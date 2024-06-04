Биография Луки Модрича: история легенды «Реала» и обладателя «Золотого мяча»

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Лука Модрич
Дата рождения: 9 сентября 1985 года.
Место рождения: Задар (СФРЮ).
Вид спорта: футбол.
Амплуа: полузащитник.
Рост: 172 см.
Игровой номер: 10.
Команда: «Реал».
Модрич родился 9 сентября 1985 года в Задаре (Югославия). Его отец Стипе Модрич работал механиком, а мать Райдока — швеей на трикотажной фабрике. У Луки также есть младшая сестра — Ясмина. Детство полузащитника пришлось на период гражданской войны. Их деревню захватывали повстанцы — однажды домой не вернулся дедушка Луки (его жестоко расстреляли). Поэтому Райдока вместе с детьми вынуждена была перебраться в лагерь для беженцев, который находился в Макарске. После семья переехала в Задар.
Интерес сына к футболу заметил отец. И, несмотря на то что семья жила очень скромно, он нашел возможность отдать Луку в местную академию. Потому что верил: из мальчика получится успешный футболист.
«Папа пришел домой и сказал, что записал меня в футбольную школу ФК «Задар». Была осень 1992 года. Я не мог дождаться своей первой тренировки! Они проходили в помещениях бывших казарм, сегодня это спортивно?рекреационный центр. Сначала мы не пользовались раздевалкой, а переодевались на трибунах. До сих пор помню первые бутсы, которые купил мне папа. Они были марки Lotto, кричаще зеленые, для меня — лучшие в мире», — писал футболист в автобиографии «Моя игра».
Однако на полную экипировку родителям денег не хватало. Однажды тренер Томислав Башич собственноручно сделал щитки для Луки из дерева. Специалист сразу разглядел талант в мальчике, который, мягко говоря, не выделялся физическими данными: Модрич был очень щуплым и маленьким.
На тренировки мальчик ездил на велосипеде, несмотря на воздушные тревоги и бомбардировки. Часто тренеры прекращали занятия, чтобы укрыть всех в клубных помещениях. Но юноша не бросал футбол, а продолжал играть вопреки угрозе жизни.
Когда Модричу было 16, его заметили скауты загребского «Динамо». Поиграв за молодежную команду, полузащитник отправился в аренду в боснийский клуб «Зринськи». А перед возвращением в Загреб провел еще один сезон в «Интере» из Запрешича, став серебряным призером чемпионата Хорватии.
Когда «Динамо» возглавил Йосипе Куже, Модрич стал лидером команды. Молодой полузащитник получил десятый номер, вокруг него строилась игра, а сезон завершился триумфально: в коллекцию к серебру Лука добавил золотые медали.
В сезоне-2006/07 Модрича признали лучшим игроком чемпионата. В Хорватии хавбек зажигал до 2008 года, завоевав шесть трофеев.
На него охотились «Ньюкасл» и «Манчестер Сити», но оперативнее всех на рынке сработал «Тоттенхэм». Правда, поначалу болельщики были недовольны приобретением: Лука долго адаптировался, но все изменилось с приходом Харри Реднаппа, при котором хорват раскрылся и превратился в одну из главных звезд АПЛ.
В 2012 году состоялся главный переход в его карьере. Лука Модрич стал игроком мадридского «Реала». Но и там заиграть сразу не получилось, а его трансфер даже признавали худшей покупкой чемпионата Испании. Но Лука продолжал вкалывать, набирал форму и стал фундаментальным игроком «Мадрида».
В 2018-м он выиграл «Золотой мяч» и приз The Best ФИФА, а в 2020-м забил сотый гол в карьере и провел 400-й матч за «Реал».
Дебют Модрича за сборную Хорватии состоялся 1 марта 2006 года в товарищеском матче против Аргентины (3:2). На чемпионате мира в Германии полузащитник дважды вышел на замену (против Японии и Австралии). А свой первый гол забил в ворота Италии 16 августа 2006-го (2:0).
На ЧМ-2018 Хорватия во главе с Лукой впервые в истории дошла до финала, но в решающем матче в «Лужниках» уступила Франции (2:4). При этом Модрича все равно признали лучшим футболистом турнира.
На Евро-2020 хорваты вылетели в 1/8, уступив Испании. А на чемпионате мира в Катаре заняли третье место.
В 2019 году «Реал» подписал с Модричем новый контракт, по которому зарплата хавбека составила 12,5 миллиона евро в год после уплаты налогов. Об этом сообщал журналист Джанлука Ди Марцио.
Однако из-за финансовых проблем после пандемии хорватский футболист согласился на понижение зарплаты до 10,5 миллиона евро после уплаты налогов.
Лука женат и воспитывает троих детей. Его супруга Ваня Боснич — спортивный агент.
Пара познакомилась в 2004 году, когда 19-летний футболист играл в загребском «Динамо», а Ваня работала в агентстве Mamic, клиентом которого был Модрич. Поначалу между ними были только рабочие отношения.
В 2010 году Лука и Ваня поженились. Свидетелем на свадьбе был экс-игрок московского «Локомотива» Ведран Чорлука.
В семье Модрича трое детей: сын Ивано (2010), дочери Эма (2013) и София (2017).
После свадьбы Боснич уволилась и стала личным агентом хорватского футболиста. Именно благодаря ей Лука перешел из «Динамо» Загреб в «Тоттенхэм», а после — в «Реал».
«Если бы она не появилась в моей жизни, вряд ли бы я достиг того, чем мы с ней гордимся сегодня», — признавался хавбек.
Вместо вечеринок семья предпочитает проводить время дома. Ваня поддерживает мужа на всех важных матчах, а летом собирается в Германию — на Евро-2024.