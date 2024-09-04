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Уругваю будет не хватать Суареса. Луис — герой, который всегда жертвовал собой, чтобы спасти друзей

Луис Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая
Алексей Дурново
автор отдела футбола
Луис Суарес.
Фото Global Look Press
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Алексей Дурново провожает культового форварда из национальной сборной.

Немного истории

Выражение «футбол нам заменяет историю» приписывается разным людям. Среди них — бывший тренер сборной Уругвая Оскар Табарес и экс-президент страны Хосе Мухика. Проследить корни довольно сложно. Кто-то бросил эту мысль в массы, кто-то — подхватил, источника уже не найти.

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Факт же состоит вот в чем. Уругвай — страна с совершенно особым отношением к футболу. О победах на чемпионатах мира в 1930 и 1950 годах рассказывают в школах на уроках истории. Благодаря этому имена давно ушедших героев знают практически все жители, школу посещавшие. Там, где у нас Пушкин, Суворов и Гагарин, у французов Наполеон, Жанна д'Арк и Дюма, у британцев Шекспир, Черчилль и Леннон, у уругвайцев — Эктор Скароне, Хосе Сеа, однорукий форвард Кастро и примкнувшие к ним 20 лет спустя Хуан Скьяффино, Альсидес Гиджа и Обдулио Варела, который тайно вывозил из Бразилии Кубок мира, честно уругвайцами завоеванный.

Имена славные и легендарные. Первые четыре чемпионата мира живут сейчас только в устных преданиях. Телевидение пришло только в 1954-м, а от триумфальных матчей в 1930-м и 1950-м остались только обрывки кинохроник. Размытые кадры, на которых трудно что-то разобрать. Но герои не забыты благодарными соотечественниками. И если в уругвайских школах существуют разговоры о важном, то важное — это футболисты, бравшие мировое золото.

Сергей Игнашевич и Луис Суарес на ЧМ-2018.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Это все родило достаточно интересный культурно-бытовой феномен. В Уругвае на футбол ходят в том числе и люди, которым футбол не очень интересен. Ну, как мы ходим в кино. В конце концов, залы кинотеатров заполняют отнюдь не киноведы. Так вот, в Уругвае парень с девушкой на первое свидание могут пойти на футбол и посмотреть, как играют условный «Пеньяроль» с «Дефенсором», ни за тот, ни за другой не болея.

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Еще один штришок: одна из трибун домашней арены «Насьоналя» носит имя Эктора Скароне — легендарного футболиста, чемпиона мира 1930 года, человека, игры которого никто из живущих ныне не видел. За «Ривер Плейт», только не аргентинский, а уругвайский, сейчас бегает 20-летний Аугусто Скароне, который приходится Эктору дальним родственником. Отдельного слова для обозначения этой степени родства нет, нужно два: Аугусто — правнук брата Эктора. Так вот он дал уже четыре интервью относительно великого предка. И спрашивали парня в основном об Экторе.

Несложно оказаться в тени мощных исторических фигур. Сложно написать новую героическую страницу. Луису Суаресу это удалось. Он не выигрывал чемпионатов мира, но его имя ассоциируется с очень славной эпохой в истории «Селесте». Он — а не Кавани, Годин, Муслера или Форлан — символизирует подвиги 2010-х годов нашего века. Возрождение футбольного Уругвая.

Луис Суарес в 2010 году.
Фото Global Look Press

Да придет спаситель

ЧМ-2010 для Уругвая — момент грандиозного подъема. Ему предшествовало почти два десятилетия мертвой спячки. В конце 1980-х у Уругвая был волшебник Энцо Франческоли, два участия в чемпионатах мира и три подряд финала Кубка Америки, в том числе два победных. Но после 1990-го наступила засуха.

Не сказать, что все было плохо. Были Рекоба и Фонсека, победа на Копе-1995 и участие в чемпионате мира-2002. Только этого как-то мало. Невыход на ЧМ-2006 (проиграли в стыках Австралии) считается одним из величайших провалов в истории, но дальше пришел Оскар Табарес, и через четыре года Уругвай остановился в шаге от финала.

На ЧМ-2010 главным героем стал Диего Форлан. Он вел команду за собой. Суарес, однако, тоже нашел свое место для подвига. И самый яркий матч того турнира связан именно с ним. Суарес удалился, чтобы дать команде шанс спастись.

Луис Суарес (третий справа) выбивает летящий мяч рукой. «Вся Африка ненавидит Суареса, хотим ему отомстить». 12 лет назад Гана и Уругвай сыграли один из величайших матчей в истории ЧМ

Есть герой, который крушит злодеев пачками, есть герой, который жертвует собой, чтобы спасти друзей. И это про Суареса. Неважно, сознательно или нет он сыграл рукой. Но это был единственный шанс избежать вылета. Вратарь отыгран, мяч летит в ворота, идет 120-я минута, ганцы уже готовятся праздновать. А Луис Суарес выбивает мяч рукой из ворот, прекрасно осознавая, что за этим последуют удаление и пенальти. Но пенальти — еще не факт, что гол...

А потом был триумфальный Кубок Америки-2011, где Суарес едва не подрался с Месси. А еще забил два в полуфинале и один — в финале.

За это его и обожает Уругвай. Нигде он не бился так, как за «Селесте». Ради сборной Суарес был готов на все. Он выходил на поле с травмой, удалялся, кусался и, главное, забивал очень важные голы. Последний случился два месяца назад. Суарес сравнял счет в матче с Канадой, увел игру в серию пенальти и принес Уругваю бронзу. Прощальный подвиг.

Луис Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая.
Фото AFP

Как итог, Луис Суарес — лучший бомбардир в истории сборной Уругвая. Но любят его не за это. Болельщики любят тех, кто всегда бьется до конца. Кто скорее получит красную, чем смирится с поражением. Кто приносит победы не только голами, но и удалениями. Кто зубами вцепится в соперника, как пантера, защищающая детенышей, если дела пойдут не так.

Тех, кто не станет жаловаться на строптивых фанатов в полицию — и никогда их не разочарует.

Да и вообще... Тех, кто любит сборную Уругвая в себе, а не себя в сборной Уругвая.

Луис Суарес
Футбол
Сборная Уругвая по футболу
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