ман Сити» 47 миллионов евро за футболиста почти без опыта во взрослом футболе при оценке на рынке в 18 миллионов. Но это было попадание в яблочко. Палмер закончил первый сезон на втором месте в бомбардирской гонке, а после Евро продолжает клепать голы. Хотя одними забитыми мячами влияние Коула не ограничивается — он настоящий лидер. Не просто так сейчас оценивается Transfermarkt уже в 130 миллионов.

Нападающий &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамед Салах сделал дубль в&nbsp;матче АПЛ с &laquo;Тоттенхэмом&raquo; (6:3) 22&nbsp;декабря. Фантастический Салах! Разорвал «Тоттенхэм» и установил несколько рекордов АПЛ

9. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 29 голов

Сейчас многие задаются вопросом — является ли Мо лучшим легионером в истории АПЛ? Или по крайней мере лучшим вингером? То, как египтянин пересобрал себя в зрелом возрасте, поистине впечатляет. Особенно удался Салаху финальный отрезок 2024-го — его просто не удержать. В 32 года он показывает одну из лучших версий себя (если не лучшую) и является Х-фактором в успешнейшем выступлении «Ливерпуля» в нынешнем сезоне как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов.

Винисиус Жуниор.
Фото AFP

8. Винисиус Жуниор («Реал») — 31 гол

Кто-то считает, что именно Винисиус, а не Родри, больше заслуживал получить «Золотой мяч». Аргументы солидные — в первую очередь важнейшие голы в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя в целом Вини реально очень прибавил в реализации и выходит на космические цифры для игрока его позиции. Плюс пошли хет-трики — в прошлом январе пришиб «Барсу» в Суперкубке Испании, а в октябре положил три «Боруссии». Главное — есть еще пространство для роста.

Винисиус с&nbsp;наградой &laquo;Лучший игрок&raquo; по&nbsp;версии ФИФА. Поведение Винисиуса многих бесит, но приз игрока года он заслужил. Разве кто-то был лучше?

7. Кшиштоф Пентек («Башакшехир») — 32 гола

Однажды Пентек заставил всю Европу говорить о себе, когда начал колотить голы за «Милан». К сожалению, вспышка гениальности была кратковременной, и карьера поляка быстро пошла на спад. В статусе топ-форварда он надолго не задержался, но в 2024-м зажег в чемпионате Турции — закончил прошлый сезон на четвертом месте в бомбардирской гонке, в этом — идет на первом. Правда, его «Башакшехиру» в гонке за чемпионством эти подвиги не сильно помогают.

Джонатан Дэвид.
Фото AFP

6. Джонатан Дэвид («Лилль») — 36 голов

Ранняя стадия квалификации в Лигу чемпионов помогла канадцу набить мощную статистику. Хотя не будем списывать все заслуги Дэвида только на это. Он реально провел очень мощный год и тащит «Лилль» во всех турнирах. Тем обиднее французам будет расставаться с ним летом, когда Джонатан получит статус свободного агента. Претендентов на него среди грандов хватает.

Килиан Мбаппе. Мбаппе и правда развалил «Реал»? Почему у Килиана не задался сезон

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал») — 36 голов

Мбаппе принято ругать за отрезок в «Реале», и критику он действительно заслуживает. Но вообще показатели у Килиана в порядке — в 2024-м забивал в среднем каждые 108 минут. Понятное дело, надо делать скидку на уровень чемпионата Франции и кураж в Кубке страны с командами из шестого и третьего дивизиона. Но в последнее время Мбаппе вроде как наладил прицел в Мадриде. Посмотрим, как пойдет дальше. Должен забивать еще больше, талант позволяет.

Эрлин Холанн.
Фото Reuters

4. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — 38 голов

2024-й для Холанна получился скомканным. С одной стороны, забил много, с другой — не так много, как мог бы. Эрлингу прошлой зимой пришлось набирать кондиции после травмы, а в начале нынешнего сезона он оформил 10 голов в первых пяти играх, но после этого — всего четыре. Кризис «Ман Сити» отразился в том числе и на норвежце, который даже с пенальти стал регулярно мазать. В общем, неоднозначный отрезок, в плане стабильности еще есть куда расти.

Харри Кейн.
Фото AFP

3. Харри Кейн («Бавария») — 39 голов

В тройку лидеров попали два ветерана. Первый — Кейн, элитная машина по забиванию голов. Бомбардирские подвиги прошлого сезона не помогли Харри снять бестрофейное проклятие, но в нынешнем он делает все, чтобы избавиться от клейма неудачника. Пока получается здорово — забивает Кейн в среднем гол за матч, плюс ассисты раздает. Безусловно, великий форвард, который еще несколько лет точно будет держаться в подобных бомбардирских топах.

Харри Кейн. Кейн вновь остался без трофея. Англичанин проиграл уже шестой финал в карьере

2. Роберт Левандовски («Барселона») — 40 голов

От 36-летнего Левандовски давно ждут спада, но старичок Роберт пока в порядке. Показатели по голам впечатляют, особенно с учетом возраста, но, как и Холанн, поляк провел 2024-й не очень стабильно. По весне и к зиме его прицел сбивался, а вот осенью Лева обрел вторую молодость и колотил голы один за одним. «Барсе» придется серьезно подумать, искать ли нового форварда летом или еще на сезон довериться ветерану.

Виктор Дьекереш.
Фото Reuters

1. Виктор Дьекереш («Спортинг») — 52 гола

Откровение последнего года. Дьекереш играет в не самом попсовом чемпионате Европы, но о нем говорит весь континент. Причина — невероятная результативность. Виктор забивает в среднем каждые 92 минуты, причем делает это с удивительной регулярностью как в «Спортинге», так и в сборной Швеции. Дьекереш поздно раскрылся, ему уже 26, но нет сомнений, что грядущим летом топ-клубы устроят на него настоящую охоту.

Виктор Дьекереш. Дьекереш — официально лучший бомбардир 2024 года. Швед чуть сдал с уходом Аморима

Отдельно упомянем топ-5 лучших бомбардиров РПЛ в 2025 году. У Мирлинда Даку («Рубин») и Манфреда Угальде («Спартак») одинаковое число голов — по 15. Но албанца мы поставили на первую строчку, так как он сыграл на игру меньше. Даку держал хороший уровень на протяжении 2024-го, костариканец же молчал весной, но разорвал в новом сезоне. Самым эффективным форвардом лиги можно назвать краснодарца Джона Кордобу — у него 14 голов при всего 25 проведенных матчах.

Виктор Дьекереш
Килиан Мбаппе
Манфред Угальде
Роберт Левандовски
Харри Кейн
Эрлин Холанн
Мирлинд Даку
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