Биография Луки Модрича: история легенды «Реала» и обладателя «Золотого мяча»

Он пережил гражданскую войну и стал одним из лучших футболистов мира.

Лука Модрич

Дата рождения: 9 сентября 1985 года.

Место рождения: Задар (СФРЮ).

Вид спорта: футбол.

Амплуа: полузащитник.

Рост: 172 см.

Игровой номер: 10.

Команда: «Реал».

Лука Модрич в детстве. Фото Соцсети

Детские годы и юность Луки Модрича

Модрич родился 9 сентября 1985 года в Задаре (Югославия). Его отец Стипе Модрич работал механиком, а мать Райдока — швеей на трикотажной фабрике. У Луки также есть младшая сестра — Ясмина. Детство полузащитника пришлось на период гражданской войны. Их деревню захватывали повстанцы — однажды домой не вернулся дедушка Луки (его жестоко расстреляли). Поэтому Райдока вместе с детьми вынуждена была перебраться в лагерь для беженцев, который находился в Макарске. После семья переехала в Задар.

Интерес сына к футболу заметил отец. И, несмотря на то что семья жила очень скромно, он нашел возможность отдать Луку в местную академию. Потому что верил: из мальчика получится успешный футболист.

«Папа пришел домой и сказал, что записал меня в футбольную школу ФК «Задар». Была осень 1992 года. Я не мог дождаться своей первой тренировки! Они проходили в помещениях бывших казарм, сегодня это спортивно?рекреационный центр. Сначала мы не пользовались раздевалкой, а переодевались на трибунах. До сих пор помню первые бутсы, которые купил мне папа. Они были марки Lotto, кричаще зеленые, для меня — лучшие в мире», — писал футболист в автобиографии «Моя игра».

Однако на полную экипировку родителям денег не хватало. Однажды тренер Томислав Башич собственноручно сделал щитки для Луки из дерева. Специалист сразу разглядел талант в мальчике, который, мягко говоря, не выделялся физическими данными: Модрич был очень щуплым и маленьким.

На тренировки мальчик ездил на велосипеде, несмотря на воздушные тревоги и бомбардировки. Часто тренеры прекращали занятия, чтобы укрыть всех в клубных помещениях. Но юноша не бросал футбол, а продолжал играть вопреки угрозе жизни.

Лука Модрич с кубком Лиги чемпионов. Фото Global Look Press

Клубная карьера Луки Модрича

Когда Модричу было 16, его заметили скауты загребского «Динамо». Поиграв за молодежную команду, полузащитник отправился в аренду в боснийский клуб «Зринськи». А перед возвращением в Загреб провел еще один сезон в «Интере» из Запрешича, став серебряным призером чемпионата Хорватии.

Когда «Динамо» возглавил Йосипе Куже, Модрич стал лидером команды. Молодой полузащитник получил десятый номер, вокруг него строилась игра, а сезон завершился триумфально: в коллекцию к серебру Лука добавил золотые медали.

В сезоне-2006/07 Модрича признали лучшим игроком чемпионата. В Хорватии хавбек зажигал до 2008 года, завоевав шесть трофеев.

На него охотились «Ньюкасл» и «Манчестер Сити», но оперативнее всех на рынке сработал «Тоттенхэм». Правда, поначалу болельщики были недовольны приобретением: Лука долго адаптировался, но все изменилось с приходом Харри Реднаппа, при котором хорват раскрылся и превратился в одну из главных звезд АПЛ.

В 2012 году состоялся главный переход в его карьере. Лука Модрич стал игроком мадридского «Реала». Но и там заиграть сразу не получилось, а его трансфер даже признавали худшей покупкой чемпионата Испании. Но Лука продолжал вкалывать, набирал форму и стал фундаментальным игроком «Мадрида».

В 2018-м он выиграл «Золотой мяч» и приз The Best ФИФА, а в 2020-м забил сотый гол в карьере и провел 400-й матч за «Реал».

