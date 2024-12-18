Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:15

Карпин не участвовал, у Головина редкий выбор, Черчесов и Месси — за Винисиуса. Кто и как голосовал на премии The Best

Месси выбрал Винисиуса лучшим футболистом 2023 года в голосовании The Best
Артем Белинин
Корреспондент
Александр Головин, Винисиус Жуниор и Лионель Месси.
Telegram Дзен
Изучаем результаты опроса ФИФА.

«Золотой мяч» — не единственная престижная индивидуальная премия. У награды от France Football есть чуть менее статусный, но все же конкурент — The Best. В 2024 году обладателями главных наград стали Винисиус («Лучший футболист») и Карло Анчелотти («Лучший тренер»).

Кроме того, лучшей футболисткой мира признали Айтану Бонмати («Барселона»), лучшим тренером в женском футболе — Эмму Хейс («Челси»), премию Пушкаша вручили Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), аналогичный приз в женском футболе у Марты («Орландо Прайд»).

Победители в каждой из номинаций выбирались путем голосования — в нем традиционно приняли участие тренеры и капитаны национальных команд, журналисты и болельщики. «СЭ» изучил итоговые расклады — рассказываем, кто и за кого голосовал.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор. «Я из маленького города, где царили бедность и преступность». Винисиус — лучший игрок года по версии ФИФА

Итоговая тройка в номинации «Лучший футболист»

1. Винисиус — 48 баллов
2. Родри — 43 балла
3. Беллингем — 37 баллов

В отличие от 2023 года, когда победил Месси, обошлось без подсчета дополнительных показателей. Винисиус выиграл весьма уверенно — правда, гонка с Родри получилась не менее напряженной, чем на «ЗМ». За бразильца отдали голоса капитаны и болельщики, за испанца — тренеры и медиа, но благодаря фанатской любви и уважению коллег Винисиус все-таки ушел в отрыв.

Карло Анчелотти.
Фото AFP

Итоговая тройка в номинации «Лучший тренер»

1. Карло Анчелотти — 26 баллов
2. Хаби Алонсо — 22 балла
3. Пеп Гвардиола — 10 баллов

Итальянский тренер тоже победил с отрывом — но куда более уверенно, чем его подопечный. Анчелотти набрал больше всего голосов у тренеров, прессы и болельщиков — и лишь с небольшим отрывом проиграл (почти) непобедимому Хаби Алонсо среди капитанов.

Винисиус с&nbsp;наградой &laquo;Лучший игрок&raquo; по&nbsp;версии ФИФА. Поведение Винисиуса многих бесит, но приз игрока года он заслужил. Разве кто-то был лучше?

Россия: Карпин не голосовал, у Головина необычный выбор

От России, как и от прочих стран, традиционно голосуют тренер и капитан сборной и представитель медиа. В этом году Валерий Карпин по неизвестным причинам не голосовал — однако футболист «Монако» Александр Головин и российский журналист Олег Кошелев приняли участие. Причем капитан российской сборной поставил на первое место Тони Крооса — мягко говоря, не самого очевидного кандидата.

Лучший футболист по российской версии

Головин: Кроос, Мбаппе, Винисиус
Кошелев: Родри, Винисиус, Карвахаль

Лучший тренер по российской версии

Головин: Анчелотти, Алонсо, Гвардиола
Кошелев: Луис де ла Фуэнте, Анчелотти, Алонсо

Станислав Черчесов.
Фото Reuters

Ближнее зарубежье: Черчесов — за Винисиуса и Анчелотти

Представители постсоветского пространства были практически единогласны в своем решении. Они пошли против тренда и почти не голосовали за Анчелотти в номинации «Лучший тренер». Зато отдали дань уважения чемпиону Европы Луису де ла Фуэнте — испанца тренеры и капитаны из стран СНГ включали в тройку чаще, чем их коллеги из других частей мира.

Избранные тройки голосовавших из ближнего СССР («Лучший тренер»)

Станислав Черчесов (тренер, Казахстан): Анчелотти, Алонсо, Гвардиола
Карлос Алос Феррер (тренер, Белоруссия): Луис де ла Фуэнте, Анчелотти, Алонсо
Сергей Ребров (тренер, Украина): Анчелотти, Луис де ла Фуэнте, Алонсо
Вилли Саньоль (тренер, Грузия): Анчелотти, Луис де ла Фуэнте, Алонсо
Николай Матвиенко (капитан, Украина): Алонсо, Гвардиола, Анчелотти
Асхат Тагыберген (капитан, Казахстан): Алонсо, Луис де ла Фуэнте, Гвардиола
Гурам Кашия (капитан, Грузия): Луис де ла Фуэнте, Алонсо, Гвардиола
Александр Мартынович (капитан, Белоруссия): Алонсо, Анчелотти, Гвардиола

Родри c &laquo;Золотым мячом&raquo;. Родри опередил Винисиуса на 41 балл в борьбе за «Золотой мяч». Некоторые не включили испанца в топ-10

В голосовании за лучшего игрока все прошло аналогично — у «попсового» Винисиуса почти не нашлось поклонников. На первое место его и вовсе отправил только Станислав Черчесов, остальные удостоили бразильца максимум второго места.

Избранные тройки голосовавших из ближнего СССР («Лучший игрок»)

Станислав Черчесов (тренер, Казахстан): Винисиус, Кроос, Беллингем
Карлос Алос Феррер (тренер, Белоруссия): Родри, Винисиус, Ламин Ямаль
Сергей Ребров (тренер, Украина): Родри, Беллингем, Винисиус
Вилли Саньоль (тренер, Грузия): Родри, Винисиус, Тони Кроос
Николай Матвиенко (капитан, Украина): Родри, Винисиус, Флориан Вирц
Асхат Тагыберген (капитан, Казахстан): Беллингем, Винисиус, Родри
Гурам Кашия (капитан, Грузия): Родри, Винисиус, Ламин Ямаль
Александр Мартынович (капитан, Белоруссия): Родри, Винисиус, Беллингем

Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Как голосовали звезды: Месси добавил Винисиуса в топ-3

Некоторые знаменитые футболисты уважили Винисиуса — даже воспитанник каталонцев Лионель Месси поставил его на третье место. А вот самого аргентинца на первое место отправил уже итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Он же поставил на вторую строчку Килиана Мбаппе. С обоими вратарь играл в «ПСЖ».

Лука Модрич тоже не стал играть в объективность, и все три места отдал одноклубникам. А вот Киммих из «Баварии» будто бы демонстративно проигнорировал Винисиуса — зато добавил двух партнеров по сборной (один из которых уже бывший — Кроос).

Избранные тройки известных футболистов

Месси: Ямаль, Мбаппе, Винисиус
Модрич: Винисиус, Беллингем, Карвахаль
Салах: Винисиус, Родри, Карвахаль
Кейн: Родри, Беллингем, Винисиус
Киммих: Родри, Тони Кроос, Вирц
Доннарумма: Месси, Мбаппе, Винисиус

8
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Реал
Читайте также
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Сегодня
Вчера
Неделя