Карьера Модрича в сборной Хорватии

Дебют Модрича за сборную Хорватии состоялся 1 марта 2006 года в товарищеском матче против Аргентины (3:2). На чемпионате мира в Германии полузащитник дважды вышел на замену (против Японии и Австралии). А свой первый гол забил в ворота Италии 16 августа 2006-го (2:0).

На ЧМ-2018 Хорватия во главе с Лукой впервые в истории дошла до финала, но в решающем матче в «Лужниках» уступила Франции (2:4). При этом Модрича все равно признали лучшим футболистом турнира.

На Евро-2020 хорваты вылетели в 1/8, уступив Испании. А на чемпионате мира в Катаре заняли третье место.

Лука Модрич с наградой лучшему футболисту мира по версии ФИФА. Фото Getty Images

Достижения Луки Модрича

«Динамо» Загреб

чемпион Хорватии (2005/06, 2006/07, 2007/08)

обладатель Кубка Хорватии (2006/07, 2007/08)

обладатель Суперкубка Хорватии (2006)

«Реал»

чемпион Испании (2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24)

обладатель Кубка Испании (2013/14, 2022/23)

обладатель Суперкубка Испании (2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24)

победитель Лиги чемпионов УЕФА (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24)

обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017, 2022)

победитель клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

Сборная Хорватии

серебряный призер чемпионата мира (2018)

бронзовый призер чемпионата мира (2022)

серебряный призер Лиги наций УЕФА (2022/23)

Личные достижения Луки Модрича

лучший футболист Хорватии (2007, 2008, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

входит в символическую сборную чемпионата Европы 2008 года по версии ФИФА

лучший полузащитник чемпионата Испании (2013/14, 2015/16)

входит в символическую сборную Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21, 2021/22)

обладатель «Золотого мяча» чемпионата мира (2018)

обладатель бронзового мяча чемпионата мира (2022)

обладатель «Золотого мяча» клубного чемпионата мира (2017)

обладатель «Серебряного мяча» клубного чемпионата мира (2016)

входит в символическую сборную года по версии FIFPro (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

входит в символическую сборную года по версии УЕФА (2016, 2017, 2018)

лучший полузащитник сезона Лиги чемпионов УЕФА (2016/2017, 2017/2018)

входит в состав символической сборной чемпионата мира (2018)

лучший футболист года в Европе по версии УЕФА (2018)

обладатель награды The Best лучшему игроку мира по версии ФИФА (2018)

обладатель «Золотого мяча» лучшему игроку мира (2018)

лучший плеймейкер года по версии IFFHS (2018);

обладатель премии Golden Foot (2019).

Лука Модрич с бронзовой медалью ЧМ-2022. Фото Getty Images

Сколько зарабатывает Лука Модрич

В 2019 году «Реал» подписал с Модричем новый контракт, по которому зарплата хавбека составила 12,5 миллиона евро в год после уплаты налогов. Об этом сообщал журналист Джанлука Ди Марцио.

Однако из-за финансовых проблем после пандемии хорватский футболист согласился на понижение зарплаты до 10,5 миллиона евро после уплаты налогов.

Лука Модрич с женой Ваней. Фото Reuters

Личная жизнь Луки Модрича

Лука женат и воспитывает троих детей. Его супруга Ваня Боснич — спортивный агент.

Пара познакомилась в 2004 году, когда 19-летний футболист играл в загребском «Динамо», а Ваня работала в агентстве Mamic, клиентом которого был Модрич. Поначалу между ними были только рабочие отношения.

В 2010 году Лука и Ваня поженились. Свидетелем на свадьбе был экс-игрок московского «Локомотива» Ведран Чорлука.

В семье Модрича трое детей: сын Ивано (2010), дочери Эма (2013) и София (2017).

После свадьбы Боснич уволилась и стала личным агентом хорватского футболиста. Именно благодаря ей Лука перешел из «Динамо» Загреб в «Тоттенхэм», а после — в «Реал».

«Если бы она не появилась в моей жизни, вряд ли бы я достиг того, чем мы с ней гордимся сегодня», — признавался хавбек.

Вместо вечеринок семья предпочитает проводить время дома. Ваня поддерживает мужа на всех важных матчах, а летом собирается в Германию — на Евро-2024.